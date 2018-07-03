[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 福壽實業 董事 洪淵源 7,695,208 119,000 贈與 游興樺 福壽實業 董事配偶 洪淵源之配偶 11,806,730 119,000 贈與 游盛樺 光寶科技 經理人 張國揚 640,328 59,459 贈與 張傳昀 光寶科技 經理人配偶 張國揚之配偶 449,893 59,459 贈與 張傳敏 友達 經理人 陳弘祥 1,505,516 1,231,000 贈與 蔡芬芳 友達 經理人 陳弘祥 274,516 173,000 贈與 陳宣鳴 基泰建設 經理人 馮先勉 1,120,000 500,000 一般交易 潤弘精密 法人董事代表人 賴士勳 1,151,000 29,000 贈與 賴明惠 潤弘精密 法人董事代表人 賴士勳 1,122,000 29,000 贈與 賴孟歆 富邦金 子公司經理人 洪英勤 100,266 100,000 一般交易 銘鈺 法人董事代表人 謝錦興 543,766 70,000 贈與 鄭燕珍 鈺邦科技 董事配偶 林清封之配偶 527,000 500,000 一般交易 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 台興 董事 楊萬隆 270,296 32,162 贈與 王鄭華 台興 董事 楊萬隆 238,134 16,081 贈與 楊睿安 台興 董事 楊萬隆 222,053 16,081 贈與 楊絜安 西柏科技 董事 闕河堯 968,561 15,000 贈與 周淑敏 光隆 經理人 溫燕珊 208,466 21,650 贈與 曹瑞恆 光隆 經理人 溫燕珊 186,816 21,650 贈與 曹淵齊 3.興櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 百德 董事 旭德投資 4,900,118 18,000 辦理過額配售 百德 董事 Ace Play Holding 6,784,500 18,000 辦理過額配售 百德 董事 謝瑞木 4,728,792 16,000 辦理過額配售 百德 董事 廖子恩 567,130 3,000 辦理過額配售 4.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 福懋油 董事 茂生農經 99,000 5,974,889 400,000 未轉讓理由：股價不理想 亞太電信 經理人配偶 陳曉蘋之配偶 70,000 110,000 70,000 未轉讓理由：股價不理想