法人觀點 本周將在年線上震盪 留意3大進可攻退可守族群

台股今 (2) 日一度攻克季線關卡，但在亞股走弱拖累下，指數翻黑跌幅擴大，季線得而復失，終場收在 10777.94 點，針對盤勢後市，法人表示，在美中貿易戰干擾下，全球市場處於不安定的氣氛，料接下來指數仍將於年線之上震盪整理，可留意第 3 季旺季族群，如金融、塑化以及具漲價題材的類股等，皆是本波進可攻退可守的投資標的。

台新投顧副總黃文清表示，上周五 (6/29) 台股拉出一根長紅棒，把指數撐在年線之上，今日盤中一度要攻上季線，但無功而返，原因在於亞股盤中轉弱，包括陸股、韓股、日本股市等均呈走弱，目前市場均擔憂本周五 (7/6) 美中正式針對雙方進口商品開徵關稅，讓全球股市處於不安定的氣氛。

展望本周，黃文清表示，估計指數還是會在年線之上震盪整理，目前市場靜待美中貿易戰最後的結果。

觀察今日資金動向，三大法人合計賣超台股 81.73 億元，其中自營商賣超 7.68 億元，投信買超 5.94 億元，外資及陸資賣超 79.99 億元；官股銀連兩個交易日賣超台股。

黃文清表示，官股主要以穩定市場為重要的操作邏輯，因此，當市場瀰漫不安的氣氛時，官股買超就會開始進場，上周五台股大漲，官股轉買為賣屬正常現象，建議持續觀察一段時間，若指數大跌逾百點，官股銀仍為賣超，就需要多加留意。

本周市場瀰漫美中貿易戰不確定性，估市場仍持續波動，在操作布局上，黃文清建議，投資人可留意第 3 季旺季族群，例如漲價題材、升息受惠的金融股、以及塑化股等，屬於進可攻、退可守的族群，是這波市場波動下較安全的標的。

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