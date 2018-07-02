【華冠投顧】震盪時留意好股，2349錸德、3374精材、6446藥華藥

華冠投顧 謝宗霖 分析師

週五官股護盤，當然就只是護盤而已，目的是把盤先穩在年線這邊，短線上盤面的背景是美國與世界各國的貿易摩擦，這部分是系統性風險，也不會那麼快落幕，所以年線這多空還有得攻防，外資一樣賣他的，官股一樣護他的，看似偏弱，又沒那麼弱，我們靜觀其變。

大盤的部分不用多談，我們一樣作好準備，把趨勢對，後續能走漲的標地，先例入口袋名單。

今天一樣拉被動元件，靠主流維繫人氣的標準作法，基本面很棒，但多數價位已不親民，此時是否要去思考什麼族群會接棒，代替去追天上的被動，我們提了一段時間的 2349 錸德，從 6、7 塊一路到現在的 13.7，漲幅其實已經倍數，這邊是中段整理，洗刷很大其實也算正常，整理過後呢？外資好像趁跌又大買了；8086 宏捷科上週我們先作了部分減碼，今早獲利全出，換買一檔老朋友，後續有機會再來分享；6446 藥華藥 200 附近整理，走勢沒失控，續抱即可；3374 精材，上週說到三根 K 的組合是晨星轉折，最壞的狀況已經過了，今天小紅，開始逆勢，可以持續作多方觀察。

盤爛的情況，會逆勢的股通常都有故事，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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