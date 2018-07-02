【華冠投顧】趁台股震盪整理 布局營收增長低基期股

藍慶賜 分析師

中美貿易戰還沒緩解，上星期五強勢反彈後，今天就出現回檔整理。觀察日 K 線，大盤反彈到季線後就止漲，指數受到短期的 10 均線下降壓力而拉回整理。技術指標 KD 底檔黃金交叉有利多頭，但中美貿易戰仍然影響投資氣氛，短線上指數傾向在年線附近區間整理。

被動元件、二極體、MOSFET、矽晶圓等族群漲價效應，反應在股價的力道似乎已越來越弱，除了被動元件 MLCC 的 (2327) 國巨、(2492)華新科、(3026)和伸堂、(6173)信昌電等持續大漲之外，二極體、MOSFET 族群的漲勢已經趨緩，而矽晶圓族群則是全面回檔。在操作上，追逐漲多的被動元件股風險也越來越大，股價似乎隨時有反轉風險，操作上需謹慎。

佈局多頭型態的低基期股，也是受到投資人喜愛的操作方法，尤其是在股價上漲後修正整理，整理時間最好是長達 4-6 個月的整理時間，當股價再度發動攻擊時，往往還會有一波大行情。另外，跌深後打底完成出現 W 底、頭尖底、弧形底、三重底等底部型態的股票，通常也是會強勢反彈的好股票。今天帶學員佈局一檔底部反覆打底已久，短線又打出 W 底型態的低基期營收成長股，歡迎與天機老師一起佈局買在起漲區。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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