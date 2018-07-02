【華冠投顧】貿易關稅實施前、台股觀望氣味濃

鍾騏遠 分析師

一分鐘盤勢掃描：

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# 熱門股追蹤

2340 光磊：自高檔放量之長黑之後，特定大戶已離場

由於前波套牢量能大，仍需要一段時間整理，後續沿月線操作

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2349 錸德：股價近期錯過月線扣抵值，導致月線下彎

後續若貿易關稅影響大盤震盪走低，要保守看待、回測季線的可能

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6182 合晶：近期股價快速拉回整理，不過量能並未擴大

代表此次的拉回整理，大戶籌碼並未離場，沿季線操作即可

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2478 大毅：股價短線回落月線，不過月線扣抵仍低

如果本周可以順利站回月線，後續股價仍有機會表現

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6153 嘉聯益：股價自高檔震盪以來，已經接近季線附近

由於目前季線呈現上揚的角度，後續仍有機會維持多方的趨勢

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# 台股盤勢分析：

台股在法人作帳行情之後，市場目光轉向全球貿易話題上

由於亞股普遍表現不佳，盤中只剩被動元件在撐場

由於國巨剛公佈的單月營收表現不錯，預期族群仍有機會表現

而全球貿易關稅影響，除被動元件、生技等有機會表現外

後續個股若線型不佳的，都必須要小心受大盤所拖累

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目前大盤的季線仍下彎，短線而言仍是壓力

加上後續半年線扣抵值走高，若大盤無法跟上

後續半年線將呈現下彎的格局，形成中期壓力

後續防守線將退守二月份的低點，關稅條例正式實施前

各國之間仍無討論的空間，則盤勢將受國際股市影響



※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。