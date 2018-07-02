【華冠投顧】貿易關稅實施前、台股觀望氣味濃

鍾騏遠 分析師
一分鐘盤勢掃描：
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# 熱門股追蹤
2340 光磊：自高檔放量之長黑之後，特定大戶已離場
由於前波套牢量能大，仍需要一段時間整理，後續沿月線操作
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2349 錸德：股價近期錯過月線扣抵值，導致月線下彎
後續若貿易關稅影響大盤震盪走低，要保守看待、回測季線的可能
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6182 合晶：近期股價快速拉回整理，不過量能並未擴大
代表此次的拉回整理，大戶籌碼並未離場，沿季線操作即可
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2478 大毅：股價短線回落月線，不過月線扣抵仍低
如果本周可以順利站回月線，後續股價仍有機會表現
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6153 嘉聯益：股價自高檔震盪以來，已經接近季線附近
由於目前季線呈現上揚的角度，後續仍有機會維持多方的趨勢
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# 台股盤勢分析：
台股在法人作帳行情之後，市場目光轉向全球貿易話題上
由於亞股普遍表現不佳，盤中只剩被動元件在撐場
由於國巨剛公佈的單月營收表現不錯，預期族群仍有機會表現
而全球貿易關稅影響，除被動元件、生技等有機會表現外
後續個股若線型不佳的，都必須要小心受大盤所拖累
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目前大盤的季線仍下彎，短線而言仍是壓力
加上後續半年線扣抵值走高，若大盤無法跟上
後續半年線將呈現下彎的格局，形成中期壓力
後續防守線將退守二月份的低點，關稅條例正式實施前
各國之間仍無討論的空間，則盤勢將受國際股市影響
※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。