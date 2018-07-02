日本人再出手！高達1.1億美元買下美國媒體Quartz

一家要做「商界谷歌」的日媒公司，買下了美國時下最受歡迎的新派新聞媒體。

Uzabase 和 Quartz 周一宣布，Uzabase 將買下 Quartz，進一步擴張其在全球範圍內的業務。

Quartz 隸屬於《大西洋月刊》，創立於 2012 年。出售 Quartz 是大西洋傳媒集團主席 David Bradley 剝離媒體資產計劃的一部分，去年 7 月，160 年曆史的《大西洋月刊》已經由喬布斯的遺孀控股。

這是 2015 年日本經濟新聞收購英國《金融時報》以來，日本媒體又一次亮相在全球媒體併購中。當年日經希望能買下英國《金融時報》的影響力，而今天，有意取代彭博、成為「商界谷歌」的 Uzabase，希望豐富商業新聞的內容來源。

Uzabase 和 Quartz 聯合聲明提到，這筆交易的規模在 0.75-1.1 億美元，具體視 Quartz 今年的財務營運狀況而定。

Quartz 的收入主要來自廣告。2016 財年，Quartz 實現了 3000 萬美元的營收，利潤超過 100 萬美元；Quartz 預計今年營收能提高 25%-35%。

Uzabase 由兩名瑞銀銀行家和一名諮詢師在 2008 年創建，當時三人雄心勃勃，希望改變財經行業被彭博終端壟斷的現狀。Uzabase 從面向分析師的公司數據庫資訊平台 Speeda 起步，其後推出了商業新聞 APP NewsPicks。

到今天，NewsPicks 已經成為日本白領乃至 CEO 最喜愛的應用之一，而 Speeda 也已經是亞洲最大的資訊數據庫之一。

2016 年，Uzabase 在東京證交所上市，目前市值約為 8.7 億美元。收購 Quartz 的消息在周一盤後公布，Uzabase 今年以來累計漲幅達到 99%。

Uzabase 希望通過對 Quartz 的收購，豐富內容來源，並實現在歐美的業務擴張。Uzabase 在新加坡、香港、上海都設立了銷售分部，去年，該公司還與美國道瓊斯公司設立合資企業，幫助 NewsPicks 進入美國市場。

聯合聲明提到，Quartz 未來將負責英文版本 NewsPicks 的營運。