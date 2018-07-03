【永豐期貨】台指選擇權盤前－亞股持續走跌 台股翻黑下跌58點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 67 點至 10610 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 167.94 點，電子期逆價差擴至 - 5.07 點，金融期逆價差擴至 - 15.76 點。現貨部分，三大法人賣超 81.29 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1444 口至 4062 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 346 口至 32191 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 499 口至 9760 口。

上週五美國股市盤中衝高後拉回，三大指數均留長上影線黑 K 小漲作收，顯示上檔賣壓仍強，週一早盤日韓股市開低後震盪偏弱，但台股接續週五多頭士氣跳高後向 10900 關卡挑戰，然而遭逢上方反壓橫阻，加上陸股開盤後持續向下修正，季線與半年線得而復失，加權指數轉而翻黑，午盤過後多檔權值股賣壓加重，盤面上除了國巨、華新科、禾伸堂等被動元件族群強勢大漲外，其餘權值股多數呈現下挫，終場加權指數上漲 182.63 點或 1.714%，收在 10836.91 點，成交量能 1402 億，較前一日增加 71.97 億。技術面觀察，週一日 K 開高走低留上影線實體黑棒作收，顯示上方季線與半年線反壓強勢，KD 指標雖呈現低檔黃金交叉，但近期美股上檔賣壓強勁，加上日、韓、陸股今日跌幅都超過 2% 以上，短線操作不宜過度樂觀，指數可能多次回測年線關卡尋求多方支撐。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 降至 1.12，大於中性值 1，反應籌碼面為中性架構。買權平均隱含波動率由 13.17% 升至 14.21%，賣權平均隱含波動率由 16.02% 升至 17.19%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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