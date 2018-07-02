【華冠投顧】林驛銘:亞股重挫，台股漲多拉回失守10800點!

台股今日進入 7 月份，下半年第 1 個交易日，指數雖由紅翻黑，不過表現獨強於亞股，終場下跌 58 點，以 10777 點作收，呈交量 1429 億元，價跌量增格局。

國際貿易戰加溫，亞股紛紛重挫，韓國，日本，大陸等股市跌幅更超過 2%，唯台股獨強僅下跌 0.54%。上周台股表現在連跌 4 天後，上周五大漲 182 點一根長紅實體，收復年線與 5 日均線，今天更一度收復季線，不過國際股市在貿易戰越演越烈下，導致今天台股漲多震盪收低，失守 10800 點，結構上電子跌 0.54%，金融跌 0.88%，傳產跌 0.45%，OTC 跌 0.37%。族群方面: 被動元件及二極體個股今天扮演強勢撐盤的要角，華新科 (2492)、禾伸堂 (3026) 、信昌電 (6173) 等強攻漲停板，國巨 (2327) 股價也重返 1200 元整數，二極體的德微 (3675) 盤中漲停，台半 (5425) 及強茂 (2481) 強勢上漲。其他強勢個股方面: 大江 (8436) 漲停創高，瀚宇博 (5469)，美桀(5255) 漲停，美利達 (9914)，精成科(6191) 漲 8%，聯電 (2303) 漲 7%，華東 (8110) 漲 6%，敦南 (5305)，貿聯 KY(3665) 漲 4%，弱勢股為毅嘉 (2402)，環科(2413) 跌停板，亞德 KY(1590)，錸德 (2349)，中美晶(5483)，嘉晶(3016)，合晶(6182)，國碩(2406) 等跌幅逾 5%。

接下來持續觀察貿易戰變化，新台幣匯率走勢，外資動向，上市櫃公司 6 月營收將陸續公布等，攸關大盤走勢，能否重回半年線、季線之上的重要觀察指標。

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