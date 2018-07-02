歐盟警告：川普汽車關稅威脅 恐引發全球3000億美元貿易報復

據英國《金融時報》報導，歐盟在給美國商務部的文件中警告，川普要對進口汽車課徵懲罰性關稅的威脅，恐將引發全球對高達 3000 億美元的美國產品展開報復。

《金融時報》所取得的書面文件中，歐盟執委會首度針對川普的汽車關稅威脅做出詳細回應。歐盟各國擔心，這位不按牌理出牌的美國總統，恐怕很快就會採取行動。

川普週日表示，歐盟與美國的貿易方式「和中國一樣糟糕」，只是規模較小。在上週歐盟決定對美國部分產品課加報復關稅後，川普已揚言，會針對歐洲進口車再加關稅。

歐盟認為，美國對汽車產業的調查，可能會讓全球經濟陷入貿易戰，損害美國本土汽車業的就業。目前美國汽車產業就業人口超過 400 萬人。

美國汽車業也擔心這點，通用汽車 (General Motors)(GM-US) 上週五表示，川普的關稅政策可能造成汽車價格上漲數千美元，削弱產業競爭力，導致美國就業機會流失。

歐盟官員強調，目前他們未就如何報復做出決定。但文件顯示，歐盟及其他主要經濟體，很可能對「顯著數量」的貿易採行反制，可能涉及高達 2940 億美元的貿易，占 2017 年美國商品出口的 19%，層面也會廣泛針對美國經濟各個產業。

歐盟還堅決反對川普引用國家安全數據，來證明這些措施的合理性，表示這些做法毫無根據，並帶來削弱整體國際貿易體系的風險。