【大慶證券】投顧盤前－陸股回穩  台幣為台股波段轉強關鍵



◆盤勢分析

在亞股領先強彈下，國際股市周五走勢回穩，然美股卻開高走低，尾盤漲幅收斂，主要受到經濟數據與部分事件影響，如歐盟 28 國就移民問題達成了協議，然匈牙利、捷克否認，而油價續創波段高點，加上通膨數據上揚，間接影響股市表現，當中美國 5 月個人消費支出物價指數 (PCE) 月增 0.2%、年增 2.3%，核心 PCE 指數月增 0.2%，5 月消費者支出上升 0.2%，低於預期的增加 0.6%，由於 PCE 已經越過 2% 關卡，通膨升溫的現象短線勢必對美股產生較負面的影響，而對於貿易戰的不確定性，在事件尚未釐清前，仍將持續干擾美股表現，研判本周美股將維持震盪整理的走勢。

美元走弱，亞股強彈！週五亞股普遍開高收高，主要原因在於美元於亞洲盤走弱，讓亞幣出現強漲的走勢，當中台幣大升近一角，韓圜也大幅升值 0.6%，代表避險的日圓也順勢走貶，在亞幣走強下，亞股自然轉強，其中最弱勢的陸股由深圳領漲，漲幅達 2%，而上證指數盤中漲幅也達到 1.7%，雖然中美貿易戰疑慮仍在，不過從陸股一掃陰霾走高來看，短線多頭已經露出一線生機，然因先前陸股技術面的弱勢，今日陸股能否續漲，才是多頭真正的關鍵，此外，美元短線如能正式跌破月線，也才代表短線由多翻空的趨勢成立，因此，週五亞股的大漲先以一日行情看待，本周才是多頭反攻的關鍵。

台股週五開高震盪走高，台幣轉升帶動台股收盤站回 10800 點關卡，外資期貨大買 5292 口是指數大漲的主要原因，當然，由於台幣在短線急貶後轉升，目前僅能先看做技術面的反彈，本周台幣若能持續走強，對於台股有最大影響力的外資，才可能真正的由空翻多，短線先以週四低點 10633 點為觀察，在沒跌破前都先以跌深反彈來看待大盤的走勢。從盤面來看，台積電、鴻海強勢反彈，顯見權值股跌深後買盤有開始進場跡象，而中小型股因適逢季底，所以被動元件華新科、國巨等強勢走高，因此不排除是投信法人作帳所致，所以今日被動元件的表現相對重要，如果能持續創下高點，才能代表新一波買盤啟動，否則短線就會再回到先前區間震盪的趨勢，而其他中小型股，從過往的經驗來看，在反彈啟動的第二天就會有強勢族群表態，目前來看，包括蘋果、網通電動車、PA、IC 設計等第三季都是旺季，一旦盤勢回穩後，波段就有表現的機會，也為未來選股方向。

