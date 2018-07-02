

◆盤勢分析

1. 美國與中國的第一波關稅定於本週生效。川普政府定於 7 月 6 日對約 340 億美元中國商品課徵關稅，預期北京將以牙還牙。川普表示他希望美國退出世界貿易組織 (WTO)。聯準會 (Fed) 公布年度壓力測試後，多家銀行宣布回購自家股票並調高股利。上週五美股上漲，漲幅介於 0.08 至 0.23％，美股四大指數短期整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：上攻成交量須大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為年線附近，壓力為月線附近。

(3) 技術指標：KD 低檔交叉向上，9 日 K 值接近超賣區，短線有機會持續反彈。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩年線並站回季線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、LED/PA、網通、車用、原物料、金融、世足賽概念股等。

4. 金管會主委提出的「民民併」可望出現首例，據傳 2809 京城銀有意併購 2849 安泰銀。金融圈人士透露，京城銀與安泰銀已在兩個多月前透過財顧居中牽線安排「相親」，目前雙方已積極評估整併的可能性，倘若價格談判順利進行，京城銀有可能最快本月就進場實地查核。金融業併購可壯大營運規模有助營運。

5. 擔憂伊朗制裁的影響，紐約商業交易所（NYMEX）8 月原油期貨 6 月 28 日漲至每桶 73.45 美元，續創三年半來新高；歐洲 ICE 期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也推升為每桶 77.85 美元。伴隨油價支撐、第三季旺季需求催化，塑化族群「錢」途看俏。目前石化上游原料利差仍屬領先勝出，其次為 PVC、PP、SM、ABS 利差走堅，台塑四寶、華夏（1305）、聯成（1313）、榮化（1704）、台達化（1309）、國喬（1312）及台苯（1310）收益進補，搭配高現金股息題材，成為推薦追蹤焦點。後續仍需觀察產油國增產對油價的影響。

6.IC 載板暨 PCB 廠商景碩（3189）第 3 季類載板營收貢獻開始增溫，同時受惠非蘋機種與蘋果多元應用增加挹注，法人估計，景碩營運將加速脫離谷底，今年第 3 季的單季獲利有望超越上半年總和，第 4 季營運也將進一步向上。觀察景碩能否藉利多站回季線之上。

7.2303 聯電 29 日宣布，將斥資不超過 573.6 億日圓（折合新台幣約 160 億元），吃下與日本富士通半導體合資 12 吋晶圓廠三重富士通半導體 （MIFS） 全部股權，同時規劃旗下中國大陸和艦廠將在大陸 A 股申請上市。聯電全球布局，兩路出擊，全力擴展第五代行動通訊（5G）、車用及物聯網（IoT）市場版圖。晶圓代工業的製程能力仍為競爭力的關鍵。

