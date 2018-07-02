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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/06/29  107/06/28  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.46860   10.46720   0.00140    0.01338
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.91010    9.92050  -0.01040   -0.10483
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.91010    9.92050  -0.01040   -0.10483
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.89440    9.91150  -0.01710   -0.17253
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.89440    9.91150  -0.01710   -0.17253
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.24310    9.25550  -0.01240   -0.13397
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.48500    9.49700  -0.01200   -0.12636
中國信託台灣活力基金                                             16.80000   16.46000   0.34000    2.06561
中國信託台灣優勢基金                                             19.04000   18.64000   0.40000    2.14592
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.62000    9.57000   0.05000    0.52247
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.05000    9.00000   0.05000    0.55556
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.18000    9.09000   0.09000    0.99010
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.76000    9.66000   0.10000    1.03520
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.77890    9.78310  -0.00420   -0.04293
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22740    9.23140  -0.00400   -0.04333
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.14970   10.17010  -0.02040   -0.20059
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.57400    9.59330  -0.01930   -0.20118
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.17040   10.10500   0.06540    0.64720
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.90240    8.84510   0.05730    0.64782
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.17210   11.18320  -0.01110   -0.09926
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.11360   10.12360  -0.01000   -0.09878
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.73000   10.65000   0.08000    0.75117
中國信託智能運動基金-美元                                        10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97860   10.97850   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.41080    9.40710   0.00370    0.03933
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.13720    9.13360   0.00360    0.03941
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.54640    9.55200  -0.00560   -0.05863
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.26470    9.26910  -0.00440   -0.04747
中國信託精穩基金                                                 19.09850   18.84770   0.25080    1.33067
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.20000   11.12000   0.08000    0.71942
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.87000   10.79000   0.08000    0.74143
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.44000   11.41000   0.03000    0.26293
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
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元大2001基金                                                     68.85000   67.78000   1.07000    1.57864
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.25280   38.18860   0.06420    0.16811
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     18.85000   19.05000  -0.20000   -1.04987
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.34870   11.34760   0.00110    0.00969
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.75210   10.73230   0.01980    0.18449
元大上證50基金                                                   28.66000   28.07000   0.59000    2.10189
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.03000   12.10000  -0.07000   -0.57851
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.02000   11.07000  -0.05000   -0.45167
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    12.90000   12.90000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.53200   12.56300  -0.03100   -0.24676
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.77800   16.74800   0.03000    0.17913
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.63900   10.74300  -0.10400   -0.96807
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.52200   10.60800  -0.08600   -0.81071
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.01000    3.04000  -0.03000   -0.98684
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.83000   13.95000  -0.12000   -0.86022
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.83630   46.82380   0.01250    0.02670
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.34600   10.36160  -0.01560   -0.15056
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.60840    9.62290  -0.01450   -0.15068
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.78780    9.78610   0.00170    0.01737
元大巴西指數基金                                                  5.12400    5.02100   0.10300    2.05138
元大巴菲特基金                                                   30.60000   30.18000   0.42000    1.39165
元大日經225基金                                                  28.06000   28.03000   0.03000    0.10703
元大台商收成基金                                                 24.20000   23.58000   0.62000    2.62935
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.58000   12.77000  -0.19000   -1.48786
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.68000   35.55000   1.13000    3.17862
元大台灣中型100基金                                              33.36000   32.85000   0.51000    1.55251
元大台灣加權股價指數基金                                         25.07700   24.65400   0.42300    1.71575
元大台灣卓越50基金                                               81.53000   79.86000   1.67000    2.09116
元大台灣金融基金                                                 17.57000   17.36000   0.21000    1.20968
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.94000   30.43000   0.51000    1.67598
元大台灣高股息基金                                               25.61000   25.26000   0.35000    1.38559
元大台灣電子科技基金                                             35.74000   35.08000   0.66000    1.88141
元大全球ETF成長組合基金                                          10.42000   10.37000   0.05000    0.48216
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.71000   14.63000   0.08000    0.54682
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.99000   13.97000   0.02000    0.14316
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.36000   13.37000  -0.01000   -0.07479
元大全球不動產證券化基金-美元                                    13.00600   13.04400  -0.03800   -0.29132
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.85000    8.80000   0.05000    0.56818
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.77000    6.73000   0.04000    0.59435
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.56000    8.54000   0.02000    0.23419
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.73000    6.71000   0.02000    0.29806
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.48600    9.49600  -0.01000   -0.10531
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.33000    9.30000   0.03000    0.32258
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.44000   13.52000  -0.08000   -0.59172
元大全球農業商機基金                                             16.99000   16.91000   0.08000    0.47309
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
元大印尼指數基金                                                  8.04000    8.24400  -0.20400   -2.47453
元大印度指數基金                                                  9.49400    9.54100  -0.04700   -0.49261
元大印度基金                                                     12.47000   12.51000  -0.04000   -0.31974
元大多多基金                                                     22.30000   21.91000   0.39000    1.78001
元大多福基金                                                     60.02000   58.93000   1.09000    1.84965
元大亞太成長基金                                                  9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.55840    8.54290   0.01550    0.18144
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.08750    7.07460   0.01290    0.18234
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.58900    9.58500   0.00400    0.04173
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.72000    9.67000   0.05000    0.51706
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.01700   10.02500  -0.00800   -0.07980
元大卓越基金                                                     52.36000   51.59000   0.77000    1.49254
元大店頭基金                                                      9.57000    9.42000   0.15000    1.59236
元大泛歐成長基金                                                  9.31000    9.36000  -0.05000   -0.53419
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.23590   10.23540   0.00050    0.00489
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.46780    9.49400  -0.02620   -0.27596
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.47230   31.37800   0.09430    0.30053
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.35860   38.30550   0.05310    0.13862
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.91510   18.87390   0.04120    0.21829
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.64150   19.70470  -0.06320   -0.32074
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.58860   38.52710   0.06150    0.15963
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.46040   20.41940   0.04100    0.20079
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.07240   18.12010  -0.04770   -0.26324
元大高科技基金                                                   21.69000   21.20000   0.49000    2.31132
元大得利貨幣市場基金                                             16.24230   16.24200   0.00030    0.00185
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97410   11.97390   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.04000   13.83000   0.21000    1.51844
元大華夏中小基金                                                  7.74000    7.81000  -0.07000   -0.89629
元大新中國基金-人民幣                                             9.93000   10.00000  -0.07000   -0.70000
元大新中國基金-美元                                               9.64800    9.74700  -0.09900   -1.01570
元大新中國基金-新台幣                                             9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
元大新主流基金                                                   31.35000   30.80000   0.55000    1.78571
元大新東協平衡基金-美元                                           9.28500    9.35100  -0.06600   -0.70581
元大新東協平衡基金-新台幣                                         8.98000    9.00000  -0.02000   -0.22222
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.08670   10.19800  -0.11130   -1.09139
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.69410    9.82700  -0.13290   -1.35240
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.23030   10.32580  -0.09550   -0.92487
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               8.99690    9.08100  -0.08410   -0.92611
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.75770    9.77560  -0.01790   -0.18311
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.42120    9.43840  -0.01720   -0.18223
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.82990    9.80540   0.02450    0.24986
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.49340    9.46970   0.02370    0.25027
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.51630    9.53160  -0.01530   -0.16052
元大新興亞洲基金                                                 11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.13180    9.19960  -0.06780   -0.73699
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.01740    9.08420  -0.06680   -0.73534
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.30710    9.33570  -0.02860   -0.30635
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.18820    9.21640  -0.02820   -0.30598
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09140   15.09120   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     43.02000   42.21000   0.81000    1.91898
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.97000    9.90000   0.07000    0.70707
元大實質多重資產基金-美元                                         9.50800    9.47400   0.03400    0.35888
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.95000    9.87000   0.08000    0.81054
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.57000   15.94000  -0.37000   -2.32120
元大滬深300單日正向2倍基金                                       14.07000   13.44000   0.63000    4.68750
元大摩臺基金                                                     37.92000   37.18000   0.74000    1.99032
元大標普500基金                                                  24.98000   24.74000   0.24000    0.97009
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.65000   13.71000  -0.06000   -0.43764
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.71000   31.33000   0.38000    1.21289
元大標智滬深300基金                                              18.01000   17.84000   0.17000    0.95291
元大歐洲50基金                                                   24.15000   24.41000  -0.26000   -1.06514
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.55470    9.52710   0.02760    0.28970
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.16080   10.16040   0.00040    0.00394
元大績效基金                                                     64.71000   63.55000   1.16000    1.82533
元大韓國KOSPI200基金                                             22.51000   22.29000   0.22000    0.98699
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.05000   15.77000   0.28000    1.77552
日盛上選基金                                                     36.33000   35.84000   0.49000    1.36719
日盛小而美基金                                                   19.51000   19.29000   0.22000    1.14049
日盛中國內需動力基金                                             10.45000   10.55000  -0.10000   -0.94787
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.65810   11.66240  -0.00430   -0.03687
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.85680    9.86050  -0.00370   -0.03752
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.68540   11.73810  -0.05270   -0.44897
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.87390    9.91840  -0.04450   -0.44866
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.62700   10.64800  -0.02100   -0.19722
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.96390    8.98160  -0.01770   -0.19707
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.28000   11.35000  -0.07000   -0.61674
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.15000   11.26000  -0.11000   -0.97691
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.42000   11.49000  -0.07000   -0.60923
日盛日盛基金                                                     15.28000   14.92000   0.36000    2.41287
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.48000    9.53000  -0.05000   -0.52466
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
日盛全球抗暖化基金                                               10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    9.99070   10.01810  -0.02740   -0.27350
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.45810    9.48400  -0.02590   -0.27309
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.82030    9.83510  -0.01480   -0.15048
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.29900    9.31310  -0.01410   -0.15140
日盛全球新興債券基金A                                            10.59480   10.61030  -0.01550   -0.14608
日盛全球新興債券基金B                                             8.28460    8.29680  -0.01220   -0.14704
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.39960    2.40360  -0.00400   -0.16642
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.68260    1.68540  -0.00280   -0.16613
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36540    0.36750  -0.00210   -0.57143
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25700    0.25850  -0.00150   -0.58027
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.13360   12.18470  -0.05110   -0.41938
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.39540    8.43070  -0.03530   -0.41871
日盛亞洲機會基金                                                  7.28000    7.35000  -0.07000   -0.95238
日盛首選基金                                                     18.63000   18.26000   0.37000    2.02629
日盛高科技基金                                                   19.65000   19.36000   0.29000    1.49793
日盛貨幣市場基金                                                 14.75920   14.75900   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   44.62000   43.64000   0.98000    2.24565
日盛精選五虎基金                                                 39.74000   39.13000   0.61000    1.55891
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47520   13.47500   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               36.44000   35.75000   0.69000    1.93007
台新MSCI中國基金                                                 21.25000   21.10000   0.15000    0.71090
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.38000   18.68000  -0.30000   -1.60600
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.31000   20.68000   0.63000    3.04642
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15150   14.15130   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.13700   10.12240   0.01460    0.14423
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.63610   10.64870  -0.01260   -0.11832
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.12080   10.08920   0.03160    0.31321
台新中國通基金                                                   48.81000   47.91000   0.90000    1.87852
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.51430    0.52210  -0.00780   -1.49397
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            15.70500   15.87900  -0.17400   -1.09579
台新中國精選中小基金-美元                                         0.38330    0.39010  -0.00680   -1.74314
台新中國精選中小基金-新台幣                                      11.72000   11.88000  -0.16000   -1.34680
台新主流基金                                                     24.89000   24.46000   0.43000    1.75797
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.02000   19.79000   0.23000    1.16220
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65810    0.65370   0.00440    0.67309
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.04000   14.88000   0.16000    1.07527
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49400    0.49080   0.00320    0.65200
台新台灣中小基金                                                 38.25000   37.57000   0.68000    1.80995
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.61720    9.60540   0.01180    0.12285
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.25290    9.27430  -0.02140   -0.23075
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.29920   10.32300  -0.02380   -0.23055
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.36370   10.39550  -0.03180   -0.30590
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.11080   11.14420  -0.03340   -0.29971
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
台新印度基金                                                     15.35000   15.40000  -0.05000   -0.32468
台新亞美短期債券基金                                             10.97450   10.96440   0.01010    0.09212
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.54390    8.56160  -0.01770   -0.20674
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28530    0.28710  -0.00180   -0.62696
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.75470   11.77900  -0.02430   -0.20630
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38690    0.38940  -0.00250   -0.64201
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08370   11.08360   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.89840   29.82550   0.07290    0.24442
台新智慧生活基金-美元                                            10.21680   10.16740   0.04940    0.48587
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.42000   10.32000   0.10000    0.96899
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.58050    8.65040  -0.06990   -0.80806
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.69890    8.73190  -0.03300   -0.37792
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.13240    9.20670  -0.07430   -0.80702
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.26660    9.30170  -0.03510   -0.37735
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.60580   10.58060   0.02520    0.23817
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34190    0.34250  -0.00060   -0.17518
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.98190    7.96290   0.01900    0.23861
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27100    0.27150  -0.00050   -0.18416
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.84000    5.86000  -0.02000   -0.34130
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.58000   20.48000   0.10000    0.48828
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.76000   10.72000   0.04000    0.37313
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.58000   23.90000   0.68000    2.84519
未來資產全球大消費基金                                           15.40000   15.26000   0.14000    0.91743
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.70930   11.73570  -0.02640   -0.22495
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.52790    9.54940  -0.02150   -0.22515
未來資產亞洲新富基金                                             21.41000   21.54000  -0.13000   -0.60353
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55780   12.55770   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               15.25000   14.81000   0.44000    2.97097
未來資產新興市場債券基金A                                         8.66330    8.65730   0.00600    0.06931
未來資產新興市場債券基金B                                         6.65290    6.64830   0.00460    0.06919
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.04860   11.04760   0.00100    0.00905
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.10950   10.10810   0.00140    0.01385
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.33040    9.33220  -0.00180   -0.01929
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.53300   10.53510  -0.00210   -0.01993
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.16460    8.18540  -0.02080   -0.25411
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.27960    9.30290  -0.02330   -0.25046
永豐中小基金                                                     58.51000   56.81000   1.70000    2.99243
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.74270    1.75180  -0.00910   -0.51947
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.28260    2.29450  -0.01190   -0.51863
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.14670    8.18880  -0.04210   -0.51412
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.35310   10.40670  -0.05360   -0.51505
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.84000    4.83000   0.01000    0.20704
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.30000   22.25000   0.05000    0.22472
永豐主流品牌基金                                                 17.59000   17.74000  -0.15000   -0.84555
永豐永豐基金                                                     37.43000   36.66000   0.77000    2.10038
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.91030    9.90220   0.00810    0.08180
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.91020    9.90210   0.00810    0.08180
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.90250    9.89090   0.01160    0.11728
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.90230    9.89080   0.01150    0.11627
永豐亞洲民生消費基金                                             12.01000   12.12000  -0.11000   -0.90759
永豐南非幣2021保本基金                                           12.78850   12.78340   0.00510    0.03990
永豐高科技基金                                                   28.65000   28.08000   0.57000    2.02991
永豐貨幣市場基金                                                 13.87320   13.87300   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.05900    2.05690   0.00210    0.10210
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.42740    2.42500   0.00240    0.09897
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.79140    7.78330   0.00810    0.10407
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.37350   10.36270   0.01080    0.10422
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.11890    7.13450  -0.01560   -0.21866
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.86480   10.88850  -0.02370   -0.21766
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.37000    9.47000  -0.10000   -1.05597
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.65000    7.77000  -0.12000   -1.54440
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.53000   17.73000  -0.20000   -1.12803
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.43000   53.47000   0.96000    1.79540
永豐領航科技基金                                                 45.13000   44.04000   1.09000    2.47502
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  10.74000   10.91000  -0.17000   -1.55820
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.39000   10.54000  -0.15000   -1.42315
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.01000   10.16000  -0.15000   -1.47638
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.91000   10.00000  -0.09000   -0.90000
永豐趨勢平衡基金                                                 51.84000   51.14000   0.70000    1.36879
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.51060   11.50950   0.00110    0.00956
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.52930    9.54970  -0.02040   -0.21362
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.65280    9.67350  -0.02070   -0.21399
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.50110    9.52240  -0.02130   -0.22368
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.58540    9.60690  -0.02150   -0.22380
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.54980    9.57230  -0.02250   -0.23505
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.80370    9.82690  -0.02320   -0.23609
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.48610    9.50980  -0.02370   -0.24922
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.65360    9.67770  -0.02410   -0.24903
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.90000   11.08000  -0.18000   -1.62455
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.90000   10.07000  -0.17000   -1.68818
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.60000   10.81000  -0.21000   -1.94265
兆豐國際中小基金                                                 16.85000   16.54000   0.31000    1.87424
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.05000   14.30000  -0.25000   -1.74825
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.11000   19.46000  -0.35000   -1.79856
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.03000   19.42000  -0.39000   -2.00824
兆豐國際生命科學基金                                             15.46000   15.35000   0.11000    0.71661
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.27770   10.25390   0.02380    0.23211
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.53740   10.53780  -0.00040   -0.00380
兆豐國際全球基金                                                 31.80000   31.74000   0.06000    0.18904
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.24030   10.23970   0.00060    0.00586
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.90650    9.93320  -0.02670   -0.26880
兆豐國際國民基金                                                 22.98000   22.75000   0.23000    1.01099
兆豐國際第一基金                                                 13.71000   13.49000   0.22000    1.63084
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.84380    9.85940  -0.01560   -0.15822
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.85950    7.87200  -0.01250   -0.15879
兆豐國際萬全基金                                                 21.24000   21.00000   0.24000    1.14286
兆豐國際電子基金                                                 26.92000   26.55000   0.37000    1.39360
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.08000   21.63000   0.45000    2.08044
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.80000   17.02000  -0.22000   -1.29260
兆豐國際豐台灣基金                                               32.66000   32.45000   0.21000    0.64715
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49370   12.49350   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.36000   11.24000   0.12000    1.06762
合庫全球高收益債券基金A類型                                      10.98870   11.02200  -0.03330   -0.30212
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.81890   11.86120  -0.04230   -0.35662
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.60970   10.64930  -0.03960   -0.37186
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.37010   11.41620  -0.04610   -0.40381
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.10990    8.13440  -0.02450   -0.30119
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.45860    9.49270  -0.03410   -0.35922
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 8.98170    9.01520  -0.03350   -0.37159
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.95250    8.98870  -0.03620   -0.40273
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.27680    9.31150  -0.03470   -0.37266
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.12000   11.15000  -0.03000   -0.26906
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.46000   10.49000  -0.03000   -0.28599
合庫全球新興市場基金                                              9.09000    9.07000   0.02000    0.22051
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.38000   10.44000  -0.06000   -0.57471
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.85000    9.90000  -0.05000   -0.50505
合庫貨幣市場基金                                                 10.12260   10.12250   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.43800    9.45440  -0.01640   -0.17346
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.68670    9.70680  -0.02010   -0.20707
合庫新興多重收益基金A類型                                         9.99070    9.99850  -0.00780   -0.07801
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.41410   11.43440  -0.02030   -0.17753
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.30360   13.32550  -0.02190   -0.16435
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.88630    8.90170  -0.01540   -0.17300
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.50270    9.52240  -0.01970   -0.20688
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.92150    7.92770  -0.00620   -0.07821
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.84460    8.86050  -0.01590   -0.17945
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.06720   10.08380  -0.01660   -0.16462
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                         9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                       9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                           9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                         9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.33000   10.28000   0.05000    0.48638
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                   9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.94310   10.94260   0.00050    0.00457
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.24160   10.28240  -0.04080   -0.39679
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.00860   10.00500   0.00360    0.03598
安聯中國東協基金                                                 15.25000   15.23000   0.02000    0.13132
安聯中國策略基金                                                 14.43000   14.61000  -0.18000   -1.23203
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.18000   14.17000   0.01000    0.07057
安聯中華新思路基金-美元                                          13.70000   13.75000  -0.05000   -0.36364
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.75000   12.74000   0.01000    0.07849
安聯台灣大壩基金                                                 28.84000   28.25000   0.59000    2.08850
安聯台灣科技基金                                                 48.77000   47.71000   1.06000    2.22176
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48260   12.48240   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 32.09000   31.43000   0.66000    2.09990
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07270   10.07340  -0.00070   -0.00695
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.00470   15.00200   0.00270    0.01800
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.63320    9.65570  -0.02250   -0.23302
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.26000   11.30000  -0.04000   -0.35398
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.44000   11.43000   0.01000    0.08749
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.11350   12.11680  -0.00330   -0.02723
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08060   10.08410  -0.00350   -0.03471
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.19160   12.19640  -0.00480   -0.03936
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.49000    9.54740  -0.05740   -0.60121
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.34120    9.38450  -0.04330   -0.46140
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.03300    9.07540  -0.04240   -0.46720
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.37000   11.40000  -0.03000   -0.26316
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.19000   11.17000   0.02000    0.17905
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.27000   10.32000  -0.05000   -0.48450
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.21000   11.25000  -0.04000   -0.35556
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.10000   10.18000  -0.08000   -0.78585
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.89200   11.89150   0.00050    0.00420
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.88420   10.88810  -0.00390   -0.03582
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.56020   10.56250  -0.00230   -0.02178
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.91030    8.97380  -0.06350   -0.70762
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.70540    8.75650  -0.05110   -0.58357
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.42080    8.46920  -0.04840   -0.57148
安聯全球人口趨勢基金                                             11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.36000    9.33000   0.03000    0.32154
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.94000   34.65000   0.29000    0.83694
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.89000    8.85000   0.04000    0.45198
安聯全球計量平衡基金                                             12.63000   12.59000   0.04000    0.31771
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.05480   12.04460   0.01020    0.08469
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.46950   10.47980  -0.01030   -0.09828
安聯全球新興市場基金                                             17.53000   17.52000   0.01000    0.05708
安聯全球農金趨勢基金                                              9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
安聯亞洲動態策略基金                                             23.70000   23.76000  -0.06000   -0.25253
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.97990    9.98750  -0.00760   -0.07610
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.78640    9.79140  -0.00500   -0.05107
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             82.20630   82.54360  -0.33730   -0.40863
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.33050   12.39270  -0.06220   -0.50191
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             64.97960   65.24030  -0.26070   -0.39960
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.66400    9.71270  -0.04870   -0.50141
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.54400    2.54540  -0.00140   -0.05500
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.52940   10.53630  -0.00690   -0.06549
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.14630    2.14610   0.00020    0.00932
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.79760    8.79590   0.00170    0.01933
宏利台灣動力基金                                                 33.92000   33.16000   0.76000    2.29192
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.14840   10.19740  -0.04900   -0.48051
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.87390    9.87870  -0.00480   -0.04859
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.05490    8.09380  -0.03890   -0.48061
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.99310    8.00520  -0.01210   -0.15115
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.36000   10.32000   0.04000    0.38760
宏利全球債券組合基金                                             12.95970   12.94980   0.00990    0.07645
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76800    2.77310  -0.00510   -0.18391
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.69070   11.70420  -0.01350   -0.11534
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.70900    8.71940  -0.01040   -0.11927
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.35700    2.35470   0.00230    0.09768
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.88290   10.85780   0.02510    0.23117
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.93980    3.98410  -0.04430   -1.11192
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.63660    0.64410  -0.00750   -1.16442
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.43000   18.60000  -0.17000   -0.91398
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.65960   11.68350  -0.02390   -0.20456
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.37300   10.39630  -0.02330   -0.22412
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.07400   10.08490  -0.01090   -0.10808
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.95890    8.98310  -0.02420   -0.26939
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.55440    8.57360  -0.01920   -0.22394
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.46910    8.47460  -0.00550   -0.06490
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.52510    8.54580  -0.02070   -0.24222
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.71340    2.71660  -0.00320   -0.11779
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39500    0.39560  -0.00060   -0.15167
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         11.99850   11.99990  -0.00140   -0.01167
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.89810    0.90000  -0.00190   -0.21111
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.36940    7.37070  -0.00130   -0.01764
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.03560    2.03900  -0.00340   -0.16675
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29310    0.29360  -0.00050   -0.17030
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.05030    9.05270  -0.00240   -0.02651
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32940    0.32990  -0.00050   -0.15156
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63450   13.63440   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.71000    2.71000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.25000   12.21000   0.04000    0.32760
宏利臺灣股息收益基金                                             28.87000   28.31000   0.56000    1.97810
宏利澳幣保本基金                                                 12.00980   12.00730   0.00250    0.02082
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.09000   10.13000  -0.04000   -0.39487
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.13000   11.17000  -0.04000   -0.35810
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.60000   11.58000   0.02000    0.17271
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.87420    9.90950  -0.03530   -0.35622
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.48710    9.54710  -0.06000   -0.62846
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.84250    8.86000  -0.01750   -0.19752
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.40770   10.42840  -0.02070   -0.19850
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.15000    9.11000   0.04000    0.43908
貝萊德新台幣基金                                                 12.92850   12.92840   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.52000   26.00000   0.52000    2.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.19980   11.19770   0.00210    0.01875
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.07740   10.06650   0.01090    0.10828
保德信大中華基金                                                 29.37000   29.43000  -0.06000   -0.20387
保德信中小型股基金                                               50.87000   49.70000   1.17000    2.35412
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.43000    9.54000  -0.11000   -1.15304
保德信中國中小基金-美元                                           9.42000    9.56000  -0.14000   -1.46444
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.02000    9.11000  -0.09000   -0.98793
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.38120    9.40450  -0.02330   -0.24775
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.41400    9.43140  -0.01740   -0.18449
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.48920    9.51350  -0.02430   -0.25543
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.19210   10.21820  -0.02610   -0.25543
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.19000    9.29000  -0.10000   -1.07643
保德信中國品牌基金-美元                                           9.11000    9.20000  -0.09000   -0.97826
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.88000    9.98000  -0.10000   -1.00200
保德信台商全方位基金                                             38.59000   37.84000   0.75000    1.98203
保德信全球中小基金                                               29.86000   29.83000   0.03000    0.10057
保德信全球消費商機基金                                           18.05000   17.94000   0.11000    0.61315
保德信全球基礎建設基金                                           12.20000   12.20000   0.00000    0.00000
保德信全球資源基金                                                8.22000    8.21000   0.01000    0.12180
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    31.75000   31.54000   0.21000    0.66582
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.71800    9.73420  -0.01620   -0.16642
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.45690   10.47360  -0.01670   -0.15945
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.14900    9.12400   0.02500    0.27400
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.83080    9.80400   0.02680    0.27336
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.22310    8.22550  -0.00240   -0.02918
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.75440   10.75750  -0.00310   -0.02882
保德信亞太基金                                                   21.41000   21.38000   0.03000    0.14032
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.49290    8.49520  -0.00230   -0.02707
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.16040   11.16340  -0.00300   -0.02687
保德信店頭市場基金                                               36.38000   35.75000   0.63000    1.76224
保德信拉丁美洲基金                                                6.36000    6.26000   0.10000    1.59744
保德信金平衡基金                                                 29.87000   29.47000   0.40000    1.35731
保德信金滿意基金                                                 43.95000   43.01000   0.94000    2.18554
保德信科技島基金                                                 27.43000   26.84000   0.59000    2.19821
保德信高成長基金                                                 97.05000   95.27000   1.78000    1.86837
保德信第一基金                                                   28.09000   27.44000   0.65000    2.36880
保德信貨幣市場基金                                               15.75710   15.75690   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.45540   10.43460   0.02080    0.19934
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.54210   10.47560   0.06650    0.63481
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.73610   10.71920   0.01690    0.15766
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.13580   10.07620   0.05960    0.59149
保德信新世紀基金                                                 10.33000   10.16000   0.17000    1.67323
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.01680    8.00940   0.00740    0.09239
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.71640   10.70650   0.00990    0.09247
保德信新興趨勢組合基金                                           10.99000   10.85000   0.14000    1.29032
保德信瑞騰基金                                                   15.53730   15.53720   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.75220    9.76140  -0.00920   -0.09425
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.90310    9.91240  -0.00930   -0.09382
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.66890    9.67450  -0.00560   -0.05788
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.73610    9.74170  -0.00560   -0.05748
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.78180    9.78630  -0.00450   -0.04598
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.78010    9.78450  -0.00440   -0.04497
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.70810    9.71610  -0.00800   -0.08234
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.70980    9.71770  -0.00790   -0.08129
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.97090    9.89690   0.07400    0.74771
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.96680    9.97420  -0.00740   -0.07419
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型             9.96670    9.97410  -0.00740   -0.07419
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.92440    9.93780  -0.01340   -0.13484
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.92440    9.93780  -0.01340   -0.13484
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.54020    9.55400  -0.01380   -0.14444
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.45350    9.47200  -0.01850   -0.19531
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.94900    1.95500  -0.00600   -0.30691
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62800    2.63600  -0.00800   -0.30349
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29930    0.30070  -0.00140   -0.46558
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43830    0.44040  -0.00210   -0.47684
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.54990    8.57520  -0.02530   -0.29504
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.74670   11.77300  -0.02630   -0.22339
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.52340    9.53800  -0.01460   -0.15307
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.56010   11.57830  -0.01820   -0.15719
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.81350    8.84420  -0.03070   -0.34712
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.72400   10.76130  -0.03730   -0.34661
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.04810   10.05700  -0.00890   -0.08850
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.93970    9.93010   0.00960    0.09668
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.10740   10.11370  -0.00630   -0.06229
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.58780   10.59490  -0.00710   -0.06701
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.99560    9.99680  -0.00120   -0.01200
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.81640    9.82370  -0.00730   -0.07431
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.04380   10.05150  -0.00770   -0.07661
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.76770    9.76860  -0.00090   -0.00921
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.92710    9.92390   0.00320    0.03225
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.33750   10.36310  -0.02560   -0.24703
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.25870    6.26600  -0.00730   -0.11650
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.61530   10.62780  -0.01250   -0.11762
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64370   11.64360   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.40000   20.13000   0.27000    1.34128
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4641.340004580.31000  61.03000    1.33244
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.29730   10.34010  -0.04280   -0.41392
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.31570   11.39570  -0.08000   -0.70202
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.58130   10.65980  -0.07850   -0.73641
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.21160    9.24980  -0.03820   -0.41298
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.66510    9.73340  -0.06830   -0.70171
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.46830    9.53850  -0.07020   -0.73596
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.55420   10.59800  -0.04380   -0.41329
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.12830   11.20700  -0.07870   -0.70224
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.07240   11.15460  -0.08220   -0.73692
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.25000    6.30000  -0.05000   -0.79365
柏瑞巨人基金                                                     12.93000   12.72000   0.21000    1.65094
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64690   13.64670   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.93000   16.01000  -0.08000   -0.49969
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.36640   13.37800  -0.01160   -0.08671
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.74710   11.77930  -0.03220   -0.27336
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.36110   12.39860  -0.03750   -0.30245
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.97280    8.98060  -0.00780   -0.08685
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.80720    6.81310  -0.00590   -0.08660
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.81990    8.84410  -0.02420   -0.27363
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.48650    8.50130  -0.01480   -0.17409
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.79760   10.83040  -0.03280   -0.30285
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.35850    8.37960  -0.02110   -0.25180
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.92130   11.95400  -0.03270   -0.27355
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.57950   11.58960  -0.01010   -0.08715
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.60370   11.62400  -0.02030   -0.17464
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.25240   11.28660  -0.03420   -0.30301
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.02040    9.02830  -0.00790   -0.08750
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.85410    9.88120  -0.02710   -0.27426
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.70060    9.71760  -0.01700   -0.17494
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.60400    9.63310  -0.02910   -0.30208
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.45460    9.47850  -0.02390   -0.25215
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.18130   10.16970   0.01160    0.11406
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.03310   10.03880  -0.00570   -0.05678
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.93430    9.94410  -0.00980   -0.09855
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.01640   10.02640  -0.01000   -0.09974
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.03700   10.02570   0.01130    0.11271
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.85180    9.85740  -0.00560   -0.05681
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.79240    9.80200  -0.00960   -0.09794
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.87480    9.88460  -0.00980   -0.09914
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.16170   10.15020   0.01150    0.11330
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.03310   10.03880  -0.00570   -0.05678
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.93430    9.94410  -0.00980   -0.09855
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.01650   10.02640  -0.00990   -0.09874
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.03720   10.02580   0.01140    0.11371
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.85190    9.85740  -0.00550   -0.05580
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.79250    9.80210  -0.00960   -0.09794
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.87480    9.88470  -0.00990   -0.10015
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.52600   10.54300  -0.01700   -0.16124
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.67520   11.71060  -0.03540   -0.30229
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.11500   11.15230  -0.03730   -0.33446
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.03520    9.04980  -0.01460   -0.16133
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.73560    9.76520  -0.02960   -0.30312
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.59320    9.62540  -0.03220   -0.33453
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.24270   10.25930  -0.01660   -0.16180
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.87090   10.90380  -0.03290   -0.30173
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.73820   10.77440  -0.03620   -0.33598
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.03550    9.05000  -0.01450   -0.16022
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.73600    9.76550  -0.02950   -0.30208
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.59350    9.62580  -0.03230   -0.33556
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.02000   13.05000  -0.03000   -0.22989
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 13.91000   13.98000  -0.07000   -0.50072
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.17000    9.23000  -0.06000   -0.65005
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.62000    8.64000  -0.02000   -0.23148
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.38000   11.40000  -0.02000   -0.17544
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.55000   11.61000  -0.06000   -0.51680
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.81000   11.89000  -0.08000   -0.67283
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.21000   13.31000  -0.10000   -0.75131
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.34000   13.38000  -0.04000   -0.29895
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.71000    8.53000   0.18000    2.11020
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.35970   11.36860  -0.00890   -0.07829
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.48650    7.49230  -0.00580   -0.07741
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.31180   11.30720   0.00460    0.04068
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.95300   10.96240  -0.00940   -0.08575
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.11160   10.12390  -0.01230   -0.12149
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.36450    8.36120   0.00330    0.03947
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.41540    9.42350  -0.00810   -0.08596
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.43500    9.44660  -0.01160   -0.12280
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.53620   10.54520  -0.00900   -0.08535
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.93380    9.92980   0.00400    0.04028
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.09530   10.10760  -0.01230   -0.12169
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.75450    9.76290  -0.00840   -0.08604
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.03790    9.03430   0.00360    0.03985
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.94850    8.94880  -0.00030   -0.00335
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.45790    9.46940  -0.01150   -0.12144
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.79840   11.81670  -0.01830   -0.15487
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.24840   11.28580  -0.03740   -0.33139
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.70920   10.74820  -0.03900   -0.36285
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.10650    7.11760  -0.01110   -0.15595
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.90100    8.93060  -0.02960   -0.33144
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.51210    9.54670  -0.03460   -0.36243
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.14210   10.15790  -0.01580   -0.15554
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.72620   10.76530  -0.03910   -0.36320
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.63190    9.66400  -0.03210   -0.33216
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.06230    9.07640  -0.01410   -0.15535
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.71450    9.74990  -0.03540   -0.36308
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.12330   11.11900   0.00430    0.03867
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.66620   11.67550  -0.00930   -0.07965
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.72600   10.73960  -0.01360   -0.12663
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.17120    9.16770   0.00350    0.03818
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.70630    9.71410  -0.00780   -0.08030
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.69340    9.70570  -0.01230   -0.12673
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.99600   11.00480  -0.00880   -0.07997
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.92450    9.92060   0.00390    0.03931
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.22030   10.23330  -0.01300   -0.12704
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.50750    9.50380   0.00370    0.03893
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.32420    9.32060   0.00360    0.03862
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.92480    9.93270  -0.00790   -0.07954
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.45630    9.46830  -0.01200   -0.12674
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.00000   18.04000  -0.04000   -0.22173
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.75000   16.77000  -0.02000   -0.11926
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.84330   12.83730   0.00600    0.04674
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.62830   10.64130  -0.01300   -0.12217
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.44910   11.45760  -0.00850   -0.07419
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.05200   12.05600  -0.00400   -0.03318
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.04280   11.06060  -0.01780   -0.16093
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.74290    9.75480  -0.01190   -0.12199
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.22320   10.23080  -0.00760   -0.07429
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.17770   10.18100  -0.00330   -0.03241
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.14330   10.15960  -0.01630   -0.16044
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.02350   10.03100  -0.00750   -0.07477
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.08530   10.10150  -0.01620   -0.16037
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.43000   14.79000  -0.36000   -2.43408
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      27.02000   25.81000   1.21000    4.68811
國泰大中華基金                                                   21.56000   21.21000   0.35000    1.65017
國泰小龍基金                                                     16.02000   15.81000   0.21000    1.32827
國泰中小成長基金                                                 47.02000   46.22000   0.80000    1.73085
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.14020    4.17020  -0.03000   -0.71939
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.09000   19.19000  -0.10000   -0.52110
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.72000    0.72710  -0.00710   -0.97648
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.68170    0.68840  -0.00670   -0.97327
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.10630    2.11350  -0.00720   -0.34067
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.54550    9.57330  -0.02780   -0.29039
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.18770    8.21150  -0.02380   -0.28984
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31300    0.31490  -0.00190   -0.60337
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.44670   11.44560   0.00110    0.00961
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.72130    1.72570  -0.00440   -0.25497
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.10840   10.09540   0.01300    0.12877
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33550    0.33640  -0.00090   -0.26754
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.43200    4.46870  -0.03670   -0.82127
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     20.42000   20.56000  -0.14000   -0.68093
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.66220    0.66950  -0.00730   -1.09037
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.23190    3.25990  -0.02800   -0.85892
國泰中港台基金台幣級別                                           14.90000   15.00000  -0.10000   -0.66667
國泰中港台基金美元級別                                            0.48890    0.49440  -0.00550   -1.11246
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.34000   27.31000   0.03000    0.10985
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.79000   12.80000  -0.01000   -0.07813
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.50000   35.53000  -0.03000   -0.08444
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.19450   10.17630   0.01820    0.17885
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.19450   10.17630   0.01820    0.17885
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.19450   10.17630   0.01820    0.17885
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33300    0.33380  -0.00080   -0.23966
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33300    0.33380  -0.00080   -0.23966
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33300    0.33380  -0.00080   -0.23966
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40490   12.40480   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.93000   29.42000   0.51000    1.73351
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.28450    2.27170   0.01280    0.56345
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.55000   10.47000   0.08000    0.76409
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34460    0.34360   0.00100    0.29104
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47080    0.47030   0.00050    0.10632
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.23000   13.24000  -0.01000   -0.07553
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45990    0.46210  -0.00220   -0.47609
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.82000    5.81000   0.01000    0.17212
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18750    0.18790  -0.00040   -0.21288
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.40540    0.40530   0.00010    0.02467
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.36810    0.36800   0.00010    0.02717
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.42900    0.42880   0.00020    0.04664
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49830    0.49910  -0.00080   -0.16029
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.74000   20.54000   0.20000    0.97371
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.18000   20.87000   0.31000    1.48539
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.39690    2.39850  -0.00160   -0.06671
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.12090   11.12080   0.00010    0.00090
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.08480   10.08480   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36250    0.36370  -0.00120   -0.32994
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.32870    0.32980  -0.00110   -0.33354
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49200    0.49470  -0.00270   -0.54579
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.65000   11.62000   0.03000    0.25818
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.39350    0.39430  -0.00080   -0.20289
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.41000   18.41000   0.00000    0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60180    0.60440  -0.00260   -0.43018
國泰科技生化基金                                                 39.46000   38.47000   0.99000    2.57343
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.87000   25.66000   0.21000    0.81839
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.11000   14.16000  -0.05000   -0.35311
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.91940   39.81880   0.10060    0.25264
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.34090   19.29330   0.04760    0.24672
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.90550   19.97040  -0.06490   -0.32498
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.58670   39.54350   0.04320    0.10925
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.14770   40.23780   0.90990    2.26131
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.59260   42.74030   0.85230    1.99414
國泰紐幣2021保本基金                                             12.06540   12.04850   0.01690    0.14027
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.34810   12.32950   0.01860    0.15086
國泰紐幣保本基金                                                 12.35520   12.34440   0.01080    0.08749
國泰高科技基金                                                   14.41000   14.05000   0.36000    2.56228
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.07000   24.62000   0.45000    1.82778
國泰國泰基金台幣級別                                             25.07000   24.62000   0.45000    1.82778
國泰富時中國A50基金                                              18.84000   18.44000   0.40000    2.16920
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33540    0.33560  -0.00020   -0.05959
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46500    0.46620  -0.00120   -0.25740
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.08000   11.00000   0.08000    0.72727
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36060    0.35950   0.00110    0.30598
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.50010    0.49960   0.00050    0.10008
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34360    0.34350   0.00010    0.02911
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47640    0.47720  -0.00080   -0.16764
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.50440   10.51340  -0.00900   -0.08561
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.61860    7.62510  -0.00650   -0.08524
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35450    0.35500  -0.00050   -0.14085
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25490    0.25530  -0.00040   -0.15668
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.92000   11.95000  -0.03000   -0.25105
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39000    0.39260  -0.00260   -0.66225
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.15500    2.15390   0.00110    0.05107
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.43500    1.43430   0.00070    0.04880
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33500    0.33570  -0.00070   -0.20852
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36000    0.36080  -0.00080   -0.22173
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22530    0.22580  -0.00050   -0.22143
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.28910   10.30670  -0.01760   -0.17076
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.72420    6.73560  -0.01140   -0.16925
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.22000   14.43000  -0.21000   -1.45530
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.63000   33.63000   1.00000    2.97354
國泰價值卓越基金                                                 17.35000   16.95000   0.40000    2.35988
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.94000   11.02000  -0.08000   -0.72595
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.37620    0.38040  -0.00420   -1.10410
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.61650   39.58980   0.02670    0.06744
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            19.57000   19.52000   0.05000    0.25615
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            18.90000   18.82000   0.08000    0.42508
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.02000   18.71000   0.31000    1.65687
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.02550   12.02600  -0.00050   -0.00416
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39320    0.39490  -0.00170   -0.43049
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.61600    9.63460  -0.01860   -0.19305
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.48220    8.48940  -0.00720   -0.08481
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.61060   10.63120  -0.02060   -0.19377
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.45740    9.46540  -0.00800   -0.08452
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.13980   11.13880   0.00100    0.00898
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.05000   10.04820   0.00180    0.01791
第一金大中華基金                                                 29.82000   29.09000   0.73000    2.50945
第一金小型精選基金                                               42.99000   42.18000   0.81000    1.92034
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.36000   13.46000  -0.10000   -0.74294
第一金中國世紀基金-美元                                           8.64810    8.73730  -0.08920   -1.02091
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.64900    8.73780  -0.08880   -1.01627
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.09000   10.14000  -0.05000   -0.49310
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.08000   10.14000  -0.06000   -0.59172
第一金中概平衡基金                                               27.04000   26.44000   0.60000    2.26929
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24060   15.24040   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.73700  177.73500   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.93450    9.92840   0.00610    0.06144
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.93440    9.92840   0.00600    0.06043
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.95030   13.91100   0.03930    0.28251
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.95150   13.91110   0.04040    0.29042
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.29000   13.19000   0.10000    0.75815
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.29000   13.20000   0.09000    0.68182
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.78810    9.80010  -0.01200   -0.12245
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.79100    9.80290  -0.01190   -0.12139
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.43500    9.42490   0.01010    0.10716
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.45900    9.44900   0.01000    0.10583
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.19190   10.20430  -0.01240   -0.12152
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.83080    9.82030   0.01050    0.10692
第一金全球大趨勢基金                                             23.25000   23.12000   0.13000    0.56228
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.12310    8.09860   0.02450    0.30252
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.82830    5.81070   0.01760    0.30289
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.39370    9.37930   0.01440    0.15353
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.39480    9.38040   0.01440    0.15351
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.67030    9.65570   0.01460    0.15121
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.67180    9.65690   0.01490    0.15429
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.59890    8.58110   0.01780    0.20743
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.09450   10.07370   0.02080    0.20648
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.69580    9.71470  -0.01890   -0.19455
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.69450    9.71370  -0.01920   -0.19766
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.97860    7.99800  -0.01940   -0.24256
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.85350    8.86170  -0.00820   -0.09253
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.85380    8.86190  -0.00810   -0.09140
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.03290   11.05480  -0.02190   -0.19810
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.03380   11.05560  -0.02180   -0.19719
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.91180    9.93590  -0.02410   -0.24255
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.66180   14.67530  -0.01350   -0.09199
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            13.89600   13.87780   0.01820    0.13114
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.91350   13.89500   0.01850    0.13314
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.00000   12.93000   0.07000    0.54138
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.03000   12.96000   0.07000    0.54012
第一金亞洲科技基金                                               19.82000   19.78000   0.04000    0.20222
第一金亞洲新興市場基金                                           13.06000   13.16000  -0.10000   -0.75988
第一金店頭市場基金                                               10.83000   10.63000   0.20000    1.88147
第一金創新趨勢基金                                               27.64000   27.15000   0.49000    1.80479
第一金電子基金                                                   37.30000   36.48000   0.82000    2.24781
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.82000   19.36000   0.46000    2.37603
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.71000   20.01000  -0.30000   -1.49925
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.16000    9.20000  -0.04000   -0.43478
統一大中華中小基金(美元)                                          8.69000    8.76000  -0.07000   -0.79909
統一大中華中小基金(新台幣)                                       12.73000   12.78000  -0.05000   -0.39124
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.59000    9.63000  -0.04000   -0.41537
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金                                                   36.01000   35.32000   0.69000    1.95357
統一大龍印基金                                                   15.51000   15.58000  -0.07000   -0.44929
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.53000    9.57000  -0.04000   -0.41797
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.05000    9.12000  -0.07000   -0.76754
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
統一中小基金                                                     29.77000   28.87000   0.90000    3.11742
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.63120    9.64520  -0.01400   -0.14515
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.30840    9.36230  -0.05390   -0.57571
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.98430    9.01810  -0.03380   -0.37480
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.32820   11.34470  -0.01650   -0.14544
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.87580   10.93870  -0.06290   -0.57502
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.49410   10.53350  -0.03940   -0.37404
統一台灣動力基金                                                 20.77000   20.20000   0.57000    2.82178
統一全天候基金                                                  125.63000  122.37000   3.26000    2.66405
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.75950    8.71500   0.04450    0.51061
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.77080    8.76410   0.00670    0.07645
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.73400    8.71240   0.02160    0.24792
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.99310    8.94740   0.04570    0.51076
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.00450    8.99760   0.00690    0.07669
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.96670    8.94450   0.02220    0.24820
統一全球債券組合基金                                             11.89320   11.89440  -0.00120   -0.01009
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.75000   15.60000   0.15000    0.96154
統一全球新科技基金(美元)                                         15.37000   15.28000   0.09000    0.58901
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.61000   14.46000   0.15000    1.03734
統一亞太基金                                                     26.43000   26.48000  -0.05000   -0.18882
統一亞洲大金磚基金                                               12.71000   12.78000  -0.07000   -0.54773
統一奔騰基金                                                     67.63000   65.90000   1.73000    2.62519
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64880   16.64860   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.16000   10.24000  -0.08000   -0.78125
統一強漢基金(美元)                                                9.49000    9.60000  -0.11000   -1.14583
統一強漢基金(新台幣)                                             24.75000   24.92000  -0.17000   -0.68218
統一統信基金                                                     36.00000   35.17000   0.83000    2.35997
統一黑馬基金                                                     68.30000   66.50000   1.80000    2.70677
統一新亞洲科技能源基金                                           19.00000   19.09000  -0.09000   -0.47145
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.06190    8.06680  -0.00490   -0.06074
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.15420   10.16040  -0.00620   -0.06102
統一經建基金                                                     53.39000   52.08000   1.31000    2.51536
統一龍馬基金                                                     79.12000   77.19000   1.93000    2.50032
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   26.17000   25.58000   0.59000    2.30649
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            51.39000   50.33000   1.06000    2.10610
野村中國機會基金                                                 13.94000   13.98000  -0.04000   -0.28612
野村巴西基金                                                      5.01000    4.91000   0.10000    2.03666
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.15000   12.16000  -0.01000   -0.08224
野村台灣高股息基金                                               22.72000   22.58000   0.14000    0.62002
野村台灣運籌基金                                                 38.85000   38.20000   0.65000    1.70157
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.61430    9.62560  -0.01130   -0.11740
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.57490    9.58800  -0.01310   -0.13663
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.59130    9.60040  -0.00910   -0.09479
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.69520    9.70660  -0.01140   -0.11745
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.63850    9.65180  -0.01330   -0.13780
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.61610    9.62530  -0.00920   -0.09558
野村平衡基金                                                     20.41000   20.04000   0.37000    1.84631
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.29000    9.23000   0.06000    0.65005
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.58000    9.53000   0.05000    0.52466
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.38000   13.29000   0.09000    0.67720
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.77000   10.71000   0.06000    0.56022
野村全球生技醫療基金                                             16.85000   16.75000   0.10000    0.59701
野村全球品牌基金                                                 28.39000   28.41000  -0.02000   -0.07040
野村全球氣候變遷基金                                              8.54000    8.53000   0.01000    0.11723
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.93000   12.89000   0.04000    0.31032
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.11000   19.05000   0.06000    0.31496
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.96000   11.97000  -0.01000   -0.08354
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.39740   10.40750  -0.01010   -0.09705
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.30740   10.30610   0.00130    0.01261
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.45850    9.44340   0.01510    0.15990
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.21540    9.20090   0.01450    0.15759
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.80520    8.77270   0.03250    0.37047
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.96870   10.95140   0.01730    0.15797
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.48890   10.47240   0.01650    0.15756
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.07650   10.03960   0.03690    0.36754
野村成長基金                                                     28.83000   28.51000   0.32000    1.12241
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.02980    9.07180  -0.04200   -0.46297
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.03710    9.08040  -0.04330   -0.47685
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.16010    9.17050  -0.01040   -0.11341
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.34800    9.39130  -0.04330   -0.46107
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.28860    9.33310  -0.04450   -0.47680
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.41870    9.42940  -0.01070   -0.11347
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.73000    8.79000  -0.06000   -0.68259
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.38000   12.47000  -0.09000   -0.72173
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.59640    9.63110  -0.03470   -0.36029
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.58850    9.61910  -0.03060   -0.31812
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.65310    9.65720  -0.00410   -0.04246
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.04540   10.08180  -0.03640   -0.36105
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.96120    9.99300  -0.03180   -0.31822
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.03490   10.03920  -0.00430   -0.04283
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.68160    8.68730  -0.00570   -0.06561
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.29050    9.31200  -0.02150   -0.23088
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.15720    9.18430  -0.02710   -0.29507
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.08390   13.09250  -0.00860   -0.06569
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.11270   12.14080  -0.02810   -0.23145
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.88800    9.91730  -0.02930   -0.29544
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.18960   10.22730  -0.03770   -0.36862
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.87690    9.91420  -0.03730   -0.37623
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.41850    9.43350  -0.01500   -0.15901
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.11840   11.13610  -0.01770   -0.15894
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                          9.98730    9.95770   0.02960    0.29726
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.02450   11.01780   0.00670    0.06081
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.58550   10.58030   0.00520    0.04915
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.32630   10.29580   0.03050    0.29624
野村泰國基金                                                     38.83000   39.18000  -0.35000   -0.89331
野村高科技基金                                                   13.42000   13.12000   0.30000    2.28659
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.01080    9.97180   0.03900    0.39110
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.21730   10.21090   0.00640    0.06268
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.45770   10.44360   0.01410    0.13501
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.61940    9.61590   0.00350    0.03640
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.50410    9.46720   0.03690    0.38977
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.43140    9.42750   0.00390    0.04137
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.66800   11.66060   0.00740    0.06346
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.83400   12.81300   0.02100    0.16390
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.68310   10.67920   0.00390    0.03652
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.56080   10.51970   0.04110    0.39070
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.71610   10.71160   0.00450    0.04201
野村貨幣市場基金                                                 16.25590   16.25570   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.54000   15.50000   0.04000    0.25806
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.99120    9.99340  -0.00220   -0.02201
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.93300    7.93300   0.00000    0.00000
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.67090   11.67080   0.00010    0.00086
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.41000    7.42000  -0.01000   -0.13477
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    8.83000    8.76000   0.07000    0.79909
野村精選貨幣市場基金                                             12.07390   12.07380   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.18000   12.34000  -0.16000   -1.29660
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.45000   11.59000  -0.14000   -1.20794
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.16000   11.30000  -0.14000   -1.23894
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.88000    7.92000  -0.04000   -0.50505
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.13000   11.19000  -0.06000   -0.53619
野村積極成長基金                                                 12.17000   12.04000   0.13000    1.07973
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.88000    9.67000   0.21000    2.17166
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.13000   35.37000   0.76000    2.14871
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.11940   10.13940  -0.02000   -0.19725
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.55210    8.57990  -0.02780   -0.32401
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.97050    7.99420  -0.02370   -0.29646
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.81600    7.82990  -0.01390   -0.17752
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.47670   11.51390  -0.03720   -0.32309
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.47480   10.50590  -0.03110   -0.29602
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.30240   10.32070  -0.01830   -0.17731
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.24000   10.12000   0.12000    1.18577
野村環球基金-人民幣計價                                          15.55000   15.43000   0.12000    0.77771
野村環球基金-美元計價                                            12.27000   12.19000   0.08000    0.65628
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.04000   16.85000   0.19000    1.12760
野村鴻利基金                                                     23.52000   23.09000   0.43000    1.86228
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85330   16.85320   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.18000   20.88000   0.30000    1.43678
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    8.88000    9.16000  -0.28000   -3.05677
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.99000   13.11000  -0.12000   -0.91533
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          9.88000    9.94000  -0.06000   -0.60362
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.72000   14.81000  -0.09000   -0.60770
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.05910   10.04690   0.01220    0.12143
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.19800   13.18200   0.01600    0.12138
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.63220    9.63110   0.00110    0.01142
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.60320    9.60870  -0.00550   -0.05724
凱基台商天下基金                                                 13.04000   13.03000   0.01000    0.07675
凱基台灣精五門基金                                               21.20000   20.87000   0.33000    1.58122
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.62880   10.63630  -0.00750   -0.07051
凱基亞太高股息基金                                               12.42000   12.49000  -0.07000   -0.56045
凱基亞洲四金磚基金                                               17.34000   17.40000  -0.06000   -0.34483
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.32000   13.35000  -0.03000   -0.22472
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.48350   12.54820  -0.06470   -0.51561
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.21000   12.22000  -0.01000   -0.08183
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53600   11.53590   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.20000   26.76000   0.44000    1.64425
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.07000   21.77000   0.30000    1.37804
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.54150   21.34610   0.19540    0.91539
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.18000   17.23000  -0.05000   -0.29019
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.53320   16.65660  -0.12340   -0.74085
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.59000    7.56000   0.03000    0.39683
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.45000   11.42000   0.03000    0.26270
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.57370   11.57420  -0.00050   -0.00432
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.99000   10.94000   0.05000    0.45704
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.30950   11.24700   0.06250    0.55570
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.51000   11.39000   0.12000    1.05356
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.85000   12.79000   0.06000    0.46912
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.68640   12.67390   0.01250    0.09863
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.37000   14.50000  -0.13000   -0.89655
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       32.49000   31.93000   0.56000    1.75384
富邦NASDAQ-100基金                                               29.49000   29.13000   0.36000    1.23584
富邦上証180基金                                                  28.71000   28.18000   0.53000    1.88077
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.21040    0.21180  -0.00140   -0.66100
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.44000    6.45000  -0.01000   -0.15504
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.72000    7.90000  -0.18000   -2.27848
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 37.19000   35.57000   1.62000    4.55440
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.41500   11.43910  -0.02410   -0.21068
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.64840   10.68070  -0.03230   -0.30241
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.39420   10.39760  -0.00340   -0.03270
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.03310   10.05420  -0.02110   -0.20986
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.28380    9.31200  -0.02820   -0.30284
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.07050    9.07340  -0.00290   -0.03196
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.65280   20.66210  -0.00930   -0.04501
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.28520   11.28420   0.00100    0.00886
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.60760   10.58970   0.01790    0.16903
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.70070   12.76050  -0.05980   -0.46863
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.87580    1.88540  -0.00960   -0.50918
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.36240    9.40650  -0.04410   -0.46882
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.42980    1.43710  -0.00730   -0.50797
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.64230   11.64700  -0.00470   -0.04035
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71960    1.72240  -0.00280   -0.16256
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10520   10.10920  -0.00400   -0.03957
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.51160    1.51410  -0.00250   -0.16511
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.70000   14.76000  -0.06000   -0.40650
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.26000   23.08000   0.18000    0.77990
富邦日本東証基金                                                 22.01000   21.95000   0.06000    0.27335
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.20000   42.69000   0.51000    1.19466
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  48.67000   47.52000   1.15000    2.42003
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.18000   49.21000   0.97000    1.97114
富邦台灣心基金                                                   24.24000   23.62000   0.62000    2.62489
富邦台灣釆吉50基金                                               47.28000   46.31000   0.97000    2.09458
富邦台灣科技指數基金                                             50.22000   49.30000   0.92000    1.86613
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.09150   40.12860  -0.03710   -0.09245
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.69480   40.67320   0.02160    0.05311
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29470    0.29420   0.00050    0.16995
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.21000    9.16000   0.05000    0.54585
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.42980    2.42160   0.00820    0.33862
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33960    0.33950   0.00010    0.02946
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.57790   10.58140  -0.00350   -0.03308
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.11290    2.10560   0.00730    0.34669
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32620    0.32610   0.00010    0.03067
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.14430    9.14730  -0.00300   -0.03280
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.81000   23.03000  -0.22000   -0.95528
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.00000   14.84000   0.16000    1.07817
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.39000   28.89000  -0.50000   -1.73070
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63050   15.63030   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     69.74000   68.31000   1.43000    2.09340
富邦科技基金                                                     27.24000   26.63000   0.61000    2.29065
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.28470   40.16330   0.12140    0.30227
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.27380   40.20310   0.07070    0.17586
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.21660   39.15220   0.06440    0.16449
富邦恒生國企ETF基金                                              20.35000   20.03000   0.32000    1.59760
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.03000   14.28000  -0.25000   -1.75070
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            28.38000   27.51000   0.87000    3.16249
富邦高成長基金                                                   26.55000   25.93000   0.62000    2.39105
富邦基金                                                         14.05000   13.82000   0.23000    1.66425
富邦深証100基金                                                  10.14000    9.86000   0.28000    2.83976
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.17000   20.39000  -0.22000   -1.07896
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40620    0.40630  -0.00010   -0.02461
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.19140   12.21980  -0.02840   -0.23241
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.49900    9.52110  -0.02210   -0.23212
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30380    0.30390  -0.00010   -0.03291
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.86020    8.88080  -0.02060   -0.23196
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.42140    9.51030  -0.08890   -0.93478
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.86710    9.91730  -0.05020   -0.50619
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.42140    9.51030  -0.08890   -0.93478
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.86710    9.91730  -0.05020   -0.50619
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.88000   19.50000   0.38000    1.94872
富邦精準基金                                                     50.44000   49.28000   1.16000    2.35390
富邦精銳中小基金                                                 12.92000   12.62000   0.30000    2.37718
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.47000   20.04000   0.43000    2.14571
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.08000   20.71000   0.37000    1.78658
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.71000    7.82000  -0.11000   -1.40665
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.01000   14.58000   0.43000    2.94925
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.26000   20.16000   0.10000    0.49603
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.07120   10.08490  -0.01370   -0.13585
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.37730   10.43220  -0.05490   -0.52626
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.43940   10.44070  -0.00130   -0.01245
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.84180    9.85520  -0.01340   -0.13597
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.09680   10.15030  -0.05350   -0.52708
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.13800   10.13930  -0.00130   -0.01282
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.36000   29.82000   0.54000    1.81087
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.71310    8.77310  -0.06000   -0.68391
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.19840    9.26290  -0.06450   -0.69633
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.95960    9.02330  -0.06370   -0.70595
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.56880    9.63480  -0.06600   -0.68502
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.53630    9.60320  -0.06690   -0.69664
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.28730    9.35350  -0.06620   -0.70776
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.34620    9.41190  -0.06570   -0.69805
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.47650    8.50620  -0.02970   -0.34916
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.45050    9.48510  -0.03460   -0.36478
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.97360    9.00750  -0.03390   -0.37635
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.43100   10.46770  -0.03670   -0.35060
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.15010   10.18730  -0.03720   -0.36516
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.70300    9.73830  -0.03530   -0.36249
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.08540    9.11970  -0.03430   -0.37611
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.52360    9.55820  -0.03460   -0.36199
富達卓越領航全球組合基金                                         14.96000   15.03000  -0.07000   -0.46574
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.69680    8.72490  -0.02810   -0.32207
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.35120    9.38290  -0.03170   -0.33785
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.07200    9.10410  -0.03210   -0.35259
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.79800    9.82980  -0.03180   -0.32351
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.71860    9.75160  -0.03300   -0.33841
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.46370    9.49710  -0.03340   -0.35169
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.15200    9.18400  -0.03200   -0.34843
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.52100    9.55290  -0.03190   -0.33393
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.92000   11.00000  -0.08000   -0.72727
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.22000    8.29000  -0.07000   -0.84439
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.75000    9.86000  -0.11000   -1.11562
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.46000    9.52000  -0.06000   -0.63025
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.46470    9.50180  -0.03710   -0.39045
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.04490    9.08980  -0.04490   -0.49396
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.65510    8.67960  -0.02450   -0.28227
富蘭克林華美中華基金                                             13.61000   13.66000  -0.05000   -0.36603
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.98000   20.65000   0.33000    1.59806
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.62000   20.36000   0.26000    1.27701
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.46000   10.41000   0.05000    0.48031
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.89000    7.86760   0.02240    0.28471
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.02960    9.01970   0.00990    0.10976
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.64390    9.63320   0.01070    0.11107
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.19510    9.16900   0.02610    0.28465
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.97300   11.00300  -0.03000   -0.27265
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.76600    8.78990  -0.02390   -0.27190
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.23080    9.25600  -0.02520   -0.27226
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.03870   13.08370  -0.04500   -0.34394
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.33010   10.36580  -0.03570   -0.34440
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.04270   10.07220  -0.02950   -0.29289
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.69100    7.71360  -0.02260   -0.29299
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.18000    9.20700  -0.02700   -0.29326
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.61290   10.62260  -0.00970   -0.09131
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.59070    7.59770  -0.00700   -0.09213
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.07810    9.08640  -0.00830   -0.09135
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.34130   10.36830  -0.02700   -0.26041
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.74150    7.76170  -0.02020   -0.26025
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.25070    8.26040  -0.00970   -0.11743
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.28560    9.31300  -0.02740   -0.29421
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.97860   10.00820  -0.02960   -0.29576
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.61800   12.63300  -0.01500   -0.11874
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.41000    9.50000  -0.09000   -0.94737
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         9.04000    9.10000  -0.06000   -0.65934
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.30000   11.39000  -0.09000   -0.79017
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.70000    8.67000   0.03000    0.34602
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.95000   10.04000  -0.09000   -0.89641
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.88000    9.98000  -0.10000   -1.00200
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.55000   10.65000  -0.10000   -0.93897
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.58000    9.64000  -0.06000   -0.62241
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.21000   10.28000  -0.07000   -0.68093
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.96130   12.94900   0.01230    0.09499
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.35000   10.30000   0.05000    0.48544
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.35000   10.30000   0.05000    0.48544
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.35000   10.30000   0.05000    0.48544
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.81000    9.74000   0.07000    0.71869
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.60000    9.54000   0.06000    0.62893
富蘭克林華美第一富基金                                           43.36000   42.72000   0.64000    1.49813
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29620   10.29600   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.61000    9.56000   0.05000    0.52301
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.51000   13.43000   0.08000    0.59568
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.01000   12.97000   0.04000    0.30840
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.97000   14.86000   0.11000    0.74024
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.03510    8.02180   0.01330    0.16580
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.83710   10.88380  -0.04670   -0.42908
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.56320    9.58260  -0.01940   -0.20245
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.82080   10.84280  -0.02200   -0.20290
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.92030    6.92840  -0.00810   -0.11691
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.10060    9.12220  -0.02160   -0.23678
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.07180   10.09570  -0.02390   -0.23673
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.47120   10.48340  -0.01220   -0.11637
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.10000   20.07000   0.03000    0.14948
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.57850   11.57750   0.00100    0.00864
復華人生目標基金                                                 41.35080   40.62380   0.72700    1.78959
復華大中華中小策略基金                                            9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
復華中小精選基金                                                 83.75000   82.01000   1.74000    2.12169
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.52000    9.62000  -0.10000   -1.03950
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.71000    8.79000  -0.08000   -0.91013
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.11000   12.15000  -0.04000   -0.32922
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.16000   11.20000  -0.04000   -0.35714
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.00000   11.04000  -0.04000   -0.36232
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
復華台灣智能基金                                                 12.51000   12.30000   0.21000    1.70732
復華全方位基金                                                   33.66000   32.98000   0.68000    2.06186
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.62000   13.54000   0.08000    0.59084
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.20000   20.98000   0.22000    1.04862
復華全球平衡基金-美元                                             9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.29000   20.25000   0.04000    0.19753
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.17000   17.05000   0.12000    0.70381
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.37000   16.18000   0.19000    1.17429
復華全球原物料基金                                                9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.85000   13.78000   0.07000    0.50798
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.46300   11.46170   0.00130    0.01134
復華全球債券基金                                                 13.51350   13.50650   0.00700    0.05183
復華全球債券組合基金                                             14.61000   14.61000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.57000   14.45000   0.12000    0.83045
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.29000   10.20000   0.09000    0.88235
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
復華有利貨幣市場基金                                             13.42820   13.42800   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 13.30000   13.39000  -0.09000   -0.67214
復華亞太成長基金                                                 16.07000   16.00000   0.07000    0.43750
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.02000    9.95000   0.07000    0.70352
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.51000   10.40000   0.11000    1.05769
復華東協世紀基金                                                 12.17000   12.28000  -0.11000   -0.89577
復華南非幣長期收益基金A                                          12.90000   12.91000  -0.01000   -0.07746
復華南非幣長期收益基金B                                           8.11000    8.12000  -0.01000   -0.12315
復華南非幣短期收益基金A                                          13.40000   13.40000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            12.78000   12.68000   0.10000    0.78864
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.80000   12.65000   0.15000    1.18577
復華恒生基金                                                     21.34000   21.05000   0.29000    1.37767
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.55000    8.70000  -0.15000   -1.72414
復華恒生單日正向二倍基金                                         33.31000   32.28000   1.03000    3.19083
復華神盾基金                                                     28.89660   28.36920   0.52740    1.85906
復華高成長基金                                                   73.77000   72.05000   1.72000    2.38723
復華高益策略組合基金                                             13.01000   13.01000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.38860   14.38840   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         19.13000   18.88000   0.25000    1.32415
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.08000   50.24000   0.84000    1.67197
復華復華基金                                                     23.17000   22.66000   0.51000    2.25066
復華華人世紀基金                                                 18.87000   19.00000  -0.13000   -0.68421
復華傳家二號基金                                                 32.15540   31.56030   0.59510    1.88560
復華傳家基金                                                     28.29660   27.75270   0.54390    1.95981
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.85000   14.82000   0.03000    0.20243
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.55000   11.62000  -0.07000   -0.60241
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.12000   14.18000  -0.06000   -0.42313
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
復華新興人民幣債券基金A                                          11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.85000   18.78000   0.07000    0.37274
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.64000    5.65000  -0.01000   -0.17699
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.40000   12.43000  -0.03000   -0.24135
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.70000   12.72000  -0.02000   -0.15723
復華新興市場短期收益基金                                         10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
復華滬深300 A股基金                                              21.86000   21.36000   0.50000    2.34082
復華數位經濟基金                                                 67.76000   65.98000   1.78000    2.69779
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.27000   11.27000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.67760    9.69410  -0.01650   -0.17021
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.53580    9.54840  -0.01260   -0.13196
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.83010    9.84680  -0.01670   -0.16960
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.65600    9.66880  -0.01280   -0.13238
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.62670    9.64240  -0.01570   -0.16282
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.04860   10.02150   0.02710    0.27042
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.61510    9.62640  -0.01130   -0.11739
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.03560   10.00410   0.03150    0.31487
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.61400    9.62530  -0.01130   -0.11740
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.03920   10.00760   0.03160    0.31576
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.29410    9.30150  -0.00740   -0.07956
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.69200    8.72340  -0.03140   -0.35995
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.59340    8.58720   0.00620    0.07220
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.46520   11.47430  -0.00910   -0.07931
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.73610   10.77500  -0.03890   -0.36102
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.73780   10.73020   0.00760    0.07083
景順主流基金                                                     19.26000   18.98000   0.28000    1.47524
景順台灣科技基金                                                 33.95000   33.62000   0.33000    0.98156
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.03000   11.01000   0.02000    0.18165
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
景順全球科技基金                                                 21.71000   21.43000   0.28000    1.30658
景順全球康健基金                                                 17.90000   17.82000   0.08000    0.44893
景順貨幣市場基金                                                 15.92850   15.92840   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     35.54000   34.93000   0.61000    1.74635
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.92000   14.81000   0.11000    0.74274
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.84000   13.68000   0.16000    1.16959
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.55000   10.48000   0.07000    0.66794
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.70000   10.63000   0.07000    0.65851
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.28000   10.18000   0.10000    0.98232
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.45000   10.36000   0.09000    0.86873
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.62410    8.63500  -0.01090   -0.12623
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.13880    8.15920  -0.02040   -0.25002
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.97100   10.98490  -0.01390   -0.12654
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.33040   10.35630  -0.02590   -0.25009
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.70000    7.75000  -0.05000   -0.64516
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.67000    7.76000  -0.09000   -1.15979
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.16000   11.25000  -0.09000   -0.80000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.47800    9.47940  -0.00140   -0.01477
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.59090    9.55050   0.04040    0.42301
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.68970    9.69080  -0.00110   -0.01135
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.80750    9.76620   0.04130    0.42289
華南永昌永昌基金                                                 19.62000   19.22000   0.40000    2.08117
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.22010   14.22940  -0.00930   -0.06536
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
華南永昌全球精品基金                                             15.86000   15.85000   0.01000    0.06309
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.60000   11.60000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.46000   11.42000   0.04000    0.35026
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.68000   13.68000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.51000   13.45000   0.06000    0.44610
華南永昌物聯網精選基金                                           12.31000   12.05000   0.26000    2.15768
華南永昌策略報酬基金                                             10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19300   16.19280   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.84610   24.37530   0.47080    1.93146
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92960   11.92950   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.08960   10.11130  -0.02170   -0.21461
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.27250   10.27730  -0.00480   -0.04670
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.84890    9.87020  -0.02130   -0.21580
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.99420    9.99890  -0.00470   -0.04701
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.93140    9.95530  -0.02390   -0.24007
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.05210   10.05930  -0.00720   -0.07158
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.79060    9.81400  -0.02340   -0.23843
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.90080    9.90780  -0.00700   -0.07065
華頓中小型基金                                                   28.31000   28.11000   0.20000    0.71149
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.09610   12.10640  -0.01030   -0.08508
華頓台灣基金                                                     34.52000   33.78000   0.74000    2.19065
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51200   11.51180   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             17.90000   17.81000   0.09000    0.50533
華頓全球高收益債券基金A                                          13.28570   13.30060  -0.01490   -0.11203
華頓全球高收益債券基金B                                           8.32700    8.33630  -0.00930   -0.11156
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.03000    6.06000  -0.03000   -0.49505
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.72500    2.75500  -0.03000   -1.08893
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.56710   12.68620  -0.11910   -0.93882
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.41090    0.41660  -0.00570   -1.36822
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.49510   11.56230  -0.06720   -0.58120
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.46460   10.52850  -0.06390   -0.60692
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.53910   10.58500  -0.04590   -0.43363
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.56120    9.60280  -0.04160   -0.43321
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.84480   10.93920  -0.09440   -0.86295
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.88590    9.97860  -0.09270   -0.92899
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.24000   11.28000  -0.04000   -0.35461
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.80000   10.87000  -0.07000   -0.64397
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.45830    2.45950  -0.00120   -0.04879
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.00500    2.00770  -0.00270   -0.13448
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.84550   11.88630  -0.04080   -0.34325
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.69730    9.73070  -0.03340   -0.34324
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37000    0.37120  -0.00120   -0.32328
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30990    0.31150  -0.00160   -0.51364
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.34000    3.35000  -0.01000   -0.29851
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.37000   15.40000  -0.03000   -0.19481
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.50000    0.51000  -0.01000   -1.96078
匯豐太平洋精典基金                                               17.35000   17.36000  -0.01000   -0.05760
匯豐台灣精典基金                                                 24.58000   24.06000   0.52000    2.16126
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.11000   12.00000   0.11000    0.91667
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.21000    8.22000  -0.01000   -0.12165
匯豐安富基金                                                     25.58000   25.27000   0.31000    1.22675
匯豐成功基金                                                     40.04000   39.38000   0.66000    1.67598
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.08000   11.13000  -0.05000   -0.44924
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.13000   11.18000  -0.05000   -0.44723
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.84000   10.89000  -0.05000   -0.45914
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   10.91000   10.96000  -0.05000   -0.45620
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.48930    2.49680  -0.00750   -0.30038
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.27760    2.28520  -0.00760   -0.33257
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.48450   11.53740  -0.05290   -0.45851
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.91700    7.96970  -0.05270   -0.66125
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37600    0.37820  -0.00220   -0.58170
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33750    0.33970  -0.00220   -0.64763
匯豐拉丁美洲基金                                                  6.92000    6.82000   0.10000    1.46628
匯豐金磚動力基金                                                 13.61000   13.60000   0.01000    0.07353
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97590   14.97590   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.13000    5.10000   0.03000    0.58824
匯豐新鑽動力基金                                                 10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.37950    5.32640   0.05310    0.99692
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.92860    8.87570   0.05290    0.59601
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.91000   51.80000   1.11000    2.14286
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.91000   51.80000   1.11000    2.14286
匯豐龍騰電子基金                                                 38.43000   37.71000   0.72000    1.90931
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.15490   12.17060  -0.01570   -0.12900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   22.12000   21.77000   0.35000    1.60772
新光中國成長基金(人民幣)                                         10.73000   10.82000  -0.09000   -0.83179
新光中國成長基金(美元)                                           11.16000   11.31000  -0.15000   -1.32626
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.04000   11.16000  -0.12000   -1.07527
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.24150   10.19230   0.04920    0.48272
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.84570    9.86110  -0.01540   -0.15617
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.06590   10.05400   0.01190    0.11836
新光台灣富貴基金                                                 23.42000   23.16000   0.26000    1.12263
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.90000    8.87000   0.03000    0.33822
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.72000   11.88000  -0.16000   -1.34680
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.33000   11.45000  -0.12000   -1.04803
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.93900    9.95450  -0.01550   -0.15571
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.63110    9.61950   0.01160    0.12059
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.61130    9.62680  -0.01550   -0.16101
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.30420    9.29300   0.01120    0.12052
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.26000   10.21000   0.05000    0.48972
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43420   15.43400   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            23.16000   23.19000  -0.03000   -0.12937
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.27000   23.24000   0.03000    0.12909
新光兩岸優勢基金                                                 12.51000   12.63000  -0.12000   -0.95012
新光店頭基金                                                     27.50000   26.96000   0.54000    2.00297
新光南非幣保本基金                                               11.77000   11.77000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
新光特選內需收益ETF基金                                          19.98000   19.78000   0.20000    1.01112
新光創新科技基金                                                 16.22000   15.91000   0.31000    1.94846
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.66600    9.67610  -0.01010   -0.10438
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.94120    9.96550  -0.02430   -0.24384
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.61210    9.63380  -0.02170   -0.22525
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.21640    9.22610  -0.00970   -0.10514
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.49240    9.51540  -0.02300   -0.24171
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.16980    9.19060  -0.02080   -0.22632
新光澳幣八年期保本基金                                           10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
新光澳幣十年期保本基金                                           10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
新光澳幣保本基金                                                 11.85000   11.84000   0.01000    0.08446
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.93610    9.95470  -0.01860   -0.18685
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.77730    9.79570  -0.01840   -0.18784
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.73560    9.74420  -0.00860   -0.08826
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.86760    9.87630  -0.00870   -0.08809
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.81000    9.82890  -0.01890   -0.19229
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.67660    9.69490  -0.01830   -0.18876
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.64610    9.66630  -0.02020   -0.20897
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.77940    9.79990  -0.02050   -0.20919
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.29000    7.30000  -0.01000   -0.13699
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.91000    8.92000  -0.01000   -0.11211
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.66390    9.72200  -0.05810   -0.59761
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.34940    9.40610  -0.05670   -0.60280
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.61830    9.67670  -0.05840   -0.60351
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.34940    9.40620  -0.05680   -0.60386
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.42980    9.48400  -0.05420   -0.57149
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.76280    9.81900  -0.05620   -0.57236
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.63540   13.68830  -0.05290   -0.38646
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.46510    8.49790  -0.03280   -0.38598
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.72510   36.74740  -0.02230   -0.06068
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.05550   37.96020   0.09530    0.25105
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.79260   38.85400  -0.06140   -0.15803
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.14160   11.14060   0.00100    0.00898
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.21570   10.21470   0.00100    0.00979
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.09480   13.18160  -0.08680   -0.65849
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.16080   10.27150  -0.11070   -1.07774
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.43000   10.50000  -0.07000   -0.66667
群益大印度基金-人民幣                                            13.11870   13.26790  -0.14920   -1.12452
群益大印度基金-美元                                              12.80830   13.00900  -0.20070   -1.54278
群益大印度基金-新臺幣                                            12.04000   12.18000  -0.14000   -1.14943
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.05590   12.09330  -0.03740   -0.30926
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.06960   12.15840  -0.08880   -0.73036
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.24000   11.28000  -0.04000   -0.35461
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.21780   11.25260  -0.03480   -0.30926
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.24840   10.32380  -0.07540   -0.73035
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.67450    9.70450  -0.03000   -0.30913
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 8.87380    8.93910  -0.06530   -0.73050
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.36840    9.39740  -0.02900   -0.30860
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 8.88100    8.94630  -0.06530   -0.72991
群益中小型股基金                                                 52.27000   51.10000   1.17000    2.28963
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.74400    9.76480  -0.02080   -0.21301
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.39130    9.45130  -0.06000   -0.63483
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.73540    8.75320  -0.01780   -0.20335
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.64210    8.66060  -0.01850   -0.21361
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.32900    8.38220  -0.05320   -0.63468
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.74800    7.76380  -0.01580   -0.20351
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.33980   11.37350  -0.03370   -0.29630
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.13720   11.17070  -0.03350   -0.29989
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.36610   10.39610  -0.03000   -0.28857
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.15730    9.21810  -0.06080   -0.65957
群益中國新機會基金N-美元                                          8.72920    8.82440  -0.09520   -1.07883
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.25000    9.31000  -0.06000   -0.64447
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.12120    8.17500  -0.05380   -0.65810
群益中國新機會基金-美元                                           9.33360    9.43540  -0.10180   -1.07892
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.83000    8.89000  -0.06000   -0.67492
群益平衡王基金                                                   19.54000   19.40610   0.13390    0.68999
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.26000    8.24000   0.02000    0.24272
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.00000    5.99000   0.01000    0.16694
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.59430   10.54680   0.04750    0.45037
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.49790   10.49530   0.00260    0.02477
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.87000    9.82000   0.05000    0.50916
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.57960    9.53670   0.04290    0.44984
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.49250    9.49010   0.00240    0.02529
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.92000    8.88000   0.04000    0.45045
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.08100   10.06530   0.01570    0.15598
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.87800    9.86540   0.01260    0.12772
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.52260    9.50770   0.01490    0.15672
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.42020    9.40820   0.01200    0.12755
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.13940   10.12360   0.01580    0.15607
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.18780   10.17480   0.01300    0.12777
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.69040    9.67520   0.01520    0.15710
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.07900   10.06610   0.01290    0.12815
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.08340   10.07050   0.01290    0.12810
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.36770    7.35830   0.00940    0.12775
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.01300   10.03400  -0.02100   -0.20929
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.92820    9.95160  -0.02340   -0.23514
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.07250   10.07760  -0.00510   -0.05061
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.01300   10.03400  -0.02100   -0.20929
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.92820    9.95160  -0.02340   -0.23514
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.07250   10.07760  -0.00510   -0.05061
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.01310   10.03400  -0.02090   -0.20829
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.92820    9.95160  -0.02340   -0.23514
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.07250   10.07760  -0.00510   -0.05061
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.01300   10.03400  -0.02100   -0.20929
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.92820    9.95150  -0.02330   -0.23414
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.07250   10.07760  -0.00510   -0.05061
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.59000   10.53000   0.06000    0.56980
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.01400   14.99420   0.01980    0.13205
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.69000   14.60000   0.09000    0.61644
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.17000   10.27000  -0.10000   -0.97371
群益印度中小基金N-美元                                            9.49710    9.67230  -0.17520   -1.81136
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.90000    9.02000  -0.12000   -1.33038
群益印度中小基金-人民幣                                          14.75290   14.96160  -0.20870   -1.39490
群益印度中小基金-美元                                            13.58330   13.83390  -0.25060   -1.81149
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.58000   15.79000  -0.21000   -1.32996
群益多利策略組合基金                                             11.44000   11.45000  -0.01000   -0.08734
群益多重收益組合基金                                             13.55000   13.54000   0.01000    0.07386
群益多重資產組合基金                                             15.31000   15.41000  -0.10000   -0.64893
群益安家基金                                                     27.04320   26.49530   0.54790    2.06791
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07360   16.07340   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             22.05000   21.82000   0.23000    1.05408
群益亞太中小基金                                                 12.89000   12.96000  -0.07000   -0.54012
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.77000   16.84000  -0.07000   -0.41568
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.68630    9.66960   0.01670    0.17271
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.49400    7.48110   0.01290    0.17243
群益店頭市場基金                                                114.18000  112.18000   2.00000    1.78285
群益東方盛世基金                                                  9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
群益東協成長基金-人民幣                                          12.86890   12.92870  -0.05980   -0.46254
群益東協成長基金-美元                                            11.72640   11.83080  -0.10440   -0.88244
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.50000   11.55000  -0.05000   -0.43290
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.04140   11.03840   0.00300    0.02718
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.51890   10.52260  -0.00370   -0.03516
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.97940    9.96540   0.01400    0.14049
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.77850    9.77580   0.00270    0.02762
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.31900    9.32230  -0.00330   -0.03540
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.83890    8.82650   0.01240    0.14049
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.56950    9.56680   0.00270    0.02822
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.48480    9.48820  -0.00340   -0.03583
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.87450    9.86060   0.01390    0.14097
群益長安基金                                                     31.29000   30.63000   0.66000    2.15475
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.57750   14.46620   0.11130    0.76938
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.96000   13.79000   0.17000    1.23278
群益真善美基金                                                   18.17400   18.10740   0.06660    0.36781
群益馬拉松基金A類型                                             136.03000  132.94000   3.09000    2.32436
群益深証中小板基金                                               13.73000   13.33000   0.40000    3.00075
群益創新科技基金                                                 36.38000   35.39000   0.99000    2.79740
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.61790    9.66060  -0.04270   -0.44200
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.18910    9.26910  -0.08000   -0.86308
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.49000    9.53000  -0.04000   -0.41973
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.47380   10.52030  -0.04650   -0.44200
群益華夏盛世基金-美元                                            10.13230   10.22050  -0.08820   -0.86297
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.57000   16.64000  -0.07000   -0.42067
群益奧斯卡基金                                                   30.37000   29.55000   0.82000    2.77496
群益新興金鑽基金-美元                                            12.07250   12.18440  -0.11190   -0.91839
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.14000    9.19000  -0.05000   -0.54407
群益葛萊美基金                                                   25.78000   25.06000   0.72000    2.87310
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.28000   20.02000   0.26000    1.29870
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.40000    8.53000  -0.13000   -1.52403
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.18000   12.81000   0.37000    2.88837
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.55090   11.62390  -0.07300   -0.62802
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.13870   11.22620  -0.08750   -0.77943
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.21000   10.27000  -0.06000   -0.58423
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.06120   11.14450  -0.08330   -0.74745
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.54690    8.60090  -0.05400   -0.62784
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.08410    9.15550  -0.07140   -0.77986
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.33000    8.38000  -0.05000   -0.59666
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.70700    8.77250  -0.06550   -0.74665
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.64000    9.54000   0.10000    1.04822
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.02000    9.92000   0.10000    1.00806
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德信大發基金                                                     30.87000   30.35000   0.52000    1.71334
德信中國精選成長基金                                             11.14000   11.19000  -0.05000   -0.44683
德信台灣主流中小基金                                             20.55000   20.18000   0.37000    1.83350
德信新興股票組合基金                                             11.01000   11.09000  -0.08000   -0.72137
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92540   11.92530   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.77820   10.76500   0.01320    0.12262
德信數位時代基金                                                 28.19000   27.93000   0.26000    0.93090
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65350   11.65330   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.56000   16.30000   0.26000    1.59509
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.40000   19.37000   0.03000    0.15488
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.27000    7.23000   0.04000    0.55325
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.05110   10.07190  -0.02080   -0.20652
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.24820   14.27760  -0.02940   -0.20592
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.07610    8.09370  -0.01760   -0.21745
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.99000   11.04300  -0.05300   -0.47994
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.18520   11.23970  -0.05450   -0.48489
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.82120   12.84580  -0.02460   -0.19150
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摩根大歐洲基金                                                   17.90000   18.06000  -0.16000   -0.88594
摩根中小基金                                                     25.28000   24.78000   0.50000    2.01776
摩根中國A股基金                                                  14.01000   14.19000  -0.18000   -1.26850
摩根中國A股基金(美元)                                            11.10000   11.29000  -0.19000   -1.68291
摩根中國亮點基金                                                 13.81000   13.81000   0.00000    0.00000
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.20500   11.29290  -0.08790   -0.77837
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.20250   12.30540  -0.10290   -0.83622
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.53020    9.63170  -0.10150   -1.05381
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.48950   12.58710  -0.09760   -0.77540
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.05440   14.17310  -0.11870   -0.83750
摩根台灣金磚基金                                                 21.14000   20.73000   0.41000    1.97781
摩根台灣增長基金                                                 51.84000   50.87000   0.97000    1.90682
摩根平衡基金                                                     28.17000   27.84000   0.33000    1.18534
摩根全球α基金                                                   18.81000   18.71000   0.10000    0.53447
摩根全球平衡基金                                                 15.06760   15.02000   0.04760    0.31691
摩根全球發現基金                                                 12.43000   12.41000   0.02000    0.16116
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.65910    9.69130  -0.03220   -0.33226
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.54580   10.57900  -0.03320   -0.31383
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.02580   10.06430  -0.03850   -0.38254
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.24610   11.28350  -0.03740   -0.33146
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.85150    9.88920  -0.03770   -0.38122
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.53640   10.54850  -0.01210   -0.11471
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.34150   13.35680  -0.01530   -0.11455
摩根亞洲基金                                                     55.72000   55.87000  -0.15000   -0.26848
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.46050    8.47410  -0.01360   -0.16049
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.78620    9.80760  -0.02140   -0.21820
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.71440    8.74030  -0.02590   -0.29633
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.14510   12.16300  -0.01790   -0.14717
摩根東方內需機會基金                                             17.65000   17.70000  -0.05000   -0.28249
摩根東方科技基金                                                 35.37000   35.41000  -0.04000   -0.11296
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                           9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.26000   11.27000  -0.01000   -0.08873
摩根金龍收成基金                                                 22.39000   22.38000   0.01000    0.04468
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07080   15.07060   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 14.89000   14.88000   0.01000    0.06720
摩根新金磚五國基金                                               11.05000   10.99000   0.06000    0.54595
摩根新絲路基金                                                    9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
摩根新興35基金                                                   13.19000   13.20000  -0.01000   -0.07576
摩根新興日本基金                                                 24.71000   24.61000   0.10000    0.40634
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.37340    7.39440  -0.02100   -0.28400
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.56880    9.59250  -0.02370   -0.24707
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.37120    9.40290  -0.03170   -0.33713
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.48340   10.51290  -0.02950   -0.28061
摩根新興科技基金                                                 59.82000   58.58000   1.24000    2.11676
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.32750    8.31630   0.01120    0.13468
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.48990   10.47580   0.01410    0.13460
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.48190    8.49040  -0.00850   -0.10011
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.18260    9.21710  -0.03450   -0.37430
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.71250    8.75370  -0.04120   -0.47066
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.66350    9.67330  -0.00980   -0.10131
摩根龍揚基金                                                     33.49000   33.47000   0.02000    0.05976
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.95000   10.91000   0.04000    0.36664
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.29700    9.29640   0.00060    0.00645
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.17380   11.17310   0.00070    0.00627
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   27.70000   26.89000   0.81000    3.01227
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.48940   11.55780  -0.06840   -0.59181
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.90160   10.96120  -0.05960   -0.54374
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.87070    9.89460  -0.02390   -0.24155
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.09720   10.15730  -0.06010   -0.59169
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.62330    9.67590  -0.05260   -0.54362
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.70760    8.72860  -0.02100   -0.24059
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.27000   10.23370   0.03630    0.35471
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.24600   10.16580   0.08020    0.78892
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.67450    9.71480  -0.04030   -0.41483
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.74310    9.74140   0.00170    0.01745
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.48280    9.52220  -0.03940   -0.41377
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.54980    9.54820   0.00160    0.01676
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.33570   11.35950  -0.02380   -0.20952
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.12470   11.14990  -0.02520   -0.22601
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.20190   10.19030   0.01160    0.11383
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.80630   10.82900  -0.02270   -0.20962
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.58880   10.61280  -0.02400   -0.22614
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.71320    9.70220   0.01100    0.11338
聯邦金鑽平衡基金                                                 26.13310   25.42850   0.70460    2.77091
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.79950    9.82460  -0.02510   -0.25548
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.03640   10.01870   0.01770    0.17667
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.79950    9.82460  -0.02510   -0.25548
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.03640   10.01870   0.01770    0.17667
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15480   13.15470   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 14.02000   13.63000   0.39000    2.86134
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.95270   15.93110   0.02160    0.13558
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.55260   12.55260   0.00000    0.00000
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.34590   12.33080   0.01510    0.12246
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.86820   11.85370   0.01450    0.12232
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.73950   11.74930  -0.00980   -0.08341
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.06590   11.05060   0.01530    0.13845
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.56340   10.57230  -0.00890   -0.08418
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.68450    8.67250   0.01200    0.13837
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.54000   36.84000   0.70000    1.90011
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.38000   15.41000  -0.03000   -0.19468
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.64000   12.67000  -0.03000   -0.23678
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.30000   13.34000  -0.04000   -0.29985
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.48000   12.51000  -0.03000   -0.23981
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.01000    8.01000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.14000   12.17000  -0.03000   -0.24651
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.39000   11.41000  -0.02000   -0.17528
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.93000   12.04000  -0.11000   -0.91362
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.38000   15.52000  -0.14000   -0.90206
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.32000   15.47000  -0.15000   -0.96962
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.12000   10.21000  -0.09000   -0.88149
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.23000   20.20000   0.03000    0.14851
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.41000   18.40000   0.01000    0.05435
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.68000   12.64000   0.04000    0.31646
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.48000   15.46000   0.02000    0.12937
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.19000   16.18000   0.01000    0.06180
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.25000   15.24000   0.01000    0.06562
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.43000   15.42000   0.01000    0.06485
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        13.96000   13.94000   0.02000    0.14347
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          13.95000   13.94000   0.01000    0.07174
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.62000   14.61000   0.01000    0.06845
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.28000   18.29000  -0.01000   -0.05467
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.16000   17.17000  -0.01000   -0.05824
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.50000   13.50000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.28000   14.29000  -0.01000   -0.06998
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.34000   13.35000  -0.01000   -0.07491
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.23000    8.24000  -0.01000   -0.12136
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.27000   13.28000  -0.01000   -0.07530
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.58000   14.61000  -0.03000   -0.20534
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.53000   14.58000  -0.05000   -0.34294
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
聯博貨幣市場基金                                                 14.98980   14.98970   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.38700   10.38210   0.00490    0.04720
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.80140   13.81710  -0.01570   -0.11363
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.60080    7.59710   0.00370    0.04870
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.00000   14.03000  -0.03000   -0.21383
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.01000   14.06000  -0.05000   -0.35562
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.23000   23.75000   0.48000    2.02105
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.08000   12.17000  -0.09000   -0.73952
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.04000   13.14000  -0.10000   -0.76104
瀚亞巴西基金                                                      4.26000    4.19000   0.07000    1.67064
瀚亞外銷基金                                                     45.66000   44.79000   0.87000    1.94240
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   10.89000   10.92000  -0.03000   -0.27473
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.44000    9.41000   0.03000    0.31881
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.45640   10.46150  -0.00510   -0.04875
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.23340   10.25730  -0.02390   -0.23300
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.13400   12.15120  -0.01720   -0.14155
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.04380   10.06720  -0.02340   -0.23244
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.51020    7.51380  -0.00360   -0.04791
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.02130    8.04010  -0.01880   -0.23383
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.10340    8.11480  -0.01140   -0.14048
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.17450    7.19120  -0.01670   -0.23223
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.89240    8.90490  -0.01250   -0.14037
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.23950    9.24390  -0.00440   -0.04760
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.37630    9.39820  -0.02190   -0.23302
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.26890    9.28200  -0.01310   -0.14113
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   10.94000   10.97000  -0.03000   -0.27347
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.26000   13.41000  -0.15000   -1.11857
瀚亞印度基金-美元                                                12.99000   13.19000  -0.20000   -1.51630
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.59000   28.91000  -0.32000   -1.10688
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.18000   12.25000  -0.07000   -0.57143
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.20000   10.26000  -0.06000   -0.58480
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.27000   11.29000  -0.02000   -0.17715
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.46000   10.53000  -0.07000   -0.66477
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.69000   14.72000  -0.03000   -0.20380
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.09000    9.15000  -0.06000   -0.65574
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.06000   11.12000  -0.06000   -0.53957
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.47000   11.48100  -0.01100   -0.09581
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.07940   13.01490   0.06450    0.49559
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.72610   10.77060  -0.04450   -0.41316
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.47040   10.48290  -0.01250   -0.11924
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.57940   11.59410  -0.01470   -0.12679
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      8.98050    8.98910  -0.00860   -0.09567
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.79980    9.75150   0.04830    0.49531
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.01140    9.04890  -0.03750   -0.41442
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.78750    8.79800  -0.01050   -0.11935
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.16950    9.18110  -0.01160   -0.12635
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.26610   14.23670   0.02940    0.20651
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.56430   10.54270   0.02160    0.20488
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.63240   10.64280  -0.01040   -0.09772
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.53230   12.50650   0.02580    0.20629
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.38000   11.26000   0.12000    1.06572
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              20.79000   20.75000   0.04000    0.19277
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55320   13.55310   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               26.04000   25.69000   0.35000    1.36240
瀚亞高科技基金                                                   62.72000   61.43000   1.29000    2.09995
瀚亞理財通基金                                                   27.42000   26.96000   0.46000    1.70623
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.40000    9.46000  -0.06000   -0.63425
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.86000    8.91000  -0.05000   -0.56117
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.84000    8.92000  -0.08000   -0.89686
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             8.97000    9.02000  -0.05000   -0.55432
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.81000    8.86000  -0.05000   -0.56433
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.88000    8.96000  -0.08000   -0.89286
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            8.98000    9.03000  -0.05000   -0.55371
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.20000    9.27000  -0.07000   -0.75512
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.34000    9.38000  -0.04000   -0.42644
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.81000    8.84000  -0.03000   -0.33937
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.78000    8.84000  -0.06000   -0.67873
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.91000    8.95000  -0.04000   -0.44693
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.80000    8.83000  -0.03000   -0.33975
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.89000    8.96000  -0.07000   -0.78125
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.00000    9.03000  -0.03000   -0.33223
瀚亞菁華基金                                                     24.36000   23.81000   0.55000    2.30995
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.86470   12.87370  -0.00900   -0.06991
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.18280    9.18930  -0.00650   -0.07073
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.24980   10.23710   0.01270    0.12406
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.52250   10.41480   0.10770    1.03411
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.32670   10.34840  -0.02170   -0.20969
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.67780    9.65630   0.02150    0.22265
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.88400    9.86800   0.01600    0.16214
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.26820    8.25800   0.01020    0.12352
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.17240    8.08880   0.08360    1.03353
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.93270    8.95150  -0.01880   -0.21002
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.25760    8.23920   0.01840    0.22332
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.91420    7.90130   0.01290    0.16326
瀚亞電通網基金                                                   16.33000   15.96000   0.37000    2.31830
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.59760   13.58160   0.01600    0.11781
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.19900   10.18430   0.01470    0.14434
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.93020    9.94950  -0.01930   -0.19398
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.48260   11.46920   0.01340    0.11683
瀚亞歐洲基金                                                     11.56000   11.67000  -0.11000   -0.94259
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