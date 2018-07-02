[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/06/29 107/06/28 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.46860 10.46720 0.00140 0.01338 大華銀多元特別收益平衡基金 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.91010 9.92050 -0.01040 -0.10483 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.91010 9.92050 -0.01040 -0.10483 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.89440 9.91150 -0.01710 -0.17253 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.89440 9.91150 -0.01710 -0.17253 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.24310 9.25550 -0.01240 -0.13397 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.48500 9.49700 -0.01200 -0.12636 中國信託台灣活力基金 16.80000 16.46000 0.34000 2.06561 中國信託台灣優勢基金 19.04000 18.64000 0.40000 2.14592 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.18000 9.09000 0.09000 0.99010 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.76000 9.66000 0.10000 1.03520 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.77890 9.78310 -0.00420 -0.04293 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22740 9.23140 -0.00400 -0.04333 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.14970 10.17010 -0.02040 -0.20059 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.57400 9.59330 -0.01930 -0.20118 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.17040 10.10500 0.06540 0.64720 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.90240 8.84510 0.05730 0.64782 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.17210 11.18320 -0.01110 -0.09926 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.11360 10.12360 -0.01000 -0.09878 中國信託智能運動基金-台幣 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117 中國信託智能運動基金-美元 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97860 10.97850 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.41080 9.40710 0.00370 0.03933 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.13720 9.13360 0.00360 0.03941 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.54640 9.55200 -0.00560 -0.05863 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.26470 9.26910 -0.00440 -0.04747 中國信託精穩基金 19.09850 18.84770 0.25080 1.33067 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.20000 11.12000 0.08000 0.71942 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.44000 11.41000 0.03000 0.26293 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 68.85000 67.78000 1.07000 1.57864 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.25280 38.18860 0.06420 0.16811 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.85000 19.05000 -0.20000 -1.04987 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.34870 11.34760 0.00110 0.00969 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.75210 10.73230 0.01980 0.18449 元大上證50基金 28.66000 28.07000 0.59000 2.10189 元大大中華TMT基金-人民幣 12.03000 12.10000 -0.07000 -0.57851 元大大中華TMT基金-新台幣 11.02000 11.07000 -0.05000 -0.45167 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-美元 12.53200 12.56300 -0.03100 -0.24676 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.77800 16.74800 0.03000 0.17913 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.63900 10.74300 -0.10400 -0.96807 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.52200 10.60800 -0.08600 -0.81071 元大中國平衡基金-人民幣 3.01000 3.04000 -0.03000 -0.98684 元大中國平衡基金-新台幣 13.83000 13.95000 -0.12000 -0.86022 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.83630 46.82380 0.01250 0.02670 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.34600 10.36160 -0.01560 -0.15056 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.60840 9.62290 -0.01450 -0.15068 元大中國機會債券基金-新台幣 9.78780 9.78610 0.00170 0.01737 元大巴西指數基金 5.12400 5.02100 0.10300 2.05138 元大巴菲特基金 30.60000 30.18000 0.42000 1.39165 元大日經225基金 28.06000 28.03000 0.03000 0.10703 元大台商收成基金 24.20000 23.58000 0.62000 2.62935 元大台灣50單日反向1倍基金 12.58000 12.77000 -0.19000 -1.48786 元大台灣50單日正向2倍基金 36.68000 35.55000 1.13000 3.17862 元大台灣中型100基金 33.36000 32.85000 0.51000 1.55251 元大台灣加權股價指數基金 25.07700 24.65400 0.42300 1.71575 元大台灣卓越50基金 81.53000 79.86000 1.67000 2.09116 元大台灣金融基金 17.57000 17.36000 0.21000 1.20968 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.94000 30.43000 0.51000 1.67598 元大台灣高股息基金 25.61000 25.26000 0.35000 1.38559 元大台灣電子科技基金 35.74000 35.08000 0.66000 1.88141 元大全球ETF成長組合基金 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 元大全球ETF穩健組合基金 14.71000 14.63000 0.08000 0.54682 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.99000 13.97000 0.02000 0.14316 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479 元大全球不動產證券化基金-美元 13.00600 13.04400 -0.03800 -0.29132 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.85000 8.80000 0.05000 0.56818 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.77000 6.73000 0.04000 0.59435 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.73000 6.71000 0.02000 0.29806 元大全球股票入息基金-美元配息 9.48600 9.49600 -0.01000 -0.10531 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 元大全球新興市場精選組合基金 13.44000 13.52000 -0.08000 -0.59172 元大全球農業商機基金 16.99000 16.91000 0.08000 0.47309 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 元大印尼指數基金 8.04000 8.24400 -0.20400 -2.47453 元大印度指數基金 9.49400 9.54100 -0.04700 -0.49261 元大印度基金 12.47000 12.51000 -0.04000 -0.31974 元大多多基金 22.30000 21.91000 0.39000 1.78001 元大多福基金 60.02000 58.93000 1.09000 1.84965 元大亞太成長基金 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.55840 8.54290 0.01550 0.18144 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.08750 7.07460 0.01290 0.18234 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.58900 9.58500 0.00400 0.04173 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.01700 10.02500 -0.00800 -0.07980 元大卓越基金 52.36000 51.59000 0.77000 1.49254 元大店頭基金 9.57000 9.42000 0.15000 1.59236 元大泛歐成長基金 9.31000 9.36000 -0.05000 -0.53419 元大美元貨幣市場基金-美元 10.23590 10.23540 0.00050 0.00489 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.46780 9.49400 -0.02620 -0.27596 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.47230 31.37800 0.09430 0.30053 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.35860 38.30550 0.05310 0.13862 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.91510 18.87390 0.04120 0.21829 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.64150 19.70470 -0.06320 -0.32074 元大美國政府7至10年期債券基金 38.58860 38.52710 0.06150 0.15963 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.46040 20.41940 0.04100 0.20079 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.07240 18.12010 -0.04770 -0.26324 元大高科技基金 21.69000 21.20000 0.49000 2.31132 元大得利貨幣市場基金 16.24230 16.24200 0.00030 0.00185 元大得寶貨幣市場基金 11.97410 11.97390 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.04000 13.83000 0.21000 1.51844 元大華夏中小基金 7.74000 7.81000 -0.07000 -0.89629 元大新中國基金-人民幣 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000 元大新中國基金-美元 9.64800 9.74700 -0.09900 -1.01570 元大新中國基金-新台幣 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 元大新主流基金 31.35000 30.80000 0.55000 1.78571 元大新東協平衡基金-美元 9.28500 9.35100 -0.06600 -0.70581 元大新東協平衡基金-新台幣 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.08670 10.19800 -0.11130 -1.09139 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.69410 9.82700 -0.13290 -1.35240 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.23030 10.32580 -0.09550 -0.92487 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.99690 9.08100 -0.08410 -0.92611 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.75770 9.77560 -0.01790 -0.18311 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.42120 9.43840 -0.01720 -0.18223 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.82990 9.80540 0.02450 0.24986 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.49340 9.46970 0.02370 0.25027 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.51630 9.53160 -0.01530 -0.16052 元大新興亞洲基金 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.13180 9.19960 -0.06780 -0.73699 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.01740 9.08420 -0.06680 -0.73534 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.30710 9.33570 -0.02860 -0.30635 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.18820 9.21640 -0.02820 -0.30598 元大萬泰貨幣市場基金 15.09140 15.09120 0.00020 0.00133 元大經貿基金 43.02000 42.21000 0.81000 1.91898 元大實質多重資產基金-人民幣 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707 元大實質多重資產基金-美元 9.50800 9.47400 0.03400 0.35888 元大實質多重資產基金-新台幣 9.95000 9.87000 0.08000 0.81054 元大滬深300單日反向1倍基金 15.57000 15.94000 -0.37000 -2.32120 元大滬深300單日正向2倍基金 14.07000 13.44000 0.63000 4.68750 元大摩臺基金 37.92000 37.18000 0.74000 1.99032 元大標普500基金 24.98000 24.74000 0.24000 0.97009 元大標普500單日反向1倍基金 13.65000 13.71000 -0.06000 -0.43764 元大標普500單日正向2倍基金 31.71000 31.33000 0.38000 1.21289 元大標智滬深300基金 18.01000 17.84000 0.17000 0.95291 元大歐洲50基金 24.15000 24.41000 -0.26000 -1.06514 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.55470 9.52710 0.02760 0.28970 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.16080 10.16040 0.00040 0.00394 元大績效基金 64.71000 63.55000 1.16000 1.82533 元大韓國KOSPI200基金 22.51000 22.29000 0.22000 0.98699 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.05000 15.77000 0.28000 1.77552 日盛上選基金 36.33000 35.84000 0.49000 1.36719 日盛小而美基金 19.51000 19.29000 0.22000 1.14049 日盛中國內需動力基金 10.45000 10.55000 -0.10000 -0.94787 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65810 11.66240 -0.00430 -0.03687 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.85680 9.86050 -0.00370 -0.03752 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.68540 11.73810 -0.05270 -0.44897 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.87390 9.91840 -0.04450 -0.44866 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.62700 10.64800 -0.02100 -0.19722 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.96390 8.98160 -0.01770 -0.19707 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.28000 11.35000 -0.07000 -0.61674 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.15000 11.26000 -0.11000 -0.97691 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.42000 11.49000 -0.07000 -0.60923 日盛日盛基金 15.28000 14.92000 0.36000 2.41287 日盛目標收益組合基金(美元) 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 日盛全球抗暖化基金 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.99070 10.01810 -0.02740 -0.27350 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.45810 9.48400 -0.02590 -0.27309 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.82030 9.83510 -0.01480 -0.15048 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.29900 9.31310 -0.01410 -0.15140 日盛全球新興債券基金A 10.59480 10.61030 -0.01550 -0.14608 日盛全球新興債券基金B 8.28460 8.29680 -0.01220 -0.14704 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39960 2.40360 -0.00400 -0.16642 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68260 1.68540 -0.00280 -0.16613 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36540 0.36750 -0.00210 -0.57143 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25700 0.25850 -0.00150 -0.58027 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.13360 12.18470 -0.05110 -0.41938 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.39540 8.43070 -0.03530 -0.41871 日盛亞洲機會基金 7.28000 7.35000 -0.07000 -0.95238 日盛首選基金 18.63000 18.26000 0.37000 2.02629 日盛高科技基金 19.65000 19.36000 0.29000 1.49793 日盛貨幣市場基金 14.75920 14.75900 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 44.62000 43.64000 0.98000 2.24565 日盛精選五虎基金 39.74000 39.13000 0.61000 1.55891 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47520 13.47500 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 36.44000 35.75000 0.69000 1.93007 台新MSCI中國基金 21.25000 21.10000 0.15000 0.71090 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.38000 18.68000 -0.30000 -1.60600 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.31000 20.68000 0.63000 3.04642 台新大眾貨幣市場基金 14.15150 14.15130 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.13700 10.12240 0.01460 0.14423 台新中美貨幣市場基金-美元 10.63610 10.64870 -0.01260 -0.11832 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.12080 10.08920 0.03160 0.31321 台新中國通基金 48.81000 47.91000 0.90000 1.87852 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51430 0.52210 -0.00780 -1.49397 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.70500 15.87900 -0.17400 -1.09579 台新中國精選中小基金-美元 0.38330 0.39010 -0.00680 -1.74314 台新中國精選中小基金-新台幣 11.72000 11.88000 -0.16000 -1.34680 台新主流基金 24.89000 24.46000 0.43000 1.75797 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.02000 19.79000 0.23000 1.16220 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65810 0.65370 0.00440 0.67309 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.04000 14.88000 0.16000 1.07527 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49400 0.49080 0.00320 0.65200 台新台灣中小基金 38.25000 37.57000 0.68000 1.80995 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.61720 9.60540 0.01180 0.12285 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.25290 9.27430 -0.02140 -0.23075 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.29920 10.32300 -0.02380 -0.23055 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.36370 10.39550 -0.03180 -0.30590 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.11080 11.14420 -0.03340 -0.29971 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 台新印度基金 15.35000 15.40000 -0.05000 -0.32468 台新亞美短期債券基金 10.97450 10.96440 0.01010 0.09212 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.54390 8.56160 -0.01770 -0.20674 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28530 0.28710 -0.00180 -0.62696 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.75470 11.77900 -0.02430 -0.20630 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38690 0.38940 -0.00250 -0.64201 台新真吉利貨幣市場基金 11.08370 11.08360 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.89840 29.82550 0.07290 0.24442 台新智慧生活基金-美元 10.21680 10.16740 0.04940 0.48587 台新智慧生活基金-新台幣 10.42000 10.32000 0.10000 0.96899 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.58050 8.65040 -0.06990 -0.80806 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.69890 8.73190 -0.03300 -0.37792 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.13240 9.20670 -0.07430 -0.80702 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.26660 9.30170 -0.03510 -0.37735 台新新興市場債券基金(A類型) 10.60580 10.58060 0.02520 0.23817 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34190 0.34250 -0.00060 -0.17518 台新新興市場債券基金(B類型) 7.98190 7.96290 0.01900 0.23861 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27100 0.27150 -0.00050 -0.18416 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.84000 5.86000 -0.02000 -0.34130 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.58000 20.48000 0.10000 0.48828 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.58000 23.90000 0.68000 2.84519 未來資產全球大消費基金 15.40000 15.26000 0.14000 0.91743 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.70930 11.73570 -0.02640 -0.22495 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.52790 9.54940 -0.02150 -0.22515 未來資產亞洲新富基金 21.41000 21.54000 -0.13000 -0.60353 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55780 12.55770 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 15.25000 14.81000 0.44000 2.97097 未來資產新興市場債券基金A 8.66330 8.65730 0.00600 0.06931 未來資產新興市場債券基金B 6.65290 6.64830 0.00460 0.06919 未來資產閣來寶全球組合基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.04860 11.04760 0.00100 0.00905 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.10950 10.10810 0.00140 0.01385 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.33040 9.33220 -0.00180 -0.01929 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.53300 10.53510 -0.00210 -0.01993 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.16460 8.18540 -0.02080 -0.25411 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.27960 9.30290 -0.02330 -0.25046 永豐中小基金 58.51000 56.81000 1.70000 2.99243 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.74270 1.75180 -0.00910 -0.51947 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28260 2.29450 -0.01190 -0.51863 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.14670 8.18880 -0.04210 -0.51412 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.35310 10.40670 -0.05360 -0.51505 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.84000 4.83000 0.01000 0.20704 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.30000 22.25000 0.05000 0.22472 永豐主流品牌基金 17.59000 17.74000 -0.15000 -0.84555 永豐永豐基金 37.43000 36.66000 0.77000 2.10038 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.91030 9.90220 0.00810 0.08180 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.91020 9.90210 0.00810 0.08180 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.90250 9.89090 0.01160 0.11728 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.90230 9.89080 0.01150 0.11627 永豐亞洲民生消費基金 12.01000 12.12000 -0.11000 -0.90759 永豐南非幣2021保本基金 12.78850 12.78340 0.00510 0.03990 永豐高科技基金 28.65000 28.08000 0.57000 2.02991 永豐貨幣市場基金 13.87320 13.87300 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.05900 2.05690 0.00210 0.10210 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.42740 2.42500 0.00240 0.09897 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.79140 7.78330 0.00810 0.10407 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37350 10.36270 0.01080 0.10422 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.11890 7.13450 -0.01560 -0.21866 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.86480 10.88850 -0.02370 -0.21766 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.37000 9.47000 -0.10000 -1.05597 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.65000 7.77000 -0.12000 -1.54440 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.53000 17.73000 -0.20000 -1.12803 永豐臺灣加權ETF基金 54.43000 53.47000 0.96000 1.79540 永豐領航科技基金 45.13000 44.04000 1.09000 2.47502 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.74000 10.91000 -0.17000 -1.55820 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.39000 10.54000 -0.15000 -1.42315 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.01000 10.16000 -0.15000 -1.47638 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.91000 10.00000 -0.09000 -0.90000 永豐趨勢平衡基金 51.84000 51.14000 0.70000 1.36879 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.51060 11.50950 0.00110 0.00956 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.52930 9.54970 -0.02040 -0.21362 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.65280 9.67350 -0.02070 -0.21399 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.50110 9.52240 -0.02130 -0.22368 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.58540 9.60690 -0.02150 -0.22380 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.54980 9.57230 -0.02250 -0.23505 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.80370 9.82690 -0.02320 -0.23609 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.48610 9.50980 -0.02370 -0.24922 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.65360 9.67770 -0.02410 -0.24903 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.90000 11.08000 -0.18000 -1.62455 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.90000 10.07000 -0.17000 -1.68818 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.60000 10.81000 -0.21000 -1.94265 兆豐國際中小基金 16.85000 16.54000 0.31000 1.87424 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.05000 14.30000 -0.25000 -1.74825 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.11000 19.46000 -0.35000 -1.79856 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.03000 19.42000 -0.39000 -2.00824 兆豐國際生命科學基金 15.46000 15.35000 0.11000 0.71661 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.27770 10.25390 0.02380 0.23211 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.53740 10.53780 -0.00040 -0.00380 兆豐國際全球基金 31.80000 31.74000 0.06000 0.18904 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.24030 10.23970 0.00060 0.00586 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.90650 9.93320 -0.02670 -0.26880 兆豐國際國民基金 22.98000 22.75000 0.23000 1.01099 兆豐國際第一基金 13.71000 13.49000 0.22000 1.63084 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.84380 9.85940 -0.01560 -0.15822 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.85950 7.87200 -0.01250 -0.15879 兆豐國際萬全基金 21.24000 21.00000 0.24000 1.14286 兆豐國際電子基金 26.92000 26.55000 0.37000 1.39360 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.08000 21.63000 0.45000 2.08044 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.80000 17.02000 -0.22000 -1.29260 兆豐國際豐台灣基金 32.66000 32.45000 0.21000 0.64715 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49370 12.49350 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.36000 11.24000 0.12000 1.06762 合庫全球高收益債券基金A類型 10.98870 11.02200 -0.03330 -0.30212 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.81890 11.86120 -0.04230 -0.35662 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.60970 10.64930 -0.03960 -0.37186 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.37010 11.41620 -0.04610 -0.40381 合庫全球高收益債券基金B類型 8.10990 8.13440 -0.02450 -0.30119 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45860 9.49270 -0.03410 -0.35922 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.98170 9.01520 -0.03350 -0.37159 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.95250 8.98870 -0.03620 -0.40273 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.27680 9.31150 -0.03470 -0.37266 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599 合庫全球新興市場基金 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505 合庫貨幣市場基金 10.12260 10.12250 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.43800 9.45440 -0.01640 -0.17346 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.68670 9.70680 -0.02010 -0.20707 合庫新興多重收益基金A類型 9.99070 9.99850 -0.00780 -0.07801 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.41410 11.43440 -0.02030 -0.17753 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.30360 13.32550 -0.02190 -0.16435 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.88630 8.90170 -0.01540 -0.17300 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.50270 9.52240 -0.01970 -0.20688 合庫新興多重收益基金B類型 7.92150 7.92770 -0.00620 -0.07821 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.84460 8.86050 -0.01590 -0.17945 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.06720 10.08380 -0.01660 -0.16462 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.94310 10.94260 0.00050 0.00457 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.24160 10.28240 -0.04080 -0.39679 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00860 10.00500 0.00360 0.03598 安聯中國東協基金 15.25000 15.23000 0.02000 0.13132 安聯中國策略基金 14.43000 14.61000 -0.18000 -1.23203 安聯中華新思路基金-人民幣 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057 安聯中華新思路基金-美元 13.70000 13.75000 -0.05000 -0.36364 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849 安聯台灣大壩基金 28.84000 28.25000 0.59000 2.08850 安聯台灣科技基金 48.77000 47.71000 1.06000 2.22176 安聯台灣貨幣市場基金 12.48260 12.48240 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.09000 31.43000 0.66000 2.09990 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07270 10.07340 -0.00070 -0.00695 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.00470 15.00200 0.00270 0.01800 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63320 9.65570 -0.02250 -0.23302 安聯四季成長組合基金-美元 11.26000 11.30000 -0.04000 -0.35398 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.11350 12.11680 -0.00330 -0.02723 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08060 10.08410 -0.00350 -0.03471 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.19160 12.19640 -0.00480 -0.03936 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49000 9.54740 -0.05740 -0.60121 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.34120 9.38450 -0.04330 -0.46140 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03300 9.07540 -0.04240 -0.46720 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.37000 11.40000 -0.03000 -0.26316 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.21000 11.25000 -0.04000 -0.35556 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.10000 10.18000 -0.08000 -0.78585 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.89200 11.89150 0.00050 0.00420 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.88420 10.88810 -0.00390 -0.03582 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.56020 10.56250 -0.00230 -0.02178 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.91030 8.97380 -0.06350 -0.70762 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.70540 8.75650 -0.05110 -0.58357 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.42080 8.46920 -0.04840 -0.57148 安聯全球人口趨勢基金 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.94000 34.65000 0.29000 0.83694 安聯全球油礦金趨勢基金 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198 安聯全球計量平衡基金 12.63000 12.59000 0.04000 0.31771 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.05480 12.04460 0.01020 0.08469 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.46950 10.47980 -0.01030 -0.09828 安聯全球新興市場基金 17.53000 17.52000 0.01000 0.05708 安聯全球農金趨勢基金 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 安聯全球綠能趨勢基金 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 安聯亞洲動態策略基金 23.70000 23.76000 -0.06000 -0.25253 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.97990 9.98750 -0.00760 -0.07610 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.78640 9.79140 -0.00500 -0.05107 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.20630 82.54360 -0.33730 -0.40863 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.33050 12.39270 -0.06220 -0.50191 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.97960 65.24030 -0.26070 -0.39960 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.66400 9.71270 -0.04870 -0.50141 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.54400 2.54540 -0.00140 -0.05500 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.52940 10.53630 -0.00690 -0.06549 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14630 2.14610 0.00020 0.00932 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.79760 8.79590 0.00170 0.01933 宏利台灣動力基金 33.92000 33.16000 0.76000 2.29192 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.14840 10.19740 -0.04900 -0.48051 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.87390 9.87870 -0.00480 -0.04859 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.05490 8.09380 -0.03890 -0.48061 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.99310 8.00520 -0.01210 -0.15115 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 宏利全球債券組合基金 12.95970 12.94980 0.00990 0.07645 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76800 2.77310 -0.00510 -0.18391 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69070 11.70420 -0.01350 -0.11534 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70900 8.71940 -0.01040 -0.11927 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.35700 2.35470 0.00230 0.09768 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.88290 10.85780 0.02510 0.23117 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.93980 3.98410 -0.04430 -1.11192 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63660 0.64410 -0.00750 -1.16442 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.43000 18.60000 -0.17000 -0.91398 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.65960 11.68350 -0.02390 -0.20456 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.37300 10.39630 -0.02330 -0.22412 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.07400 10.08490 -0.01090 -0.10808 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.95890 8.98310 -0.02420 -0.26939 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.55440 8.57360 -0.01920 -0.22394 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.46910 8.47460 -0.00550 -0.06490 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.52510 8.54580 -0.02070 -0.24222 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.71340 2.71660 -0.00320 -0.11779 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39500 0.39560 -0.00060 -0.15167 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.99850 11.99990 -0.00140 -0.01167 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89810 0.90000 -0.00190 -0.21111 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.36940 7.37070 -0.00130 -0.01764 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03560 2.03900 -0.00340 -0.16675 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29310 0.29360 -0.00050 -0.17030 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.05030 9.05270 -0.00240 -0.02651 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32940 0.32990 -0.00050 -0.15156 宏利萬利貨幣市場基金 13.63450 13.63440 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.71000 2.71000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.25000 12.21000 0.04000 0.32760 宏利臺灣股息收益基金 28.87000 28.31000 0.56000 1.97810 宏利澳幣保本基金 12.00980 12.00730 0.00250 0.02082 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.13000 11.17000 -0.04000 -0.35810 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.87420 9.90950 -0.03530 -0.35622 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.48710 9.54710 -0.06000 -0.62846 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.84250 8.86000 -0.01750 -0.19752 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.40770 10.42840 -0.02070 -0.19850 貝萊德亞美利加收益基金 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908 貝萊德新台幣基金 12.92850 12.92840 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.52000 26.00000 0.52000 2.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19980 11.19770 0.00210 0.01875 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07740 10.06650 0.01090 0.10828 保德信大中華基金 29.37000 29.43000 -0.06000 -0.20387 保德信中小型股基金 50.87000 49.70000 1.17000 2.35412 保德信中國中小基金-人民幣 9.43000 9.54000 -0.11000 -1.15304 保德信中國中小基金-美元 9.42000 9.56000 -0.14000 -1.46444 保德信中國中小基金-新臺幣 9.02000 9.11000 -0.09000 -0.98793 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.38120 9.40450 -0.02330 -0.24775 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.41400 9.43140 -0.01740 -0.18449 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.48920 9.51350 -0.02430 -0.25543 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.19210 10.21820 -0.02610 -0.25543 保德信中國品牌基金-人民幣 9.19000 9.29000 -0.10000 -1.07643 保德信中國品牌基金-美元 9.11000 9.20000 -0.09000 -0.97826 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.88000 9.98000 -0.10000 -1.00200 保德信台商全方位基金 38.59000 37.84000 0.75000 1.98203 保德信全球中小基金 29.86000 29.83000 0.03000 0.10057 保德信全球消費商機基金 18.05000 17.94000 0.11000 0.61315 保德信全球基礎建設基金 12.20000 12.20000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 8.22000 8.21000 0.01000 0.12180 保德信全球醫療生化基金-美元 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.75000 31.54000 0.21000 0.66582 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.71800 9.73420 -0.01620 -0.16642 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.45690 10.47360 -0.01670 -0.15945 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.14900 9.12400 0.02500 0.27400 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.83080 9.80400 0.02680 0.27336 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22310 8.22550 -0.00240 -0.02918 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.75440 10.75750 -0.00310 -0.02882 保德信亞太基金 21.41000 21.38000 0.03000 0.14032 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.49290 8.49520 -0.00230 -0.02707 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.16040 11.16340 -0.00300 -0.02687 保德信店頭市場基金 36.38000 35.75000 0.63000 1.76224 保德信拉丁美洲基金 6.36000 6.26000 0.10000 1.59744 保德信金平衡基金 29.87000 29.47000 0.40000 1.35731 保德信金滿意基金 43.95000 43.01000 0.94000 2.18554 保德信科技島基金 27.43000 26.84000 0.59000 2.19821 保德信高成長基金 97.05000 95.27000 1.78000 1.86837 保德信第一基金 28.09000 27.44000 0.65000 2.36880 保德信貨幣市場基金 15.75710 15.75690 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.45540 10.43460 0.02080 0.19934 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.54210 10.47560 0.06650 0.63481 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.73610 10.71920 0.01690 0.15766 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.13580 10.07620 0.05960 0.59149 保德信新世紀基金 10.33000 10.16000 0.17000 1.67323 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.01680 8.00940 0.00740 0.09239 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.71640 10.70650 0.00990 0.09247 保德信新興趨勢組合基金 10.99000 10.85000 0.14000 1.29032 保德信瑞騰基金 15.53730 15.53720 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.75220 9.76140 -0.00920 -0.09425 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.90310 9.91240 -0.00930 -0.09382 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.66890 9.67450 -0.00560 -0.05788 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.73610 9.74170 -0.00560 -0.05748 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.78180 9.78630 -0.00450 -0.04598 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.78010 9.78450 -0.00440 -0.04497 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70810 9.71610 -0.00800 -0.08234 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.70980 9.71770 -0.00790 -0.08129 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.97090 9.89690 0.07400 0.74771 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.96680 9.97420 -0.00740 -0.07419 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.96670 9.97410 -0.00740 -0.07419 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.92440 9.93780 -0.01340 -0.13484 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.92440 9.93780 -0.01340 -0.13484 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.54020 9.55400 -0.01380 -0.14444 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.45350 9.47200 -0.01850 -0.19531 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94900 1.95500 -0.00600 -0.30691 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62800 2.63600 -0.00800 -0.30349 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29930 0.30070 -0.00140 -0.46558 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43830 0.44040 -0.00210 -0.47684 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.54990 8.57520 -0.02530 -0.29504 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.74670 11.77300 -0.02630 -0.22339 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.52340 9.53800 -0.01460 -0.15307 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.56010 11.57830 -0.01820 -0.15719 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.81350 8.84420 -0.03070 -0.34712 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.72400 10.76130 -0.03730 -0.34661 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04810 10.05700 -0.00890 -0.08850 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93970 9.93010 0.00960 0.09668 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.10740 10.11370 -0.00630 -0.06229 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.58780 10.59490 -0.00710 -0.06701 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99560 9.99680 -0.00120 -0.01200 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81640 9.82370 -0.00730 -0.07431 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04380 10.05150 -0.00770 -0.07661 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.76770 9.76860 -0.00090 -0.00921 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92710 9.92390 0.00320 0.03225 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.33750 10.36310 -0.02560 -0.24703 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.25870 6.26600 -0.00730 -0.11650 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.61530 10.62780 -0.01250 -0.11762 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64370 11.64360 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.40000 20.13000 0.27000 1.34128 施羅德樂活中小基金-I類型 4641.340004580.31000 61.03000 1.33244 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.29730 10.34010 -0.04280 -0.41392 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.31570 11.39570 -0.08000 -0.70202 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.58130 10.65980 -0.07850 -0.73641 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.21160 9.24980 -0.03820 -0.41298 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.66510 9.73340 -0.06830 -0.70171 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.46830 9.53850 -0.07020 -0.73596 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.55420 10.59800 -0.04380 -0.41329 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.12830 11.20700 -0.07870 -0.70224 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.07240 11.15460 -0.08220 -0.73692 柏瑞五國金勢力建設基金 6.25000 6.30000 -0.05000 -0.79365 柏瑞巨人基金 12.93000 12.72000 0.21000 1.65094 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64690 13.64670 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 15.93000 16.01000 -0.08000 -0.49969 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.36640 13.37800 -0.01160 -0.08671 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.74710 11.77930 -0.03220 -0.27336 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.36110 12.39860 -0.03750 -0.30245 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.97280 8.98060 -0.00780 -0.08685 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.80720 6.81310 -0.00590 -0.08660 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.81990 8.84410 -0.02420 -0.27363 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.48650 8.50130 -0.01480 -0.17409 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.79760 10.83040 -0.03280 -0.30285 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.35850 8.37960 -0.02110 -0.25180 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.92130 11.95400 -0.03270 -0.27355 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.57950 11.58960 -0.01010 -0.08715 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.60370 11.62400 -0.02030 -0.17464 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.25240 11.28660 -0.03420 -0.30301 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.02040 9.02830 -0.00790 -0.08750 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.85410 9.88120 -0.02710 -0.27426 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.70060 9.71760 -0.01700 -0.17494 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.60400 9.63310 -0.02910 -0.30208 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.45460 9.47850 -0.02390 -0.25215 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.18130 10.16970 0.01160 0.11406 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.03310 10.03880 -0.00570 -0.05678 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.93430 9.94410 -0.00980 -0.09855 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.01640 10.02640 -0.01000 -0.09974 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.03700 10.02570 0.01130 0.11271 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.85180 9.85740 -0.00560 -0.05681 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.79240 9.80200 -0.00960 -0.09794 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.87480 9.88460 -0.00980 -0.09914 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.16170 10.15020 0.01150 0.11330 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.03310 10.03880 -0.00570 -0.05678 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.93430 9.94410 -0.00980 -0.09855 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.01650 10.02640 -0.00990 -0.09874 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.03720 10.02580 0.01140 0.11371 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.85190 9.85740 -0.00550 -0.05580 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.79250 9.80210 -0.00960 -0.09794 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.87480 9.88470 -0.00990 -0.10015 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.52600 10.54300 -0.01700 -0.16124 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.67520 11.71060 -0.03540 -0.30229 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.11500 11.15230 -0.03730 -0.33446 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.03520 9.04980 -0.01460 -0.16133 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73560 9.76520 -0.02960 -0.30312 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.59320 9.62540 -0.03220 -0.33453 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.24270 10.25930 -0.01660 -0.16180 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.87090 10.90380 -0.03290 -0.30173 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.73820 10.77440 -0.03620 -0.33598 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.03550 9.05000 -0.01450 -0.16022 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73600 9.76550 -0.02950 -0.30208 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.59350 9.62580 -0.03230 -0.33556 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.02000 13.05000 -0.03000 -0.22989 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.91000 13.98000 -0.07000 -0.50072 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.17000 9.23000 -0.06000 -0.65005 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.55000 11.61000 -0.06000 -0.51680 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.81000 11.89000 -0.08000 -0.67283 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.21000 13.31000 -0.10000 -0.75131 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.34000 13.38000 -0.04000 -0.29895 柏瑞拉丁美洲基金 8.71000 8.53000 0.18000 2.11020 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.35970 11.36860 -0.00890 -0.07829 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.48650 7.49230 -0.00580 -0.07741 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.31180 11.30720 0.00460 0.04068 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.95300 10.96240 -0.00940 -0.08575 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.11160 10.12390 -0.01230 -0.12149 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.36450 8.36120 0.00330 0.03947 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.41540 9.42350 -0.00810 -0.08596 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.43500 9.44660 -0.01160 -0.12280 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.53620 10.54520 -0.00900 -0.08535 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.93380 9.92980 0.00400 0.04028 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.09530 10.10760 -0.01230 -0.12169 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.75450 9.76290 -0.00840 -0.08604 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.03790 9.03430 0.00360 0.03985 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.94850 8.94880 -0.00030 -0.00335 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.45790 9.46940 -0.01150 -0.12144 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.79840 11.81670 -0.01830 -0.15487 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.24840 11.28580 -0.03740 -0.33139 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.70920 10.74820 -0.03900 -0.36285 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.10650 7.11760 -0.01110 -0.15595 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90100 8.93060 -0.02960 -0.33144 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.51210 9.54670 -0.03460 -0.36243 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.14210 10.15790 -0.01580 -0.15554 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.72620 10.76530 -0.03910 -0.36320 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.63190 9.66400 -0.03210 -0.33216 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.06230 9.07640 -0.01410 -0.15535 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.71450 9.74990 -0.03540 -0.36308 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.12330 11.11900 0.00430 0.03867 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.66620 11.67550 -0.00930 -0.07965 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.72600 10.73960 -0.01360 -0.12663 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.17120 9.16770 0.00350 0.03818 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70630 9.71410 -0.00780 -0.08030 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.69340 9.70570 -0.01230 -0.12673 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.99600 11.00480 -0.00880 -0.07997 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.92450 9.92060 0.00390 0.03931 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.22030 10.23330 -0.01300 -0.12704 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.50750 9.50380 0.00370 0.03893 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.32420 9.32060 0.00360 0.03862 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.92480 9.93270 -0.00790 -0.07954 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.45630 9.46830 -0.01200 -0.12674 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.00000 18.04000 -0.04000 -0.22173 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.75000 16.77000 -0.02000 -0.11926 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.84330 12.83730 0.00600 0.04674 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.62830 10.64130 -0.01300 -0.12217 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.44910 11.45760 -0.00850 -0.07419 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.05200 12.05600 -0.00400 -0.03318 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.04280 11.06060 -0.01780 -0.16093 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.74290 9.75480 -0.01190 -0.12199 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.22320 10.23080 -0.00760 -0.07429 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.17770 10.18100 -0.00330 -0.03241 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.14330 10.15960 -0.01630 -0.16044 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.02350 10.03100 -0.00750 -0.07477 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.08530 10.10150 -0.01620 -0.16037 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.43000 14.79000 -0.36000 -2.43408 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 27.02000 25.81000 1.21000 4.68811 國泰大中華基金 21.56000 21.21000 0.35000 1.65017 國泰小龍基金 16.02000 15.81000 0.21000 1.32827 國泰中小成長基金 47.02000 46.22000 0.80000 1.73085 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.14020 4.17020 -0.03000 -0.71939 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.09000 19.19000 -0.10000 -0.52110 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.72000 0.72710 -0.00710 -0.97648 國泰中國內需增長基金美元級別 0.68170 0.68840 -0.00670 -0.97327 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.10630 2.11350 -0.00720 -0.34067 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.54550 9.57330 -0.02780 -0.29039 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.18770 8.21150 -0.02380 -0.28984 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31300 0.31490 -0.00190 -0.60337 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.44670 11.44560 0.00110 0.00961 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.72130 1.72570 -0.00440 -0.25497 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.10840 10.09540 0.01300 0.12877 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33550 0.33640 -0.00090 -0.26754 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.43200 4.46870 -0.03670 -0.82127 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.42000 20.56000 -0.14000 -0.68093 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.66220 0.66950 -0.00730 -1.09037 國泰中港台基金人民幣級別 3.23190 3.25990 -0.02800 -0.85892 國泰中港台基金台幣級別 14.90000 15.00000 -0.10000 -0.66667 國泰中港台基金美元級別 0.48890 0.49440 -0.00550 -1.11246 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.34000 27.31000 0.03000 0.10985 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.79000 12.80000 -0.01000 -0.07813 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.50000 35.53000 -0.03000 -0.08444 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.19450 10.17630 0.01820 0.17885 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.19450 10.17630 0.01820 0.17885 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.19450 10.17630 0.01820 0.17885 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33300 0.33380 -0.00080 -0.23966 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33300 0.33380 -0.00080 -0.23966 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33300 0.33380 -0.00080 -0.23966 國泰台灣貨幣市場基金 12.40490 12.40480 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.93000 29.42000 0.51000 1.73351 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.28450 2.27170 0.01280 0.56345 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.55000 10.47000 0.08000 0.76409 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34460 0.34360 0.00100 0.29104 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47080 0.47030 0.00050 0.10632 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.23000 13.24000 -0.01000 -0.07553 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45990 0.46210 -0.00220 -0.47609 國泰全球資源基金台幣級別 5.82000 5.81000 0.01000 0.17212 國泰全球資源基金美元級別 0.18750 0.18790 -0.00040 -0.21288 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40540 0.40530 0.00010 0.02467 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36810 0.36800 0.00010 0.02717 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42900 0.42880 0.00020 0.04664 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49830 0.49910 -0.00080 -0.16029 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.74000 20.54000 0.20000 0.97371 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.18000 20.87000 0.31000 1.48539 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39690 2.39850 -0.00160 -0.06671 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.12090 11.12080 0.00010 0.00090 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.08480 10.08480 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36250 0.36370 -0.00120 -0.32994 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32870 0.32980 -0.00110 -0.33354 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49200 0.49470 -0.00270 -0.54579 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39350 0.39430 -0.00080 -0.20289 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.41000 18.41000 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60180 0.60440 -0.00260 -0.43018 國泰科技生化基金 39.46000 38.47000 0.99000 2.57343 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.87000 25.66000 0.21000 0.81839 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.11000 14.16000 -0.05000 -0.35311 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.91940 39.81880 0.10060 0.25264 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.34090 19.29330 0.04760 0.24672 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.90550 19.97040 -0.06490 -0.32498 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.58670 39.54350 0.04320 0.10925 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.14770 40.23780 0.90990 2.26131 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.59260 42.74030 0.85230 1.99414 國泰紐幣2021保本基金 12.06540 12.04850 0.01690 0.14027 國泰紐幣八年期保本基金 12.34810 12.32950 0.01860 0.15086 國泰紐幣保本基金 12.35520 12.34440 0.01080 0.08749 國泰高科技基金 14.41000 14.05000 0.36000 2.56228 國泰國泰基金台幣I級別 25.07000 24.62000 0.45000 1.82778 國泰國泰基金台幣級別 25.07000 24.62000 0.45000 1.82778 國泰富時中國A50基金 18.84000 18.44000 0.40000 2.16920 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33540 0.33560 -0.00020 -0.05959 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46500 0.46620 -0.00120 -0.25740 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.08000 11.00000 0.08000 0.72727 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36060 0.35950 0.00110 0.30598 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50010 0.49960 0.00050 0.10008 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34360 0.34350 0.00010 0.02911 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47640 0.47720 -0.00080 -0.16764 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.50440 10.51340 -0.00900 -0.08561 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.61860 7.62510 -0.00650 -0.08524 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35450 0.35500 -0.00050 -0.14085 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25490 0.25530 -0.00040 -0.15668 國泰新興市場基金台幣級別 11.92000 11.95000 -0.03000 -0.25105 國泰新興市場基金美元級別 0.39000 0.39260 -0.00260 -0.66225 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.15500 2.15390 0.00110 0.05107 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.43500 1.43430 0.00070 0.04880 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33500 0.33570 -0.00070 -0.20852 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36000 0.36080 -0.00080 -0.22173 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22530 0.22580 -0.00050 -0.22143 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.28910 10.30670 -0.01760 -0.17076 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.72420 6.73560 -0.01140 -0.16925 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.22000 14.43000 -0.21000 -1.45530 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.63000 33.63000 1.00000 2.97354 國泰價值卓越基金 17.35000 16.95000 0.40000 2.35988 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.94000 11.02000 -0.08000 -0.72595 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37620 0.38040 -0.00420 -1.10410 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.61650 39.58980 0.02670 0.06744 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.57000 19.52000 0.05000 0.25615 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.90000 18.82000 0.08000 0.42508 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.02000 18.71000 0.31000 1.65687 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.02550 12.02600 -0.00050 -0.00416 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39320 0.39490 -0.00170 -0.43049 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.61600 9.63460 -0.01860 -0.19305 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.48220 8.48940 -0.00720 -0.08481 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.61060 10.63120 -0.02060 -0.19377 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.45740 9.46540 -0.00800 -0.08452 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13980 11.13880 0.00100 0.00898 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05000 10.04820 0.00180 0.01791 第一金大中華基金 29.82000 29.09000 0.73000 2.50945 第一金小型精選基金 42.99000 42.18000 0.81000 1.92034 第一金中國世紀基金-人民幣 13.36000 13.46000 -0.10000 -0.74294 第一金中國世紀基金-美元 8.64810 8.73730 -0.08920 -1.02091 第一金中國世紀基金-美元-N 8.64900 8.73780 -0.08880 -1.01627 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 第一金中概平衡基金 27.04000 26.44000 0.60000 2.26929 第一金台灣貨幣市場基金 15.24060 15.24040 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.73700 177.73500 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.93450 9.92840 0.00610 0.06144 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.93440 9.92840 0.00600 0.06043 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.95030 13.91100 0.03930 0.28251 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.95150 13.91110 0.04040 0.29042 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.29000 13.19000 0.10000 0.75815 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.29000 13.20000 0.09000 0.68182 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.78810 9.80010 -0.01200 -0.12245 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.79100 9.80290 -0.01190 -0.12139 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.43500 9.42490 0.01010 0.10716 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.45900 9.44900 0.01000 0.10583 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.19190 10.20430 -0.01240 -0.12152 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.83080 9.82030 0.01050 0.10692 第一金全球大趨勢基金 23.25000 23.12000 0.13000 0.56228 第一金全球不動產證券化基金A 8.12310 8.09860 0.02450 0.30252 第一金全球不動產證券化基金B 5.82830 5.81070 0.01760 0.30289 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.39370 9.37930 0.01440 0.15353 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.39480 9.38040 0.01440 0.15351 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.67030 9.65570 0.01460 0.15121 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.67180 9.65690 0.01490 0.15429 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.59890 8.58110 0.01780 0.20743 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.09450 10.07370 0.02080 0.20648 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.69580 9.71470 -0.01890 -0.19455 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.69450 9.71370 -0.01920 -0.19766 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.97860 7.99800 -0.01940 -0.24256 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.85350 8.86170 -0.00820 -0.09253 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.85380 8.86190 -0.00810 -0.09140 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.03290 11.05480 -0.02190 -0.19810 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.03380 11.05560 -0.02180 -0.19719 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.91180 9.93590 -0.02410 -0.24255 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.66180 14.67530 -0.01350 -0.09199 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.89600 13.87780 0.01820 0.13114 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.91350 13.89500 0.01850 0.13314 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.00000 12.93000 0.07000 0.54138 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.03000 12.96000 0.07000 0.54012 第一金亞洲科技基金 19.82000 19.78000 0.04000 0.20222 第一金亞洲新興市場基金 13.06000 13.16000 -0.10000 -0.75988 第一金店頭市場基金 10.83000 10.63000 0.20000 1.88147 第一金創新趨勢基金 27.64000 27.15000 0.49000 1.80479 第一金電子基金 37.30000 36.48000 0.82000 2.24781 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.82000 19.36000 0.46000 2.37603 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.71000 20.01000 -0.30000 -1.49925 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478 統一大中華中小基金(美元) 8.69000 8.76000 -0.07000 -0.79909 統一大中華中小基金(新台幣) 12.73000 12.78000 -0.05000 -0.39124 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金 36.01000 35.32000 0.69000 1.95357 統一大龍印基金 15.51000 15.58000 -0.07000 -0.44929 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797 統一大龍騰中國基金(美元) 9.05000 9.12000 -0.07000 -0.76754 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 統一中小基金 29.77000 28.87000 0.90000 3.11742 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.63120 9.64520 -0.01400 -0.14515 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.30840 9.36230 -0.05390 -0.57571 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.98430 9.01810 -0.03380 -0.37480 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.32820 11.34470 -0.01650 -0.14544 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.87580 10.93870 -0.06290 -0.57502 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.49410 10.53350 -0.03940 -0.37404 統一台灣動力基金 20.77000 20.20000 0.57000 2.82178 統一全天候基金 125.63000 122.37000 3.26000 2.66405 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.75950 8.71500 0.04450 0.51061 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.77080 8.76410 0.00670 0.07645 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.73400 8.71240 0.02160 0.24792 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.99310 8.94740 0.04570 0.51076 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.00450 8.99760 0.00690 0.07669 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.96670 8.94450 0.02220 0.24820 統一全球債券組合基金 11.89320 11.89440 -0.00120 -0.01009 統一全球新科技基金(人民幣) 15.75000 15.60000 0.15000 0.96154 統一全球新科技基金(美元) 15.37000 15.28000 0.09000 0.58901 統一全球新科技基金(新台幣) 14.61000 14.46000 0.15000 1.03734 統一亞太基金 26.43000 26.48000 -0.05000 -0.18882 統一亞洲大金磚基金 12.71000 12.78000 -0.07000 -0.54773 統一奔騰基金 67.63000 65.90000 1.73000 2.62519 統一強棒貨幣市場基金 16.64880 16.64860 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.16000 10.24000 -0.08000 -0.78125 統一強漢基金(美元) 9.49000 9.60000 -0.11000 -1.14583 統一強漢基金(新台幣) 24.75000 24.92000 -0.17000 -0.68218 統一統信基金 36.00000 35.17000 0.83000 2.35997 統一黑馬基金 68.30000 66.50000 1.80000 2.70677 統一新亞洲科技能源基金 19.00000 19.09000 -0.09000 -0.47145 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.06190 8.06680 -0.00490 -0.06074 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15420 10.16040 -0.00620 -0.06102 統一經建基金 53.39000 52.08000 1.31000 2.51536 統一龍馬基金 79.12000 77.19000 1.93000 2.50032 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 26.17000 25.58000 0.59000 2.30649 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.39000 50.33000 1.06000 2.10610 野村中國機會基金 13.94000 13.98000 -0.04000 -0.28612 野村巴西基金 5.01000 4.91000 0.10000 2.03666 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.15000 12.16000 -0.01000 -0.08224 野村台灣高股息基金 22.72000 22.58000 0.14000 0.62002 野村台灣運籌基金 38.85000 38.20000 0.65000 1.70157 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.61430 9.62560 -0.01130 -0.11740 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.57490 9.58800 -0.01310 -0.13663 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.59130 9.60040 -0.00910 -0.09479 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69520 9.70660 -0.01140 -0.11745 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.63850 9.65180 -0.01330 -0.13780 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.61610 9.62530 -0.00920 -0.09558 野村平衡基金 20.41000 20.04000 0.37000 1.84631 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.29000 9.23000 0.06000 0.65005 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.38000 13.29000 0.09000 0.67720 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022 野村全球生技醫療基金 16.85000 16.75000 0.10000 0.59701 野村全球品牌基金 28.39000 28.41000 -0.02000 -0.07040 野村全球氣候變遷基金 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.93000 12.89000 0.04000 0.31032 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.11000 19.05000 0.06000 0.31496 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.96000 11.97000 -0.01000 -0.08354 野村全球短期收益基金-美元計價 10.39740 10.40750 -0.01010 -0.09705 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.30740 10.30610 0.00130 0.01261 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.45850 9.44340 0.01510 0.15990 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.21540 9.20090 0.01450 0.15759 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.80520 8.77270 0.03250 0.37047 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.96870 10.95140 0.01730 0.15797 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.48890 10.47240 0.01650 0.15756 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07650 10.03960 0.03690 0.36754 野村成長基金 28.83000 28.51000 0.32000 1.12241 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.02980 9.07180 -0.04200 -0.46297 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.03710 9.08040 -0.04330 -0.47685 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.16010 9.17050 -0.01040 -0.11341 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.34800 9.39130 -0.04330 -0.46107 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.28860 9.33310 -0.04450 -0.47680 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.41870 9.42940 -0.01070 -0.11347 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.73000 8.79000 -0.06000 -0.68259 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.38000 12.47000 -0.09000 -0.72173 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.59640 9.63110 -0.03470 -0.36029 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.58850 9.61910 -0.03060 -0.31812 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.65310 9.65720 -0.00410 -0.04246 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.04540 10.08180 -0.03640 -0.36105 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.96120 9.99300 -0.03180 -0.31822 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03490 10.03920 -0.00430 -0.04283 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.68160 8.68730 -0.00570 -0.06561 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.29050 9.31200 -0.02150 -0.23088 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.15720 9.18430 -0.02710 -0.29507 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.08390 13.09250 -0.00860 -0.06569 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.11270 12.14080 -0.02810 -0.23145 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.88800 9.91730 -0.02930 -0.29544 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.18960 10.22730 -0.03770 -0.36862 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.87690 9.91420 -0.03730 -0.37623 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41850 9.43350 -0.01500 -0.15901 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.11840 11.13610 -0.01770 -0.15894 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.98730 9.95770 0.02960 0.29726 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.02450 11.01780 0.00670 0.06081 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.58550 10.58030 0.00520 0.04915 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.32630 10.29580 0.03050 0.29624 野村泰國基金 38.83000 39.18000 -0.35000 -0.89331 野村高科技基金 13.42000 13.12000 0.30000 2.28659 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.01080 9.97180 0.03900 0.39110 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.21730 10.21090 0.00640 0.06268 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.45770 10.44360 0.01410 0.13501 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.61940 9.61590 0.00350 0.03640 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.50410 9.46720 0.03690 0.38977 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.43140 9.42750 0.00390 0.04137 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.66800 11.66060 0.00740 0.06346 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.83400 12.81300 0.02100 0.16390 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.68310 10.67920 0.00390 0.03652 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.56080 10.51970 0.04110 0.39070 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.71610 10.71160 0.00450 0.04201 野村貨幣市場基金 16.25590 16.25570 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.54000 15.50000 0.04000 0.25806 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.99120 9.99340 -0.00220 -0.02201 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.93300 7.93300 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.67090 11.67080 0.00010 0.00086 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.41000 7.42000 -0.01000 -0.13477 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.83000 8.76000 0.07000 0.79909 野村精選貨幣市場基金 12.07390 12.07380 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.18000 12.34000 -0.16000 -1.29660 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.45000 11.59000 -0.14000 -1.20794 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.16000 11.30000 -0.14000 -1.23894 野村歐洲高股息基金季配型 7.88000 7.92000 -0.04000 -0.50505 野村歐洲高股息基金累積型 11.13000 11.19000 -0.06000 -0.53619 野村積極成長基金 12.17000 12.04000 0.13000 1.07973 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.88000 9.67000 0.21000 2.17166 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.13000 35.37000 0.76000 2.14871 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.11940 10.13940 -0.02000 -0.19725 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.55210 8.57990 -0.02780 -0.32401 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.97050 7.99420 -0.02370 -0.29646 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.81600 7.82990 -0.01390 -0.17752 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.47670 11.51390 -0.03720 -0.32309 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.47480 10.50590 -0.03110 -0.29602 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.30240 10.32070 -0.01830 -0.17731 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.24000 10.12000 0.12000 1.18577 野村環球基金-人民幣計價 15.55000 15.43000 0.12000 0.77771 野村環球基金-美元計價 12.27000 12.19000 0.08000 0.65628 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.04000 16.85000 0.19000 1.12760 野村鴻利基金 23.52000 23.09000 0.43000 1.86228 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85330 16.85320 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.18000 20.88000 0.30000 1.43678 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.88000 9.16000 -0.28000 -3.05677 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.99000 13.11000 -0.12000 -0.91533 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.88000 9.94000 -0.06000 -0.60362 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.72000 14.81000 -0.09000 -0.60770 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.05910 10.04690 0.01220 0.12143 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.19800 13.18200 0.01600 0.12138 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.63220 9.63110 0.00110 0.01142 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.60320 9.60870 -0.00550 -0.05724 凱基台商天下基金 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675 凱基台灣精五門基金 21.20000 20.87000 0.33000 1.58122 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.62880 10.63630 -0.00750 -0.07051 凱基亞太高股息基金 12.42000 12.49000 -0.07000 -0.56045 凱基亞洲四金磚基金 17.34000 17.40000 -0.06000 -0.34483 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.32000 13.35000 -0.03000 -0.22472 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.48350 12.54820 -0.06470 -0.51561 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.21000 12.22000 -0.01000 -0.08183 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53600 11.53590 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.20000 26.76000 0.44000 1.64425 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.07000 21.77000 0.30000 1.37804 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.54150 21.34610 0.19540 0.91539 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.18000 17.23000 -0.05000 -0.29019 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.53320 16.65660 -0.12340 -0.74085 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.59000 7.56000 0.03000 0.39683 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.45000 11.42000 0.03000 0.26270 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.57370 11.57420 -0.00050 -0.00432 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.30950 11.24700 0.06250 0.55570 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.51000 11.39000 0.12000 1.05356 凱基護城河基金-台幣計價A 12.85000 12.79000 0.06000 0.46912 凱基護城河基金-美元計價B 12.68640 12.67390 0.01250 0.09863 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.37000 14.50000 -0.13000 -0.89655 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.49000 31.93000 0.56000 1.75384 富邦NASDAQ-100基金 29.49000 29.13000 0.36000 1.23584 富邦上証180基金 28.71000 28.18000 0.53000 1.88077 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21040 0.21180 -0.00140 -0.66100 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.44000 6.45000 -0.01000 -0.15504 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.72000 7.90000 -0.18000 -2.27848 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.19000 35.57000 1.62000 4.55440 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.41500 11.43910 -0.02410 -0.21068 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.64840 10.68070 -0.03230 -0.30241 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.39420 10.39760 -0.00340 -0.03270 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.03310 10.05420 -0.02110 -0.20986 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.28380 9.31200 -0.02820 -0.30284 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.07050 9.07340 -0.00290 -0.03196 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.65280 20.66210 -0.00930 -0.04501 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.28520 11.28420 0.00100 0.00886 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.60760 10.58970 0.01790 0.16903 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.70070 12.76050 -0.05980 -0.46863 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87580 1.88540 -0.00960 -0.50918 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36240 9.40650 -0.04410 -0.46882 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42980 1.43710 -0.00730 -0.50797 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.64230 11.64700 -0.00470 -0.04035 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71960 1.72240 -0.00280 -0.16256 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10520 10.10920 -0.00400 -0.03957 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51160 1.51410 -0.00250 -0.16511 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.70000 14.76000 -0.06000 -0.40650 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.26000 23.08000 0.18000 0.77990 富邦日本東証基金 22.01000 21.95000 0.06000 0.27335 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.20000 42.69000 0.51000 1.19466 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.67000 47.52000 1.15000 2.42003 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.18000 49.21000 0.97000 1.97114 富邦台灣心基金 24.24000 23.62000 0.62000 2.62489 富邦台灣釆吉50基金 47.28000 46.31000 0.97000 2.09458 富邦台灣科技指數基金 50.22000 49.30000 0.92000 1.86613 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.09150 40.12860 -0.03710 -0.09245 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.69480 40.67320 0.02160 0.05311 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29470 0.29420 0.00050 0.16995 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.42980 2.42160 0.00820 0.33862 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33960 0.33950 0.00010 0.02946 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.57790 10.58140 -0.00350 -0.03308 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.11290 2.10560 0.00730 0.34669 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32620 0.32610 0.00010 0.03067 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.14430 9.14730 -0.00300 -0.03280 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.81000 23.03000 -0.22000 -0.95528 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.00000 14.84000 0.16000 1.07817 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.39000 28.89000 -0.50000 -1.73070 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63050 15.63030 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 69.74000 68.31000 1.43000 2.09340 富邦科技基金 27.24000 26.63000 0.61000 2.29065 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.28470 40.16330 0.12140 0.30227 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.27380 40.20310 0.07070 0.17586 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.21660 39.15220 0.06440 0.16449 富邦恒生國企ETF基金 20.35000 20.03000 0.32000 1.59760 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.03000 14.28000 -0.25000 -1.75070 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.38000 27.51000 0.87000 3.16249 富邦高成長基金 26.55000 25.93000 0.62000 2.39105 富邦基金 14.05000 13.82000 0.23000 1.66425 富邦深証100基金 10.14000 9.86000 0.28000 2.83976 富邦富時歐洲ETF基金 20.17000 20.39000 -0.22000 -1.07896 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40620 0.40630 -0.00010 -0.02461 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.19140 12.21980 -0.02840 -0.23241 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.49900 9.52110 -0.02210 -0.23212 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30380 0.30390 -0.00010 -0.03291 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.86020 8.88080 -0.02060 -0.23196 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.42140 9.51030 -0.08890 -0.93478 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.86710 9.91730 -0.05020 -0.50619 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.42140 9.51030 -0.08890 -0.93478 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.86710 9.91730 -0.05020 -0.50619 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.88000 19.50000 0.38000 1.94872 富邦精準基金 50.44000 49.28000 1.16000 2.35390 富邦精銳中小基金 12.92000 12.62000 0.30000 2.37718 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.47000 20.04000 0.43000 2.14571 富邦臺灣公司治理100基金 21.08000 20.71000 0.37000 1.78658 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.71000 7.82000 -0.11000 -1.40665 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.01000 14.58000 0.43000 2.94925 富邦標普美國特別股ETF基金 20.26000 20.16000 0.10000 0.49603 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.07120 10.08490 -0.01370 -0.13585 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.37730 10.43220 -0.05490 -0.52626 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.43940 10.44070 -0.00130 -0.01245 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.84180 9.85520 -0.01340 -0.13597 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.09680 10.15030 -0.05350 -0.52708 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.13800 10.13930 -0.00130 -0.01282 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.36000 29.82000 0.54000 1.81087 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.71310 8.77310 -0.06000 -0.68391 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.19840 9.26290 -0.06450 -0.69633 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.95960 9.02330 -0.06370 -0.70595 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.56880 9.63480 -0.06600 -0.68502 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.53630 9.60320 -0.06690 -0.69664 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.28730 9.35350 -0.06620 -0.70776 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.34620 9.41190 -0.06570 -0.69805 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.47650 8.50620 -0.02970 -0.34916 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.45050 9.48510 -0.03460 -0.36478 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.97360 9.00750 -0.03390 -0.37635 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.43100 10.46770 -0.03670 -0.35060 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.15010 10.18730 -0.03720 -0.36516 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.70300 9.73830 -0.03530 -0.36249 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.08540 9.11970 -0.03430 -0.37611 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.52360 9.55820 -0.03460 -0.36199 富達卓越領航全球組合基金 14.96000 15.03000 -0.07000 -0.46574 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.69680 8.72490 -0.02810 -0.32207 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.35120 9.38290 -0.03170 -0.33785 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.07200 9.10410 -0.03210 -0.35259 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.79800 9.82980 -0.03180 -0.32351 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.71860 9.75160 -0.03300 -0.33841 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.46370 9.49710 -0.03340 -0.35169 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.15200 9.18400 -0.03200 -0.34843 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.52100 9.55290 -0.03190 -0.33393 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.92000 11.00000 -0.08000 -0.72727 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.22000 8.29000 -0.07000 -0.84439 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.75000 9.86000 -0.11000 -1.11562 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.46000 9.52000 -0.06000 -0.63025 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.46470 9.50180 -0.03710 -0.39045 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.04490 9.08980 -0.04490 -0.49396 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.65510 8.67960 -0.02450 -0.28227 富蘭克林華美中華基金 13.61000 13.66000 -0.05000 -0.36603 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.98000 20.65000 0.33000 1.59806 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.62000 20.36000 0.26000 1.27701 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.89000 7.86760 0.02240 0.28471 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.02960 9.01970 0.00990 0.10976 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.64390 9.63320 0.01070 0.11107 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.19510 9.16900 0.02610 0.28465 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.97300 11.00300 -0.03000 -0.27265 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.76600 8.78990 -0.02390 -0.27190 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.23080 9.25600 -0.02520 -0.27226 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.03870 13.08370 -0.04500 -0.34394 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.33010 10.36580 -0.03570 -0.34440 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.04270 10.07220 -0.02950 -0.29289 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.69100 7.71360 -0.02260 -0.29299 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.18000 9.20700 -0.02700 -0.29326 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.61290 10.62260 -0.00970 -0.09131 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59070 7.59770 -0.00700 -0.09213 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.07810 9.08640 -0.00830 -0.09135 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.34130 10.36830 -0.02700 -0.26041 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.74150 7.76170 -0.02020 -0.26025 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.25070 8.26040 -0.00970 -0.11743 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.28560 9.31300 -0.02740 -0.29421 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.97860 10.00820 -0.02960 -0.29576 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.61800 12.63300 -0.01500 -0.11874 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.41000 9.50000 -0.09000 -0.94737 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.30000 11.39000 -0.09000 -0.79017 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.95000 10.04000 -0.09000 -0.89641 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.88000 9.98000 -0.10000 -1.00200 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.55000 10.65000 -0.10000 -0.93897 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.96130 12.94900 0.01230 0.09499 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.81000 9.74000 0.07000 0.71869 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 富蘭克林華美第一富基金 43.36000 42.72000 0.64000 1.49813 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29620 10.29600 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.51000 13.43000 0.08000 0.59568 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.01000 12.97000 0.04000 0.30840 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.97000 14.86000 0.11000 0.74024 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.03510 8.02180 0.01330 0.16580 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.83710 10.88380 -0.04670 -0.42908 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.56320 9.58260 -0.01940 -0.20245 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.82080 10.84280 -0.02200 -0.20290 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.92030 6.92840 -0.00810 -0.11691 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.10060 9.12220 -0.02160 -0.23678 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.07180 10.09570 -0.02390 -0.23673 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.47120 10.48340 -0.01220 -0.11637 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.10000 20.07000 0.03000 0.14948 復華人民幣貨幣市場基金 11.57850 11.57750 0.00100 0.00864 復華人生目標基金 41.35080 40.62380 0.72700 1.78959 復華大中華中小策略基金 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 復華中小精選基金 83.75000 82.01000 1.74000 2.12169 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.52000 9.62000 -0.10000 -1.03950 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.71000 8.79000 -0.08000 -0.91013 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.11000 12.15000 -0.04000 -0.32922 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232 復華六年到期新興市場債券基金 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 復華台灣智能基金 12.51000 12.30000 0.21000 1.70732 復華全方位基金 33.66000 32.98000 0.68000 2.06186 復華全球大趨勢基金-美元 13.62000 13.54000 0.08000 0.59084 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.20000 20.98000 0.22000 1.04862 復華全球平衡基金-美元 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 復華全球平衡基金-新臺幣 20.29000 20.25000 0.04000 0.19753 復華全球物聯網科技基金-美元 17.17000 17.05000 0.12000 0.70381 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.37000 16.18000 0.19000 1.17429 復華全球原物料基金 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 復華全球消費基金-新臺幣 13.85000 13.78000 0.07000 0.50798 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46300 11.46170 0.00130 0.01134 復華全球債券基金 13.51350 13.50650 0.00700 0.05183 復華全球債券組合基金 14.61000 14.61000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.57000 14.45000 0.12000 0.83045 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.29000 10.20000 0.09000 0.88235 復華全球戰略配置強基金-美元 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 復華有利貨幣市場基金 13.42820 13.42800 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 13.30000 13.39000 -0.09000 -0.67214 復華亞太成長基金 16.07000 16.00000 0.07000 0.43750 復華亞太神龍科技基金-美元 10.02000 9.95000 0.07000 0.70352 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.51000 10.40000 0.11000 1.05769 復華東協世紀基金 12.17000 12.28000 -0.11000 -0.89577 復華南非幣長期收益基金A 12.90000 12.91000 -0.01000 -0.07746 復華南非幣長期收益基金B 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315 復華南非幣短期收益基金A 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.78000 12.68000 0.10000 0.78864 復華美國新星基金-新臺幣 12.80000 12.65000 0.15000 1.18577 復華恒生基金 21.34000 21.05000 0.29000 1.37767 復華恒生單日反向一倍基金 8.55000 8.70000 -0.15000 -1.72414 復華恒生單日正向二倍基金 33.31000 32.28000 1.03000 3.19083 復華神盾基金 28.89660 28.36920 0.52740 1.85906 復華高成長基金 73.77000 72.05000 1.72000 2.38723 復華高益策略組合基金 13.01000 13.01000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.38860 14.38840 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.13000 18.88000 0.25000 1.32415 復華富時台灣高股息低波動基金 51.08000 50.24000 0.84000 1.67197 復華復華基金 23.17000 22.66000 0.51000 2.25066 復華華人世紀基金 18.87000 19.00000 -0.13000 -0.68421 復華傳家二號基金 32.15540 31.56030 0.59510 1.88560 復華傳家基金 28.29660 27.75270 0.54390 1.95981 復華奧林匹克全球組合基金 14.85000 14.82000 0.03000 0.20243 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.55000 11.62000 -0.07000 -0.60241 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.12000 14.18000 -0.06000 -0.42313 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 復華新興人民幣短期收益基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 復華新興人民幣債券基金A 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.85000 18.78000 0.07000 0.37274 復華新興市場高收益債券基金A 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 復華新興市場高收益債券基金B 5.64000 5.65000 -0.01000 -0.17699 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.40000 12.43000 -0.03000 -0.24135 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.70000 12.72000 -0.02000 -0.15723 復華新興市場短期收益基金 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 復華滬深300 A股基金 21.86000 21.36000 0.50000 2.34082 復華數位經濟基金 67.76000 65.98000 1.78000 2.69779 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.67760 9.69410 -0.01650 -0.17021 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.53580 9.54840 -0.01260 -0.13196 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.83010 9.84680 -0.01670 -0.16960 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.65600 9.66880 -0.01280 -0.13238 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.62670 9.64240 -0.01570 -0.16282 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.04860 10.02150 0.02710 0.27042 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.61510 9.62640 -0.01130 -0.11739 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.03560 10.00410 0.03150 0.31487 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.61400 9.62530 -0.01130 -0.11740 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.03920 10.00760 0.03160 0.31576 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.29410 9.30150 -0.00740 -0.07956 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.69200 8.72340 -0.03140 -0.35995 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.59340 8.58720 0.00620 0.07220 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.46520 11.47430 -0.00910 -0.07931 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.73610 10.77500 -0.03890 -0.36102 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.73780 10.73020 0.00760 0.07083 景順主流基金 19.26000 18.98000 0.28000 1.47524 景順台灣科技基金 33.95000 33.62000 0.33000 0.98156 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 景順全球科技基金 21.71000 21.43000 0.28000 1.30658 景順全球康健基金 17.90000 17.82000 0.08000 0.44893 景順貨幣市場基金 15.92850 15.92840 0.00010 0.00063 景順潛力基金 35.54000 34.93000 0.61000 1.74635 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.92000 14.81000 0.11000 0.74274 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.84000 13.68000 0.16000 1.16959 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.70000 10.63000 0.07000 0.65851 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.28000 10.18000 0.10000 0.98232 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.45000 10.36000 0.09000 0.86873 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62410 8.63500 -0.01090 -0.12623 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.13880 8.15920 -0.02040 -0.25002 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.97100 10.98490 -0.01390 -0.12654 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.33040 10.35630 -0.02590 -0.25009 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.70000 7.75000 -0.05000 -0.64516 華南永昌中國A股基金(美元) 7.67000 7.76000 -0.09000 -1.15979 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.16000 11.25000 -0.09000 -0.80000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.47800 9.47940 -0.00140 -0.01477 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.59090 9.55050 0.04040 0.42301 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68970 9.69080 -0.00110 -0.01135 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.80750 9.76620 0.04130 0.42289 華南永昌永昌基金 19.62000 19.22000 0.40000 2.08117 華南永昌全球亨利組合基金 14.22010 14.22940 -0.00930 -0.06536 華南永昌全球神農水資源基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 華南永昌全球精品基金 15.86000 15.85000 0.01000 0.06309 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.46000 11.42000 0.04000 0.35026 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.68000 13.68000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.51000 13.45000 0.06000 0.44610 華南永昌物聯網精選基金 12.31000 12.05000 0.26000 2.15768 華南永昌策略報酬基金 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19300 16.19280 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.84610 24.37530 0.47080 1.93146 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92960 11.92950 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.08960 10.11130 -0.02170 -0.21461 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.27250 10.27730 -0.00480 -0.04670 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.84890 9.87020 -0.02130 -0.21580 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.99420 9.99890 -0.00470 -0.04701 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.93140 9.95530 -0.02390 -0.24007 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.05210 10.05930 -0.00720 -0.07158 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.79060 9.81400 -0.02340 -0.23843 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.90080 9.90780 -0.00700 -0.07065 華頓中小型基金 28.31000 28.11000 0.20000 0.71149 華頓中國多重機會平衡基金 12.09610 12.10640 -0.01030 -0.08508 華頓台灣基金 34.52000 33.78000 0.74000 2.19065 華頓平安貨幣市場基金 11.51200 11.51180 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 17.90000 17.81000 0.09000 0.50533 華頓全球高收益債券基金A 13.28570 13.30060 -0.01490 -0.11203 華頓全球高收益債券基金B 8.32700 8.33630 -0.00930 -0.11156 華頓全球黑鑽油源基金 6.03000 6.06000 -0.03000 -0.49505 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.72500 2.75500 -0.03000 -1.08893 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.56710 12.68620 -0.11910 -0.93882 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41090 0.41660 -0.00570 -1.36822 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.49510 11.56230 -0.06720 -0.58120 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.46460 10.52850 -0.06390 -0.60692 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.53910 10.58500 -0.04590 -0.43363 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.56120 9.60280 -0.04160 -0.43321 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.84480 10.93920 -0.09440 -0.86295 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.88590 9.97860 -0.09270 -0.92899 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.80000 10.87000 -0.07000 -0.64397 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.45830 2.45950 -0.00120 -0.04879 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00500 2.00770 -0.00270 -0.13448 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.84550 11.88630 -0.04080 -0.34325 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.69730 9.73070 -0.03340 -0.34324 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37000 0.37120 -0.00120 -0.32328 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30990 0.31150 -0.00160 -0.51364 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.34000 3.35000 -0.01000 -0.29851 匯豐中國動力基金(台幣) 15.37000 15.40000 -0.03000 -0.19481 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.51000 -0.01000 -1.96078 匯豐太平洋精典基金 17.35000 17.36000 -0.01000 -0.05760 匯豐台灣精典基金 24.58000 24.06000 0.52000 2.16126 匯豐全球趨勢組合基金 12.11000 12.00000 0.11000 0.91667 匯豐全球關鍵資源基金 8.21000 8.22000 -0.01000 -0.12165 匯豐安富基金 25.58000 25.27000 0.31000 1.22675 匯豐成功基金 40.04000 39.38000 0.66000 1.67598 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.08000 11.13000 -0.05000 -0.44924 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.84000 10.89000 -0.05000 -0.45914 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.91000 10.96000 -0.05000 -0.45620 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.48930 2.49680 -0.00750 -0.30038 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.27760 2.28520 -0.00760 -0.33257 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.48450 11.53740 -0.05290 -0.45851 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.91700 7.96970 -0.05270 -0.66125 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37600 0.37820 -0.00220 -0.58170 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33750 0.33970 -0.00220 -0.64763 匯豐拉丁美洲基金 6.92000 6.82000 0.10000 1.46628 匯豐金磚動力基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97590 14.97590 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.13000 5.10000 0.03000 0.58824 匯豐新鑽動力基金 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.37950 5.32640 0.05310 0.99692 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.92860 8.87570 0.05290 0.59601 匯豐龍鳳基金-A類型 52.91000 51.80000 1.11000 2.14286 匯豐龍鳳基金-I類型 52.91000 51.80000 1.11000 2.14286 匯豐龍騰電子基金 38.43000 37.71000 0.72000 1.90931 匯豐雙高收益債券組合基金 12.15490 12.17060 -0.01570 -0.12900 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 22.12000 21.77000 0.35000 1.60772 新光中國成長基金(人民幣) 10.73000 10.82000 -0.09000 -0.83179 新光中國成長基金(美元) 11.16000 11.31000 -0.15000 -1.32626 新光中國成長基金(新臺幣) 11.04000 11.16000 -0.12000 -1.07527 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.24150 10.19230 0.04920 0.48272 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.84570 9.86110 -0.01540 -0.15617 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.06590 10.05400 0.01190 0.11836 新光台灣富貴基金 23.42000 23.16000 0.26000 1.12263 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 新光全球生技醫療基金(美元) 11.72000 11.88000 -0.16000 -1.34680 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.33000 11.45000 -0.12000 -1.04803 新光全球債券基金(A累積)美元 9.93900 9.95450 -0.01550 -0.15571 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.63110 9.61950 0.01160 0.12059 新光全球債券基金(B配息)美元 9.61130 9.62680 -0.01550 -0.16101 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.30420 9.29300 0.01120 0.12052 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 新光吉星貨幣市場基金 15.43420 15.43400 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 新光多重資產基金(A累積)美元 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 23.16000 23.19000 -0.03000 -0.12937 新光亞洲精選基金-新台幣 23.27000 23.24000 0.03000 0.12909 新光兩岸優勢基金 12.51000 12.63000 -0.12000 -0.95012 新光店頭基金 27.50000 26.96000 0.54000 2.00297 新光南非幣保本基金 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 新光特選內需收益ETF基金 19.98000 19.78000 0.20000 1.01112 新光創新科技基金 16.22000 15.91000 0.31000 1.94846 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.66600 9.67610 -0.01010 -0.10438 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.94120 9.96550 -0.02430 -0.24384 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.61210 9.63380 -0.02170 -0.22525 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.21640 9.22610 -0.00970 -0.10514 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.49240 9.51540 -0.02300 -0.24171 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.16980 9.19060 -0.02080 -0.22632 新光澳幣八年期保本基金 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 新光澳幣十年期保本基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 新光澳幣保本基金 11.85000 11.84000 0.01000 0.08446 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.93610 9.95470 -0.01860 -0.18685 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.77730 9.79570 -0.01840 -0.18784 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.73560 9.74420 -0.00860 -0.08826 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.86760 9.87630 -0.00870 -0.08809 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.81000 9.82890 -0.01890 -0.19229 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.67660 9.69490 -0.01830 -0.18876 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.64610 9.66630 -0.02020 -0.20897 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.77940 9.79990 -0.02050 -0.20919 瑞銀全球創新趨勢基金 7.29000 7.30000 -0.01000 -0.13699 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.66390 9.72200 -0.05810 -0.59761 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.34940 9.40610 -0.05670 -0.60280 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.61830 9.67670 -0.05840 -0.60351 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.34940 9.40620 -0.05680 -0.60386 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.42980 9.48400 -0.05420 -0.57149 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.76280 9.81900 -0.05620 -0.57236 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.63540 13.68830 -0.05290 -0.38646 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.46510 8.49790 -0.03280 -0.38598 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.72510 36.74740 -0.02230 -0.06068 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.05550 37.96020 0.09530 0.25105 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.79260 38.85400 -0.06140 -0.15803 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14160 11.14060 0.00100 0.00898 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21570 10.21470 0.00100 0.00979 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.09480 13.18160 -0.08680 -0.65849 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.16080 10.27150 -0.11070 -1.07774 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.43000 10.50000 -0.07000 -0.66667 群益大印度基金-人民幣 13.11870 13.26790 -0.14920 -1.12452 群益大印度基金-美元 12.80830 13.00900 -0.20070 -1.54278 群益大印度基金-新臺幣 12.04000 12.18000 -0.14000 -1.14943 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.05590 12.09330 -0.03740 -0.30926 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.06960 12.15840 -0.08880 -0.73036 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.21780 11.25260 -0.03480 -0.30926 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.24840 10.32380 -0.07540 -0.73035 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.67450 9.70450 -0.03000 -0.30913 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.87380 8.93910 -0.06530 -0.73050 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.36840 9.39740 -0.02900 -0.30860 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.88100 8.94630 -0.06530 -0.72991 群益中小型股基金 52.27000 51.10000 1.17000 2.28963 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.74400 9.76480 -0.02080 -0.21301 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.39130 9.45130 -0.06000 -0.63483 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.73540 8.75320 -0.01780 -0.20335 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.64210 8.66060 -0.01850 -0.21361 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.32900 8.38220 -0.05320 -0.63468 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.74800 7.76380 -0.01580 -0.20351 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.33980 11.37350 -0.03370 -0.29630 群益中國高收益債券基金-美元 11.13720 11.17070 -0.03350 -0.29989 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.36610 10.39610 -0.03000 -0.28857 群益中國新機會基金N-人民幣 9.15730 9.21810 -0.06080 -0.65957 群益中國新機會基金N-美元 8.72920 8.82440 -0.09520 -1.07883 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447 群益中國新機會基金-人民幣 8.12120 8.17500 -0.05380 -0.65810 群益中國新機會基金-美元 9.33360 9.43540 -0.10180 -1.07892 群益中國新機會基金-新臺幣 8.83000 8.89000 -0.06000 -0.67492 群益平衡王基金 19.54000 19.40610 0.13390 0.68999 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.26000 8.24000 0.02000 0.24272 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.00000 5.99000 0.01000 0.16694 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.59430 10.54680 0.04750 0.45037 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.49790 10.49530 0.00260 0.02477 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.57960 9.53670 0.04290 0.44984 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.49250 9.49010 0.00240 0.02529 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.08100 10.06530 0.01570 0.15598 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.87800 9.86540 0.01260 0.12772 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.52260 9.50770 0.01490 0.15672 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.42020 9.40820 0.01200 0.12755 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.13940 10.12360 0.01580 0.15607 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.18780 10.17480 0.01300 0.12777 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.69040 9.67520 0.01520 0.15710 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.07900 10.06610 0.01290 0.12815 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.08340 10.07050 0.01290 0.12810 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.36770 7.35830 0.00940 0.12775 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.01300 10.03400 -0.02100 -0.20929 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.92820 9.95160 -0.02340 -0.23514 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.07250 10.07760 -0.00510 -0.05061 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.01300 10.03400 -0.02100 -0.20929 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.92820 9.95160 -0.02340 -0.23514 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.07250 10.07760 -0.00510 -0.05061 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.01310 10.03400 -0.02090 -0.20829 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.92820 9.95160 -0.02340 -0.23514 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.07250 10.07760 -0.00510 -0.05061 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.01300 10.03400 -0.02100 -0.20929 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.92820 9.95150 -0.02330 -0.23414 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.07250 10.07760 -0.00510 -0.05061 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.59000 10.53000 0.06000 0.56980 群益全球關鍵生技基金-美元 15.01400 14.99420 0.01980 0.13205 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.69000 14.60000 0.09000 0.61644 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.17000 10.27000 -0.10000 -0.97371 群益印度中小基金N-美元 9.49710 9.67230 -0.17520 -1.81136 群益印度中小基金N-新臺幣 8.90000 9.02000 -0.12000 -1.33038 群益印度中小基金-人民幣 14.75290 14.96160 -0.20870 -1.39490 群益印度中小基金-美元 13.58330 13.83390 -0.25060 -1.81149 群益印度中小基金-新臺幣 15.58000 15.79000 -0.21000 -1.32996 群益多利策略組合基金 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 群益多重收益組合基金 13.55000 13.54000 0.01000 0.07386 群益多重資產組合基金 15.31000 15.41000 -0.10000 -0.64893 群益安家基金 27.04320 26.49530 0.54790 2.06791 群益安穩貨幣市場基金 16.07360 16.07340 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.05000 21.82000 0.23000 1.05408 群益亞太中小基金 12.89000 12.96000 -0.07000 -0.54012 群益亞太新趨勢平衡基金 16.77000 16.84000 -0.07000 -0.41568 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.68630 9.66960 0.01670 0.17271 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.49400 7.48110 0.01290 0.17243 群益店頭市場基金 114.18000 112.18000 2.00000 1.78285 群益東方盛世基金 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 群益東協成長基金-人民幣 12.86890 12.92870 -0.05980 -0.46254 群益東協成長基金-美元 11.72640 11.83080 -0.10440 -0.88244 群益東協成長基金-新臺幣 11.50000 11.55000 -0.05000 -0.43290 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.04140 11.03840 0.00300 0.02718 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.51890 10.52260 -0.00370 -0.03516 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.97940 9.96540 0.01400 0.14049 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.77850 9.77580 0.00270 0.02762 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.31900 9.32230 -0.00330 -0.03540 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.83890 8.82650 0.01240 0.14049 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.56950 9.56680 0.00270 0.02822 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.48480 9.48820 -0.00340 -0.03583 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.87450 9.86060 0.01390 0.14097 群益長安基金 31.29000 30.63000 0.66000 2.15475 群益美國新創亮點基金-美元 14.57750 14.46620 0.11130 0.76938 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.96000 13.79000 0.17000 1.23278 群益真善美基金 18.17400 18.10740 0.06660 0.36781 群益馬拉松基金A類型 136.03000 132.94000 3.09000 2.32436 群益深証中小板基金 13.73000 13.33000 0.40000 3.00075 群益創新科技基金 36.38000 35.39000 0.99000 2.79740 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.61790 9.66060 -0.04270 -0.44200 群益華夏盛世基金N-美元 9.18910 9.26910 -0.08000 -0.86308 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973 群益華夏盛世基金-人民幣 10.47380 10.52030 -0.04650 -0.44200 群益華夏盛世基金-美元 10.13230 10.22050 -0.08820 -0.86297 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.57000 16.64000 -0.07000 -0.42067 群益奧斯卡基金 30.37000 29.55000 0.82000 2.77496 群益新興金鑽基金-美元 12.07250 12.18440 -0.11190 -0.91839 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.14000 9.19000 -0.05000 -0.54407 群益葛萊美基金 25.78000 25.06000 0.72000 2.87310 群益道瓊美國地產ETF基金 20.28000 20.02000 0.26000 1.29870 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.40000 8.53000 -0.13000 -1.52403 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.18000 12.81000 0.37000 2.88837 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.55090 11.62390 -0.07300 -0.62802 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.13870 11.22620 -0.08750 -0.77943 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.06120 11.14450 -0.08330 -0.74745 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.54690 8.60090 -0.05400 -0.62784 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.08410 9.15550 -0.07140 -0.77986 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.38000 -0.05000 -0.59666 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.70700 8.77250 -0.06550 -0.74665 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.64000 9.54000 0.10000 1.04822 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.02000 9.92000 0.10000 1.00806 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.87000 30.35000 0.52000 1.71334 德信中國精選成長基金 11.14000 11.19000 -0.05000 -0.44683 德信台灣主流中小基金 20.55000 20.18000 0.37000 1.83350 德信新興股票組合基金 11.01000 11.09000 -0.08000 -0.72137 德信萬保貨幣市場基金 11.92540 11.92530 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.77820 10.76500 0.01320 0.12262 德信數位時代基金 28.19000 27.93000 0.26000 0.93090 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65350 11.65330 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.56000 16.30000 0.26000 1.59509 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.40000 19.37000 0.03000 0.15488 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.27000 7.23000 0.04000 0.55325 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.05110 10.07190 -0.02080 -0.20652 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.24820 14.27760 -0.02940 -0.20592 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.07610 8.09370 -0.01760 -0.21745 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.99000 11.04300 -0.05300 -0.47994 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.18520 11.23970 -0.05450 -0.48489 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.82120 12.84580 -0.02460 -0.19150 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.90000 18.06000 -0.16000 -0.88594 摩根中小基金 25.28000 24.78000 0.50000 2.01776 摩根中國A股基金 14.01000 14.19000 -0.18000 -1.26850 摩根中國A股基金(美元) 11.10000 11.29000 -0.19000 -1.68291 摩根中國亮點基金 13.81000 13.81000 0.00000 0.00000 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.20500 11.29290 -0.08790 -0.77837 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.20250 12.30540 -0.10290 -0.83622 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.53020 9.63170 -0.10150 -1.05381 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.48950 12.58710 -0.09760 -0.77540 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.05440 14.17310 -0.11870 -0.83750 摩根台灣金磚基金 21.14000 20.73000 0.41000 1.97781 摩根台灣增長基金 51.84000 50.87000 0.97000 1.90682 摩根平衡基金 28.17000 27.84000 0.33000 1.18534 摩根全球α基金 18.81000 18.71000 0.10000 0.53447 摩根全球平衡基金 15.06760 15.02000 0.04760 0.31691 摩根全球發現基金 12.43000 12.41000 0.02000 0.16116 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.65910 9.69130 -0.03220 -0.33226 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.54580 10.57900 -0.03320 -0.31383 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.02580 10.06430 -0.03850 -0.38254 摩根多元入息成長基金-累積型 11.24610 11.28350 -0.03740 -0.33146 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.85150 9.88920 -0.03770 -0.38122 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.53640 10.54850 -0.01210 -0.11471 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.34150 13.35680 -0.01530 -0.11455 摩根亞洲基金 55.72000 55.87000 -0.15000 -0.26848 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.46050 8.47410 -0.01360 -0.16049 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.78620 9.80760 -0.02140 -0.21820 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.71440 8.74030 -0.02590 -0.29633 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.14510 12.16300 -0.01790 -0.14717 摩根東方內需機會基金 17.65000 17.70000 -0.05000 -0.28249 摩根東方科技基金 35.37000 35.41000 -0.04000 -0.11296 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 摩根金龍收成基金 22.39000 22.38000 0.01000 0.04468 摩根第一貨幣市場基金 15.07080 15.07060 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.89000 14.88000 0.01000 0.06720 摩根新金磚五國基金 11.05000 10.99000 0.06000 0.54595 摩根新絲路基金 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 摩根新興35基金 13.19000 13.20000 -0.01000 -0.07576 摩根新興日本基金 24.71000 24.61000 0.10000 0.40634 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.37340 7.39440 -0.02100 -0.28400 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.56880 9.59250 -0.02370 -0.24707 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37120 9.40290 -0.03170 -0.33713 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.48340 10.51290 -0.02950 -0.28061 摩根新興科技基金 59.82000 58.58000 1.24000 2.11676 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.32750 8.31630 0.01120 0.13468 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.48990 10.47580 0.01410 0.13460 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.48190 8.49040 -0.00850 -0.10011 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.18260 9.21710 -0.03450 -0.37430 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.71250 8.75370 -0.04120 -0.47066 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.66350 9.67330 -0.00980 -0.10131 摩根龍揚基金 33.49000 33.47000 0.02000 0.05976 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 摩根環球股票收益基金-累積型 10.95000 10.91000 0.04000 0.36664 摩根總收益組合基金-月配息型 9.29700 9.29640 0.00060 0.00645 摩根總收益組合基金-累積型 11.17380 11.17310 0.00070 0.00627 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.70000 26.89000 0.81000 3.01227 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.48940 11.55780 -0.06840 -0.59181 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.90160 10.96120 -0.05960 -0.54374 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.87070 9.89460 -0.02390 -0.24155 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.09720 10.15730 -0.06010 -0.59169 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.62330 9.67590 -0.05260 -0.54362 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.70760 8.72860 -0.02100 -0.24059 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.27000 10.23370 0.03630 0.35471 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.24600 10.16580 0.08020 0.78892 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.67450 9.71480 -0.04030 -0.41483 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.74310 9.74140 0.00170 0.01745 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.48280 9.52220 -0.03940 -0.41377 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.54980 9.54820 0.00160 0.01676 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.33570 11.35950 -0.02380 -0.20952 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.12470 11.14990 -0.02520 -0.22601 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20190 10.19030 0.01160 0.11383 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.80630 10.82900 -0.02270 -0.20962 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.58880 10.61280 -0.02400 -0.22614 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.71320 9.70220 0.01100 0.11338 聯邦金鑽平衡基金 26.13310 25.42850 0.70460 2.77091 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.79950 9.82460 -0.02510 -0.25548 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.03640 10.01870 0.01770 0.17667 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.79950 9.82460 -0.02510 -0.25548 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.03640 10.01870 0.01770 0.17667 聯邦貨幣市場基金 13.15480 13.15470 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 14.02000 13.63000 0.39000 2.86134 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.95270 15.93110 0.02160 0.13558 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.55260 12.55260 0.00000 0.00000 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.34590 12.33080 0.01510 0.12246 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.86820 11.85370 0.01450 0.12232 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73950 11.74930 -0.00980 -0.08341 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.06590 11.05060 0.01530 0.13845 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56340 10.57230 -0.00890 -0.08418 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.68450 8.67250 0.01200 0.13837 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.54000 36.84000 0.70000 1.90011 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.38000 15.41000 -0.03000 -0.19468 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.64000 12.67000 -0.03000 -0.23678 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.30000 13.34000 -0.04000 -0.29985 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.48000 12.51000 -0.03000 -0.23981 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.01000 8.01000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.93000 12.04000 -0.11000 -0.91362 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.38000 15.52000 -0.14000 -0.90206 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.32000 15.47000 -0.15000 -0.96962 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.23000 20.20000 0.03000 0.14851 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.41000 18.40000 0.01000 0.05435 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.68000 12.64000 0.04000 0.31646 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.48000 15.46000 0.02000 0.12937 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.19000 16.18000 0.01000 0.06180 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.25000 15.24000 0.01000 0.06562 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.43000 15.42000 0.01000 0.06485 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.96000 13.94000 0.02000 0.14347 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.95000 13.94000 0.01000 0.07174 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.62000 14.61000 0.01000 0.06845 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.28000 18.29000 -0.01000 -0.05467 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.16000 17.17000 -0.01000 -0.05824 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.50000 13.50000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.28000 14.29000 -0.01000 -0.06998 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.34000 13.35000 -0.01000 -0.07491 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.23000 8.24000 -0.01000 -0.12136 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.27000 13.28000 -0.01000 -0.07530 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.58000 14.61000 -0.03000 -0.20534 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.53000 14.58000 -0.05000 -0.34294 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 聯博貨幣市場基金 14.98980 14.98970 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.38700 10.38210 0.00490 0.04720 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.80140 13.81710 -0.01570 -0.11363 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.60080 7.59710 0.00370 0.04870 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.00000 14.03000 -0.03000 -0.21383 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.01000 14.06000 -0.05000 -0.35562 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.23000 23.75000 0.48000 2.02105 瀚亞中國基金-人民幣 12.08000 12.17000 -0.09000 -0.73952 瀚亞中國基金-新台幣 13.04000 13.14000 -0.10000 -0.76104 瀚亞巴西基金 4.26000 4.19000 0.07000 1.67064 瀚亞外銷基金 45.66000 44.79000 0.87000 1.94240 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.45640 10.46150 -0.00510 -0.04875 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.23340 10.25730 -0.02390 -0.23300 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.13400 12.15120 -0.01720 -0.14155 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.04380 10.06720 -0.02340 -0.23244 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.51020 7.51380 -0.00360 -0.04791 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.02130 8.04010 -0.01880 -0.23383 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.10340 8.11480 -0.01140 -0.14048 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.17450 7.19120 -0.01670 -0.23223 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.89240 8.90490 -0.01250 -0.14037 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.23950 9.24390 -0.00440 -0.04760 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.37630 9.39820 -0.02190 -0.23302 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.26890 9.28200 -0.01310 -0.14113 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 瀚亞印度基金-人民幣 13.26000 13.41000 -0.15000 -1.11857 瀚亞印度基金-美元 12.99000 13.19000 -0.20000 -1.51630 瀚亞印度基金-新台幣 28.59000 28.91000 -0.32000 -1.10688 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.18000 12.25000 -0.07000 -0.57143 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.20000 10.26000 -0.06000 -0.58480 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.69000 14.72000 -0.03000 -0.20380 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.09000 9.15000 -0.06000 -0.65574 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 瀚亞亞太基礎建設基金 11.06000 11.12000 -0.06000 -0.53957 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.47000 11.48100 -0.01100 -0.09581 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.07940 13.01490 0.06450 0.49559 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.72610 10.77060 -0.04450 -0.41316 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.47040 10.48290 -0.01250 -0.11924 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.57940 11.59410 -0.01470 -0.12679 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.98050 8.98910 -0.00860 -0.09567 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.79980 9.75150 0.04830 0.49531 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.01140 9.04890 -0.03750 -0.41442 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.78750 8.79800 -0.01050 -0.11935 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.16950 9.18110 -0.01160 -0.12635 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.26610 14.23670 0.02940 0.20651 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.56430 10.54270 0.02160 0.20488 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.63240 10.64280 -0.01040 -0.09772 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.53230 12.50650 0.02580 0.20629 瀚亞非洲基金-南非幣 11.38000 11.26000 0.12000 1.06572 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.79000 20.75000 0.04000 0.19277 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.55320 13.55310 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 26.04000 25.69000 0.35000 1.36240 瀚亞高科技基金 62.72000 61.43000 1.29000 2.09995 瀚亞理財通基金 27.42000 26.96000 0.46000 1.70623 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.86000 8.91000 -0.05000 -0.56117 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.84000 8.92000 -0.08000 -0.89686 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.97000 9.02000 -0.05000 -0.55432 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.88000 8.96000 -0.08000 -0.89286 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.98000 9.03000 -0.05000 -0.55371 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.20000 9.27000 -0.07000 -0.75512 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.81000 8.84000 -0.03000 -0.33937 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.78000 8.84000 -0.06000 -0.67873 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.91000 8.95000 -0.04000 -0.44693 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.89000 8.96000 -0.07000 -0.78125 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223 瀚亞菁華基金 24.36000 23.81000 0.55000 2.30995 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.86470 12.87370 -0.00900 -0.06991 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.18280 9.18930 -0.00650 -0.07073 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.24980 10.23710 0.01270 0.12406 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.52250 10.41480 0.10770 1.03411 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.32670 10.34840 -0.02170 -0.20969 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.67780 9.65630 0.02150 0.22265 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.88400 9.86800 0.01600 0.16214 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.26820 8.25800 0.01020 0.12352 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.17240 8.08880 0.08360 1.03353 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.93270 8.95150 -0.01880 -0.21002 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.25760 8.23920 0.01840 0.22332 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.91420 7.90130 0.01290 0.16326 瀚亞電通網基金 16.33000 15.96000 0.37000 2.31830 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.59760 13.58160 0.01600 0.11781 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.19900 10.18430 0.01470 0.14434 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.93020 9.94950 -0.01930 -0.19398 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.48260 11.46920 0.01340 0.11683 瀚亞歐洲基金 11.56000 11.67000 -0.11000 -0.94259 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------