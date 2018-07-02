[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月29日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降 低 股 權 成 交 量 融券餘額 >= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技 嘉裕 昶和 福壽 新日光 宏洲 元大滬深300正2 元大台商50 世紀鋼 大統染 大統益 山隆 嘉裕 國泰臺灣加權正2 富邦摩台 麗正 海悅 興泰 臺企銀 東華 富邦恒生國企正2 富邦發達 中環 銘旺科 達新 大東 群益臺灣加權反1 富邦金融 國巨 卓越 地球 立益 正道 元大MSCI台灣 光罩 統領 恆大 佳和 同開 永豐臺灣加權 茂矽 怡華 昶和 國泰日經225 錸德 昶和 三洋紡 元大歐洲50 廷鑫 大統染 本盟 元大日經225 智寶 永記 瑞利 元大美債20正2 威盛 日勝化 樂士 國泰20年美債反1 環科 展宇 正峰新 元大美債7-10正2 隴華 士紙 億泰 元大S&P日圓反1 新利虹 六暉-KY 毛寶 富邦歐洲 友旺 光罩 燁興 FH彭博高收益債 奇力新 茂矽 中鴻 FH彭博新興債 大毅 智寶 聚亨 FH富時不動產 吉祥全 銘旺科 千興 元大台灣高息低波 華新科 奇力新 威致 富邦臺灣優質高息 嘉晶 大毅 華豐 FH富時高息低波 星通 嘉晶 首利 國泰RMB短期報酬 玉晶光 日電貿 麗正 新光內需收益 揚明光 玉晶光 東訊 鮮活果汁-KY 佳凌 揚明光 華泰 台化 瀚宇博 傳奇 錸德 台塑化 鈞寶 迎廣 倫飛 宏洲 達方 嘉聯益 威盛 嘉裕 富鼎 關貿 國碩 東華 杜康-DR 亞弘電 銘旺科 新紡 陽光能源-DR 鈺邦 統懋 大東 潤泰材 富鼎 翔耀 立益 華友聯 太空梭 力麗 潤弘 新利虹 佳和 遠雄來 麗臺 宜進 夏都 華映 昶和 欣欣 吉祥全 三洋紡 統領 憶聲 本盟 客思達-KY 科風 東元 友佳-DR 和鑫 瑞利 一零四 力特 大億 欣天然 喬鼎 樂士 新海 正達 和大 欣高 晟鈦 正峰新 全國 同泰 中砂 jpp-KY 新世紀 華榮 台數科 誠創 宏泰 波力-KY 嘉威 大山 泰昇-KY 力銘 億泰 政伸 亞太電 永光 吉源-KY 達能 毛寶 清惠 五鼎 慧友 亞諾法 勁永 台耀 捷泰 三福化 互億 榮成 天瀚 燁興 迅杰 春源 華上 中鴻 光麗-KY 豐興 元晶 聚亨 華冠 千興 裕豐 威致 寶徠 新鋼 皇普 三星 日勝生 華豐 台船 英利-KY 六福 首利 台南-KY 麗正 康師傅-DR 金寶 聖馬丁-DR 東訊 神州-DR 華泰 耀傑-DR 錸德 同方友友-DR 宏碁 晨訊科-DR 華碩 友佳-DR 倫飛 陽光能源-DR 菱生 精熙-DR 震旦行 中福 威盛 雷虎 友通 中視 國碩 秋雨 錩新 慶豐富 固緯 國光生 銘旺科 互盛電 統懋 翔耀 太空梭 新美齊 新利虹 創見 奇力新 盟立 麗臺 華映 吉祥全 晶豪科 亞光 鴻名 憶聲 科風 益登 和鑫 力特 喬鼎 銘異 正達 晟鈦 同泰 新世紀 安馳 誠創 嘉威 力銘 亞太電 達能 隆達 致伸 清惠 中磊 慧友 彩晶 柏承 勁永 鈞寶 捷泰 互億 和椿 天瀚 迅杰 華上 悅城 群電 光麗-KY 元晶 南電 致新 華冠 勤誠 裕豐 寶徠 皇普 日勝生 台船 宅配通 六福 鳳凰 好樂迪 華票 台產 新產 元富證 元大金 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 寶成 新海 中視 秋雨 欣高 慶豐富 宏全 國光生