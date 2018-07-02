新聞

[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月29日 交易日  
  
停止融資         融資分配         停止融券         融券分配  股價波動    降    低  股    權  成 交 量   融券餘額 >=
                                                             過    劇    融資成數  過度集中  過度異常   融資餘額60%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大美債7-10正2  元大台灣50正2    富邦科技                   嘉裕                  昶和      福壽       新日光
宏洲             元大滬深300正2   元大台商50                 世紀鋼                大統染    大統益     山隆
嘉裕             國泰臺灣加權正2  富邦摩台                   麗正                  海悅      興泰       臺企銀
東華             富邦恒生國企正2  富邦發達                   中環                  銘旺科    達新
大東             群益臺灣加權反1  富邦金融                   國巨                  卓越      地球
立益             正道             元大MSCI台灣               光罩                  統領      恆大
佳和             同開             永豐臺灣加權               茂矽                            怡華
昶和                              國泰日經225                錸德                            昶和
三洋紡                            元大歐洲50                 廷鑫                            大統染
本盟                              元大日經225                智寶                            永記
瑞利                              元大美債20正2              威盛                            日勝化
樂士                              國泰20年美債反1            環科                            展宇
正峰新                            元大美債7-10正2            隴華                            士紙
億泰                              元大S&P日圓反1             新利虹                          六暉-KY
毛寶                              富邦歐洲                   友旺                            光罩
燁興                              FH彭博高收益債             奇力新                          茂矽
中鴻                              FH彭博新興債               大毅                            智寶
聚亨                              FH富時不動產               吉祥全                          銘旺科
千興                              元大台灣高息低波           華新科                          奇力新
威致                              富邦臺灣優質高息           嘉晶                            大毅
華豐                              FH富時高息低波             星通                            嘉晶
首利                              國泰RMB短期報酬            玉晶光                          日電貿
麗正                              新光內需收益               揚明光                          玉晶光
東訊                              鮮活果汁-KY                佳凌                            揚明光
華泰                              台化                       瀚宇博                          傳奇
錸德                              台塑化                     鈞寶                            迎廣
倫飛                              宏洲                       達方                            嘉聯益
威盛                              嘉裕                       富鼎                            關貿
國碩                              東華                       杜康-DR                         亞弘電
銘旺科                            新紡                       陽光能源-DR                     鈺邦
統懋                              大東                       潤泰材                          富鼎
翔耀                              立益                                                       華友聯
太空梭                            力麗                                                       潤弘
新利虹                            佳和                                                       遠雄來
麗臺                              宜進                                                       夏都
華映                              昶和                                                       欣欣
吉祥全                            三洋紡                                                     統領
憶聲                              本盟                                                       客思達-KY
科風                              東元                                                       友佳-DR
和鑫                              瑞利                                                       一零四
力特                              大億                                                       欣天然
喬鼎                              樂士                                                       新海
正達                              和大                                                       欣高
晟鈦                              正峰新                                                     全國
同泰                              中砂                                                       jpp-KY
新世紀                            華榮                                                       台數科
誠創                              宏泰                                                       波力-KY
嘉威                              大山                                                       泰昇-KY
力銘                              億泰                                                       政伸
亞太電                            永光                                                       吉源-KY
達能                              毛寶
清惠                              五鼎
慧友                              亞諾法
勁永                              台耀
捷泰                              三福化
互億                              榮成
天瀚                              燁興
迅杰                              春源
華上                              中鴻
光麗-KY                           豐興
元晶                              聚亨
華冠                              千興
裕豐                              威致
寶徠                              新鋼
皇普                              三星
日勝生                            華豐
台船                              英利-KY
六福                              首利
台南-KY                           麗正
康師傅-DR                         金寶
聖馬丁-DR                         東訊
神州-DR                           華泰
耀傑-DR                           錸德
同方友友-DR                       宏碁
晨訊科-DR                         華碩
友佳-DR                           倫飛
陽光能源-DR                       菱生
精熙-DR                           震旦行
中福                              威盛
雷虎                              友通
中視                              國碩
秋雨                              錩新
慶豐富                            固緯
國光生                            銘旺科
                                  互盛電
                                  統懋
                                  翔耀
                                  太空梭
                                  新美齊
                                  新利虹
                                  創見
                                  奇力新
                                  盟立
                                  麗臺
                                  華映
                                  吉祥全
                                  晶豪科
                                  亞光
                                  鴻名
                                  憶聲
                                  科風
                                  益登
                                  和鑫
                                  力特
                                  喬鼎
                                  銘異
                                  正達
                                  晟鈦
                                  同泰
                                  新世紀
                                  安馳
                                  誠創
                                  嘉威
                                  力銘
                                  亞太電
                                  達能
                                  隆達
                                  致伸
                                  清惠
                                  中磊
                                  慧友
                                  彩晶
                                  柏承
                                  勁永
                                  鈞寶
                                  捷泰
                                  互億
                                  和椿
                                  天瀚
                                  迅杰
                                  華上
                                  悅城
                                  群電
                                  光麗-KY
                                  元晶
                                  南電
                                  致新
                                  華冠
                                  勤誠
                                  裕豐
                                  寶徠
                                  皇普
                                  日勝生
                                  台船
                                  宅配通
                                  六福
                                  鳳凰
                                  好樂迪
                                  華票
                                  台產
                                  新產
                                  元富證
                                  元大金
                                  台南-KY
                                  康師傅-DR
                                  聖馬丁-DR
                                  神州-DR
                                  耀傑-DR
                                  同方友友-DR
                                  晨訊科-DR
                                  友佳-DR
                                  陽光能源-DR
                                  精熙-DR
                                  中福
                                  雷虎
                                  寶成
                                  新海
                                  中視
                                  秋雨
                                  欣高
                                  慶豐富
                                  宏全
                                  國光生
留言載入中...

相關新聞