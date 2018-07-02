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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月29日 交易日  
  
停止融資  融資分配  停止融券          融券分配  股價波動  降    低  股    權  成 交 量  融券餘額 >=
                                                過    劇  融資成數  過度集中  過度異常  融資餘額60%
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合世      鈦昇      富邦美債1-3                 唐鋒                新昕纖    生泰      全銓
易威      永捷      富邦美債7-10                尼克森              謚源      杏昌
穆拉德    凱衛      富邦美債20年                益通                東林      大樹
南璋      海灣      元大美債7-10                光頡                欣厚-KY   其祥-KY
勝昱      友威科    富邦中國政策債              漢磊                友銓      德麥
精確      太普高    元大美債1-3                 華容                達威      中華食
宏易                元大投資級公司債            天揚                松崗      世坤
唐鋒                元大中國債3-5               建達                三圓      萬國通
榮群                群益15年IG電信債            九豪                雙喜      新昕纖
天宇                群益15年IG科技債            信昌電              力泰      光明
新零售              群益10年IG金融債            安碁                理銘      聚紡
力新                國泰5Y+新興債               蜜望實              亞都      興采
恩得利              國泰1-5Y高收債              奧斯特              東凌-KY   新麥
李洲                富邦全球投等債              士開                關中      泰茂
凱柏實業            富邦全球高收債              昇華                隆中      崇友
遠昇                合世                        大宇資              時報      方土霖
及成                易威                        鼎創達              明揚      至興
鑫龍騰              東洋                                            欣泰      瑞穎
和進                穆拉德                                                    大恭
耀勝                太醫                                                      致振
倚強                健亞                                                      長盛
錦明                合富-KY                                                   康聯訊
鑫創                南璋                                                      威潤
廣寰科              勝昱                                                      唐榮
點晶                金洲                                                      晉椿
建舜電              力肯                                                      世豐
泰谷                精確                                                      久陽
典範                高鋒                                                      強新
長天                宏易                                                      尼克森
哲固                朋程                                                      力新
益通                唐鋒                                                      凌網
振維                康聯訊                                                    李洲
鴻翊                榮群                                                      港建
迎輝                天宇                                                      倚強
欣厚-KY             晉椿                                                      至寶電
兆遠                華祺                                                      點晶
系統電              新零售                                                    幸康
世紀                力新                                                      迎輝
華容                坤悅                                                      先益
建榮                蒙恬                                                      堡達
立衛                恩得利                                                    重鳥鵬
天揚                川寶                                                      光頡
鈺創                李洲                                                      晶達
佳總                凱柏實業                                                  天鉞電
合正                遠昇                                                      達威
寶聯通              港建                                                      凱鈺
昇益                及成                                                      彩富
凱鈺                穩懋                                                      合邦
德宏                新揚科                                                    業強
合邦                亞信                                                      訊達
萬旭                新洲                                                      撼訊
驊宏資              鑫龍騰                                                    合晶
久正                和進                                                      易通展
上揚                耀勝                                                      沛亨
全譜                順達                                                      迅德
易通展              茂訊                                                      大中
安鈦克              優群                                                      倉和
元隆                倚強                                                      星雲
沛亨                錦明                                                      森田
九暘                昱捷                                                      三圓
凱碩                鑫創                                                      力泰
全達                廣寰科                                                    富裔
奧斯特              點晶                                                      惠普
保銳                佳穎                                                      中連貨
越峰                建舜電                                                    安心
英格爾              泰谷                                                      漢來美食
士開                典範                                                      燦星旅
志嘉                崇越電                                                    雅茗-KY
富裔                長天                                                      易飛網
正德                哲固                                                      高野
燦星旅              益通                                                      亞都
富驛-KY             安勤                                                      老爺知
劍湖山              振維                                                      滿心
德記                鴻翊                                                      東凌-KY
泰偉                迎輝                                                      德記
華義                力旺                                                      邁達康
昇華                曜越                                                      大展證
得利影              重鳥鵬                                                    誠品生活
鼎創達              神準                                                      得利影
花王                鼎翰                                                      時報
邦泰                安可                                                      琉園
                    欣厚-KY                                                   旭然
                    友輝                                                      捷必勝-KY
                    兆遠                                                      明揚
                    系統電                                                    紅木-KY
                    世紀                                                      鉅邁
                    光聯                                                      霹靂
                    華容                                                      花王
                    建榮                                                      欣雄
                    立衛                                                      欣泰
                    天揚                                                      大汽電
                    世界
                    鈺創
                    佳總
                    合正
                    東友
                    寶聯通
                    昇益
                    凱鈺
                    聰泰
                    德宏
                    合邦
                    萬旭
                    驊宏資
                    久正
                    萬潤
                    萬泰科
                    中探針
                    上揚
                    全譜
                    易通展
                    安鈦克
                    元隆
                    沛亨
                    迅得
                    精測
                    瑞耘
                    勁豐
                    佑華
                    九暘
                    安國
                    凱碩
                    全達
                    奧斯特
                    品安
                    保銳
                    越峰
                    英格爾
                    士開
                    德昌
                    三豐
                    志嘉
                    富裔
                    正德
                    燦星旅
                    富驛-KY
                    劍湖山
                    福邦證
                    紅馬-KY
                    德記
                    泰偉
                    華義
                    昇華
                    得利影
                    鼎創達
                    旭源
                    紅木-KY
                    鉅邁
                    花王
                    邦泰
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