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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月29日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         17047         0    2337   旺宏                   -5797     -2649  
1326   台化                    3075      3099    3481   群創                   -4265    -36605  
1216   統一                    2951      3220    00672L 元大S&P原油正2         -4125         0  
2891   中信金                  2946      -303    2834   臺企銀                 -4040     -2194  
00655L 國泰中國A50正2          2384         0    2603   長榮                   -2543     -6294  
00673R 元大S&P原油反1          2175         0    2340   光磊                   -2534       723  
2886   兆豐金                  2141    -13662    1605   華新                   -2459    -10762  
2883   開發金                  1914     -9368    2888   新光金                 -2060      1576  
1301   台塑                    1870      -596    0050   元大台灣50             -2008      7453  
00677U 富邦VIX                 1781         0    2014   中鴻                   -1468     10749  
2317   鴻海                    1776    -38113    2371   大同                   -1392     -2384  
2890   永豐金                  1744      1169    2377   微星                   -1294     -8209  
5880   合庫金                  1516    -10066    2324   仁寶                   -1200    -26810  
1303   南亞                    1475    -27478    2201   裕隆                   -1163    -10120  
2330   台積電                  1424    -27074    1101   台泥                   -1155     -4494  
2002   中鋼                    1358     -6936    1312A  國喬特                 -1130         0  
2892   第一金                  1328     -9858    2448   晶電                   -1090     -4946  
00636  國泰中國A50             1192      4687    2887   台新金                 -1049    -25118  
2363   矽統                    1170      1591    2409   友達                   -1044      -121  
0056   元大高股息              1112     15781    00632R 元大台灣50反1          -1042         0  
2880   華南金                   989    -14128    00642U 元大S&P石油            -1038         0  
2884   玉山金                   927    -29476    2301   光寶科                 -1034    -15403  
2801   彰銀                     924      3498    3576   新日光                 -1008     -5831  
1314   中石化                   844     -1172    6120   達運                    -992     -3631  
2823   中壽                     775     -1710    00639  富邦深100               -975     -1781  
00739  元大MSCI A股             731      8396    3059   華晶科                  -959     -2357  
2885   元大金                   688     -9497    6456   GIS-KY                  -904     -2957  
3596   智易                     653      -133    2344   華邦電                  -900    -25507  
2882   國泰金                   621      9805    2382   廣達                    -891    -16760  
2492   華新科                   583       615    00676R 富邦臺灣加權反1         -869         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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