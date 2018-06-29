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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月29日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     鈦昇     富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰     全銓       
易威     永捷     富邦美債7-10          尼克森            謚源     杏昌                
穆拉德   凱衛     富邦美債20年          益通              東林     大樹                
南璋     海灣     元大美債7-10          光頡              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱     友威科   富邦中國政策債          漢磊              友銓     德麥                
精確     太普高   元大美債1-3          華容              達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          天揚              松崗     世坤                
唐鋒              元大中國債3-5          建達              三圓     萬國通              
榮群              群益15年IG電信債          九豪              雙喜     新昕纖              
天宇              群益15年IG科技債          信昌電            力泰     光明                
新零售            群益10年IG金融債          安碁              理銘     聚紡                
力新              國泰5Y+新興債          蜜望實            亞都     興采                
恩得利            國泰1-5Y高收債          奧斯特            東凌-KY  新麥                
李洲              富邦全球投等債          士開              關中     泰茂                
凱柏實業          富邦全球高收債          昇華              隆中     崇友                
遠昇              合世              大宇資            時報     方土霖              
及成              易威              鼎創達            明揚     至興                
鑫龍騰            東洋                                欣泰     瑞穎                
和進              穆拉德                                       大恭                
耀勝              太醫                                         致振                
倚強              健亞                                         長盛                
錦明              合富-KY                                      康聯訊              
鑫創              南璋                                         威潤                
廣寰科            勝昱                                         唐榮                
點晶              金洲                                         晉椿                
建舜電            力肯                                         世豐                
泰谷              精確                                         久陽                
典範              高鋒                                         強新                
長天              宏易                                         尼克森              
哲固              朋程                                         力新                
益通              唐鋒                                         凌網                
振維              康聯訊                                       李洲                
鴻翊              榮群                                         港建                
迎輝              天宇                                         倚強                
欣厚-KY           晉椿                                         至寶電              
兆遠              華祺                                         點晶                
系統電            新零售                                       幸康                
世紀              力新                                         迎輝                
華容              坤悅                                         先益                
建榮              蒙恬                                         堡達                
立衛              恩得利                                       重鳥鵬              
天揚              川寶                                         光頡                
鈺創              李洲                                         晶達                
佳總              凱柏實業                                     天鉞電              
合正              遠昇                                         達威                
寶聯通            港建                                         凱鈺                
昇益              及成                                         彩富                
凱鈺              穩懋                                         合邦                
德宏              新揚科                                       業強                
合邦              亞信                                         訊達                
萬旭              新洲                                         撼訊                
驊宏資            鑫龍騰                                       合晶                
久正              和進                                         易通展              
上揚              耀勝                                         沛亨                
全譜              順達                                         迅德                
易通展            茂訊                                         大中                
安鈦克            優群                                         倉和                
元隆              倚強                                         星雲                
沛亨              錦明                                         森田                
九暘              昱捷                                         三圓                
凱碩              鑫創                                         力泰                
全達              廣寰科                                       富裔                
奧斯特            點晶                                         惠普                
保銳              佳穎                                         中連貨              
越峰              建舜電                                       安心                
英格爾            泰谷                                         漢來美食            
士開              典範                                         燦星旅              
志嘉              崇越電                                       雅茗-KY             
富裔              長天                                         易飛網              
正德              哲固                                         高野                
燦星旅            益通                                         亞都                
富驛-KY           安勤                                         老爺知              
劍湖山            振維                                         滿心                
德記              鴻翊                                         東凌-KY             
泰偉              迎輝                                         德記                
華義              力旺                                         邁達康              
昇華              曜越                                         大展證              
得利影            重鳥鵬                                       誠品生活            
鼎創達            神準                                         得利影              
花王              鼎翰                                         時報                
邦泰              安可                                         琉園                
                  欣厚-KY                                      旭然                
                  友輝                                         捷必勝-KY            
                  兆遠                                         明揚                
                  系統電                                       紅木-KY             
                  世紀                                         鉅邁                
                  光聯                                         霹靂                
                  華容                                         花王                
                  建榮                                         欣雄                
                  立衛                                         欣泰                
                  天揚                                         大汽電              
                  世界                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  東友                                                             
                  寶聯通                                                           
                  昇益                                                             
                  凱鈺                                                             
                  聰泰                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  驊宏資                                                           
                  久正                                                             
                  萬潤                                                             
                  萬泰科                                                           
                  中探針                                                           
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  迅得                                                             
                  精測                                                             
                  瑞耘                                                             
                  勁豐                                                             
                  佑華                                                             
                  九暘                                                             
                  安國                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  品安                                                             
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  德昌                                                             
                  三豐                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  福邦證                                                           
                  紅馬-KY                                                          
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  旭源                                                             
                  紅木-KY                                                          
                  鉅邁                                                             
                  花王                                                             
                  邦泰
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