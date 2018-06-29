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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月29日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技          嘉裕              昶和     福壽     新日光     
宏洲     元大滬深300正2 元大台商50          世紀鋼            大統染   大統益   山隆       
嘉裕     國泰臺灣加權正2 富邦摩台          麗正              海悅     興泰     臺企銀     
東華     富邦恒生國企正2 富邦發達          中環              銘旺科   達新                
大東     群益臺灣加權反1 富邦金融          國巨              卓越     地球                
立益     正道     元大MSCI台灣          光罩              統領     恆大                
佳和     同開     永豐臺灣加權          茂矽                       怡華                
昶和              國泰日經225          錸德                       昶和                
三洋紡            元大歐洲50          廷鑫                       大統染              
本盟              元大日經225          智寶                       永記                
瑞利              元大美債20正2          威盛                       日勝化              
樂士              國泰20年美債反1          環科                       展宇                
正峰新            元大美債7-10正2          隴華                       士紙                
億泰              元大S&P日圓反1          新利虹                     六暉-KY             
毛寶              富邦歐洲          友旺                       光罩                
燁興              FH彭博高收益債          奇力新                     茂矽                
中鴻              FH彭博新興債          大毅                       智寶                
聚亨              FH富時不動產          吉祥全                     銘旺科              
千興              元大台灣高息低波          華新科                     奇力新              
威致              富邦臺灣優質高息          嘉晶                       大毅                
華豐              FH富時高息低波          星通                       嘉晶                
首利              國泰RMB短期報酬          玉晶光                     日電貿              
麗正              新光內需收益          揚明光                     玉晶光              
東訊              鮮活果汁-KY          佳凌                       揚明光              
華泰              台化              瀚宇博                     傳奇                
錸德              台塑化            鈞寶                       迎廣                
倫飛              宏洲              達方                       嘉聯益              
威盛              嘉裕              富鼎                       關貿                
國碩              東華              杜康-DR                    亞弘電              
銘旺科            新紡              陽光能源-DR                   鈺邦                
統懋              大東              潤泰材                     富鼎                
翔耀              立益                                         華友聯              
太空梭            力麗                                         潤弘                
新利虹            佳和                                         遠雄來              
麗臺              宜進                                         夏都                
華映              昶和                                         欣欣                
吉祥全            三洋紡                                       統領                
憶聲              本盟                                         客思達-KY            
科風              東元                                         友佳-DR             
和鑫              瑞利                                         一零四              
力特              大億                                         欣天然              
喬鼎              樂士                                         新海                
正達              和大                                         欣高                
晟鈦              正峰新                                       全國                
同泰              中砂                                         jpp-KY              
新世紀            華榮                                         台數科              
誠創              宏泰                                         波力-KY             
嘉威              大山                                         泰昇-KY             
力銘              億泰                                         政伸                
亞太電            永光                                         吉源-KY             
達能              毛寶                                                             
清惠              五鼎                                                             
慧友              亞諾法                                                           
勁永              台耀                                                             
捷泰              三福化                                                           
互億              榮成                                                             
天瀚              燁興                                                             
迅杰              春源                                                             
華上              中鴻                                                             
光麗-KY           豐興                                                             
元晶              聚亨                                                             
華冠              千興                                                             
裕豐              威致                                                             
寶徠              新鋼                                                             
皇普              三星                                                             
日勝生            華豐                                                             
台船              英利-KY                                                          
六福              首利                                                             
台南-KY           麗正                                                             
康師傅-DR          金寶                                                             
聖馬丁-DR          東訊                                                             
神州-DR           華泰                                                             
耀傑-DR           錸德                                                             
同方友友-DR          宏碁                                                             
晨訊科-DR          華碩                                                             
友佳-DR           倫飛                                                             
陽光能源-DR          菱生                                                             
精熙-DR           震旦行                                                           
中福              威盛                                                             
雷虎              友通                                                             
中視              國碩                                                             
秋雨              錩新                                                             
慶豐富            固緯                                                             
國光生            銘旺科                                                           
                  互盛電                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  新美齊                                                           
                  新利虹                                                           
                  創見                                                             
                  奇力新                                                           
                  盟立                                                             
                  麗臺                                                             
                  華映                                                             
                  吉祥全                                                           
                  晶豪科                                                           
                  亞光                                                             
                  鴻名                                                             
                  憶聲                                                             
                  科風                                                             
                  益登                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  銘異                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  安馳                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  隆達                                                             
                  致伸                                                             
                  清惠                                                             
                  中磊                                                             
                  慧友                                                             
                  彩晶                                                             
                  柏承                                                             
                  勁永                                                             
                  鈞寶                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  和椿                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  悅城                                                             
                  群電                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  南電                                                             
                  致新                                                             
                  華冠                                                             
                  勤誠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  宅配通                                                           
                  六福                                                             
                  鳳凰                                                             
                  好樂迪                                                           
                  華票                                                             
                  台產                                                             
                  新產                                                             
                  元富證                                                           
                  元大金                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  寶成                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  欣高                                                             
                  慶豐富                                                           
                  宏全                                                             
                  國光生
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