億勝生物科技(01061-HK)就珠海高新區建設項目投資2億元

億勝生物科技(01061-HK)公布，於2018年6月29日，珠海億勝生物製藥有限公司(為公司的間接全資附屬公司)與珠海(國家)高新技術産業開發區管理委員會訂立兩份投資協議，據此及在其所載條款及條件的規限下，珠海億勝同意向一個將在珠海某高新技術産業開發區内實施及開發的建設項目作出總額為人民幣2億元的投資，而珠海國家高新技術委員會則同意透過向珠海億勝提供若幹支援及協助來為珠海億勝實施及開發該項目提供便利。

根據投資協議，作為該項目的一部分，珠海億勝將就位於珠海高新區科技創新海岸片區創新九路西側、聯合賽爾專案用地南側的約1.5萬平方米工業用地提交投標書，併於其受讓該土地的土地使用權後在該土地上設立用於該項目的生産工廠。

倘就此獲珠海國家高新技術委員會出讓，則預期收購有關工業用地使用權的代價將約為人民幣1020萬元，惟須待訂立最終土地轉讓合同後方可作實。

根據投資協議，珠海億勝的註冊資本將由人民幣5000萬元增加至少人民幣1億元，以收購該土地的土地使用權；在該土地上建造生産工廠；生産研發設備；及其他投資。於本公布日期，珠海億勝是住冊資本經已增加至人民幣1.5億元。

根據投資協議，珠海國家高新技術委員會將向珠海億勝提供支援及協助，其中包括：為實施及開發該項目創造良好環境，以換取其對高新區作出的投資及為地方經濟作出的貢獻；及就商業登記、稅務、建設、環境評估、安全評估及消防等事宜向有關地方機構申請批準、同意或許可。

公告稱，訂立投資協議將有助集團收購該土地的土地使用權，以擴大集團的生産能力，此舉符合集團的長遠可持續發展戰略需要。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)