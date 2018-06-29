阿里影業(01060-HK)與支付寶重續支付服務框架協議

阿里影業(01060-HK)公布，公司已於2018年6月29日與支付寶(螞蟻金服的全資附屬公司)訂立經重續支付服務框架協議，有效期自2018年6月29日起至2019年3月31日止。根據經重續支付服務框架協議，集團旗下任何成員公司均可不時及根據其業務需要全權酌情要求支付寶提供支付服務。

支付寶提供的支付服務包括淘票票平台支付服務、阿里巴巴集團國内平台支付服務及不時向集團旗下任何成員公司提供的其他支付服務。

將經重續支付服務框架協議項下所有支付服務於2018年6月29日起至2019年3月31日止期間的年度上限設為人民幣8000萬元。

公告稱，支付寶是全球規模最大的第三方電子支付解決方案供應商之一。在國内，歷經多年業務耕耘及增長後，支付寶現已佔據市場主導地位。鑒於其雄厚的用戶基礎及技術實力，集團認為支付寶的服務有利於發展及促進集團的線上業務，蓋因支付功能對任何線上線下電子貿易業務而言均必不可少。

集團亦高度重視交易安全及可靠性等因素；而支付寶的經營歷程充分彰顯其於相關領域的卓越表現。預期集團將於可預見未來繼續使用支付寶的服務。

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