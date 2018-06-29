央行：綜合施策精準發力 進一步改進和深化小微企業金融服務

6月29日，人民銀行會同銀保監會、證監會、發展改革委、財政部等聯合召開全國深化小微企業金融服務電視電話會議。會議深入學習黨中央、國務院決策部署和6月20日國務院常務會議精神，宣傳部署《關於進一步深化小微企業金融服務的意見》貫徹落實工作。人民銀行行長易綱、財政部副部長劉偉、銀保監會副主席陳文輝出席會議併講話。人民銀行副行長潘功勝主持會議，駐人民銀行紀檢監察組組長徐加愛出席會議。發展改革委、證監會有關負責同志，在京全國性銀行業金融機構和有關保險公司主要負責同志出席了會議。

會議認為，黨中央、國務院高度重視小微企業等實體經濟金融服務工作。小微企業是經濟新動能培育的重要源泉，在推動經濟增長、促進就業增加、激發創新活力等方面發揮著重要作用。各部門要增強“四個意識”，充分認識深化小微企業金融服務的重要性和艱巨性，堅持問題導向和目標導向，把做好小微企業金融服務作為服務實體經濟、防範化解金融風險的重要抓手，加大政策貫徹落實力度，切實改進小微企業金融服務。要堅持“量價”併重，平衡收益與風險，統籌綜合成本與融資成本，兼顧商業可持續與履行社會責任，持續完善小微企業貸款成本管理長效機製，確保實現“兩增兩控”目標。要註重發揮財稅政策的正向激勵作用和融資擔保基金的引導帶動作用，落實“放管服”要求，創新支持方式，抓好政策落地見效，增強政策的精準性。

易綱強調，小微企業金融服務是一項系統性工程，需要全社會共同努力。一分部署，九分落實，各有關部門要準確把握深化小微企業金融服務的正確方向和重點任務，發揮政策合力，細化政策操作，切實把貨幣政策、差異化監管、財政稅收、營商環境等政策措施落到實處，取得實效。各金融機構要切實下沉服務重心，聚焦小微企業中的薄弱群體，創新金融産品和服務，改造信貸流程和信用評價模型，切實擴大對小微企業的信貸投放和覆蓋面。要加大對政策實施效果的考核力度，建立精準支持政策和小微企業貸款發放的正向激勵和聯結機製，強化考核結果的運用，增強服務小微企業的主動性和積極性。要有效防範風險，優化金融服務小微企業的體製機製和生態環境，依法依規查處小微企業和金融機構弄虛作假、騙貸騙補等違法違規行為，確保各項政策真正惠及小微企業。

來源：證券時報網

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