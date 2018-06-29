◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月29日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 17047 0 2337 旺宏 -5797 -2649 1326 台化 3075 3099 3481 群創 -4265 -36605 1216 統一 2951 3220 00672L 元大S&P原油正2 -4125 0 2891 中信金 2946 -303 2834 臺企銀 -4040 -2194 00655L 國泰中國A50正2 2384 0 2603 長榮 -2543 -6294 00673R 元大S&P原油反1 2175 0 2340 光磊 -2534 723 2886 兆豐金 2141 -13662 1605 華新 -2459 -10762 2883 開發金 1914 -9368 2888 新光金 -2060 1576 1301 台塑 1870 -596 0050 元大台灣50 -2008 7453 00677U 富邦VIX 1781 0 2014 中鴻 -1468 10749 2317 鴻海 1776 -38113 2371 大同 -1392 -2384 2890 永豐金 1744 1169 2377 微星 -1294 -8209 5880 合庫金 1516 -10066 2324 仁寶 -1200 -26810 1303 南亞 1475 -27478 2201 裕隆 -1163 -10120 2330 台積電 1424 -27074 1101 台泥 -1155 -4494 2002 中鋼 1358 -6936 1312A 國喬特 -1130 0 2892 第一金 1328 -9858 2448 晶電 -1090 -4946 00636 國泰中國A50 1192 4687 2887 台新金 -1049 -25118 2363 矽統 1170 1591 2409 友達 -1044 -121 0056 元大高股息 1112 15781 00632R 元大台灣50反1 -1042 0 2880 華南金 989 -14128 00642U 元大S&P石油 -1038 0 2884 玉山金 927 -29476 2301 光寶科 -1034 -15403 2801 彰銀 924 3498 3576 新日光 -1008 -5831 1314 中石化 844 -1172 6120 達運 -992 -3631 2823 中壽 775 -1710 00639 富邦深100 -975 -1781 00739 元大MSCI A股 731 8396 3059 華晶科 -959 -2357 2885 元大金 688 -9497 6456 GIS-KY -904 -2957 3596 智易 653 -133 2344 華邦電 -900 -25507 2882 國泰金 621 9805 2382 廣達 -891 -16760 2492 華新科 583 615 00676R 富邦臺灣加權反1 -869 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
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