◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月29日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 2883 開發金 9212 2349 錸德 7689 2456 奇力新 3144 2458 義隆 3004 1402 遠東新 2754 2888 新光金 2363 2891 中信金 2182 6153 嘉聯益 1884 3026 禾伸堂 1531 6213 聯茂 1322 3090 日電貿 1257 6120 達運 1200 1605 華新 1158 2481 強茂 1019 6141 柏承 924 1326 台化 769 2345 智邦 687 1216 統一 603 9914 美利達 578 2049 上銀 575 3533 嘉澤 523 1773 勝一 517 5305 敦南 511 3532 台勝科 488 1305 華夏 482 2351 順德 432 3645 達邁 417 8016 矽創 322 1310 台苯 320 3036 文曄 305 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 2367 燿華 -5242 2303 聯電 -4079 2313 華通 -3514 2377 微星 -3290 2408 南亞科 -2517 5871 中租-KY -2375 2014 中鴻 -1649 00637L 元大滬深300正2 -1311 0050 元大台灣50 -1196 2330 台積電 -1145 2448 晶電 -1062 2881 富邦金 -1037 2885 元大金 -961 9938 百和 -912 2478 大毅 -829 2454 聯發科 -800 00633L 富邦上証正2 -767 4919 新唐 -710 2376 技嘉 -706 2027 大成鋼 -697 1301 台塑 -674 1101 台泥 -653 1312 國喬 -639 2340 光磊 -600 3711 日月光投控 -569 2353 宏碁 -543 3661 世芯-KY -485 3035 智原 -451 1909 榮成 -404 2492 新科 -358