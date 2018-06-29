新聞

◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月29日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱  買超張數
2883   開發金        9212
2349   錸德          7689
2456   奇力新        3144
2458   義隆          3004
1402   遠東新        2754
2888   新光金        2363
2891   中信金        2182
6153   嘉聯益        1884
3026   禾伸堂        1531
6213   聯茂          1322
3090   日電貿        1257
6120   達運          1200
1605   華新          1158
2481   強茂          1019
6141   柏承           924
1326   台化           769
2345   智邦           687
1216   統一           603
9914   美利達         578
2049   上銀           575
3533   嘉澤           523
1773   勝一           517
5305   敦南           511
3532   台勝科         488
1305   華夏           482
2351   順德           432
3645   達邁           417
8016   矽創           322
1310   台苯           320
3036   文曄           305

◆賣超
代碼   股票名稱    賣超張數
2367   燿華           -5242
2303   聯電           -4079
2313   華通           -3514
2377   微星           -3290
2408   南亞科         -2517
5871   中租-KY        -2375
2014   中鴻           -1649
00637L 元大滬深300正2 -1311
0050   元大台灣50     -1196
2330   台積電         -1145
2448   晶電           -1062
2881   富邦金         -1037
2885   元大金          -961
9938   百和            -912
2478   大毅            -829
2454   聯發科          -800
00633L 富邦上証正2     -767
4919   新唐            -710
2376   技嘉            -706
2027   大成鋼          -697
1301   台塑            -674
1101   台泥            -653
1312   國喬            -639
2340   光磊            -600
3711   日月光投控      -569
2353   宏碁            -543
3661   世芯-KY         -485
3035   智原            -451
1909   榮成            -404
2492   新科            -358
留言載入中...

相關新聞