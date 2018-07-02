【永豐期貨】台指選擇權盤前－月底作帳行情點火 台股大漲收復年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 154 點至 10677 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 159.91 點，電子期逆價差擴至 - 4.69 點，金融期逆價差擴至 - 14.26 點。現貨部分，三大法人買超 31.38 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 7121 口，使留倉部位轉為淨多單 2618 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5292 口至 31845 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3754 口至 9261 口。

週四美國股市四大指數止穩反彈，帶動台指期早盤以小漲開出，現貨開盤也同步開高後一度在 10700 點上下陷入震盪，所幸陸股早盤開高後在創業板大漲逼近 4% 帶動下，盤中漲點持續放大也激勵亞洲股市全面漲幅擴大，加上雖周四美元指數創波段新高但周五早盤在歐元強彈下反倒轉貶，台幣止貶回升點燃外資回補買盤大力敲進權重股，台積電與金融股等大型權值股均出現強力反彈，加上鴻海美國工廠動土利多加持鴻家軍轉強，而月底集團作帳與投信作帳雙雙點火，台股漲幅持續擴大月底創下 6 月最大單日漲點，終場加權指數上漲 182.63 點或 1.714%，收在 10836.91 點，成交量能 1402 億，較前一日增加 71.97 億。技術面來看，週五日 K 長紅且站回年線，而 KD 指標也低檔黃金交叉，指數短線急跌醞釀反彈機會，但上方均線下彎且台幣貶勢未止，指數仍可能多次回測年線關卡尋求多方支撐。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量維持在 11000 點，賣權未平倉最大量由 10300 上移至 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.99 升至 1.15，連三日提升且大於中性值 1，主要來自週選擇權賣權的 OI 增量明顯較高，籌碼面轉為中性偏多架構。另一方面，週選擇權買權隱含波動度明顯高於賣權，顯示目前市場買 call 壓寶反彈的意願濃厚。

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