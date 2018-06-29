鴻興印刷(00450-HK)重續3年期限製性股份獎勵計劃

鴻興印刷集團(00450-HK)公布，董事會已議決，由2018年7月1日(續期日)起，重續3年期限製性股份獎勵計劃。

計劃於2009年12月21日獲採納，用以吸引、激勵及挽留對該集團持續營運、發展及長遠增長作出貢獻或有利該集團僱員、行政人員及高級人員。根據計劃(經重續)，受託人將於市場上以該公司提供現金購入現有股份，併以信託形式代相關經甄選合資格參與者持有，直至該等股份按計劃規則(經重續)歸屬相關經甄選合資格參與者為止。

根據計劃規則(經重續)，董事會不得進一步授出限製性股份，導緻董事會在計劃期間内授出限製性股份總數超過於續期日已發行股份2%。根據計劃，可授予個别經甄選合資格參與者限製性股份數目最多不得超過於續期日已發行股份0.25%。

公告稱，董事深信，該公司未來成功與該集團僱員承擔及努力息息相關。董事會建議重續計劃以保持僱員利益與該公司財務表現及股東財富間直接關系。作為獎賞限製性股份將按照直接影響股東回報特定預設條件計算及授出。倘根據計劃(經重續)作出獎勵，即容許受託人全權決定隨時購買股份。

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