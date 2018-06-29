【IPO追蹤】PACIFIC LEGEND(08547-HK)預期7月18日上市 入場費4040.3港元

PACIFIC LEGEND(08547-HK)今起至7月6日招股，公司發行2.5億股，其中90%為配售，10%為公開發售，每股發行價0.3港元-0.4港元，每手10000股，入場費4040.3港元，預期7月18日上市。

據上市文件，集團主要經營業務分為家具及家居配飾銷售;家具及家居配飾租賃;項目和酒店服務，通常涉及商業或住宅物業(如酒店、服務式公寓及樣板房)的室内設計、軟裝設計、裝潢及布置。

於2016財年及2017財年，收益分别約為2.44億港元及2.79億港元。於2016財年及2017財年，淨利潤分别約為540萬港元及310萬港元。

發售價0.35港元(即建議發售價中位數)，所得款項淨額約6230萬港元，約58.6%將用於擴張零售網絡，將於2020年年底前增開四家零售店(中國三家及阿聯酋一家);約8.0%將用於完善線上店舖及提升資訊科技能力;約11.4%將用於增聘員工;約3.2%將用於為計劃新增店鋪增聘員工;約10.4%將用於增加庫存;及約8.4%將用作集團一般營運資金。

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