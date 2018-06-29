[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月28日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技 嘉裕 昶和 福壽 新日光 宏洲 富邦恒生國企正2 元大台商50 信昌化 大統染 大統益 山隆 嘉裕 群益臺灣加權反1 富邦摩台 世紀鋼 海悅 興泰 臺企銀 東華 正道 富邦發達 麗正 銘旺科 達新 大東 同開 富邦金融 中環 卓越 地球 立益 元大MSCI台灣 國巨 統領 恆大 佳和 永豐臺灣加權 光罩 怡華 昶和 國泰日經225 茂矽 昶和 三洋紡 元大歐洲50 錸德 大統染 本盟 元大日經225 廷鑫 永記 瑞利 元大美債20正2 智寶 日勝化 樂士 國泰20年美債反1 威盛 展宇 正峰新 元大美債7-10正2 環科 士紙 億泰 元大S&P日圓反1 隴華 六暉-KY 毛寶 富邦歐洲 新利虹 光罩 燁興 FH彭博高收益債 友旺 茂矽 中鴻 FH彭博新興債 奇力新 智寶 聚亨 FH富時不動產 大毅 銘旺科 千興 元大台灣高息低波 吉祥全 奇力新 威致 富邦臺灣優質高息 華新科 大毅 華豐 FH富時高息低波 嘉晶 嘉晶 首利 國泰RMB短期報酬 星通 日電貿 麗正 新光內需收益 玉晶光 玉晶光 東訊 台化 揚明光 揚明光 華泰 台塑化 佳凌 傳奇 錸德 宏洲 瀚宇博 迎廣 倫飛 嘉裕 鈞寶 嘉聯益 威盛 東華 達方 關貿 國碩 新紡 富鼎 亞弘電 銘旺科 大東 杜康-DR 鈺邦 統懋 立益 陽光能源-DR 富鼎 翔耀 力麗 潤泰材 華友聯 太空梭 佳和 潤弘 新利虹 宜進 遠雄來 麗臺 昶和 夏都 華映 三洋紡 欣欣 吉祥全 本盟 統領 憶聲 東元 客思達-KY 科風 瑞利 友佳-DR 和鑫 大億 一零四 力特 樂士 欣天然 喬鼎 和大 新海 正達 正峰新 欣高 晟鈦 中砂 全國 同泰 華榮 jpp-KY 新世紀 宏泰 台數科 誠創 大山 波力-KY 嘉威 億泰 泰昇-KY 力銘 東聯 政伸 亞太電 永光 吉源-KY 達能 毛寶 清惠 五鼎 慧友 亞諾法 勁永 台耀 捷泰 三福化 互億 台玻 天瀚 榮成 迅杰 燁興 華上 春源 光麗-KY 春雨 元晶 中鴻 華冠 聚亨 裕豐 千興 寶徠 威致 皇普 三星 日勝生 華豐 台船 英利-KY 六福 首利 台南-KY 麗正 康師傅-DR 台達電 聖馬丁-DR 金寶 神州-DR 東訊 耀傑-DR 華泰 同方友友-DR 錸德 晨訊科-DR 宏碁 友佳-DR 華碩 陽光能源-DR 倫飛 精熙-DR 菱生 中福 震旦行 雷虎 威盛 中視 友通 秋雨 漢唐 慶豐富 國碩 國光生 錩新 銘旺科 互盛電 統懋 翔耀 太空梭 新利虹 創見 奇力新 敦吉 盟立 麗臺 華映 吉祥全 健和興 晶豪科 亞光 鴻名 憶聲 科風 益登 和鑫 力特 喬鼎 銘異 正達 晟鈦 同泰 新世紀 安馳 誠創 嘉威 力銘 亞太電 達能 致伸 清惠 中磊 慧友 彩晶 柏承 勁永 鈞寶 捷泰 互億 帆宣 天瀚 迅杰 華上 悅城 群電 光麗-KY 元晶 南電 致新 華冠 裕豐 寶徠 皇普 日勝生 台船 裕民 宅配通 六福 鳳凰 好樂迪 華票 台產 新產 元大金 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 櫻花 新海 中視 秋雨 慶豐富 宏全 國光生 訊映