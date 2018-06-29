[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月28日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 鈦昇 富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 全銓 易威 永捷 富邦美債7-10 尼克森 謚源 杏昌 穆拉德 凱衛 富邦美債20年 益通 東林 大樹 南璋 海灣 元大美債7-10 光頡 欣厚-KY 其祥-KY 勝昱 友威科 富邦中國政策債 漢磊 友銓 德麥 精確 太普高 元大美債1-3 華容 達威 中華食 宏易 元大投資級公司債 天揚 松崗 世坤 唐鋒 元大中國債3-5 建達 三圓 萬國通 榮群 群益15年IG科技債 九豪 雙喜 新昕纖 天宇 群益10年IG金融債 信昌電 力泰 光明 新零售 國泰5Y+新興債 蜜望實 理銘 聚紡 力新 國泰1-5Y高收債 奧斯特 亞都 興采 恩得利 富邦全球投等債 士開 東凌-KY 新麥 李洲 富邦全球高收債 昇華 關中 泰茂 凱柏實業 合世 大宇資 隆中 崇友 遠昇 易威 鼎創達 時報 方土霖 及成 穆拉德 明揚 至興 鑫龍騰 太醫 欣泰 瑞穎 和進 健亞 大恭 耀勝 合富-KY 致振 倚強 南璋 長盛 錦明 勝昱 康聯訊 鑫創 金洲 威潤 廣寰科 興采 唐榮 點晶 力肯 晉椿 建舜電 新麥 世豐 泰谷 精確 久陽 典範 高鋒 強新 長天 宏易 尼克森 哲固 瑞穎 力新 益通 朋程 凌網 振維 唐鋒 李洲 鴻翊 大恭 港建 迎輝 康聯訊 倚強 欣厚-KY 榮群 至寶電 兆遠 天宇 點晶 系統電 晉椿 幸康 世紀 新零售 迎輝 華容 力新 先益 建榮 坤悅 堡達 立衛 蒙恬 重鳥鵬 天揚 恩得利 光頡 鈺創 川寶 天鉞電 佳總 李洲 達威 合正 凱柏實業 凱鈺 寶聯通 遠昇 彩富 昇益 港建 合邦 凱鈺 及成 業強 德宏 穩懋 訊達 合邦 亞信 撼訊 萬旭 鑫龍騰 合晶 驊宏資 和進 易通展 久正 耀勝 沛亨 上揚 順達 迅德 全譜 茂訊 大中 易通展 優群 倉和 安鈦克 倚強 星雲 元隆 錦明 森田 沛亨 昱捷 三圓 九暘 鑫創 力泰 凱碩 廣寰科 富裔 全達 點晶 惠普 奧斯特 佳穎 中連貨 保銳 建舜電 安心 越峰 泰谷 漢來美食 英格爾 典範 燦星旅 士開 熱映 雅茗-KY 志嘉 長天 易飛網 富裔 哲固 高野 正德 益通 亞都 燦星旅 安勤 老爺知 富驛-KY 振維 滿心 劍湖山 鴻翊 東凌-KY 德記 迎輝 德記 泰偉 力旺 邁達康 華義 神準 大展證 昇華 安可 誠品生活 得利影 元創精密 得利影 鼎創達 欣厚-KY 時報 花王 友輝 琉園 邦泰 兆遠 旭然 笙科 捷必勝-KY 系統電 明揚 世紀 紅木-KY 光聯 鉅邁 華容 霹靂 建榮 花王 立衛 欣雄 天揚 欣泰 世界 大汽電 鈺創 台林 佳總 合正 寶聯通 昇益 凱鈺 聰泰 德宏 合邦 萬旭 驊宏資 久正 萬潤 萬泰科 上揚 全譜 易通展 安鈦克 元隆 沛亨 迅得 精測 瑞耘 勁豐 九暘 安國 凱碩 全達 奧斯特 品安 保銳 越峰 英格爾 士開 德昌 三豐 志嘉 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 福邦證 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 紅木-KY 鉅邁 花王 邦泰