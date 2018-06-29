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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月28日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     鈦昇     富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰     全銓       
易威     永捷     富邦美債7-10          尼克森            謚源     杏昌                
穆拉德   凱衛     富邦美債20年          益通              東林     大樹                
南璋     海灣     元大美債7-10          光頡              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱     友威科   富邦中國政策債          漢磊              友銓     德麥                
精確     太普高   元大美債1-3          華容              達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          天揚              松崗     世坤                
唐鋒              元大中國債3-5          建達              三圓     萬國通              
榮群              群益15年IG科技債          九豪              雙喜     新昕纖              
天宇              群益10年IG金融債          信昌電            力泰     光明                
新零售            國泰5Y+新興債          蜜望實            理銘     聚紡                
力新              國泰1-5Y高收債          奧斯特            亞都     興采                
恩得利            富邦全球投等債          士開              東凌-KY  新麥                
李洲              富邦全球高收債          昇華              關中     泰茂                
凱柏實業          合世              大宇資            隆中     崇友                
遠昇              易威              鼎創達            時報     方土霖              
及成              穆拉德                              明揚     至興                
鑫龍騰            太醫                                欣泰     瑞穎                
和進              健亞                                         大恭                
耀勝              合富-KY                                      致振                
倚強              南璋                                         長盛                
錦明              勝昱                                         康聯訊              
鑫創              金洲                                         威潤                
廣寰科            興采                                         唐榮                
點晶              力肯                                         晉椿                
建舜電            新麥                                         世豐                
泰谷              精確                                         久陽                
典範              高鋒                                         強新                
長天              宏易                                         尼克森              
哲固              瑞穎                                         力新                
益通              朋程                                         凌網                
振維              唐鋒                                         李洲                
鴻翊              大恭                                         港建                
迎輝              康聯訊                                       倚強                
欣厚-KY           榮群                                         至寶電              
兆遠              天宇                                         點晶                
系統電            晉椿                                         幸康                
世紀              新零售                                       迎輝                
華容              力新                                         先益                
建榮              坤悅                                         堡達                
立衛              蒙恬                                         重鳥鵬              
天揚              恩得利                                       光頡                
鈺創              川寶                                         天鉞電              
佳總              李洲                                         達威                
合正              凱柏實業                                     凱鈺                
寶聯通            遠昇                                         彩富                
昇益              港建                                         合邦                
凱鈺              及成                                         業強                
德宏              穩懋                                         訊達                
合邦              亞信                                         撼訊                
萬旭              鑫龍騰                                       合晶                
驊宏資            和進                                         易通展              
久正              耀勝                                         沛亨                
上揚              順達                                         迅德                
全譜              茂訊                                         大中                
易通展            優群                                         倉和                
安鈦克            倚強                                         星雲                
元隆              錦明                                         森田                
沛亨              昱捷                                         三圓                
九暘              鑫創                                         力泰                
凱碩              廣寰科                                       富裔                
全達              點晶                                         惠普                
奧斯特            佳穎                                         中連貨              
保銳              建舜電                                       安心                
越峰              泰谷                                         漢來美食            
英格爾            典範                                         燦星旅              
士開              熱映                                         雅茗-KY             
志嘉              長天                                         易飛網              
富裔              哲固                                         高野                
正德              益通                                         亞都                
燦星旅            安勤                                         老爺知              
富驛-KY           振維                                         滿心                
劍湖山            鴻翊                                         東凌-KY             
德記              迎輝                                         德記                
泰偉              力旺                                         邁達康              
華義              神準                                         大展證              
昇華              安可                                         誠品生活            
得利影            元創精密                                     得利影              
鼎創達            欣厚-KY                                      時報                
花王              友輝                                         琉園                
邦泰              兆遠                                         旭然                
                  笙科                                         捷必勝-KY            
                  系統電                                       明揚                
                  世紀                                         紅木-KY             
                  光聯                                         鉅邁                
                  華容                                         霹靂                
                  建榮                                         花王                
                  立衛                                         欣雄                
                  天揚                                         欣泰                
                  世界                                         大汽電              
                  鈺創                                                             
                  台林                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  寶聯通                                                           
                  昇益                                                             
                  凱鈺                                                             
                  聰泰                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  驊宏資                                                           
                  久正                                                             
                  萬潤                                                             
                  萬泰科                                                           
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  迅得                                                             
                  精測                                                             
                  瑞耘                                                             
                  勁豐                                                             
                  九暘                                                             
                  安國                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  品安                                                             
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  德昌                                                             
                  三豐                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  福邦證                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  紅木-KY                                                          
                  鉅邁                                                             
                  花王                                                             
                  邦泰
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