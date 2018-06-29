港股盤前—今日反彈 要看人民幣、A股臉色

今天推介 - 騰訊（700）

1）港股週四走勢極之反覆，指數在高開 11 點後曾上升 211 點，但午後受 A 股拖累下曾倒跌 187 點，A 股收市後又止跌回升，最終收報 28497 點，上升 141 點。大市成交按日下跌約 3.3% 至 1173 億。滬深港通成交金額按日也下跌 5.3% 至 124 億，流向方面仍然是淨流出，金額約 11.2 億。



板塊方面，石油及油服股繼續造好，指數權重股如騰訊、滙豐、友邦等也有小反彈。內銀股也稍稍回穩而內房及內航則繼續疲弱。物業管理股、半導體、體育用品和教育股則見較重沽壓。香港特區政府通過開徵一手樓空置稅，本地地產股也受壓。做空方面，佔大市成交持平在 13.1% 的高水平。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區在 29400-29499，牛証則下移至 27900-28099。

簡評：在 A 股再走弱及人民幣續貶下，恆指卻背馳反彈，權重股也跑出，或許這是與期貨指數活動有關 。（期指結算日轉倉，托現貨、空期指？）做空已連續兩日高企，熊証街貨量也罕見地超越牛証（最新是 55：45），市場看淡也越見明顯。



近來的港股走勢往往逆思維，淡風大吹時挾空也不足為奇，何況累積跌幅已頗多；工行（1398) 的 14 連跌是典型例子。長假期前（港股週一休市）及半年結下也有可能出現單邊走勢。美國的 4 萬輛哈利電單車出走歐洲及北韓疑似未有放棄核武等消息絕對不是川普希望見到的。這些也會令 7 月 6 日對中國的新關稅清單增添變數。在上證指數跌穿 2800 點並創兩年新低下，或許也是國家隊粉墨登場的時候了。一如過往數天，港股今天的命脈仍然主宰在 A 股及人民幣的走勢，筆者估計有機會是反彈日。

2）受金融及科技股帶動，美股三大指數週四反覆上升。道指開市後曾跌 120 點，但其後扭轉跌勢，尾段最多升 190 點，收市上升 98 點或 0.41%。標指和納指則分別上升 0.62% 及 0.79%。VIX 恐慌指數下跌 5.9%。十年期國債債息回升至 2.84%。油價則繼續上揚，當中紐約油價升約 1% 並連續第二天創下三年半新高。港股 ADR 上升 120 點，相當於恆指 28617 點水平。

3）新股訊息 ：

山東高速公路營運商齊魯高速公路（1576）今天起招股，每股招股價介乎 2.5 元至 3.1 元，每手 1000 股。

裕元為第二大股東的休閒包及背包製造商其利工業（1731）今天起招股，每股招股價介乎 0.89 元至 1.25 元，一手 4000 股。

內地江蘇省房地產開發商弘陽地產（1996）今天起招股，每股招股價介乎 2.18 元至 3.18 元，每手 1000 股。

內地汽車電子解決方案提供商英恒科技 (1760）今天起招股，每股招股價介乎 8.5 元至 11.5 元，一手 1000 股。

51 信用卡（2051）今天起招股，每股招股價介乎 2.9 元至 3.33 元，一手 500 股。

第七大道（797）今天起招股，每股招股價介乎 1.5 元至 2.22 元，一手 2000 股。

FSM Holdings (1721) 今天起招股，每股招股價介乎 0.52 元至 0.6 元，一手 5000 股。

米技國際（1715）今天起招股，每股招股價介乎 0.3 元至 0.36 元，一手 10000 股。

有才天下獵聘 (6100) 今天開始買賣，昨耀才暗盤收報 30.2 元，跌 2.8 元或 8.48%。