小米倒灶 萬順奇貨可居 (作者:莫以思)

新股小米(01810-HK)大熱倒灶，投資者心有戚然。這隻估值高達5,460億元的資訊科技IPO，竟然只得超額8倍認購，反映在恒指跌浪下，人心虛怯，投資對資訊科技股的雄心不再。但天要下雨，娘要嫁人，投資者總要找出路。此時此刻，具實際業務支持的新股，顯得格外吸引，萬順集團(01746-HK)捨之其誰？

萬順集團主力提供空調系統服務，學術一點稱作「暖通空調工程及服務」，即安裝暖氣、通風及空調系統。大家經過高聳入雲的住宅區、工廈、或商業寫字樓時，為人們提供完善的空調系統，令居中者如常生活作業，這就是萬順集團的生產力。

那萬順這盤生意如何呢？2017年集團就是憑藉其專長，締造出1.25億元生意額。要留意的是，公司連續三年，即2015、2016、2017年，皆有過億元營業額，2017年的毛利率更高達5,173萬元，較2016年上升35.5%，業績當真不賴。

#住宅市場 排名第一

萬順集團自1996年創建，22年來在業界建下江湖地位。暖通空調工程及服務的市場之中，住宅是較受注目的一個部分。據國際顧問公司 Frost & Sullivan的報告，2017年這個市場的五大參與者，市場佔有率約共49.4%。萬順集團在這市場中排名首位，佔總市場份額的12%。

按市場整體排名，即包括住宅區、工廈、及商業寫字樓等，萬順市佔率約佔1.6%，排名第十一位。市場預計公司今年順利進身十大，已無懸念。暖通空調工程及服務這個業界，對技術有一定要求，所以全港只得518家同業，而且業界之間競爭相當激烈。萬順集團距十大排名僅一步之遙，實力足可肯定。當然，要投資者真金白銀投公司信心一票，這還要看公司未來前景。

#未來4年 需求穩定

香港越多樓宇落成，對空調系統的需求越大。據統計處資料，本地已落成物業發展項目的總樓面面積，預測由2017年的1,594,100平方 米，增至2022年的1,892,500平方米，複合年增長率為3.5%。由於現有政府政策方針及持續公眾壓力，預期香港物業發展項目持續增加，房屋巿場將持續增長。

再看香港的暖通空調工程及服務巿場。據 Frost & Sullivan的研究，上述市場未來數年將維持增長動力，原因是香港人口密度持續上升，以及香港主要建設項目展開的推動下，預期上述巿場規模於2022年將達116億元，相較於2017年，複合年增長率為7.8%。

#「細細粒 容易食」

市場有需求；公司有實力，萬順集團前景足堪憧憬，餘下問題是價錢是否公道。萬順招股價訂為0.5元至0.6元，每手股數4,000股，以最高訂價計算，每手只是2,400元，十手4萬股亦只是24,000元，可謂「細細粒，容易食」。

大市波動，人心虛怯。恒指由今年1月26日高峰期的33,154點，向下調整至6月結算日的28,497點，足足蒸發了4,657點。港股表現跟IPO市場憂戚相關，當重磅新股小米也遭遇滑鐵盧時，回歸傳統尋找沉穩有力、根基深厚的新股，正是其時。為君子行萬里路，而不忘初衷。投資何嚐有異。

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