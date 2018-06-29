華君控股(00377-HK)就要求償債書諮詢法律顧問

華君控股(00377-HK)公進一步知會公司股東及公司潛在投資者，有關背景及法定要求償債書的進一步資料如下：公司謹此澄清法定要求償債書乃由債權人之法律代表送達，而非法院；於本公告日期，概無對公司提出的清盤呈請；及海潤光伏股份及江陰海潤太陽能電力根據法定要求償債書所招致的債項乃由公司根據擔保所擔公司已委聘法律顧問以審閱法定要求償債書，並將於進一步尋求其法律顧問諮詢後根據相關法律堅持捍衛其立場。

2016年10月19日，公司以債權人為受益人訂立一項財務擔保，據此，公司同意就重組文件項下債務人的義務及責任提供一項財務擔保，金額為約3.38億人民幣。同日，公司執行董事孟廣寶亦以債權人為受益人訂立一項個人擔保，以就相同義務及責任提供財務擔保。

為保障公司之權益免受公司根據擔保可能蒙受的任何虧損影響，於2016年10月19日，海潤光伏以公司為受益人訂立反彌償，據此，海潤光伏同意(其中包括)就公司因擔保可能產生的責任及虧損向本公司作彌償。

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