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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月27日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技          嘉裕              昶和     福壽     新日光     
宏洲     元大滬深300正2 元大台商50          信昌化            大統染   大統益   山隆       
嘉裕     國泰臺灣加權正2 富邦摩台          世紀鋼            海悅     興泰     臺企銀     
東華     富邦恒生國企正2 富邦發達          麗正              銘旺科   達新                
大東     群益臺灣加權反1 富邦金融          中環              卓越     地球                
立益     正道     元大MSCI台灣          國巨              統領     恆大                
佳和     同開     永豐臺灣加權          光罩                       怡華                
昶和              國泰日經225          茂矽                       昶和                
三洋紡            元大歐洲50          錸德                       大統染              
本盟              元大日經225          廷鑫                       永記                
瑞利              元大美債20正2          智寶                       日勝化              
樂士              國泰20年美債反1          威盛                       展宇                
正峰新            元大美債7-10正2          環科                       士紙                
億泰              元大美債7-10反1          隴華                       六暉-KY             
毛寶              元大S&P日圓反1          新利虹                     光罩                
燁興              富邦歐洲          友旺                       茂矽                
中鴻              FH彭博高收益債          奇力新                     智寶                
聚亨              FH彭博新興債          大毅                       銘旺科              
千興              FH富時不動產          吉祥全                     奇力新              
威致              元大台灣高息低波          華新科                     大毅                
華豐              富邦臺灣優質高息          嘉晶                       嘉晶                
首利              FH富時高息低波          星通                       日電貿              
麗正              國泰RMB短期報酬          玉晶光                     玉晶光              
東訊              新光內需收益          揚明光                     揚明光              
華泰              台塑化            佳凌                       傳奇                
錸德              宏洲              瀚宇博                     迎廣                
倫飛              嘉裕              鈞寶                       嘉聯益              
威盛              東華              達方                       關貿                
國碩              新紡              富鼎                       亞弘電              
銘旺科            大東              杜康-DR                    鈺邦                
統懋              立益              陽光能源-DR                   富鼎                
翔耀              佳和              潤泰材                     華友聯              
太空梭            昶和                                         潤弘                
新利虹            三洋紡                                       遠雄來              
麗臺              本盟                                         夏都                
華映              瑞利                                         欣欣                
吉祥全            樂士                                         統領                
憶聲              和大                                         客思達-KY            
科風              正峰新                                       康師傅-DR            
和鑫              中砂                                         友佳-DR             
力特              倉佑                                         一零四              
喬鼎              大山                                         欣天然              
正達              億泰                                         新海                
晟鈦              東聯                                         欣高                
同泰              毛寶                                         全國                
新世紀            五鼎                                         jpp-KY              
誠創              三福化                                       台數科              
嘉威              台玻                                         波力-KY             
力銘              台紙                                         泰昇-KY             
亞太電            榮成                                         政伸                
達能              東和鋼鐵                                     吉源-KY             
清惠              燁興                                                             
慧友              春源                                                             
勁永              春雨                                                             
捷泰              中鴻                                                             
互億              聚亨                                                             
天瀚              千興                                                             
迅杰              威致                                                             
華上              華豐                                                             
光麗-KY           英利-KY                                                          
元晶              首利                                                             
華冠              麗正                                                             
裕豐              台達電                                                           
寶徠              金寶                                                             
皇普              東訊                                                             
日勝生            華泰                                                             
台船              錸德                                                             
六福              華碩                                                             
台南-KY           倫飛                                                             
康師傅-DR          菱生                                                             
聖馬丁-DR          震旦行                                                           
神州-DR           威盛                                                             
耀傑-DR           漢唐                                                             
同方友友-DR          國碩                                                             
晨訊科-DR          錩新                                                             
友佳-DR           銘旺科                                                           
陽光能源-DR          統懋                                                             
精熙-DR           翔耀                                                             
中福              太空梭                                                           
雷虎              新利虹                                                           
中視              創見                                                             
秋雨              敦吉                                                             
慶豐富            盟立                                                             
國光生            麗臺                                                             
                  華映                                                             
                  吉祥全                                                           
                  健和興                                                           
                  晶豪科                                                           
                  鴻名                                                             
                  憶聲                                                             
                  科風                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  勁永                                                             
                  鈞寶                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  帆宣                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  悅城                                                             
                  群電                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  南電                                                             
                  致新                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  裕民                                                             
                  宅配通                                                           
                  六福                                                             
                  鳳凰                                                             
                  好樂迪                                                           
                  華票                                                             
                  台產                                                             
                  元大金                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  櫻花                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  宏全                                                             
                  國光生                                                           
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