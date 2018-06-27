國務院：推進重要農産品全産業鏈大數據建設

據中國政府網6月27日消息，國務院總理李克強6月27日主持召開國務院常務會議，聽取深入推進“互聯網+農業”促進農村一二三産業融合發展情況匯報;部署調整運輸結構提高運輸效率，降低實體經濟物流成本。

會議指出，按照黨中央、國務院部署，深入實施鄉村振興戰略，更大發揮市場作用，依託“互聯網+”發展各種專業化社會服務，促進農業生産管理更加精準高效，使億萬小農戶與瞬息萬變的大市場更好對接，對推動農業提質增效、拓寬農民新型就業和增收渠道意義重大。一要加快信息技術在農業生産中的廣泛應用。圍繞良種繁育、田間管理、病蟲害防治、收儲等環節，利用大數據、物聯網等提高農業生産管理效能。擴大農業物聯網區域試驗範圍、規模和内容，推進重要農産品全産業鏈大數據建設。二要實施“互聯網+”農産品出村工程，強化電商企業與小農戶、家庭農場、農民合作社等産銷對接，加強農村網絡寬帶、冷鏈物流等設施建設，推動解決農産品“賣難”問題，實現優質優價帶動農民增收。強化網上銷售農産品質量安全監管。三要鼓勵社會力量運用互聯網發展各種親農惠農新業態、新模式，滿足“三農”發展多樣化需求，推動大眾創業、萬眾創新在農村向深度發展，帶動更多農民就近就業。探索政府購買服務等機製，建設涉農公益服務平台，加大對農戶信息技術應用培訓，使手機成為廣大農民的“新農具”，使互聯網成為助力農村一二三産業融合發展的重要設施。

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