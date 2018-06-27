聯合能源(00467-HK)擬4800萬美元收購風電項目及可再生能源開發項目

聯合能源集團(00467-HK)公布，於2018年6月27日，SSIHL(公司的全資附屬公司)與東方投控訂立目標公司買賣協議，據此，SSIHL同意購買及東方投控同意出售東方集團北京投資控股有限公司(目標公司)48%股權，總對價為4800萬美元。

股權收購完成後，SSIHL將持有目標公司48%的股份。賣方東方投控將於股權收購完成時或之前將目標公司剩餘52%的股份轉讓給東方産發。

目標公司為根據毛里求斯法律註冊成立的有限公司及東方投股的全資附屬公司。目標公司通過其附屬公司及聯營公司，從事開發及經營位於巴基斯坦約100兆瓦風電項目及位於中國可再生能源開發項目的業務。

目標公司截至2017年及2016年12月31日止年度的未經審核綜合除稅前淨溢利/虧損分别為約3949.58萬港元的溢利及344.12萬港元的虧損，而目標公司的未經審核綜合除稅後淨溢利/虧損分别為約3949.58萬港元的溢利及379.47萬港元的虧損。

公告稱，股權收購與公司目前擴展其能源相關經營業務的策略一緻。鑒於公司於南亞地區的現有業務，收購事項將於公司内締造策略協同效益。憑藉管理層於能源相關業務的豐富經驗，集團已成功擴展其業務，使之成為能源相關行業重要一員。公司相信，股權收購有利集團持續發展。

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