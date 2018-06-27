央行：我國銀對美中曝險最多 合計近1200億美元

台灣央行今 (27) 日公布 3 月底本國銀行外國債權直接風險餘額為 4064 億美元，較去年 12 月底增加 0.73%，主要是因非銀行的私人部門債權增加所致，其中，對美國曝險仍居冠，中國大陸排第二也未改變，合計我國銀對此兩國債權直接風險餘額近 1200 億美元、為 1181 億美元。

央行指出，國銀 3 月底外國債權直接風險前十大國家 (地區) 依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、英國、新加坡和英屬西印度群島，合計 3075 億美元，占我國外國債權直接風險餘額的 75.68%。

其中，對美國直接風險餘額為 712 億美元，較前一季減少 44 億美元，對中國則為 469 億美元，季增 16 億美元。

央行說明，對中國曝險增加主要是因國銀投資和資金拆存。

由於美國和中國為我國前兩大曝險國，對於近來的中美貿易戰議題，央行指出，銀行授信會跟著企業，若有企業前往美國藉此避開高關稅，國銀對美國的直接風險餘額則會上揚。

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