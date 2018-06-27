[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月26日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降 低 股 權 成 交 量 融券餘額 >= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技 嘉裕 昶和 福壽 新日光 宏洲 元大滬深300正2 元大台商50 信昌化 大統染 大統益 臺企銀 嘉裕 國泰臺灣加權正2 富邦摩台 世紀鋼 海悅 興泰 東華 富邦恒生國企正2 富邦發達 麗正 銘旺科 達新 大東 群益臺灣加權反1 富邦金融 中環 卓越 地球 立益 正道 元大MSCI台灣 國巨 統領 恆大 佳和 同開 永豐臺灣加權 光罩 怡華 昶和 國泰日經225 茂矽 昶和 三洋紡 元大歐洲50 錸德 大統染 本盟 元大日經225 廷鑫 永記 瑞利 元大美債20正2 智寶 日勝化 樂士 國泰20年美債反1 威盛 展宇 正峰新 元大美債7-10正2 環科 士紙 億泰 元大美債7-10反1 隴華 六暉-KY 毛寶 元大S&P日圓反1 新利虹 光罩 燁興 富邦歐洲 友旺 茂矽 中鴻 FH彭博高收益債 奇力新 智寶 聚亨 FH彭博新興債 大毅 銘旺科 千興 FH富時不動產 吉祥全 奇力新 威致 元大台灣高息低波 華新科 大毅 華豐 富邦臺灣優質高息 嘉晶 嘉晶 首利 FH富時高息低波 星通 日電貿 麗正 國泰RMB短期報酬 禾伸堂 玉晶光 東訊 新光內需收益 玉晶光 揚明光 華泰 宏洲 揚明光 傳奇 錸德 嘉裕 佳凌 迎廣 倫飛 東華 瀚宇博 嘉聯益 威盛 大東 鈞寶 亞弘電 國碩 立益 達方 鈺邦 銘旺科 佳和 富鼎 富鼎 統懋 年興 杜康-DR 華友聯 翔耀 昶和 陽光能源-DR 潤弘 太空梭 三洋紡 潤泰材 遠雄來 新利虹 本盟 夏都 麗臺 瑞利 欣欣 華映 樂士 統領 吉祥全 正峰新 客思達-KY 憶聲 中砂 康師傅-DR 科風 倉佑 友佳-DR 和鑫 億泰 一零四 力特 東聯 欣天然 喬鼎 毛寶 新海 正達 三福化 欣高 晟鈦 台玻 全國 同泰 台紙 jpp-KY 新世紀 寶隆 台數科 誠創 東和鋼鐵 波力-KY 嘉威 燁興 泰昇-KY 力銘 春源 政伸 亞太電 春雨 吉源-KY 達能 中鴻 清惠 聚亨 慧友 志聯 勁永 千興 捷泰 威致 互億 華豐 天瀚 勤益控 迅杰 首利 華上 麗正 光麗-KY 台達電 元晶 東訊 華冠 華泰 裕豐 錸德 寶徠 華碩 皇普 倫飛 日勝生 震旦行 台船 威盛 六福 漢唐 台南-KY 國碩 康師傅-DR 南亞科 聖馬丁-DR 錩新 神州-DR 銘旺科 耀傑-DR 統懋 同方友友-DR 翔耀 晨訊科-DR 太空梭 友佳-DR 新利虹 陽光能源-DR 敦吉 精熙-DR 盟立 中福 麗臺 雷虎 華映 中視 吉祥全 秋雨 華固 慶豐富 健和興 國光生 華立 憶聲 科風 和鑫 力特 立萬利 喬鼎 正達 晟鈦 昇貿 同泰 新世紀 誠創 嘉威 力銘 亞太電 達能 清惠 慧友 競國 勁永 捷泰 互億 帆宣 天瀚 迅杰 華上 悅城 群電 光麗-KY 元晶 南電 華冠 裕豐 寶徠 國建 皇普 日勝生 台船 裕民 宅配通 六福 好樂迪 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 櫻花 新海 中視 秋雨 成霖 慶豐富 岱宇 國光生 全宇生技-KY 訊映