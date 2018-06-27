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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月26日 交易日  
  
停止融資         融資分配        停止融券         融券分配  股價波動    降    低  股    權  成 交 量   融券餘額 >=
                                                            過    劇    融資成數  過度集中  過度異常   融資餘額60%
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元大美債7-10正2  元大台灣50正2   富邦科技                   嘉裕                  昶和      福壽       新日光
宏洲             元大滬深300正2  元大台商50                 信昌化                大統染    大統益     臺企銀
嘉裕             國泰臺灣加權正2 富邦摩台                   世紀鋼                海悅      興泰
東華             富邦恒生國企正2 富邦發達                   麗正                  銘旺科    達新
大東             群益臺灣加權反1 富邦金融                   中環                  卓越      地球
立益             正道            元大MSCI台灣               國巨                  統領      恆大
佳和             同開            永豐臺灣加權               光罩                            怡華
昶和                             國泰日經225                茂矽                            昶和
三洋紡                           元大歐洲50                 錸德                            大統染
本盟                             元大日經225                廷鑫                            永記
瑞利                             元大美債20正2              智寶                            日勝化
樂士                             國泰20年美債反1            威盛                            展宇
正峰新                           元大美債7-10正2            環科                            士紙
億泰                             元大美債7-10反1            隴華                            六暉-KY
毛寶                             元大S&P日圓反1             新利虹                          光罩
燁興                             富邦歐洲                   友旺                            茂矽
中鴻                             FH彭博高收益債             奇力新                          智寶
聚亨                             FH彭博新興債               大毅                            銘旺科
千興                             FH富時不動產               吉祥全                          奇力新
威致                             元大台灣高息低波           華新科                          大毅
華豐                             富邦臺灣優質高息           嘉晶                            嘉晶
首利                             FH富時高息低波             星通                            日電貿
麗正                             國泰RMB短期報酬            禾伸堂                          玉晶光
東訊                             新光內需收益               玉晶光                          揚明光
華泰                             宏洲                       揚明光                          傳奇
錸德                             嘉裕                       佳凌                            迎廣
倫飛                             東華                       瀚宇博                          嘉聯益
威盛                             大東                       鈞寶                            亞弘電
國碩                             立益                       達方                            鈺邦
銘旺科                           佳和                       富鼎                            富鼎
統懋                             年興                       杜康-DR                         華友聯
翔耀                             昶和                       陽光能源-DR                     潤弘
太空梭                           三洋紡                     潤泰材                          遠雄來
新利虹                           本盟                                                       夏都
麗臺                             瑞利                                                       欣欣
華映                             樂士                                                       統領
吉祥全                           正峰新                                                     客思達-KY
憶聲                             中砂                                                       康師傅-DR
科風                             倉佑                                                       友佳-DR
和鑫                             億泰                                                       一零四
力特                             東聯                                                       欣天然
喬鼎                             毛寶                                                       新海
正達                             三福化                                                     欣高
晟鈦                             台玻                                                       全國
同泰                             台紙                                                       jpp-KY
新世紀                           寶隆                                                       台數科
誠創                             東和鋼鐵                                                   波力-KY
嘉威                             燁興                                                       泰昇-KY
力銘                             春源                                                       政伸
亞太電                           春雨                                                       吉源-KY
達能                             中鴻
清惠                             聚亨
慧友                             志聯
勁永                             千興
捷泰                             威致
互億                             華豐
天瀚                             勤益控
迅杰                             首利
華上                             麗正
光麗-KY                          台達電
元晶                             東訊
華冠                             華泰
裕豐                             錸德
寶徠                             華碩
皇普                             倫飛
日勝生                           震旦行
台船                             威盛
六福                             漢唐
台南-KY                          國碩
康師傅-DR                        南亞科
聖馬丁-DR                        錩新
神州-DR                          銘旺科
耀傑-DR                          統懋
同方友友-DR                      翔耀
晨訊科-DR                        太空梭
友佳-DR                          新利虹
陽光能源-DR                      敦吉
精熙-DR                          盟立
中福                             麗臺
雷虎                             華映
中視                             吉祥全
秋雨                             華固
慶豐富                           健和興
國光生                           華立
                                 憶聲
                                 科風
                                 和鑫
                                 力特
                                 立萬利
                                 喬鼎
                                 正達
                                 晟鈦
                                 昇貿
                                 同泰
                                 新世紀
                                 誠創
                                 嘉威
                                 力銘
                                 亞太電
                                 達能
                                 清惠
                                 慧友
                                 競國
                                 勁永
                                 捷泰
                                 互億
                                 帆宣
                                 天瀚
                                 迅杰
                                 華上
                                 悅城
                                 群電
                                 光麗-KY
                                 元晶
                                 南電
                                 華冠
                                 裕豐
                                 寶徠
                                 國建
                                 皇普
                                 日勝生
                                 台船
                                 裕民
                                 宅配通
                                 六福
                                 好樂迪
                                 台南-KY
                                 康師傅-DR
                                 聖馬丁-DR
                                 神州-DR
                                 耀傑-DR
                                 同方友友-DR
                                 晨訊科-DR
                                 友佳-DR
                                 陽光能源-DR
                                 精熙-DR
                                 中福
                                 雷虎
                                 櫻花
                                 新海
                                 中視
                                 秋雨
                                 成霖
                                 慶豐富
                                 岱宇
                                 國光生
                                 全宇生技-KY
                                 訊映
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