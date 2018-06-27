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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月26日 交易日  
  
停止融資   融資分配 停止融券         融券分配   股價波動   降    低  股    權  成 交 量  融券餘額 >=
                                                過    劇   融資成數  過度集中  過度異常  融資餘額60%
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合世       鈦昇     B富邦美債1-3                唐鋒                 新昕纖    生泰      全銓
易威       永捷     B富邦美債7-10               益通                 謚源      杏昌
穆拉德     凱衛     富邦美債20年                光頡                 東林      美時
南璋       海灣     B元大美債7-10               華容                 欣厚-KY   大樹
勝昱       友威科   富邦中國政策債              天揚                 友銓      其祥-KY
精確       太普高   B元大美債1-3                九豪                 達威      德麥
宏易                元大投資級公司債            信昌電               松崗      中華食
唐鋒                元大中國債3-5               立敦                 三圓      世坤
榮群                群益15年IG電信債            蜜望實               雙喜      萬國通
天宇                群益15年IG科技債            奧斯特               力泰      新昕纖
新零售              群益10年IG金融債            士開                 理銘      光明
力新                國泰5Y+新興債               昇華                 亞都      聚紡
恩得利              國泰1-5Y高收債              大宇資               東凌-KY   興采
李洲                富邦全球投等債              鼎創達               關中      新麥
凱柏實業            富邦全球高收債                                   隆中      泰茂
遠昇                合世                                             時報      方土霖
及成                易威                                             明揚      至興
鑫龍騰              進階                                             欣泰      瑞穎
和進                穆拉德                                                     大恭
耀勝                大樹                                                       致振
倚強                南璋                                                       長盛
錦明                勝昱                                                       康聯訊
鑫創                興采                                                       韋僑
廣寰科              新麥                                                       威潤
點晶                精確                                                       唐榮
建舜電              方土霖                                                     晉椿
泰谷                宏易                                                       世豐
典範                瑞穎                                                       久陽
長天                唐鋒                                                       強新
哲固                大恭                                                       尼克森
益通                永純                                                       力新
振維                宇智                                                       凌網
鴻翊                榮群                                                       李洲
迎輝                天宇                                                       港建
欣厚-KY             松和                                                       倚強
兆遠                新零售                                                     至寶電
系統電              力新                                                       點晶
世紀                蒙恬                                                       幸康
華容                恩得利                                                     迎輝
建榮                川寶                                                       堡達
立衛                李洲                                                       重鳥鵬
天揚                凱柏實業                                                   光頡
鈺創                遠昇                                                       天鉞電
佳總                及成                                                       達威
合正                穩懋                                                       凱鈺
寶聯通              鑫龍騰                                                     彩富
昇益                和進                                                       合邦
凱鈺                耀勝                                                       業強
德宏                順達                                                       撼訊
合邦                倚強                                                       合晶
萬旭                錦明                                                       易通展
驊宏資              鑫創                                                       沛亨
久正                廣寰科                                                     迅德
上揚                點晶                                                       大中
全譜                建舜電                                                     倉和
易通展              泰谷                                                       星雲
安鈦克              典範                                                       森田
元隆                熱映                                                       三圓
沛亨                長天                                                       力泰
九暘                哲固                                                       富裔
凱碩                益通                                                       惠普
全達                振維                                                       中連貨
奧斯特              鴻翊                                                       安心
保銳                迎輝                                                       漢來美食
越峰                力旺                                                       燦星旅
英格爾              元創精密                                                   易飛網
士開                欣厚-KY                                                    高野
志嘉                友輝                                                       亞都
富裔                兆遠                                                       老爺知
正德                亞泰                                                       滿心
燦星旅              雷笛克                                                     東凌-KY
富驛-KY             笙科                                                       德記
劍湖山              系統電                                                     邁達康
德記                世紀                                                       大展證
泰偉                華容                                                       誠品生活
華義                建榮                                                       得利影
昇華                立衛                                                       時報
得利影              天揚                                                       琉園
鼎創達              鈺創                                                       旭然
花王                台林                                                       捷必勝-KY
邦泰                佳總                                                       明揚
                    協益                                                       紅木-KY
                    合正                                                       霹靂
                    寶聯通                                                     花王
                    昇益                                                       欣雄
                    凱鈺                                                       欣泰
                    德宏                                                       大汽電
                    合邦
                    上奇
                    萬旭
                    驊宏資
                    久正
                    萬潤
                    上揚
                    全譜
                    易通展
                    安鈦克
                    元隆
                    沛亨
                    勁豐
                    九暘
                    凱碩
                    全達
                    鉅橡
                    奧斯特
                    保銳
                    越峰
                    英格爾
                    群聯
                    金居
                    士開
                    德昌
                    三豐
                    志嘉
                    理銘
                    富裔
                    正德
                    燦星旅
                    富驛-KY
                    劍湖山
                    德記
                    泰偉
                    華義
                    昇華
                    得利影
                    時報
                    鼎創達
                    鉅邁
                    花王
                    邦泰
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