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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月26日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     鈦昇     B富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰     全銓       
易威     永捷     B富邦美債7-10          益通              謚源     杏昌                
穆拉德   凱衛     富邦美債20年          光頡              東林     美時                
南璋     海灣     B元大美債7-10          華容              欣厚-KY  大樹                
勝昱     友威科   富邦中國政策債          天揚              友銓     其祥-KY             
精確     太普高   B元大美債1-3          九豪              達威     德麥                
宏易              元大投資級公司債          信昌電            松崗     中華食              
唐鋒              元大中國債3-5          立敦              三圓     世坤                
榮群              群益15年IG電信債          蜜望實            雙喜     萬國通              
天宇              群益15年IG科技債          奧斯特            力泰     新昕纖              
新零售            群益10年IG金融債          士開              理銘     光明                
力新              國泰5Y+新興債          昇華              亞都     聚紡                
恩得利            國泰1-5Y高收債          大宇資            東凌-KY  興采                
李洲              富邦全球投等債          鼎創達            關中     新麥                
凱柏實業          富邦全球高收債                            隆中     泰茂                
遠昇              合世                                時報     方土霖              
及成              易威                                明揚     至興                
鑫龍騰            進階                                欣泰     瑞穎                
和進              穆拉德                                       大恭                
耀勝              大樹                                         致振                
倚強              南璋                                         長盛                
錦明              勝昱                                         康聯訊              
鑫創              興采                                         韋僑                
廣寰科            新麥                                         威潤                
點晶              精確                                         唐榮                
建舜電            方土霖                                       晉椿                
泰谷              宏易                                         世豐                
典範              瑞穎                                         久陽                
長天              唐鋒                                         強新                
哲固              大恭                                         尼克森              
益通              永純                                         力新                
振維              宇智                                         凌網                
鴻翊              榮群                                         李洲                
迎輝              天宇                                         港建                
欣厚-KY           松和                                         倚強                
兆遠              新零售                                       至寶電              
系統電            力新                                         點晶                
世紀              蒙恬                                         幸康                
華容              恩得利                                       迎輝                
建榮              川寶                                         堡達                
立衛              李洲                                         重鳥鵬              
天揚              凱柏實業                                     光頡                
鈺創              遠昇                                         天鉞電              
佳總              及成                                         達威                
合正              穩懋                                         凱鈺                
寶聯通            鑫龍騰                                       彩富                
昇益              和進                                         合邦                
凱鈺              耀勝                                         業強                
德宏              順達                                         撼訊                
合邦              倚強                                         合晶                
萬旭              錦明                                         易通展              
驊宏資            鑫創                                         沛亨                
久正              廣寰科                                       迅德                
上揚              點晶                                         大中                
全譜              建舜電                                       倉和                
易通展            泰谷                                         星雲                
安鈦克            典範                                         森田                
元隆              熱映                                         三圓                
沛亨              長天                                         力泰                
九暘              哲固                                         富裔                
凱碩              益通                                         惠普                
全達              振維                                         中連貨              
奧斯特            鴻翊                                         安心                
保銳              迎輝                                         漢來美食            
越峰              力旺                                         燦星旅              
英格爾            元創精密                                     易飛網              
士開              欣厚-KY                                      高野                
志嘉              友輝                                         亞都                
富裔              兆遠                                         老爺知              
正德              亞泰                                         滿心                
燦星旅            雷笛克                                       東凌-KY             
富驛-KY           笙科                                         德記                
劍湖山            系統電                                       邁達康              
德記              世紀                                         大展證              
泰偉              華容                                         誠品生活            
華義              建榮                                         得利影              
昇華              立衛                                         時報                
得利影            天揚                                         琉園                
鼎創達            鈺創                                         旭然                
花王              台林                                         捷必勝-KY            
邦泰              佳總                                         明揚                
                  協益                                         紅木-KY             
                  合正                                         霹靂                
                  寶聯通                                       花王                
                  昇益                                         欣雄                
                  凱鈺                                         欣泰                
                  德宏                                         大汽電              
                  合邦                                                             
                  上奇                                                             
                  萬旭                                                             
                  驊宏資                                                           
                  久正                                                             
                  萬潤                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  勁豐                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  鉅橡                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  英格爾                                                           
                  群聯                                                             
                  金居                                                             
                  士開                                                             
                  德昌                                                             
                  三豐                                                             
                  志嘉                                                             
                  理銘                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  鉅邁                                                             
                  花王                                                             
                  邦泰
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