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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月26日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         14194         0    00632R 元大台灣50反1         -31626         0  
00677U 富邦VIX                 9452         0    2323   中環                   -6660    -24886  
0056   元大高股息              6373       442    2330   台積電                 -4981    -26093  
2349   錸德                    5980      4544    2409   友達                   -4846     12717  
2888   新光金                  3459      6342    2317   鴻海                   -4305    -39814  
2344   華邦電                  3146    -20371    2337   旺宏                   -3615      4577  
00655L 國泰中國A50正2          2814         0    3481   群創                   -2975    -11951  
2367   燿華                    2486     -1725    2332   友訊                   -1885     -1405  
00636  國泰中國A50             2476      1195    4938   和碩                   -1855     -9238  
00633L 富邦上証正2             2193         0    1101   台泥                   -1793     -1683  
2886   兆豐金                  1950    -11938    2880   華南金                 -1728    -13030  
2303   聯電                    1872     -1113    00672L 元大S&P原油正2         -1658         0  
2408   南亞科                  1709     -1758    3231   緯創                   -1614    -18928  
2883   開發金                  1379     -5407    00676R 富邦臺灣加權反1        -1558         0  
00643  群益深証中小            1350      1326    006207 FH滬深                 -1535         0  
2353   宏碁                    1157      6141    00703  台新MSCI中國           -1452     -3456  
2426   鼎元                    1138        89    2301   光寶科                 -1441    -12325  
2371   大同                    1000     -2340    2448   晶電                   -1384     -3194  
1102   亞泥                     946     -1862    00664R 國泰臺灣加權反1        -1312         0  
6153   嘉聯益                   920      2274    2610   華航                   -1263    -11244  
3514   昱晶                     909      -269    5880   合庫金                 -1215     -8932  
2891   中信金                   883      8423    2887   台新金                 -1165    -17002  
2313   華通                     854     -3441    2603   長榮                   -1078     -3528  
1312   國喬                     829      2241    2363   矽統                    -964       104  
2515   中工                     786     -6040    2356   英業達                  -950      7472  
00631L 元大台灣50正2            662         0    1605   華新                    -946    -11316  
3702   大聯大                   649      4605    1402   遠東新                  -839      2141  
00634R 富邦上証反1              525         0    0058   富邦發達                -821       -22  
3698   隆達                     525     -2563    0059   富邦金融                -821        18  
2834   臺企銀                   482      2753    2456   奇力新                  -775      1268  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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