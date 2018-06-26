◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月26日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 14194 0 00632R 元大台灣50反1 -31626 0 00677U 富邦VIX 9452 0 2323 中環 -6660 -24886 0056 元大高股息 6373 442 2330 台積電 -4981 -26093 2349 錸德 5980 4544 2409 友達 -4846 12717 2888 新光金 3459 6342 2317 鴻海 -4305 -39814 2344 華邦電 3146 -20371 2337 旺宏 -3615 4577 00655L 國泰中國A50正2 2814 0 3481 群創 -2975 -11951 2367 燿華 2486 -1725 2332 友訊 -1885 -1405 00636 國泰中國A50 2476 1195 4938 和碩 -1855 -9238 00633L 富邦上証正2 2193 0 1101 台泥 -1793 -1683 2886 兆豐金 1950 -11938 2880 華南金 -1728 -13030 2303 聯電 1872 -1113 00672L 元大S&P原油正2 -1658 0 2408 南亞科 1709 -1758 3231 緯創 -1614 -18928 2883 開發金 1379 -5407 00676R 富邦臺灣加權反1 -1558 0 00643 群益深証中小 1350 1326 006207 FH滬深 -1535 0 2353 宏碁 1157 6141 00703 台新MSCI中國 -1452 -3456 2426 鼎元 1138 89 2301 光寶科 -1441 -12325 2371 大同 1000 -2340 2448 晶電 -1384 -3194 1102 亞泥 946 -1862 00664R 國泰臺灣加權反1 -1312 0 6153 嘉聯益 920 2274 2610 華航 -1263 -11244 3514 昱晶 909 -269 5880 合庫金 -1215 -8932 2891 中信金 883 8423 2887 台新金 -1165 -17002 2313 華通 854 -3441 2603 長榮 -1078 -3528 1312 國喬 829 2241 2363 矽統 -964 104 2515 中工 786 -6040 2356 英業達 -950 7472 00631L 元大台灣50正2 662 0 1605 華新 -946 -11316 3702 大聯大 649 4605 1402 遠東新 -839 2141 00634R 富邦上証反1 525 0 0058 富邦發達 -821 -22 3698 隆達 525 -2563 0059 富邦金融 -821 18 2834 臺企銀 482 2753 2456 奇力新 -775 1268 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股