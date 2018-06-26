〈小米IPO〉標榜互聯網公司遭質疑 風投：小米估值更接近200億美元

小米 (1810-HK) H 股股票的發行價區間為港幣 17 元到 22 元，市場估值在 540 億美元到 700 億美元。無論是融資額還是估值，遠遠低於小米過去期待的數值。

不過，有投資人士表示，即使是按照發行價低價位，小米股票價格仍然太高。一位常駐香港知名風險投資家更直言，如果小米把自己和蘋果公司比較，那麼估值應該接近 200 億美元。

小米主要業務的消費電子和生活電器製造 (主要委託富士康集團代工)，硬體收入超過總收入的 7 成。但是在小米的招股書中，該公司自我標榜為一家所謂的「互聯網公司」，這一說法遭到外界質疑，也導致小米公司主動調低估值，告別過去 1000 億美元的不切實際的期望。

《金融時報》則指出，小米公司以及相關的顧問公司認為小米配得上更高的本益比，因為小米擁有一個比較廣泛的生態。

報導稱，在小米公司第一季的收入中，互聯網收入只占到 9.4%，而單單是手機這一個硬體就占了 67.5% 的收入。小米的其他家用電器或消費電子產品還包括電視機、機上盒、筆記型電腦等。

在中國，幾乎所有的智慧手機製造商都在不同程度涉足了一些互聯網業務，比如在手機中植入了自家的軟體商店，利用內置官方軟體推出新聞、音樂、視頻等服務，甚至在手機或機上盒不同位置強行插入網路廣告，引發消費者不滿。

時至今日，魅族、一加、OPPO、vivo、華為等手機廠商，並未宣稱自己是一家互聯網公司。