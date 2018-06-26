這家投行開始用AI寫研報！分析師要丟飯碗了嗎？

人工智慧「入侵」金融行業的步伐根本停不下來。近日，又一家大銀行開始用 AI 撰寫研報。

據英國金融時報，德國商業銀行（Commerzbank）正在試驗最新的 AI 技術，用其來自動生成體育報告。這家德國銀行正在與 Retresco 合作，後者是兩年前德商行的金融科技孵化器部門投資的內容自動化生產公司。

德國商業銀行研發部門 Mainincubator 的負責人 Michael Spitz 表示，AI 撰寫研報的領域很有前景，因為股票研報評估季度收益時，經常有著類似的結構，原始文件通常是按照通用報告標準來編制的，使得機器學習程序可以更容易地提取和處理相關數據，然後使用自然語言處理工具將其嵌入到報告中，Retresco 目前正使用類似的技術在編寫足球報告。

Spitz 表示，在編寫季度收益報告時，AI 技術已經足夠先進，能達到人類分析師 75% 的水平。但上述媒體表示，總體來看，該項目還處於初期階段，可能需要數年的時間，才能生產出質量足夠高的報告，令銀行願意將其賣給客戶。

在歐洲投資者保護措施 Mifid II 實施之後，銀行面臨着削減股票和債券研究成本的巨大壓力。

新規要求銀行對研報要明確定價，讓投資者明確知悉研究費用具體是多少，而不能將其捆綁到交易傭金中。歐盟認為，通過交易傭金來支付研究費用（或其他服務）存在一定誘導風險，為確保買方的交易執行和賣方的研究之間不存在任何關聯，新規禁止通過交易傭金來支付研究費用。

這也引發了各大銀行和券商的價格戰，一些銀行表示，其研究方面的收入下降了 30%。由此，一些中小券商由於其研究難以帶來交易傭金，而將逐步退出市場，歐洲證券研究行業的集中度或將進一步提高。

金融行業應用 AI 技術來撰寫研報早已有之。曾被《財富》雜誌形容為「一家讓華爾街人神共憤」的公司——Kensho，就是專注於為大型金融機構提供人工智慧和投研分析服務的公司。

Kensho 開發的 Warren 分析軟體（取自沃倫 · 巴菲特），使用戶只需要通過文本框輸入簡單的文字，就可以搜尋複雜的問題（如新款蘋果手機上線，哪只股票將快速上漲？），讓量化投資分析實現大眾化。

Warren 基於雲端運算的資訊輔助系統，通過大數據搜尋和分析經濟報告、貨幣政策、政治動向、自然災害等所有對資產產生影響的資料，在幾分鐘內完成分析過程，為用戶提供投資建議。

而對比以往的傳統模式，資產分析師團隊往往需要幾天時間搜集數據、建立模型，然後進行分析、撰寫報告，最後得出結論，整個過程可能需要一周。

目前，AI 撰寫研究報告已具有相當的精準度，以 Kensho 為例，其曾成功預測川普當選後的美元走勢，並預測到科技公司將跑贏大盤。