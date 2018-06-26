[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/06/25 107/06/22 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.46150 10.46020 0.00130 0.01243 大華銀多元特別收益平衡基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.95350 9.92540 0.02810 0.28311 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.95350 9.92540 0.02810 0.28311 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.94060 9.92010 0.02050 0.20665 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.94060 9.92010 0.02050 0.20665 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.27040 9.24140 0.02900 0.31381 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.51180 9.47960 0.03220 0.33968 中國信託台灣活力基金 16.27000 16.36000 -0.09000 -0.55012 中國信託台灣優勢基金 18.44000 18.56000 -0.12000 -0.64655 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.43000 9.50000 -0.07000 -0.73684 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.01000 10.10000 -0.09000 -0.89109 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.79180 9.78540 0.00640 0.06540 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.23960 9.23360 0.00600 0.06498 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19770 10.19860 -0.00090 -0.00882 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.61930 9.62020 -0.00090 -0.00936 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.28290 10.29850 -0.01560 -0.15148 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.00080 9.01450 -0.01370 -0.15198 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.35040 11.32150 0.02890 0.25527 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.27500 10.24880 0.02620 0.25564 中國信託智能運動基金-台幣 10.82000 10.88000 -0.06000 -0.55147 中國信託智能運動基金-美元 10.70000 10.76000 -0.06000 -0.55762 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97810 10.97770 0.00040 0.00364 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.39770 9.38020 0.01750 0.18656 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.12450 9.10750 0.01700 0.18666 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.55410 9.53630 0.01780 0.18666 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.27110 9.25380 0.01730 0.18695 中國信託精穩基金 18.95390 18.98900 -0.03510 -0.18484 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.68000 11.69000 -0.01000 -0.08554 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 67.72000 67.93000 -0.21000 -0.30914 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.74210 37.74780 -0.00570 -0.01510 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.98000 20.00000 -0.02000 -0.10000 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.34240 11.34130 0.00110 0.00970 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85400 10.86540 -0.01140 -0.10492 元大上證50基金 29.53000 30.16000 -0.63000 -2.08886 元大大中華TMT基金-人民幣 12.24000 12.19000 0.05000 0.41017 元大大中華TMT基金-新台幣 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.09000 13.09000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-美元 12.95500 12.97100 -0.01600 -0.12335 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.18700 17.20500 -0.01800 -0.10462 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.08600 11.02000 0.06600 0.59891 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.07500 11.02200 0.05300 0.48086 元大中國平衡基金-人民幣 3.11000 3.08000 0.03000 0.97403 元大中國平衡基金-新台幣 14.42000 14.31000 0.11000 0.76869 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.15890 47.16960 -0.01070 -0.02268 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.36540 10.36750 -0.00210 -0.02026 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62640 9.62830 -0.00190 -0.01973 元大中國機會債券基金-新台幣 9.90530 9.91860 -0.01330 -0.13409 元大巴西指數基金 5.09700 5.07000 0.02700 0.53254 元大巴菲特基金 30.16000 30.10000 0.06000 0.19934 元大日經225基金 28.10000 28.31000 -0.21000 -0.74179 元大台商收成基金 23.68000 23.79000 -0.11000 -0.46238 元大台灣50單日反向1倍基金 12.69000 12.61000 0.08000 0.63442 元大台灣50單日正向2倍基金 36.06000 36.43000 -0.37000 -1.01565 元大台灣中型100基金 33.24000 33.32000 -0.08000 -0.24010 元大台灣加權股價指數基金 24.89200 24.98400 -0.09200 -0.36824 元大台灣卓越50基金 80.86000 81.15000 -0.29000 -0.35736 元大台灣金融基金 17.52000 17.55000 -0.03000 -0.17094 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.69000 30.83000 -0.14000 -0.45410 元大台灣高股息基金 25.60000 25.77000 -0.17000 -0.65968 元大台灣電子科技基金 35.52000 35.76000 -0.24000 -0.67114 元大全球ETF成長組合基金 10.44000 10.39000 0.05000 0.48123 元大全球ETF穩健組合基金 14.76000 14.70000 0.06000 0.40816 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 14.00000 13.91000 0.09000 0.64702 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.24000 13.14000 0.10000 0.76104 元大全球不動產證券化基金-美元 13.14000 13.05000 0.09000 0.68966 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.90000 6.90000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.60000 8.53000 0.07000 0.82063 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.76000 6.71000 0.05000 0.74516 元大全球股票入息基金-美元配息 9.71000 9.69700 0.01300 0.13406 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 元大全球新興市場精選組合基金 13.73000 13.70000 0.03000 0.21898 元大全球農業商機基金 17.11000 17.02000 0.09000 0.52879 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 元大印尼指數基金 8.42000 8.39600 0.02400 0.28585 元大印度指數基金 9.79000 9.72800 0.06200 0.63734 元大印度基金 12.76000 12.69000 0.07000 0.55162 元大多多基金 21.54000 21.54000 0.00000 0.00000 元大多福基金 58.46000 58.48000 -0.02000 -0.03420 元大亞太成長基金 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57760 8.57760 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.10330 7.10330 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.69600 9.68500 0.01100 0.11358 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.00200 10.08000 -0.07800 -0.77381 元大卓越基金 51.48000 51.48000 0.00000 0.00000 元大店頭基金 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 元大泛歐成長基金 9.50000 9.39000 0.11000 1.17146 元大美元貨幣市場基金-美元 10.23380 10.23220 0.00160 0.01564 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.43720 9.40600 0.03120 0.33170 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.14650 31.18790 -0.04140 -0.13274 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.56030 37.61740 -0.05710 -0.15179 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.11390 19.11240 0.00150 0.00785 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.18560 19.19850 -0.01290 -0.06719 元大美國政府7至10年期債券基金 38.06720 38.11830 -0.05110 -0.13406 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.50570 20.50460 0.00110 0.00536 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.93550 17.94970 -0.01420 -0.07911 元大高科技基金 20.86000 20.82000 0.04000 0.19212 元大得利貨幣市場基金 16.24140 16.24080 0.00060 0.00369 元大得寶貨幣市場基金 11.97350 11.97310 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 13.98000 14.07000 -0.09000 -0.63966 元大華夏中小基金 8.17000 8.12000 0.05000 0.61576 元大新中國基金-人民幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 元大新中國基金-美元 10.10400 10.06700 0.03700 0.36754 元大新中國基金-新台幣 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 元大新主流基金 30.09000 30.08000 0.01000 0.03324 元大新東協平衡基金-美元 9.49400 9.49900 -0.00500 -0.05264 元大新東協平衡基金-新台幣 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.28180 10.29450 -0.01270 -0.12337 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.07330 10.09900 -0.02570 -0.25448 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.53360 10.55860 -0.02500 -0.23677 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.26360 9.28570 -0.02210 -0.23800 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77270 9.77470 -0.00200 -0.02046 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.43560 9.43750 -0.00190 -0.02013 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.75520 9.75550 -0.00030 -0.00308 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.42130 9.42160 -0.00030 -0.00318 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.53000 9.53210 -0.00210 -0.02203 元大新興亞洲基金 11.88000 11.85000 0.03000 0.25316 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.34430 9.34500 -0.00070 -0.00749 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.22720 9.22780 -0.00060 -0.00650 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.43680 9.43590 0.00090 0.00954 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.31620 9.31530 0.00090 0.00966 元大萬泰貨幣市場基金 15.09070 15.09020 0.00050 0.00331 元大經貿基金 41.62000 41.75000 -0.13000 -0.31138 元大實質多重資產基金-人民幣 9.83000 9.68000 0.15000 1.54959 元大實質多重資產基金-美元 9.55500 9.42600 0.12900 1.36856 元大實質多重資產基金-新台幣 9.90000 9.77000 0.13000 1.33060 元大滬深300單日反向1倍基金 15.28000 15.02000 0.26000 1.73103 元大滬深300單日正向2倍基金 14.64000 15.12000 -0.48000 -3.17460 元大摩臺基金 37.72000 37.86000 -0.14000 -0.36978 元大標普500基金 25.09000 25.09000 0.00000 0.00000 元大標普500單日反向1倍基金 13.43000 13.46000 -0.03000 -0.22288 元大標普500單日正向2倍基金 32.54000 32.39000 0.15000 0.46311 元大標智滬深300基金 17.48000 17.64000 -0.16000 -0.90703 元大歐洲50基金 24.70000 24.40000 0.30000 1.22951 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.58470 9.52520 0.05950 0.62466 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15940 10.15840 0.00100 0.00984 元大績效基金 62.05000 61.95000 0.10000 0.16142 元大韓國KOSPI200基金 22.69000 22.82000 -0.13000 -0.56968 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.62000 15.65000 -0.03000 -0.19169 日盛上選基金 35.50000 35.50000 0.00000 0.00000 日盛小而美基金 19.40000 19.46000 -0.06000 -0.30832 日盛中國內需動力基金 11.00000 10.91000 0.09000 0.82493 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.54710 11.56040 -0.01330 -0.11505 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.76300 9.77420 -0.01120 -0.11459 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.78980 11.79560 -0.00580 -0.04917 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.96210 9.96700 -0.00490 -0.04916 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.67120 10.67680 -0.00560 -0.05245 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.00120 9.00590 -0.00470 -0.05219 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.92000 11.88000 0.04000 0.33670 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.00000 11.94000 0.06000 0.50251 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.18000 12.12000 0.06000 0.49505 日盛日盛基金 14.63000 14.63000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(美元) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 日盛全球抗暖化基金 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.05820 10.04920 0.00900 0.08956 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.52190 9.51340 0.00850 0.08935 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.86140 9.85350 0.00790 0.08017 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.33790 9.33040 0.00750 0.08038 日盛全球新興債券基金A 10.63480 10.62390 0.01090 0.10260 日盛全球新興債券基金B 8.31590 8.30730 0.00860 0.10352 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38990 2.39400 -0.00410 -0.17126 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67580 1.67860 -0.00280 -0.16681 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36970 0.37010 -0.00040 -0.10808 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26010 0.26040 -0.00030 -0.11521 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.24000 12.25540 -0.01540 -0.12566 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.46900 8.47970 -0.01070 -0.12618 日盛亞洲機會基金 7.58000 7.60000 -0.02000 -0.26316 日盛首選基金 18.07000 18.10000 -0.03000 -0.16575 日盛高科技基金 19.12000 19.10000 0.02000 0.10471 日盛貨幣市場基金 14.75850 14.75790 0.00060 0.00407 日盛新台商基金 42.82000 42.73000 0.09000 0.21062 日盛精選五虎基金 38.86000 39.01000 -0.15000 -0.38452 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47460 13.47410 0.00050 0.00371 台新2000高科技基金 35.51000 35.72000 -0.21000 -0.58791 台新MSCI中國基金 22.31000 22.29000 0.02000 0.08973 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.53000 18.41000 0.12000 0.65182 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.98000 21.23000 -0.25000 -1.17758 台新大眾貨幣市場基金 14.15090 14.15040 0.00050 0.00353 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.98550 9.97670 0.00880 0.08821 台新中美貨幣市場基金-美元 10.70980 10.71440 -0.00460 -0.04293 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09790 10.10050 -0.00260 -0.02574 台新中國通基金 48.31000 48.58000 -0.27000 -0.55578 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.54960 0.54720 0.00240 0.43860 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.63600 16.56100 0.07500 0.45287 台新中國精選中小基金-美元 0.40430 0.39860 0.00570 1.43001 台新中國精選中小基金-新台幣 12.25000 12.08000 0.17000 1.40728 台新主流基金 24.44000 24.65000 -0.21000 -0.85193 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.79000 19.66000 0.13000 0.66124 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65660 0.65270 0.00390 0.59752 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.87000 14.78000 0.09000 0.60893 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49290 0.49000 0.00290 0.59184 台新台灣中小基金 37.95000 38.13000 -0.18000 -0.47207 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.64050 9.56360 0.07690 0.80409 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.44830 9.39040 0.05790 0.61659 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.51680 10.45230 0.06450 0.61709 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.51530 10.52060 -0.00530 -0.05038 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.27210 11.27780 -0.00570 -0.05054 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 台新印度基金 15.74000 15.66000 0.08000 0.51086 台新亞美短期債券基金 10.94980 10.95380 -0.00400 -0.03652 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.57870 8.58510 -0.00640 -0.07455 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28910 0.28930 -0.00020 -0.06913 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.80260 11.81140 -0.00880 -0.07450 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39210 0.39240 -0.00030 -0.07645 台新真吉利貨幣市場基金 11.08330 11.08290 0.00040 0.00361 台新高股息平衡基金 29.85280 29.83580 0.01700 0.05698 台新智慧生活基金-美元 10.54710 10.58910 -0.04200 -0.39663 台新智慧生活基金-新台幣 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.71880 8.69840 0.02040 0.23453 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.75820 8.73630 0.02190 0.25068 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.27980 9.25810 0.02170 0.23439 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.32980 9.30640 0.02340 0.25144 台新新興市場債券基金(A類型) 10.52410 10.48030 0.04380 0.41793 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34230 0.34100 0.00130 0.38123 台新新興市場債券基金(B類型) 7.92040 7.88740 0.03300 0.41839 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27140 0.27040 0.00100 0.36982 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.14000 6.13000 0.01000 0.16313 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.38000 20.31000 0.07000 0.34466 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.72000 10.61700 0.10300 0.97014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 23.47000 23.44000 0.03000 0.12799 未來資產全球大消費基金 15.69000 15.68000 0.01000 0.06378 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.75970 11.75480 0.00490 0.04169 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.56880 9.56480 0.00400 0.04182 未來資產亞洲新富基金 22.28000 22.23000 0.05000 0.22492 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55720 12.55680 0.00040 0.00319 未來資產阿波羅基金 14.53000 14.51000 0.02000 0.13784 未來資產新興市場債券基金A 8.66650 8.61960 0.04690 0.54411 未來資產新興市場債券基金B 6.65530 6.61930 0.03600 0.54386 未來資產閣來寶全球組合基金 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.04270 11.04180 0.00090 0.00815 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.22010 10.21480 0.00530 0.05189 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.31100 9.31190 -0.00090 -0.00967 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.51110 10.51220 -0.00110 -0.01046 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.28560 8.28380 0.00180 0.02173 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.41210 9.41000 0.00210 0.02232 永豐中小基金 55.08000 55.17000 -0.09000 -0.16313 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.74800 1.75070 -0.00270 -0.15422 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28960 2.29310 -0.00350 -0.15263 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.26540 8.27450 -0.00910 -0.10998 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.50390 10.51550 -0.01160 -0.11031 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.89000 4.87000 0.02000 0.41068 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.76000 22.69000 0.07000 0.30851 永豐主流品牌基金 17.95000 17.78000 0.17000 0.95613 永豐永豐基金 35.91000 35.89000 0.02000 0.05573 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.00380 10.00470 -0.00090 -0.00900 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.00370 10.00460 -0.00090 -0.00900 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.99190 9.99280 -0.00090 -0.00901 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.99180 9.99280 -0.00100 -0.01001 永豐亞洲民生消費基金 12.51000 12.47000 0.04000 0.32077 永豐南非幣2021保本基金 12.77890 12.74840 0.03050 0.23925 永豐高科技基金 27.20000 27.14000 0.06000 0.22108 永豐貨幣市場基金 13.87250 13.87200 0.00050 0.00360 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02970 2.02750 0.00220 0.10851 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.39290 2.39030 0.00260 0.10877 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76880 7.75710 0.01170 0.15083 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.34340 10.32790 0.01550 0.15008 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.14530 7.12430 0.02100 0.29477 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.90510 10.87300 0.03210 0.29523 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.60000 18.60000 0.00000 0.00000 永豐臺灣加權ETF基金 53.98000 54.21000 -0.23000 -0.42428 永豐領航科技基金 42.94000 43.09000 -0.15000 -0.34811 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.25000 10.06000 0.19000 1.88867 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.14000 10.03000 0.11000 1.09671 永豐趨勢平衡基金 50.81000 50.56000 0.25000 0.49446 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.50610 11.50270 0.00340 0.02956 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.55900 9.56180 -0.00280 -0.02928 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.68290 9.68570 -0.00280 -0.02891 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.52660 9.53110 -0.00450 -0.04721 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.61120 9.61570 -0.00450 -0.04680 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.57720 9.57890 -0.00170 -0.01775 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.83190 9.83360 -0.00170 -0.01729 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.51170 9.51440 -0.00270 -0.02838 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.67960 9.68240 -0.00280 -0.02892 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.50000 11.42000 0.08000 0.70053 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.38000 11.32000 0.06000 0.53004 兆豐國際中小基金 16.38000 16.50000 -0.12000 -0.72727 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.01000 14.90000 0.11000 0.73826 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.62000 20.51000 0.11000 0.53632 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.64000 20.53000 0.11000 0.53580 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.86000 12.83000 0.03000 0.23383 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.86000 12.83000 0.03000 0.23383 兆豐國際生命科學基金 15.77000 15.78000 -0.01000 -0.06337 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.31750 10.28550 0.03200 0.31112 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.63050 10.59810 0.03240 0.30572 兆豐國際全球高股息基金 11.61000 11.67000 -0.06000 -0.51414 兆豐國際全球基金 32.77000 32.86000 -0.09000 -0.27389 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.23790 10.23620 0.00170 0.01661 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.87220 9.83950 0.03270 0.33233 兆豐國際國民基金 22.90000 22.71000 0.19000 0.83664 兆豐國際第一基金 13.57000 13.65000 -0.08000 -0.58608 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85790 9.84950 0.00840 0.08528 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.87070 7.86410 0.00660 0.08393 兆豐國際萬全基金 21.07000 21.16000 -0.09000 -0.42533 兆豐國際電子基金 26.56000 26.55000 0.01000 0.03766 兆豐國際綠鑽基金 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.84000 21.88000 -0.04000 -0.18282 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.94000 16.84000 0.10000 0.59382 兆豐國際豐台灣基金 32.72000 32.74000 -0.02000 -0.06109 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49310 12.49260 0.00050 0.00400 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.38000 11.47000 -0.09000 -0.78466 合庫全球高收益債券基金A類型 11.06210 11.05260 0.00950 0.08595 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.92100 11.91000 0.01100 0.09236 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.69830 10.69020 0.00810 0.07577 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.47150 11.45960 0.01190 0.10384 合庫全球高收益債券基金B類型 8.16400 8.15700 0.00700 0.08582 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.53710 9.52850 0.00860 0.09026 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.05680 9.04990 0.00690 0.07624 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.03250 9.02240 0.01010 0.11194 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.35440 9.34730 0.00710 0.07596 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.38000 10.28000 0.10000 0.97276 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.33000 11.23000 0.10000 0.89047 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697 合庫全球新興市場基金 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 合庫貨幣市場基金 10.12210 10.12180 0.00030 0.00296 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.47240 9.46180 0.01060 0.11203 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.73350 9.71480 0.01870 0.19249 合庫新興多重收益基金A類型 10.00820 9.98800 0.02020 0.20224 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.45800 11.43360 0.02440 0.21341 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.34810 13.29810 0.05000 0.37599 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.91880 8.90740 0.01140 0.12798 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.54560 9.52730 0.01830 0.19208 合庫新興多重收益基金B類型 7.93540 7.91930 0.01610 0.20330 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.87730 8.85850 0.01880 0.21223 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.10120 10.06380 0.03740 0.37163 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.93740 10.93650 0.00090 0.00823 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.42760 10.42150 0.00610 0.05853 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09730 10.08970 0.00760 0.07532 安聯中國東協基金 15.69000 15.67000 0.02000 0.12763 安聯中國策略基金 15.39000 15.25000 0.14000 0.91803 安聯中華新思路基金-人民幣 14.67000 14.66000 0.01000 0.06821 安聯中華新思路基金-美元 14.44000 14.42000 0.02000 0.13870 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038 安聯台灣大壩基金 27.98000 27.97000 0.01000 0.03575 安聯台灣科技基金 47.41000 47.48000 -0.07000 -0.14743 安聯台灣貨幣市場基金 12.48200 12.48150 0.00050 0.00401 安聯台灣智慧基金 31.16000 31.17000 -0.01000 -0.03208 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07810 10.07530 0.00280 0.02779 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.00760 15.00360 0.00400 0.02666 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65930 9.65680 0.00250 0.02589 安聯四季成長組合基金-美元 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.09630 12.09350 0.00280 0.02315 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09510 10.09470 0.00040 0.00396 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.21170 12.21140 0.00030 0.00246 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55460 9.55290 0.00170 0.01780 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.39490 9.39450 0.00040 0.00426 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08680 9.08660 0.00020 0.00220 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.89100 11.88600 0.00500 0.04207 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.90470 10.90150 0.00320 0.02935 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57770 10.57470 0.00300 0.02837 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.98110 8.97660 0.00450 0.05013 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.77000 8.76750 0.00250 0.02851 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.48130 8.47890 0.00240 0.02831 安聯全球人口趨勢基金 11.53000 11.47000 0.06000 0.52310 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.91000 35.99000 -0.08000 -0.22228 安聯全球油礦金趨勢基金 8.85000 8.68000 0.17000 1.95853 安聯全球計量平衡基金 12.72000 12.70000 0.02000 0.15748 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03610 12.03420 0.00190 0.01579 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.47240 10.47080 0.00160 0.01528 安聯全球新興市場基金 17.90000 17.82000 0.08000 0.44893 安聯全球農金趨勢基金 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241 安聯全球綠能趨勢基金 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 安聯亞洲動態策略基金 24.40000 24.45000 -0.05000 -0.20450 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.99190 9.99280 -0.00090 -0.00901 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79600 9.79690 -0.00090 -0.00919 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.84760 82.94580 -0.09820 -0.11839 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.48980 12.50410 -0.01430 -0.11436 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.44220 65.52050 -0.07830 -0.11950 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.78880 9.80000 -0.01120 -0.11429 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.53470 2.53530 -0.00060 -0.02367 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.59670 10.59440 0.00230 0.02171 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.12990 2.13100 -0.00110 -0.05162 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.84540 8.84400 0.00140 0.01583 宏利台灣動力基金 32.48000 32.46000 0.02000 0.06161 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.32430 10.30400 0.02030 0.19701 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.95360 9.93180 0.02180 0.21950 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.19460 8.17850 0.01610 0.19686 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.07530 8.05790 0.01740 0.21594 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.38000 10.29000 0.09000 0.87464 宏利全球債券組合基金 12.94760 12.95650 -0.00890 -0.06869 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77580 2.77280 0.00300 0.10819 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.71100 11.69880 0.01220 0.10428 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.72430 8.71530 0.00900 0.10327 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32140 2.32040 0.00100 0.04310 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.82200 10.80860 0.01340 0.12398 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.15300 4.15800 -0.00500 -0.12025 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67210 0.67290 -0.00080 -0.11889 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.36000 19.39000 -0.03000 -0.15472 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70670 11.70270 0.00400 0.03418 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.42350 10.42120 0.00230 0.02207 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.09820 10.09540 0.00280 0.02774 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.03600 9.03200 0.00400 0.04429 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.59600 8.59410 0.00190 0.02211 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.48210 8.47950 0.00260 0.03066 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.57330 8.56520 0.00810 0.09457 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72020 2.70690 0.01330 0.49134 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39660 0.39470 0.00190 0.48138 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.01370 11.95520 0.05850 0.48933 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90340 0.89770 0.00570 0.63496 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.37980 7.34380 0.03600 0.49021 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04690 2.03670 0.01020 0.50081 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29430 0.29290 0.00140 0.47798 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.06420 9.02000 0.04420 0.49002 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33090 0.32910 0.00180 0.54695 宏利萬利貨幣市場基金 13.63400 13.63370 0.00030 0.00220 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.85000 2.86000 -0.01000 -0.34965 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.76000 12.80000 -0.04000 -0.31250 宏利臺灣股息收益基金 28.40000 28.75000 -0.35000 -1.21739 宏利澳幣保本基金 12.00090 12.00170 -0.00080 -0.00667 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.75000 11.71000 0.04000 0.34159 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.80450 9.80290 0.00160 0.01632 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.60460 9.61580 -0.01120 -0.11647 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.87040 8.87920 -0.00880 -0.09911 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.44050 10.45100 -0.01050 -0.10047 貝萊德亞美利加收益基金 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 貝萊德新台幣基金 12.92820 12.92790 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 26.21000 26.26000 -0.05000 -0.19040 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20210 11.20270 -0.00060 -0.00536 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15380 10.16960 -0.01580 -0.15537 保德信大中華基金 30.93000 30.82000 0.11000 0.35691 保德信中小型股基金 49.00000 48.58000 0.42000 0.86455 保德信中國中小基金-人民幣 9.75000 9.61000 0.14000 1.45682 保德信中國中小基金-美元 9.91000 9.79000 0.12000 1.22574 保德信中國中小基金-新臺幣 9.40000 9.28000 0.12000 1.29310 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.62490 9.62630 -0.00140 -0.01454 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.63940 9.63980 -0.00040 -0.00415 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.73020 9.73080 -0.00060 -0.00617 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.45100 10.45160 -0.00060 -0.00574 保德信中國品牌基金-人民幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 保德信中國品牌基金-美元 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 保德信台商全方位基金 37.71000 37.46000 0.25000 0.66738 保德信全球中小基金 30.36000 30.35000 0.01000 0.03295 保德信全球消費商機基金 18.21000 18.16000 0.05000 0.27533 保德信全球基礎建設基金 12.22000 12.12000 0.10000 0.82508 保德信全球資源基金 8.19000 8.01000 0.18000 2.24719 保德信全球醫療生化基金-美元 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.48000 32.34000 0.14000 0.43290 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.78370 9.77080 0.01290 0.13203 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.52590 10.51190 0.01400 0.13318 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.12530 9.11170 0.01360 0.14926 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.80540 9.79070 0.01470 0.15014 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22730 8.22490 0.00240 0.02918 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.75980 10.75670 0.00310 0.02882 保德信亞太基金 21.94000 21.93000 0.01000 0.04560 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.48450 8.49160 -0.00710 -0.08361 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.14930 11.15870 -0.00940 -0.08424 保德信店頭市場基金 35.48000 35.28000 0.20000 0.56689 保德信拉丁美洲基金 6.31000 6.23000 0.08000 1.28411 保德信金平衡基金 29.61000 29.64000 -0.03000 -0.10121 保德信金滿意基金 43.42000 43.25000 0.17000 0.39306 保德信科技島基金 27.10000 27.04000 0.06000 0.22189 保德信高成長基金 94.87000 94.68000 0.19000 0.20068 保德信第一基金 27.24000 27.12000 0.12000 0.44248 保德信貨幣市場基金 15.75630 15.75570 0.00060 0.00381 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.56390 10.52210 0.04180 0.39726 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.55540 10.51230 0.04310 0.41000 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.82770 10.78720 0.04050 0.37544 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.12910 10.08950 0.03960 0.39249 保德信新世紀基金 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.99540 7.98830 0.00710 0.08888 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.68780 10.67830 0.00950 0.08897 保德信新興趨勢組合基金 11.22000 11.10000 0.12000 1.08108 保德信瑞騰基金 15.53670 15.53650 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.45000 10.32000 0.13000 1.25969 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.77780 9.75320 0.02460 0.25222 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.92920 9.90410 0.02510 0.25343 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.68930 9.66220 0.02710 0.28047 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.75300 9.72570 0.02730 0.28070 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.77300 9.73790 0.03510 0.36045 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.77310 9.73760 0.03550 0.36457 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.73870 9.70900 0.02970 0.30590 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.74020 9.71040 0.02980 0.30689 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.90200 9.81240 0.08960 0.91313 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.97790 9.94140 0.03650 0.36715 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.97690 9.94050 0.03640 0.36618 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.96210 9.93190 0.03020 0.30407 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.96210 9.93190 0.03020 0.30407 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.56080 9.52370 0.03710 0.38955 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.49350 9.46120 0.03230 0.34139 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95310 1.95300 0.00010 0.00512 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63290 2.63280 0.00010 0.00380 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30330 0.30320 0.00010 0.03298 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44420 0.44400 0.00020 0.04505 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.63450 8.62780 0.00670 0.07766 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.84150 11.83320 0.00830 0.07014 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.53750 9.53330 0.00420 0.04406 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.57840 11.57400 0.00440 0.03802 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.92970 8.92310 0.00660 0.07397 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.86530 10.85730 0.00800 0.07368 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07510 10.03530 0.03980 0.39660 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93890 9.89700 0.04190 0.42336 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12500 10.10420 0.02080 0.20585 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.60540 10.58350 0.02190 0.20693 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.00690 9.98280 0.02410 0.24142 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.84000 9.81660 0.02340 0.23837 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06740 10.04350 0.02390 0.23796 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.77900 9.75180 0.02720 0.27892 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92780 9.90160 0.02620 0.26460 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.29120 10.25980 0.03140 0.30605 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.29080 6.26680 0.02400 0.38297 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.66980 10.62910 0.04070 0.38291 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64340 11.64310 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 19.97000 20.03000 -0.06000 -0.29955 施羅德樂活中小基金-I類型 4543.340004556.31000 -12.97000 -0.28466 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.56150 10.54650 0.01500 0.14223 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.68670 11.67080 0.01590 0.13624 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.92690 10.91280 0.01410 0.12921 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.44790 9.43450 0.01340 0.14203 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.98200 9.96840 0.01360 0.13643 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.77760 9.76490 0.01270 0.13006 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.82500 10.80960 0.01540 0.14247 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.49320 11.47760 0.01560 0.13592 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.43410 11.41940 0.01470 0.12873 柏瑞五國金勢力建設基金 6.38000 6.34000 0.04000 0.63091 柏瑞巨人基金 12.82000 12.85000 -0.03000 -0.23346 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64620 13.64580 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 16.16000 16.15000 0.01000 0.06192 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.39120 13.36670 0.02450 0.18329 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81820 11.79660 0.02160 0.18310 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.44020 12.41860 0.02160 0.17393 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.98940 8.97300 0.01640 0.18277 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81980 6.80730 0.01250 0.18363 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.87330 8.85700 0.01630 0.18404 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.52240 8.50870 0.01370 0.16101 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.86670 10.84780 0.01890 0.17423 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.40430 8.39230 0.01200 0.14299 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99350 11.97150 0.02200 0.18377 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.60110 11.57980 0.02130 0.18394 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.65290 11.63420 0.01870 0.16073 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.32450 11.30480 0.01970 0.17426 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.03720 9.02060 0.01660 0.18402 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.91380 9.89570 0.01810 0.18291 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.74170 9.72610 0.01560 0.16039 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.66550 9.64870 0.01680 0.17412 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.50640 9.49280 0.01360 0.14327 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.17400 10.16610 0.00790 0.07771 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.06140 10.05410 0.00730 0.07261 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.97170 9.96490 0.00680 0.06824 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.05330 10.04160 0.01170 0.11652 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.02990 10.02210 0.00780 0.07783 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.87960 9.87240 0.00720 0.07293 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.82930 9.82250 0.00680 0.06923 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.91120 9.89960 0.01160 0.11718 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.15450 10.14660 0.00790 0.07786 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.06140 10.05410 0.00730 0.07261 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.97170 9.96490 0.00680 0.06824 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.05340 10.04160 0.01180 0.11751 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.03000 10.02220 0.00780 0.07783 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.87970 9.87250 0.00720 0.07293 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.82930 9.82250 0.00680 0.06923 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.91120 9.89960 0.01160 0.11718 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.56770 10.57740 -0.00970 -0.09170 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.75740 11.76840 -0.01100 -0.09347 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.20010 11.21090 -0.01080 -0.09633 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.07110 9.07940 -0.00830 -0.09142 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.80420 9.81340 -0.00920 -0.09375 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.66660 9.67590 -0.00930 -0.09612 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.28340 10.29270 -0.00930 -0.09036 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.94740 10.95770 -0.01030 -0.09400 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.82050 10.83090 -0.01040 -0.09602 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.07130 9.07960 -0.00830 -0.09141 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.80450 9.81370 -0.00920 -0.09375 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.66700 9.67630 -0.00930 -0.09611 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.25000 13.22000 0.03000 0.22693 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.21000 14.18000 0.03000 0.21157 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.81000 11.78000 0.03000 0.25467 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.13000 12.10000 0.03000 0.24793 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.60000 13.62000 -0.02000 -0.14684 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.61000 13.64000 -0.03000 -0.21994 柏瑞拉丁美洲基金 8.66000 8.57000 0.09000 1.05018 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.31710 11.32140 -0.00430 -0.03798 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.45840 7.46120 -0.00280 -0.03753 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.29230 11.27340 0.01890 0.16765 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.95820 10.93830 0.01990 0.18193 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.12730 10.10940 0.01790 0.17706 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.35010 8.33620 0.01390 0.16674 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.41990 9.40280 0.01710 0.18186 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.44960 9.43300 0.01660 0.17598 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.54130 10.52210 0.01920 0.18247 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.91670 9.90010 0.01660 0.16768 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.11090 10.09310 0.01780 0.17636 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.75920 9.74140 0.01780 0.18273 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.02230 9.00730 0.01500 0.16653 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.94330 8.92730 0.01600 0.17923 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.47250 9.45580 0.01670 0.17661 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.83290 11.78390 0.04900 0.41582 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.32570 11.27760 0.04810 0.42651 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.78710 10.74290 0.04420 0.41143 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.12730 7.09780 0.02950 0.41562 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96220 8.92410 0.03810 0.42693 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.58130 9.54200 0.03930 0.41186 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.17180 10.12970 0.04210 0.41561 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.80430 10.76000 0.04430 0.41171 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.69810 9.65700 0.04110 0.42560 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.08880 9.05120 0.03760 0.41541 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.78520 9.74510 0.04010 0.41149 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.11150 11.10560 0.00590 0.05313 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.68080 11.67490 0.00590 0.05054 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.75150 10.74640 0.00510 0.04746 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.16150 9.15660 0.00490 0.05351 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71850 9.71350 0.00500 0.05147 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.71640 9.71180 0.00460 0.04737 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.00980 11.00420 0.00560 0.05089 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.91400 9.90870 0.00530 0.05349 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.24460 10.23970 0.00490 0.04785 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.49740 9.49230 0.00510 0.05373 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.31430 9.30930 0.00500 0.05371 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.93720 9.93220 0.00500 0.05034 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.47880 9.47430 0.00450 0.04750 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.21000 18.18000 0.03000 0.16502 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.01000 16.98000 0.03000 0.17668 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.85360 12.84020 0.01340 0.10436 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.80090 10.79890 0.00200 0.01852 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.61060 11.60860 0.00200 0.01723 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.24110 12.24800 -0.00690 -0.05634 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.22810 11.22690 0.00120 0.01069 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.90120 9.89940 0.00180 0.01818 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.36740 10.36560 0.00180 0.01737 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.33740 10.34320 -0.00580 -0.05608 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.31340 10.31240 0.00100 0.00970 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.16490 10.16310 0.00180 0.01771 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.25450 10.25340 0.00110 0.01073 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.19000 13.96000 0.23000 1.64756 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.19000 29.12000 -0.93000 -3.19368 國泰大中華基金 21.59000 21.59000 0.00000 0.00000 國泰小龍基金 16.02000 16.14000 -0.12000 -0.74349 國泰中小成長基金 46.32000 46.27000 0.05000 0.10806 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.28450 4.25460 0.02990 0.70277 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.95000 19.84000 0.11000 0.55444 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.75940 0.75500 0.00440 0.58278 國泰中國內需增長基金美元級別 0.71910 0.71510 0.00400 0.55936 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09330 2.09430 -0.00100 -0.04775 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.60670 9.62290 -0.01620 -0.16835 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.24010 8.25410 -0.01400 -0.16961 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31710 0.31770 -0.00060 -0.18886 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.44040 11.43930 0.00110 0.00962 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.75370 1.75580 -0.00210 -0.11960 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.18310 10.19210 -0.00900 -0.08830 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34090 0.34130 -0.00040 -0.11720 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.58600 4.55230 0.03370 0.74029 國泰中國新興戰略基金台幣級別 21.34000 21.21000 0.13000 0.61292 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.69850 0.69430 0.00420 0.60493 國泰中港台基金人民幣級別 3.34730 3.31400 0.03330 1.00483 國泰中港台基金台幣級別 15.59000 15.45000 0.14000 0.90615 國泰中港台基金美元級別 0.51620 0.51170 0.00450 0.87942 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.37000 27.59000 -0.22000 -0.79739 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.76000 12.67000 0.09000 0.71034 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.77000 36.24000 -0.47000 -1.29691 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.16630 10.16720 -0.00090 -0.00885 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.16630 10.16720 -0.00090 -0.00885 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.16630 10.16720 -0.00090 -0.00885 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33510 0.33520 -0.00010 -0.02983 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33510 0.33520 -0.00010 -0.02983 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33510 0.33520 -0.00010 -0.02983 國泰台灣貨幣市場基金 12.40440 12.40410 0.00030 0.00242 國泰平衡基金 29.36000 29.36000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.27190 2.25220 0.01970 0.87470 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.60000 10.52000 0.08000 0.76046 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34930 0.34680 0.00250 0.72088 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47170 0.47240 -0.00070 -0.14818 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.34000 13.27000 0.07000 0.52751 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46780 0.46570 0.00210 0.45093 國泰全球資源基金台幣級別 5.80000 5.72000 0.08000 1.39860 國泰全球資源基金美元級別 0.18860 0.18580 0.00280 1.50700 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41060 0.40980 0.00080 0.19522 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37280 0.37210 0.00070 0.18812 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43440 0.43350 0.00090 0.20761 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49880 0.50230 -0.00350 -0.69679 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.46000 20.31000 0.15000 0.73855 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.12000 21.18000 -0.06000 -0.28329 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.41150 2.40860 0.00290 0.12040 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.32800 11.32750 0.00050 0.00441 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.27260 10.27220 0.00040 0.00389 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37180 0.37180 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33710 0.33720 -0.00010 -0.02966 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49870 0.50330 -0.00460 -0.91397 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40530 0.40440 0.00090 0.22255 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.76000 18.79000 -0.03000 -0.15966 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61900 0.62010 -0.00110 -0.17739 國泰科技生化基金 38.64000 38.72000 -0.08000 -0.20661 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.02000 25.90000 0.12000 0.46332 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.88000 13.96000 -0.08000 -0.57307 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.08640 39.09380 -0.00740 -0.01893 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.53730 19.53420 0.00310 0.01587 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.45350 19.46230 -0.00880 -0.04522 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.05510 39.04470 0.01040 0.02664 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.56360 39.42220 0.14140 0.35868 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.26130 42.27110 -0.00980 -0.02318 國泰紐幣2021保本基金 12.01790 12.00980 0.00810 0.06744 國泰紐幣八年期保本基金 12.29760 12.28910 0.00850 0.06917 國泰紐幣保本基金 12.33500 12.33210 0.00290 0.02352 國泰高科技基金 14.05000 14.06000 -0.01000 -0.07112 國泰國泰基金台幣I級別 25.11000 25.16000 -0.05000 -0.19873 國泰國泰基金台幣級別 25.11000 25.16000 -0.05000 -0.19873 國泰富時中國A50基金 19.49000 19.89000 -0.40000 -2.01106 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33760 0.33740 0.00020 0.05928 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46250 0.46650 -0.00400 -0.85745 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36830 0.36870 -0.00040 -0.10849 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50480 0.50980 -0.00500 -0.98078 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34920 0.34870 0.00050 0.14339 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47860 0.48220 -0.00360 -0.74658 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.54580 10.52100 0.02480 0.23572 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.64860 7.63060 0.01800 0.23589 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35630 0.35540 0.00090 0.25324 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25620 0.25560 0.00060 0.23474 國泰新興市場基金台幣級別 12.11000 12.07000 0.04000 0.33140 國泰新興市場基金美元級別 0.39980 0.39840 0.00140 0.35141 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.12540 2.11790 0.00750 0.35412 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41530 1.41030 0.00500 0.35453 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33680 0.33610 0.00070 0.20827 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36190 0.36110 0.00080 0.22155 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22650 0.22600 0.00050 0.22124 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.33710 10.31420 0.02290 0.22202 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.75550 6.74060 0.01490 0.22105 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.35000 14.26000 0.09000 0.63114 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.03000 34.50000 -0.47000 -1.36232 國泰價值卓越基金 16.82000 16.81000 0.01000 0.05949 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.18000 11.11000 0.07000 0.63006 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38780 0.38560 0.00220 0.57054 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.94680 39.89650 0.05030 0.12608 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.92000 20.04000 -0.12000 -0.59880 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.37000 19.26000 0.11000 0.57113 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.91000 19.12000 -0.21000 -1.09833 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.02010 12.02230 -0.00220 -0.01830 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39660 0.39670 -0.00010 -0.02521 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.60130 9.59790 0.00340 0.03542 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.53880 8.54410 -0.00530 -0.06203 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.59440 10.59060 0.00380 0.03588 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52060 9.52650 -0.00590 -0.06193 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13430 11.13330 0.00100 0.00898 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14000 10.13230 0.00770 0.07599 第一金大中華基金 28.43000 28.46000 -0.03000 -0.10541 第一金小型精選基金 41.39000 41.44000 -0.05000 -0.12066 第一金中國世紀基金-人民幣 13.92000 13.85000 0.07000 0.50542 第一金中國世紀基金-美元 9.18290 9.14970 0.03320 0.36285 第一金中國世紀基金-美元-N 9.18390 9.15070 0.03320 0.36281 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 第一金中概平衡基金 25.93000 25.96000 -0.03000 -0.11556 第一金台灣貨幣市場基金 15.23980 15.23930 0.00050 0.00328 第一金全家福貨幣市場基金 177.72900 177.72300 0.00600 0.00338 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.04660 10.04770 -0.00110 -0.01095 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.04660 10.04770 -0.00110 -0.01095 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.45080 14.48060 -0.02980 -0.20579 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.45130 14.50220 -0.05090 -0.35098 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.64000 13.66000 -0.02000 -0.14641 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.64000 13.67000 -0.03000 -0.21946 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.84230 9.81960 0.02270 0.23117 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.84510 9.82240 0.02270 0.23110 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44190 9.41940 0.02250 0.23887 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.46590 9.44330 0.02260 0.23932 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.24830 10.22460 0.02370 0.23179 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.83800 9.81450 0.02350 0.23944 第一金全球大趨勢基金 23.63000 23.61000 0.02000 0.08471 第一金全球不動產證券化基金A 8.19100 8.15780 0.03320 0.40697 第一金全球不動產證券化基金B 5.87700 5.85320 0.02380 0.40662 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.39540 9.31300 0.08240 0.88478 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.39650 9.31420 0.08230 0.88360 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.14000 9.06000 0.08000 0.88300 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.14000 9.06000 0.08000 0.88300 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.67220 9.58720 0.08500 0.88660 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.67350 9.58880 0.08470 0.88332 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.60240 8.55110 0.05130 0.59992 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.09860 10.03840 0.06020 0.59970 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.73670 9.72870 0.00800 0.08223 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.73570 9.72770 0.00800 0.08224 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.02470 8.02020 0.00450 0.05611 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.87630 8.87310 0.00320 0.03606 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.87650 8.87330 0.00320 0.03606 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.07980 11.07070 0.00910 0.08220 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.08060 11.07150 0.00910 0.08219 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.96910 9.96340 0.00570 0.05721 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.69950 14.69420 0.00530 0.03607 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.20960 14.26300 -0.05340 -0.37440 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.22720 14.28070 -0.05350 -0.37463 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.18000 13.22000 -0.04000 -0.30257 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.20000 13.25000 -0.05000 -0.37736 第一金亞洲科技基金 20.24000 20.25000 -0.01000 -0.04938 第一金亞洲新興市場基金 13.39000 13.29000 0.10000 0.75245 第一金店頭市場基金 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 第一金創新趨勢基金 26.50000 26.47000 0.03000 0.11334 第一金電子基金 35.78000 35.83000 -0.05000 -0.13955 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.64000 19.61000 0.03000 0.15298 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.89000 19.76000 0.13000 0.65789 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.28000 9.07000 0.21000 2.31533 統一大中華中小基金(美元) 8.98000 8.79000 0.19000 2.16155 統一大中華中小基金(新台幣) 13.04000 12.75000 0.29000 2.27451 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 統一大東協高股息基金(美元) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金 35.14000 35.12000 0.02000 0.05695 統一大龍印基金 16.27000 16.17000 0.10000 0.61843 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.83000 9.68000 0.15000 1.54959 統一大龍騰中國基金(美元) 9.52000 9.38000 0.14000 1.49254 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.62000 10.47000 0.15000 1.43266 統一中小基金 28.80000 29.09000 -0.29000 -0.99691 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.54020 9.54470 -0.00450 -0.04715 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.40990 9.41170 -0.00180 -0.01913 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.04460 9.04560 -0.00100 -0.01106 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.22120 11.22660 -0.00540 -0.04810 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.99440 10.99650 -0.00210 -0.01910 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.56460 10.56570 -0.00110 -0.01041 統一台灣動力基金 19.85000 19.88000 -0.03000 -0.15091 統一全天候基金 120.98000 121.29000 -0.31000 -0.25559 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.72350 8.78450 -0.06100 -0.69440 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.91430 8.97400 -0.05970 -0.66526 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.83520 8.89380 -0.05860 -0.65889 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.95610 9.01870 -0.06260 -0.69411 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.15170 9.21310 -0.06140 -0.66644 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.07060 9.13080 -0.06020 -0.65931 統一全球債券組合基金 11.90760 11.89930 0.00830 0.06975 統一全球新科技基金(人民幣) 15.94000 16.08000 -0.14000 -0.87065 統一全球新科技基金(美元) 15.87000 16.02000 -0.15000 -0.93633 統一全球新科技基金(新台幣) 14.95000 15.09000 -0.14000 -0.92777 統一亞太基金 27.35000 27.29000 0.06000 0.21986 統一亞洲大金磚基金 13.35000 13.29000 0.06000 0.45147 統一奔騰基金 64.83000 65.12000 -0.29000 -0.44533 統一強棒貨幣市場基金 16.64800 16.64740 0.00060 0.00360 統一強漢基金(人民幣) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 統一強漢基金(美元) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 統一強漢基金(新台幣) 25.61000 25.57000 0.04000 0.15643 統一統信基金 34.69000 34.73000 -0.04000 -0.11517 統一黑馬基金 65.39000 65.69000 -0.30000 -0.45669 統一新亞洲科技能源基金 19.75000 19.72000 0.03000 0.15213 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.06100 8.05700 0.00400 0.04965 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15310 10.14800 0.00510 0.05026 統一經建基金 51.42000 51.51000 -0.09000 -0.17472 統一龍馬基金 76.47000 76.62000 -0.15000 -0.19577 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 25.20000 24.83000 0.37000 1.49013 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 49.85000 49.86000 -0.01000 -0.02006 野村中國機會基金 14.71000 14.63000 0.08000 0.54682 野村巴西基金 4.99000 4.97000 0.02000 0.40241 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.23000 12.20000 0.03000 0.24590 野村台灣高股息基金 22.71000 22.71000 0.00000 0.00000 野村台灣運籌基金 38.22000 38.06000 0.16000 0.42039 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.63360 9.62540 0.00820 0.08519 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.59380 9.59520 -0.00140 -0.01459 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.59850 9.60150 -0.00300 -0.03125 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.71470 9.70630 0.00840 0.08654 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.65780 9.65920 -0.00140 -0.01449 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.62770 9.63080 -0.00310 -0.03219 野村平衡基金 19.85000 19.76000 0.09000 0.45547 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.25000 9.18000 0.07000 0.76253 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.33000 13.23000 0.10000 0.75586 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.64000 10.55000 0.09000 0.85308 野村全球生技醫療基金 17.27000 17.18000 0.09000 0.52386 野村全球品牌基金 29.08000 28.95000 0.13000 0.44905 野村全球氣候變遷基金 8.65000 8.59000 0.06000 0.69849 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.07000 12.97000 0.10000 0.77101 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.24000 11.15000 0.09000 0.80717 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.32000 19.17000 0.15000 0.78247 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.16000 12.05000 0.11000 0.91286 野村全球短期收益基金-美元計價 10.43770 10.43330 0.00440 0.04217 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.32680 10.32180 0.00500 0.04844 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.51790 9.50060 0.01730 0.18209 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.27040 9.26050 0.00990 0.10691 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.81970 8.81060 0.00910 0.10328 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.03870 11.01860 0.02010 0.18242 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.55150 10.54020 0.01130 0.10721 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.09380 10.08330 0.01050 0.10413 野村成長基金 28.94000 28.76000 0.18000 0.62587 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.24720 9.23720 0.01000 0.10826 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.26010 9.25720 0.00290 0.03133 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.31470 9.31070 0.00400 0.04296 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.57250 9.56220 0.01030 0.10772 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.51780 9.51480 0.00300 0.03153 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.57770 9.57370 0.00400 0.04178 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.91000 12.93000 -0.02000 -0.15468 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.68780 9.67900 0.00880 0.09092 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.64750 9.64850 -0.00100 -0.01036 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.65790 9.65850 -0.00060 -0.00621 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.14220 10.13300 0.00920 0.09079 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.02260 10.02360 -0.00100 -0.00998 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03970 10.04040 -0.00070 -0.00697 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.71680 8.72550 -0.00870 -0.09971 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.37230 9.37200 0.00030 0.00320 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.23790 9.24690 -0.00900 -0.09733 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.13700 13.15010 -0.01310 -0.09962 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.21870 12.21820 0.00050 0.00409 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.97510 9.98490 -0.00980 -0.09815 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.26130 10.25010 0.01120 0.10927 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.93970 9.93770 0.00200 0.02013 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.44010 9.43460 0.00550 0.05830 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.14390 11.13740 0.00650 0.05836 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.04040 10.01440 0.02600 0.25963 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.13900 11.10200 0.03700 0.33327 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.69610 10.66890 0.02720 0.25495 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.38210 10.35550 0.02660 0.25687 野村泰國基金 39.44000 39.28000 0.16000 0.40733 野村高科技基金 12.93000 12.75000 0.18000 1.41176 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.09070 10.04510 0.04560 0.45395 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.35470 10.30150 0.05320 0.51643 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.61910 10.57500 0.04410 0.41702 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.77150 9.72880 0.04270 0.43890 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.58170 9.53900 0.04270 0.44764 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.58170 9.54060 0.04110 0.43079 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.82430 11.76350 0.06080 0.51685 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.01640 12.97970 0.03670 0.28275 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.85190 10.80460 0.04730 0.43778 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.64700 10.59950 0.04750 0.44813 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.88700 10.83970 0.04730 0.43636 野村貨幣市場基金 16.25510 16.25450 0.00060 0.00369 野村新馬基金 15.68000 15.69000 -0.01000 -0.06373 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.98360 9.99300 -0.00940 -0.09407 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92760 7.93290 -0.00530 -0.06681 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.66280 11.67060 -0.00780 -0.06683 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.34000 7.24000 0.10000 1.38122 野村精選貨幣市場基金 12.07350 12.07320 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.38000 12.21000 0.17000 1.39230 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.77000 11.63000 0.14000 1.20378 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.36000 11.15000 0.21000 1.88341 野村歐洲高股息基金季配型 8.02000 7.85000 0.17000 2.16561 野村歐洲高股息基金累積型 11.32000 11.09000 0.23000 2.07394 野村積極成長基金 12.22000 12.14000 0.08000 0.65898 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.31000 35.24000 0.07000 0.19864 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.14170 10.13470 0.00700 0.06907 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.62270 8.61290 0.00980 0.11378 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.02380 8.02700 -0.00320 -0.03987 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.84800 7.84320 0.00480 0.06120 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.57170 11.55850 0.01320 0.11420 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.54470 10.54900 -0.00430 -0.04076 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.34460 10.33820 0.00640 0.06191 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 15.87000 15.87000 0.00000 0.00000 野村環球基金-美元計價 12.56000 12.57000 -0.01000 -0.07955 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.29000 17.30000 -0.01000 -0.05780 野村鴻利基金 23.01000 22.96000 0.05000 0.21777 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85290 16.85250 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 20.96000 20.85000 0.11000 0.52758 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.28000 13.18000 0.10000 0.75873 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.96000 15.03000 -0.07000 -0.46574 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.03240 10.03880 -0.00640 -0.06375 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.16340 13.17220 -0.00880 -0.06681 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.62280 9.58150 0.04130 0.43104 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.60740 9.56710 0.04030 0.42124 凱基台商天下基金 13.34000 13.33000 0.01000 0.07502 凱基台灣精五門基金 21.09000 21.11000 -0.02000 -0.09474 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.74600 10.69470 0.05130 0.47968 凱基亞太高股息基金 12.80000 12.82000 -0.02000 -0.15601 凱基亞洲四金磚基金 17.89000 17.85000 0.04000 0.22409 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.63000 13.57000 0.06000 0.44215 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.00640 12.97830 0.02810 0.21652 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.61000 12.58000 0.03000 0.23847 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53550 11.53510 0.00040 0.00347 凱基開創基金 26.99000 27.23000 -0.24000 -0.88138 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.38000 22.53000 -0.15000 -0.66578 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.04510 22.20180 -0.15670 -0.70580 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.69000 17.68000 0.01000 0.05656 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.18130 17.17330 0.00800 0.04658 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.76000 7.72000 0.04000 0.51813 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.85860 11.83410 0.02450 0.20703 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.56460 11.54030 0.02430 0.21057 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795 凱基護城河基金-台幣計價A 13.11000 13.09000 0.02000 0.15279 凱基護城河基金-美元計價B 13.04710 13.03410 0.01300 0.09974 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.06000 14.04000 0.02000 0.14245 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.98000 34.17000 -0.19000 -0.55604 富邦NASDAQ-100基金 29.92000 30.04000 -0.12000 -0.39947 富邦上証180基金 29.40000 29.92000 -0.52000 -1.73797 富邦大中華成長基金-(美元) 0.22170 0.22170 0.00000 0.00000 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.72000 6.72000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.56000 7.42000 0.14000 1.88679 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 38.72000 39.97000 -1.25000 -3.12735 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.64530 11.62450 0.02080 0.17893 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.92710 10.91340 0.01370 0.12553 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.69750 10.69010 0.00740 0.06922 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.23550 10.21720 0.01830 0.17911 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.52680 9.51480 0.01200 0.12612 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.33510 9.32870 0.00640 0.06861 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.73880 20.78680 -0.04800 -0.23092 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.27880 11.27780 0.00100 0.00887 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.71020 10.72160 -0.01140 -0.10633 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.81030 12.81190 -0.00160 -0.01249 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89210 1.89350 -0.00140 -0.07394 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44320 9.44430 -0.00110 -0.01165 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44220 1.44330 -0.00110 -0.07621 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.63370 11.63310 0.00060 0.00516 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73210 1.73320 -0.00110 -0.06347 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09770 10.09710 0.00060 0.00594 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52260 1.52360 -0.00100 -0.06563 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.74000 14.59000 0.15000 1.02810 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.16000 23.58000 -0.42000 -1.78117 富邦日本東証基金 21.95000 22.13000 -0.18000 -0.81338 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.02000 43.11000 -0.09000 -0.20877 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.50000 47.50000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.91000 50.10000 -0.19000 -0.37924 富邦台灣心基金 23.47000 23.46000 0.01000 0.04263 富邦台灣釆吉50基金 46.89000 47.06000 -0.17000 -0.36124 富邦台灣科技指數基金 50.61000 50.98000 -0.37000 -0.72577 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.58770 39.60460 -0.01690 -0.04267 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.56200 40.59480 -0.03280 -0.08080 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29620 0.29550 0.00070 0.23689 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.37940 2.37510 0.00430 0.18105 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34010 0.34010 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.61270 10.61150 0.00120 0.01131 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.06940 2.06590 0.00350 0.16942 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32680 0.32670 0.00010 0.03061 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.17440 9.17340 0.00100 0.01090 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.45000 23.20000 0.25000 1.07759 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.58000 14.73000 -0.15000 -1.01833 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.70000 29.16000 0.54000 1.85185 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62980 15.62920 0.00060 0.00384 富邦長紅基金 67.76000 67.79000 -0.03000 -0.04425 富邦科技基金 26.02000 26.12000 -0.10000 -0.38285 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.86570 39.91400 -0.04830 -0.12101 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.42590 39.47860 -0.05270 -0.13349 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.68130 38.73330 -0.05200 -0.13425 富邦恒生國企ETF基金 20.48000 20.67000 -0.19000 -0.91921 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.82000 13.64000 0.18000 1.31965 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 29.19000 29.93000 -0.74000 -2.47244 富邦高成長基金 25.82000 25.81000 0.01000 0.03874 富邦基金 13.71000 13.76000 -0.05000 -0.36337 富邦深証100基金 10.31000 10.45000 -0.14000 -1.33971 富邦富時歐洲ETF基金 20.54000 20.17000 0.37000 1.83441 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40670 0.40640 0.00030 0.07382 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.25720 12.25420 0.00300 0.02448 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.55020 9.54780 0.00240 0.02514 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30410 0.30400 0.00010 0.03289 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.90800 8.90580 0.00220 0.02470 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.62690 9.62430 0.00260 0.02701 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.99040 9.98610 0.00430 0.04306 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.62700 9.62430 0.00270 0.02805 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.99040 9.98610 0.00430 0.04306 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.61000 19.67000 -0.06000 -0.30503 富邦精準基金 48.35000 48.53000 -0.18000 -0.37090 富邦精銳中小基金 12.41000 12.42000 -0.01000 -0.08052 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.70000 19.77000 -0.07000 -0.35407 富邦臺灣公司治理100基金 21.00000 21.10000 -0.10000 -0.47393 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.78000 7.73000 0.05000 0.64683 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.75000 14.95000 -0.20000 -1.33779 富邦標普美國特別股ETF基金 20.06000 20.05000 0.01000 0.04988 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.12370 10.08770 0.03600 0.35687 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.69620 10.67780 0.01840 0.17232 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.64480 10.62500 0.01980 0.18635 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.89310 9.85800 0.03510 0.35606 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.40710 10.38920 0.01790 0.17229 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.33750 10.31820 0.01930 0.18705 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.16000 30.18000 -0.02000 -0.06627 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.83170 8.83630 -0.00460 -0.05206 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.32990 9.33740 -0.00750 -0.08032 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.09150 9.09930 -0.00780 -0.08572 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.69930 9.70450 -0.00520 -0.05358 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.67270 9.68040 -0.00770 -0.07954 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.42490 9.43300 -0.00810 -0.08587 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.48290 9.49090 -0.00800 -0.08429 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.48940 8.48410 0.00530 0.06247 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.47260 9.46930 0.00330 0.03485 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.99890 8.99630 0.00260 0.02890 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.44580 10.43920 0.00660 0.06322 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.17390 10.17030 0.00360 0.03540 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.72770 9.72480 0.00290 0.02982 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.11070 9.10780 0.00290 0.03184 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.54720 9.54420 0.00300 0.03143 富達卓越領航全球組合基金 15.20000 15.10000 0.10000 0.66225 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.70470 8.69510 0.00960 0.11041 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.36760 9.35990 0.00770 0.08227 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.09320 9.08620 0.00700 0.07704 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.80720 9.79640 0.01080 0.11024 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.73570 9.72760 0.00810 0.08327 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.48540 9.47800 0.00740 0.07808 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.17170 9.16440 0.00730 0.07966 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.53860 9.53100 0.00760 0.07974 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.68000 11.63000 0.05000 0.42992 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.58000 8.53000 0.05000 0.58617 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.48370 9.48290 0.00080 0.00844 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.12330 9.12820 -0.00490 -0.05368 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.69240 8.69670 -0.00430 -0.04944 富蘭克林華美中華基金 14.41000 14.36000 0.05000 0.34819 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.65000 20.79000 -0.14000 -0.67340 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.32000 20.35000 -0.03000 -0.14742 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.08000 11.00000 0.08000 0.72727 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.57000 10.50000 0.07000 0.66667 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.88220 7.86390 0.01830 0.23271 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.05250 9.03210 0.02040 0.22586 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.66830 9.64650 0.02180 0.22599 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.18600 9.16470 0.02130 0.23241 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.05360 11.05080 0.00280 0.02534 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.83030 8.82810 0.00220 0.02492 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.29860 9.29630 0.00230 0.02474 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.13210 13.13060 0.00150 0.01142 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.40410 10.40290 0.00120 0.01154 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.12050 10.12090 -0.00040 -0.00395 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.75060 7.75090 -0.00030 -0.00387 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.25110 9.25150 -0.00040 -0.00432 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.65110 10.65080 0.00030 0.00282 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.61810 7.61790 0.00020 0.00263 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.11080 9.11050 0.00030 0.00329 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.41870 10.41500 0.00370 0.03553 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.79950 7.79660 0.00290 0.03720 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.27410 8.27050 0.00360 0.04353 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.34510 9.34170 0.00340 0.03640 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.04270 10.03910 0.00360 0.03586 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.65390 12.64840 0.00550 0.04348 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.94000 9.02000 -0.08000 -0.88692 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.19000 11.28000 -0.09000 -0.79787 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.22970 13.21740 0.01230 0.09306 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 富蘭克林華美第一富基金 42.64000 42.87000 -0.23000 -0.53651 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29560 10.29520 0.00040 0.00389 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.34000 13.35000 -0.01000 -0.07491 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.21000 15.22000 -0.01000 -0.06570 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.95060 7.84080 0.10980 1.40037 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.14110 11.11480 0.02630 0.23662 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.60840 9.59030 0.01810 0.18873 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.87200 10.85160 0.02040 0.18799 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.94760 6.93620 0.01140 0.16436 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.15780 9.14330 0.01450 0.15859 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.13510 10.11900 0.01610 0.15911 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.51240 10.49520 0.01720 0.16388 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.00000 20.03000 -0.03000 -0.14978 復華人民幣貨幣市場基金 11.57460 11.57180 0.00280 0.02420 復華人生目標基金 39.71880 39.73070 -0.01190 -0.02995 復華大中華中小策略基金 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 復華中小精選基金 79.56000 80.11000 -0.55000 -0.68656 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 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11.44110 11.44550 -0.00440 -0.03844 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.91890 10.93740 -0.01850 -0.16914 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.82100 10.83760 -0.01660 -0.15317 景順主流基金 19.09000 19.22000 -0.13000 -0.67638 景順台灣科技基金 33.93000 34.16000 -0.23000 -0.67330 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.08000 11.04000 0.04000 0.36232 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 景順全球科技基金 22.09000 22.14000 -0.05000 -0.22584 景順全球康健基金 18.12000 18.00000 0.12000 0.66667 景順貨幣市場基金 15.92800 15.92750 0.00050 0.00314 景順潛力基金 35.30000 35.50000 -0.20000 -0.56338 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.49000 15.52000 -0.03000 -0.19330 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.65000 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華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.88880 9.89390 -0.00510 -0.05155 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.13610 10.15290 -0.01680 -0.16547 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.97370 9.97950 -0.00580 -0.05812 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.19680 10.21440 -0.01760 -0.17231 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.83220 9.83790 -0.00570 -0.05794 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.04340 10.06070 -0.01730 -0.17196 華頓中小型基金 28.32000 28.13000 0.19000 0.67544 華頓中國多重機會平衡基金 12.52510 12.53260 -0.00750 -0.05984 華頓台灣基金 33.72000 33.79000 -0.07000 -0.20716 華頓平安貨幣市場基金 11.51140 11.51100 0.00040 0.00347 華頓全球時尚精品基金 18.28000 18.21000 0.07000 0.38440 華頓全球高收益債券基金A 13.30850 13.30010 0.00840 0.06316 華頓全球高收益債券基金B 8.34130 8.33600 0.00530 0.06358 華頓全球黑鑽油源基金 6.06000 5.93000 0.13000 2.19224 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.88780 2.87500 0.01280 0.44522 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.44680 13.40560 0.04120 0.30733 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44370 0.44240 0.00130 0.29385 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.74450 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匯豐全球趨勢組合基金 12.25000 12.20000 0.05000 0.40984 匯豐全球關鍵資源基金 8.25000 8.11000 0.14000 1.72626 匯豐安富基金 25.41000 25.49000 -0.08000 -0.31385 匯豐成功基金 39.69000 39.57000 0.12000 0.30326 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.47390 2.47140 0.00250 0.10116 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26130 2.25870 0.00260 0.11511 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.59090 11.59660 -0.00570 -0.04915 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.02240 8.02800 -0.00560 -0.06976 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38080 0.38100 -0.00020 -0.05249 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34220 0.34240 -0.00020 -0.05841 匯豐拉丁美洲基金 6.88000 6.83000 0.05000 0.73206 匯豐金磚動力基金 14.21000 14.15000 0.06000 0.42403 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97560 14.97540 0.00020 0.00134 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.16000 5.08000 0.08000 1.57480 匯豐新鑽動力基金 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.36670 5.31800 0.04870 0.91576 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.91670 8.86810 0.04860 0.54803 匯豐龍鳳基金-A類型 52.22000 52.49000 -0.27000 -0.51438 匯豐龍鳳基金-I類型 52.22000 52.49000 -0.27000 -0.51438 匯豐龍騰電子基金 38.00000 38.21000 -0.21000 -0.54959 匯豐雙高收益債券組合基金 12.19810 12.17340 0.02470 0.20290 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.39000 21.36000 0.03000 0.14045 新光中國成長基金(人民幣) 11.26000 11.13000 0.13000 1.16801 新光中國成長基金(美元) 11.93000 11.80000 0.13000 1.10169 新光中國成長基金(新臺幣) 11.70000 11.58000 0.12000 1.03627 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.10020 10.10760 -0.00740 -0.07321 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.91120 9.91190 -0.00070 -0.00706 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.04240 10.05700 -0.01460 -0.14517 新光台灣富貴基金 23.37000 23.48000 -0.11000 -0.46848 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 新光全球生技醫療基金(美元) 12.09000 12.04000 0.05000 0.41528 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 新光全球債券基金(A累積)美元 9.92160 9.92410 -0.00250 -0.02519 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.52820 9.54380 -0.01560 -0.16346 新光全球債券基金(B配息)美元 9.59490 9.59730 -0.00240 -0.02501 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.20480 9.21990 -0.01510 -0.16378 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 新光吉星貨幣市場基金 15.43350 15.43300 0.00050 0.00324 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 新光多重資產基金(A累積)美元 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 新光亞洲精選基金-美金 23.85000 23.77000 0.08000 0.33656 新光亞洲精選基金-新台幣 23.75000 23.70000 0.05000 0.21097 新光兩岸優勢基金 13.22000 13.12000 0.10000 0.76220 新光店頭基金 26.61000 26.58000 0.03000 0.11287 新光南非幣保本基金 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 新光特選內需收益ETF基金 19.87000 19.94000 -0.07000 -0.35105 新光創新科技基金 15.76000 15.72000 0.04000 0.25445 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.69580 9.68120 0.01460 0.15081 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.97940 9.98720 -0.00780 -0.07810 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.65060 9.64270 0.00790 0.08193 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.24480 9.23100 0.01380 0.14950 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.52990 9.53790 -0.00800 -0.08388 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20690 9.19930 0.00760 0.08261 新光澳幣八年期保本基金 10.33000 10.41000 -0.08000 -0.76849 新光澳幣十年期保本基金 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 新光澳幣保本基金 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.96350 9.94560 0.01790 0.17998 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.80500 9.78740 0.01760 0.17982 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.75110 9.74210 0.00900 0.09238 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.88330 9.87420 0.00910 0.09216 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84800 9.84060 0.00740 0.07520 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.71340 9.70610 0.00730 0.07521 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.68730 9.67640 0.01090 0.11265 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.82130 9.81030 0.01100 0.11213 瑞銀全球創新趨勢基金 7.47000 7.43000 0.04000 0.53836 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.76980 9.77190 -0.00210 -0.02149 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.44820 9.45020 -0.00200 -0.02116 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.72900 9.74000 -0.01100 -0.11294 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.45720 9.46780 -0.01060 -0.11196 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.53190 9.54780 -0.01590 -0.16653 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.86860 9.88460 -0.01600 -0.16187 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.72810 13.74160 -0.01350 -0.09824 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.52260 8.53100 -0.00840 -0.09846 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.32750 36.37410 -0.04660 -0.12811 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.43880 37.53400 -0.09520 -0.25364 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.26460 38.30690 -0.04230 -0.11042 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13570 11.13470 0.00100 0.00898 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30880 10.30090 0.00790 0.07669 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.65180 13.58180 0.07000 0.51540 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.79300 10.73200 0.06100 0.56839 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.97000 10.91000 0.06000 0.54995 群益大印度基金-人民幣 13.31040 13.17070 0.13970 1.06069 群益大印度基金-美元 13.24080 13.09500 0.14580 1.11340 群益大印度基金-新臺幣 12.34000 12.20000 0.14000 1.14754 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.21400 12.15800 0.05600 0.46060 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.45870 12.39500 0.06370 0.51392 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.50000 11.44000 0.06000 0.52448 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.36490 11.31270 0.05220 0.46143 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.57880 10.52480 0.05400 0.51307 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.80130 9.75640 0.04490 0.46021 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.15990 9.11310 0.04680 0.51355 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.49120 9.44770 0.04350 0.46043 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.16730 9.12050 0.04680 0.51313 群益中小型股基金 50.80000 50.98000 -0.18000 -0.35308 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.76250 9.76510 -0.00260 -0.02663 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.58670 9.58430 0.00240 0.02504 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.83580 8.83210 0.00370 0.04189 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.65850 8.66080 -0.00230 -0.02656 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.50230 8.50010 0.00220 0.02588 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.83710 7.83380 0.00330 0.04213 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.38920 11.39520 -0.00600 -0.05265 群益中國高收益債券基金-美元 11.17750 11.18480 -0.00730 -0.06527 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.47790 10.47900 -0.00110 -0.01050 群益中國新機會基金N-人民幣 9.46150 9.42180 0.03970 0.42136 群益中國新機會基金N-美元 9.18940 9.14610 0.04330 0.47343 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 群益中國新機會基金-人民幣 8.39090 8.35570 0.03520 0.42127 群益中國新機會基金-美元 9.82570 9.77930 0.04640 0.47447 群益中國新機會基金-新臺幣 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 群益平衡王基金 19.39510 19.47240 -0.07730 -0.39697 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.19000 0.06000 0.73260 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.99000 5.95000 0.04000 0.67227 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.46140 10.38910 0.07230 0.69592 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.56200 10.48360 0.07840 0.74783 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.45940 9.39410 0.06530 0.69512 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.55040 9.47950 0.07090 0.74793 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.90000 8.83000 0.07000 0.79275 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.07930 10.06550 0.01380 0.13710 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.88190 9.87030 0.01160 0.11752 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.52090 9.50790 0.01300 0.13673 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.42390 9.41290 0.01100 0.11686 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.13770 10.12380 0.01390 0.13730 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.19180 10.17990 0.01190 0.11690 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.68870 9.67540 0.01330 0.13746 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.08290 10.07110 0.01180 0.11717 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.03960 10.01270 0.02690 0.26866 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.33570 7.31610 0.01960 0.26790 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.07140 10.06890 0.00250 0.02483 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.98590 9.98700 -0.00110 -0.01101 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.09230 10.09260 -0.00030 -0.00297 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.07140 10.06890 0.00250 0.02483 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.98590 9.98700 -0.00110 -0.01101 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.09230 10.09260 -0.00030 -0.00297 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.07140 10.06890 0.00250 0.02483 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.98590 9.98700 -0.00110 -0.01101 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.09230 10.09260 -0.00030 -0.00297 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.07140 10.06890 0.00250 0.02483 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.98590 9.98700 -0.00110 -0.01101 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.09230 10.09260 -0.00030 -0.00297 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 群益全球關鍵生技基金-美元 15.54060 15.53240 0.00820 0.05279 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.06000 15.05000 0.01000 0.06645 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.39000 10.27000 0.12000 1.16845 群益印度中小基金N-美元 9.86160 9.73830 0.12330 1.26613 群益印度中小基金N-新臺幣 9.16000 9.04000 0.12000 1.32743 群益印度中小基金-人民幣 15.03520 14.85510 0.18010 1.21238 群益印度中小基金-美元 14.10460 13.92840 0.17620 1.26504 群益印度中小基金-新臺幣 16.03000 15.82000 0.21000 1.32743 群益多利策略組合基金 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.58000 15.57000 0.01000 0.06423 群益安家基金 26.47080 26.56950 -0.09870 -0.37148 群益安穩貨幣市場基金 16.07280 16.07220 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 22.67000 22.74000 -0.07000 -0.30783 群益亞太中小基金 13.22000 13.25000 -0.03000 -0.22642 群益亞太新趨勢平衡基金 17.13000 17.15000 -0.02000 -0.11662 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.63450 9.62460 0.00990 0.10286 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.45400 7.44630 0.00770 0.10341 群益店頭市場基金 110.93000 110.71000 0.22000 0.19872 群益東方盛世基金 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 群益東協成長基金-人民幣 12.94620 12.99100 -0.04480 -0.34485 群益東協成長基金-美元 12.01960 12.05490 -0.03530 -0.29283 群益東協成長基金-新臺幣 11.68000 11.71000 -0.03000 -0.25619 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.23470 11.22450 0.01020 0.09087 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.72040 10.71540 0.00500 0.04666 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.13280 10.12730 0.00550 0.05431 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.94960 9.94060 0.00900 0.09054 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.49750 9.49310 0.00440 0.04635 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.97480 8.96990 0.00490 0.05463 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.05920 10.05460 0.00460 0.04575 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.73690 9.72810 0.00880 0.09046 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.66650 9.66200 0.00450 0.04657 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.02620 10.02080 0.00540 0.05389 群益長安基金 30.49000 30.90000 -0.41000 -1.32686 群益美國新創亮點基金-美元 14.95610 15.04530 -0.08920 -0.59288 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.19000 14.27000 -0.08000 -0.56062 群益真善美基金 18.10220 18.10440 -0.00220 -0.01215 群益馬拉松基金A類型 131.02000 130.50000 0.52000 0.39847 群益深証中小板基金 13.81000 13.95000 -0.14000 -1.00358 群益創新科技基金 34.68000 34.70000 -0.02000 -0.05764 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.94600 9.89190 0.05410 0.54691 群益華夏盛世基金N-美元 9.68210 9.62430 0.05780 0.60056 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976 群益華夏盛世基金-人民幣 10.83120 10.77220 0.05900 0.54771 群益華夏盛世基金-美元 10.67590 10.61220 0.06370 0.60025 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.30000 17.19000 0.11000 0.63991 群益奧斯卡基金 29.22000 29.25000 -0.03000 -0.10256 群益新興金鑽基金-美元 12.45480 12.43310 0.02170 0.17453 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 群益葛萊美基金 24.72000 24.88000 -0.16000 -0.64309 群益道瓊美國地產ETF基金 19.98000 19.86000 0.12000 0.60423 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.48000 8.42000 0.06000 0.71259 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.96000 13.14000 -0.18000 -1.36986 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.77100 11.78370 -0.01270 -0.10778 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.37400 11.39180 -0.01780 -0.15625 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.28730 11.31160 -0.02430 -0.21482 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.70970 8.71910 -0.00940 -0.10781 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.27610 9.29050 -0.01440 -0.15500 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.47000 8.48000 -0.01000 -0.11792 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.88500 8.90410 -0.01910 -0.21451 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.96000 29.95000 0.01000 0.03339 德信中國精選成長基金 11.59000 11.53000 0.06000 0.52038 德信台灣主流中小基金 19.89000 19.82000 0.07000 0.35318 德信新興股票組合基金 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.92490 11.92450 0.00040 0.00335 德信萬瑞基金 10.74620 10.74540 0.00080 0.00745 德信數位時代基金 28.08000 28.15000 -0.07000 -0.24867 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65290 11.65250 0.00040 0.00343 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.61000 16.78000 -0.17000 -1.01311 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.51000 19.11000 0.40000 2.09314 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.26000 7.25000 0.01000 0.13793 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.94920 9.95580 -0.00660 -0.06629 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.10370 14.11300 -0.00930 -0.06590 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.11480 8.13050 -0.01570 -0.19310 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.09080 11.11270 -0.02190 -0.19707 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.29030 11.31260 -0.02230 -0.19713 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.86320 12.88570 -0.02250 -0.17461 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.28000 18.05000 0.23000 1.27424 摩根中小基金 24.95000 25.06000 -0.11000 -0.43895 摩根中國A股基金 15.05000 14.96000 0.09000 0.60160 摩根中國A股基金(美元) 12.03000 11.96000 0.07000 0.58528 摩根中國亮點基金 14.66000 14.65000 0.01000 0.06826 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.70880 11.72570 -0.01690 -0.14413 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.68400 12.68830 -0.00430 -0.03389 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.01720 10.03260 -0.01540 -0.15350 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.05090 13.06960 -0.01870 -0.14308 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.60850 14.61360 -0.00510 -0.03490 摩根台灣金磚基金 20.94000 21.03000 -0.09000 -0.42796 摩根台灣增長基金 51.34000 51.52000 -0.18000 -0.34938 摩根平衡基金 28.03000 28.08000 -0.05000 -0.17806 摩根全球α基金 19.00000 18.99000 0.01000 0.05266 摩根全球平衡基金 15.17880 15.10840 0.07040 0.46597 摩根全球發現基金 12.59000 12.53000 0.06000 0.47885 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.73070 9.70600 0.02470 0.25448 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.60310 10.57220 0.03090 0.29228 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11030 10.08530 0.02500 0.24789 摩根多元入息成長基金-累積型 11.32930 11.30030 0.02900 0.25663 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.93450 9.90990 0.02460 0.24824 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.66840 10.64410 0.02430 0.22830 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.50870 13.47780 0.03090 0.22927 摩根亞洲基金 57.38000 57.13000 0.25000 0.43760 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.52810 8.53900 -0.01090 -0.12765 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.86010 9.86860 -0.00850 -0.08613 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80900 8.82050 -0.01150 -0.13038 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.24080 12.25660 -0.01580 -0.12891 摩根東方內需機會基金 18.17000 18.09000 0.08000 0.44223 摩根東方科技基金 36.85000 36.96000 -0.11000 -0.29762 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821 摩根金龍收成基金 23.59000 23.54000 0.05000 0.21240 摩根第一貨幣市場基金 15.07020 15.06990 0.00030 0.00199 摩根絕對日本基金 15.23000 15.20000 0.03000 0.19737 摩根新金磚五國基金 11.22000 11.06000 0.16000 1.44665 摩根新絲路基金 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 摩根新興35基金 13.51000 13.41000 0.10000 0.74571 摩根新興日本基金 24.95000 24.98000 -0.03000 -0.12010 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.39710 7.37050 0.02660 0.36090 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.56740 9.52860 0.03880 0.40720 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.40950 9.37570 0.03380 0.36051 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.51640 10.47840 0.03800 0.36265 摩根新興科技基金 59.11000 59.43000 -0.32000 -0.53845 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.29390 8.29960 -0.00570 -0.06868 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44770 10.45470 -0.00700 -0.06696 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.54430 8.49110 0.05320 0.62654 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.28190 9.21840 0.06350 0.68884 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.84720 8.79340 0.05380 0.61182 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.73470 9.67410 0.06060 0.62641 摩根龍揚基金 35.28000 35.21000 0.07000 0.19881 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.07000 9.98000 0.09000 0.90180 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.84000 10.74000 0.10000 0.93110 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.70000 10.60000 0.10000 0.94340 摩根環球股票收益基金-累積型 11.01000 10.91000 0.10000 0.91659 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31700 9.31790 -0.00090 -0.00966 摩根總收益組合基金-累積型 11.19790 11.19890 -0.00100 -0.00893 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.83000 26.91000 -0.08000 -0.29729 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.65570 11.66280 -0.00710 -0.06088 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.02090 11.02830 -0.00740 -0.06710 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.91690 9.92440 -0.00750 -0.07557 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.24340 10.24960 -0.00620 -0.06049 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.72860 9.73510 -0.00650 -0.06677 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.74830 8.75490 -0.00660 -0.07539 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.48650 10.46800 0.01850 0.17673 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.36660 10.34650 0.02010 0.19427 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.82660 9.79610 0.03050 0.31135 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.80600 9.77390 0.03210 0.32843 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.63190 9.60200 0.02990 0.31139 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.61150 9.58010 0.03140 0.32776 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.46640 11.45080 0.01560 0.13624 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.25820 11.24450 0.01370 0.12184 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.25040 10.23670 0.01370 0.13383 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.93090 10.91610 0.01480 0.13558 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.71590 10.70290 0.01300 0.12146 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.75930 9.74630 0.01300 0.13338 聯邦金鑽平衡基金 25.12410 25.23750 -0.11340 -0.44933 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.87980 9.89100 -0.01120 -0.11323 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.02640 10.03610 -0.00970 -0.09665 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.87980 9.89100 -0.01120 -0.11323 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.02640 10.03610 -0.00970 -0.09665 聯邦貨幣市場基金 13.15420 13.15380 0.00040 0.00304 聯邦精選科技基金 13.58000 13.66000 -0.08000 -0.58565 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.91880 15.90940 0.00940 0.05908 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.60890 12.70920 -0.10030 -0.78919 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.46430 12.56590 -0.10160 -0.80854 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.98200 12.07960 -0.09760 -0.80797 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74850 11.74820 0.00030 0.00255 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.02330 11.02190 0.00140 0.01270 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57150 10.57120 0.00030 0.00284 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.65100 8.65000 0.00100 0.01156 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.32000 37.48000 -0.16000 -0.42689 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.48000 15.46000 0.02000 0.12937 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.73000 12.71000 0.02000 0.15736 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.39000 13.37000 0.02000 0.14959 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.57000 12.56000 0.01000 0.07962 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.03000 8.02000 0.01000 0.12469 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.23000 12.21000 0.02000 0.16380 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.54000 11.58000 -0.04000 -0.34542 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.11000 12.01000 0.10000 0.83264 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.65000 15.61000 0.04000 0.25625 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.59000 15.54000 0.05000 0.32175 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.27000 10.19000 0.08000 0.78508 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.49000 20.42000 0.07000 0.34280 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.65000 18.59000 0.06000 0.32275 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.78000 12.74000 0.04000 0.31397 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.68000 15.62000 0.06000 0.38412 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.40000 16.33000 0.07000 0.42866 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.45000 15.39000 0.06000 0.38986 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.64000 15.58000 0.06000 0.38511 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.14000 14.09000 0.05000 0.35486 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.13000 14.08000 0.05000 0.35511 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.81000 14.76000 0.05000 0.33875 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.31000 18.30000 0.01000 0.05464 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.19000 17.18000 0.01000 0.05821 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.52000 13.50000 0.02000 0.14815 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.36000 13.35000 0.01000 0.07491 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.68000 14.67000 0.01000 0.06817 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.64000 14.63000 0.01000 0.06835 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 聯博貨幣市場基金 14.98940 14.98910 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.36710 10.34940 0.01770 0.17102 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.82240 13.80090 0.02150 0.15579 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.58620 7.57320 0.01300 0.17166 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 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