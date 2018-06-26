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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/06/25  107/06/22  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.46150   10.46020   0.00130    0.01243
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.95350    9.92540   0.02810    0.28311
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.95350    9.92540   0.02810    0.28311
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.94060    9.92010   0.02050    0.20665
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.94060    9.92010   0.02050    0.20665
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.27040    9.24140   0.02900    0.31381
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.51180    9.47960   0.03220    0.33968
中國信託台灣活力基金                                             16.27000   16.36000  -0.09000   -0.55012
中國信託台灣優勢基金                                             18.44000   18.56000  -0.12000   -0.64655
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.80000    9.73000   0.07000    0.71942
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.62000    9.56000   0.06000    0.62762
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.05000    9.00000   0.05000    0.55556
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.64000    9.58000   0.06000    0.62630
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.43000    9.50000  -0.07000   -0.73684
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.01000   10.10000  -0.09000   -0.89109
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.79180    9.78540   0.00640    0.06540
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.23960    9.23360   0.00600    0.06498
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19770   10.19860  -0.00090   -0.00882
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.61930    9.62020  -0.00090   -0.00936
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.28290   10.29850  -0.01560   -0.15148
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.00080    9.01450  -0.01370   -0.15198
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.35040   11.32150   0.02890    0.25527
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.27500   10.24880   0.02620    0.25564
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.82000   10.88000  -0.06000   -0.55147
中國信託智能運動基金-美元                                        10.70000   10.76000  -0.06000   -0.55762
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97810   10.97770   0.00040    0.00364
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.39770    9.38020   0.01750    0.18656
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.12450    9.10750   0.01700    0.18666
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.55410    9.53630   0.01780    0.18666
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.27110    9.25380   0.01730    0.18695
中國信託精穩基金                                                 18.95390   18.98900  -0.03510   -0.18484
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.31000   11.32000  -0.01000   -0.08834
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.97000   10.99000  -0.02000   -0.18198
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.68000   11.69000  -0.01000   -0.08554
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.37000   11.39000  -0.02000   -0.17559
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元大2001基金                                                     67.72000   67.93000  -0.21000   -0.30914
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.74210   37.74780  -0.00570   -0.01510
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     19.98000   20.00000  -0.02000   -0.10000
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.34240   11.34130   0.00110    0.00970
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.85400   10.86540  -0.01140   -0.10492
元大上證50基金                                                   29.53000   30.16000  -0.63000   -2.08886
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.24000   12.19000   0.05000    0.41017
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.33000   11.30000   0.03000    0.26549
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.09000   13.09000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.95500   12.97100  -0.01600   -0.12335
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.18700   17.20500  -0.01800   -0.10462
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.08600   11.02000   0.06600    0.59891
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.07500   11.02200   0.05300    0.48086
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.11000    3.08000   0.03000    0.97403
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.42000   14.31000   0.11000    0.76869
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.15890   47.16960  -0.01070   -0.02268
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.36540   10.36750  -0.00210   -0.02026
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62640    9.62830  -0.00190   -0.01973
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.90530    9.91860  -0.01330   -0.13409
元大巴西指數基金                                                  5.09700    5.07000   0.02700    0.53254
元大巴菲特基金                                                   30.16000   30.10000   0.06000    0.19934
元大日經225基金                                                  28.10000   28.31000  -0.21000   -0.74179
元大台商收成基金                                                 23.68000   23.79000  -0.11000   -0.46238
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.69000   12.61000   0.08000    0.63442
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.06000   36.43000  -0.37000   -1.01565
元大台灣中型100基金                                              33.24000   33.32000  -0.08000   -0.24010
元大台灣加權股價指數基金                                         24.89200   24.98400  -0.09200   -0.36824
元大台灣卓越50基金                                               80.86000   81.15000  -0.29000   -0.35736
元大台灣金融基金                                                 17.52000   17.55000  -0.03000   -0.17094
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.69000   30.83000  -0.14000   -0.45410
元大台灣高股息基金                                               25.60000   25.77000  -0.17000   -0.65968
元大台灣電子科技基金                                             35.52000   35.76000  -0.24000   -0.67114
元大全球ETF成長組合基金                                          10.44000   10.39000   0.05000    0.48123
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.76000   14.70000   0.06000    0.40816
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             14.00000   13.91000   0.09000    0.64702
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.83000    9.77000   0.06000    0.61412
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.24000   13.14000   0.10000    0.76104
元大全球不動產證券化基金-美元                                    13.14000   13.05000   0.09000    0.68966
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.90000    6.90000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.60000    8.53000   0.07000    0.82063
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.76000    6.71000   0.05000    0.74516
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.71000    9.69700   0.01300    0.13406
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.73000   13.70000   0.03000    0.21898
元大全球農業商機基金                                             17.11000   17.02000   0.09000    0.52879
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
元大印尼指數基金                                                  8.42000    8.39600   0.02400    0.28585
元大印度指數基金                                                  9.79000    9.72800   0.06200    0.63734
元大印度基金                                                     12.76000   12.69000   0.07000    0.55162
元大多多基金                                                     21.54000   21.54000   0.00000    0.00000
元大多福基金                                                     58.46000   58.48000  -0.02000   -0.03420
元大亞太成長基金                                                  9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.57760    8.57760   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.10330    7.10330   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.69600    9.68500   0.01100    0.11358
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.00200   10.08000  -0.07800   -0.77381
元大卓越基金                                                     51.48000   51.48000   0.00000    0.00000
元大店頭基金                                                      9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
元大泛歐成長基金                                                  9.50000    9.39000   0.11000    1.17146
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.23380   10.23220   0.00160    0.01564
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.43720    9.40600   0.03120    0.33170
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.14650   31.18790  -0.04140   -0.13274
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.56030   37.61740  -0.05710   -0.15179
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.11390   19.11240   0.00150    0.00785
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.18560   19.19850  -0.01290   -0.06719
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.06720   38.11830  -0.05110   -0.13406
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.50570   20.50460   0.00110    0.00536
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.93550   17.94970  -0.01420   -0.07911
元大高科技基金                                                   20.86000   20.82000   0.04000    0.19212
元大得利貨幣市場基金                                             16.24140   16.24080   0.00060    0.00369
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97350   11.97310   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                   13.98000   14.07000  -0.09000   -0.63966
元大華夏中小基金                                                  8.17000    8.12000   0.05000    0.61576
元大新中國基金-人民幣                                            10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
元大新中國基金-美元                                              10.10400   10.06700   0.03700    0.36754
元大新中國基金-新台幣                                             9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
元大新主流基金                                                   30.09000   30.08000   0.01000    0.03324
元大新東協平衡基金-美元                                           9.49400    9.49900  -0.00500   -0.05264
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.28180   10.29450  -0.01270   -0.12337
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.07330   10.09900  -0.02570   -0.25448
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.53360   10.55860  -0.02500   -0.23677
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.26360    9.28570  -0.02210   -0.23800
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.77270    9.77470  -0.00200   -0.02046
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.43560    9.43750  -0.00190   -0.02013
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.75520    9.75550  -0.00030   -0.00308
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.42130    9.42160  -0.00030   -0.00318
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.53000    9.53210  -0.00210   -0.02203
元大新興亞洲基金                                                 11.88000   11.85000   0.03000    0.25316
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.34430    9.34500  -0.00070   -0.00749
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.22720    9.22780  -0.00060   -0.00650
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.43680    9.43590   0.00090    0.00954
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.31620    9.31530   0.00090    0.00966
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09070   15.09020   0.00050    0.00331
元大經貿基金                                                     41.62000   41.75000  -0.13000   -0.31138
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.83000    9.68000   0.15000    1.54959
元大實質多重資產基金-美元                                         9.55500    9.42600   0.12900    1.36856
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.90000    9.77000   0.13000    1.33060
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.28000   15.02000   0.26000    1.73103
元大滬深300單日正向2倍基金                                       14.64000   15.12000  -0.48000   -3.17460
元大摩臺基金                                                     37.72000   37.86000  -0.14000   -0.36978
元大標普500基金                                                  25.09000   25.09000   0.00000    0.00000
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.43000   13.46000  -0.03000   -0.22288
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.54000   32.39000   0.15000    0.46311
元大標智滬深300基金                                              17.48000   17.64000  -0.16000   -0.90703
元大歐洲50基金                                                   24.70000   24.40000   0.30000    1.22951
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.58470    9.52520   0.05950    0.62466
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.15940   10.15840   0.00100    0.00984
元大績效基金                                                     62.05000   61.95000   0.10000    0.16142
元大韓國KOSPI200基金                                             22.69000   22.82000  -0.13000   -0.56968
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.62000   15.65000  -0.03000   -0.19169
日盛上選基金                                                     35.50000   35.50000   0.00000    0.00000
日盛小而美基金                                                   19.40000   19.46000  -0.06000   -0.30832
日盛中國內需動力基金                                             11.00000   10.91000   0.09000    0.82493
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.54710   11.56040  -0.01330   -0.11505
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.76300    9.77420  -0.01120   -0.11459
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.78980   11.79560  -0.00580   -0.04917
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.96210    9.96700  -0.00490   -0.04916
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.67120   10.67680  -0.00560   -0.05245
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.00120    9.00590  -0.00470   -0.05219
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.92000   11.88000   0.04000    0.33670
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.00000   11.94000   0.06000    0.50251
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.18000   12.12000   0.06000    0.49505
日盛日盛基金                                                     14.63000   14.63000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
日盛全球抗暖化基金                                               10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.05820   10.04920   0.00900    0.08956
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.52190    9.51340   0.00850    0.08935
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.86140    9.85350   0.00790    0.08017
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.33790    9.33040   0.00750    0.08038
日盛全球新興債券基金A                                            10.63480   10.62390   0.01090    0.10260
日盛全球新興債券基金B                                             8.31590    8.30730   0.00860    0.10352
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.38990    2.39400  -0.00410   -0.17126
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.67580    1.67860  -0.00280   -0.16681
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36970    0.37010  -0.00040   -0.10808
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26010    0.26040  -0.00030   -0.11521
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.24000   12.25540  -0.01540   -0.12566
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.46900    8.47970  -0.01070   -0.12618
日盛亞洲機會基金                                                  7.58000    7.60000  -0.02000   -0.26316
日盛首選基金                                                     18.07000   18.10000  -0.03000   -0.16575
日盛高科技基金                                                   19.12000   19.10000   0.02000    0.10471
日盛貨幣市場基金                                                 14.75850   14.75790   0.00060    0.00407
日盛新台商基金                                                   42.82000   42.73000   0.09000    0.21062
日盛精選五虎基金                                                 38.86000   39.01000  -0.15000   -0.38452
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47460   13.47410   0.00050    0.00371
台新2000高科技基金                                               35.51000   35.72000  -0.21000   -0.58791
台新MSCI中國基金                                                 22.31000   22.29000   0.02000    0.08973
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.53000   18.41000   0.12000    0.65182
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.98000   21.23000  -0.25000   -1.17758
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15090   14.15040   0.00050    0.00353
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.98550    9.97670   0.00880    0.08821
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.70980   10.71440  -0.00460   -0.04293
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.09790   10.10050  -0.00260   -0.02574
台新中國通基金                                                   48.31000   48.58000  -0.27000   -0.55578
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.54960    0.54720   0.00240    0.43860
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.63600   16.56100   0.07500    0.45287
台新中國精選中小基金-美元                                         0.40430    0.39860   0.00570    1.43001
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.25000   12.08000   0.17000    1.40728
台新主流基金                                                     24.44000   24.65000  -0.21000   -0.85193
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.79000   19.66000   0.13000    0.66124
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65660    0.65270   0.00390    0.59752
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.87000   14.78000   0.09000    0.60893
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49290    0.49000   0.00290    0.59184
台新台灣中小基金                                                 37.95000   38.13000  -0.18000   -0.47207
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.64050    9.56360   0.07690    0.80409
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.44830    9.39040   0.05790    0.61659
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.74000    8.68000   0.06000    0.69124
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.51680   10.45230   0.06450    0.61709
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.72000    9.66000   0.06000    0.62112
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.51530   10.52060  -0.00530   -0.05038
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.27210   11.27780  -0.00570   -0.05054
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                     15.74000   15.66000   0.08000    0.51086
台新亞美短期債券基金                                             10.94980   10.95380  -0.00400   -0.03652
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.57870    8.58510  -0.00640   -0.07455
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28910    0.28930  -0.00020   -0.06913
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.80260   11.81140  -0.00880   -0.07450
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39210    0.39240  -0.00030   -0.07645
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08330   11.08290   0.00040    0.00361
台新高股息平衡基金                                               29.85280   29.83580   0.01700    0.05698
台新智慧生活基金-美元                                            10.54710   10.58910  -0.04200   -0.39663
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.66000   10.70000  -0.04000   -0.37383
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.71880    8.69840   0.02040    0.23453
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.75820    8.73630   0.02190    0.25068
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.27980    9.25810   0.02170    0.23439
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.32980    9.30640   0.02340    0.25144
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.52410   10.48030   0.04380    0.41793
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34230    0.34100   0.00130    0.38123
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.92040    7.88740   0.03300    0.41839
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27140    0.27040   0.00100    0.36982
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.14000    6.13000   0.01000    0.16313
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.38000   20.31000   0.07000    0.34466
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.72000   10.61700   0.10300    0.97014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           23.47000   23.44000   0.03000    0.12799
未來資產全球大消費基金                                           15.69000   15.68000   0.01000    0.06378
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.75970   11.75480   0.00490    0.04169
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.56880    9.56480   0.00400    0.04182
未來資產亞洲新富基金                                             22.28000   22.23000   0.05000    0.22492
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55720   12.55680   0.00040    0.00319
未來資產阿波羅基金                                               14.53000   14.51000   0.02000    0.13784
未來資產新興市場債券基金A                                         8.66650    8.61960   0.04690    0.54411
未來資產新興市場債券基金B                                         6.65530    6.61930   0.03600    0.54386
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.65000   11.64000   0.01000    0.08591
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.04270   11.04180   0.00090    0.00815
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.22010   10.21480   0.00530    0.05189
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.31100    9.31190  -0.00090   -0.00967
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.51110   10.51220  -0.00110   -0.01046
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.28560    8.28380   0.00180    0.02173
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.41210    9.41000   0.00210    0.02232
永豐中小基金                                                     55.08000   55.17000  -0.09000   -0.16313
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.74800    1.75070  -0.00270   -0.15422
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.28960    2.29310  -0.00350   -0.15263
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.26540    8.27450  -0.00910   -0.10998
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.50390   10.51550  -0.01160   -0.11031
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.89000    4.87000   0.02000    0.41068
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.76000   22.69000   0.07000    0.30851
永豐主流品牌基金                                                 17.95000   17.78000   0.17000    0.95613
永豐永豐基金                                                     35.91000   35.89000   0.02000    0.05573
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.00380   10.00470  -0.00090   -0.00900
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.00370   10.00460  -0.00090   -0.00900
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.99190    9.99280  -0.00090   -0.00901
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.99180    9.99280  -0.00100   -0.01001
永豐亞洲民生消費基金                                             12.51000   12.47000   0.04000    0.32077
永豐南非幣2021保本基金                                           12.77890   12.74840   0.03050    0.23925
永豐高科技基金                                                   27.20000   27.14000   0.06000    0.22108
永豐貨幣市場基金                                                 13.87250   13.87200   0.00050    0.00360
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.02970    2.02750   0.00220    0.10851
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.39290    2.39030   0.00260    0.10877
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.76880    7.75710   0.01170    0.15083
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.34340   10.32790   0.01550    0.15008
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.14530    7.12430   0.02100    0.29477
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.90510   10.87300   0.03210    0.29523
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.18000    8.18000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.60000   18.60000   0.00000    0.00000
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.98000   54.21000  -0.23000   -0.42428
永豐領航科技基金                                                 42.94000   43.09000  -0.15000   -0.34811
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.07000   11.02000   0.05000    0.45372
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.69000   10.64000   0.05000    0.46992
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.25000   10.06000   0.19000    1.88867
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.14000   10.03000   0.11000    1.09671
永豐趨勢平衡基金                                                 50.81000   50.56000   0.25000    0.49446
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.50610   11.50270   0.00340    0.02956
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.55900    9.56180  -0.00280   -0.02928
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.68290    9.68570  -0.00280   -0.02891
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.52660    9.53110  -0.00450   -0.04721
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.61120    9.61570  -0.00450   -0.04680
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.57720    9.57890  -0.00170   -0.01775
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.83190    9.83360  -0.00170   -0.01729
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.51170    9.51440  -0.00270   -0.02838
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.67960    9.68240  -0.00280   -0.02892
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.50000   11.42000   0.08000    0.70053
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.58000   10.52000   0.06000    0.57034
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.38000   11.32000   0.06000    0.53004
兆豐國際中小基金                                                 16.38000   16.50000  -0.12000   -0.72727
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.01000   14.90000   0.11000    0.73826
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.62000   20.51000   0.11000    0.53632
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.64000   20.53000   0.11000    0.53580
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.86000   12.83000   0.03000    0.23383
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.86000   12.83000   0.03000    0.23383
兆豐國際生命科學基金                                             15.77000   15.78000  -0.01000   -0.06337
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.31750   10.28550   0.03200    0.31112
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.63050   10.59810   0.03240    0.30572
兆豐國際全球高股息基金                                           11.61000   11.67000  -0.06000   -0.51414
兆豐國際全球基金                                                 32.77000   32.86000  -0.09000   -0.27389
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.23790   10.23620   0.00170    0.01661
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.87220    9.83950   0.03270    0.33233
兆豐國際國民基金                                                 22.90000   22.71000   0.19000    0.83664
兆豐國際第一基金                                                 13.57000   13.65000  -0.08000   -0.58608
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.85790    9.84950   0.00840    0.08528
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.87070    7.86410   0.00660    0.08393
兆豐國際萬全基金                                                 21.07000   21.16000  -0.09000   -0.42533
兆豐國際電子基金                                                 26.56000   26.55000   0.01000    0.03766
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.00000    7.99000   0.01000    0.12516
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.84000   21.88000  -0.04000   -0.18282
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.94000   16.84000   0.10000    0.59382
兆豐國際豐台灣基金                                               32.72000   32.74000  -0.02000   -0.06109
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49310   12.49260   0.00050    0.00400
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.38000   11.47000  -0.09000   -0.78466
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.06210   11.05260   0.00950    0.08595
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.92100   11.91000   0.01100    0.09236
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.69830   10.69020   0.00810    0.07577
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.47150   11.45960   0.01190    0.10384
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.16400    8.15700   0.00700    0.08582
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.53710    9.52850   0.00860    0.09026
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.05680    9.04990   0.00690    0.07624
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.03250    9.02240   0.01010    0.11194
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.35440    9.34730   0.00710    0.07596
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.38000   10.28000   0.10000    0.97276
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.33000   11.23000   0.10000    0.89047
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.61000    9.52000   0.09000    0.94538
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.66000   10.56000   0.10000    0.94697
合庫全球新興市場基金                                              9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
合庫貨幣市場基金                                                 10.12210   10.12180   0.00030    0.00296
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.47240    9.46180   0.01060    0.11203
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.73350    9.71480   0.01870    0.19249
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.00820    9.98800   0.02020    0.20224
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.45800   11.43360   0.02440    0.21341
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.34810   13.29810   0.05000    0.37599
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.91880    8.90740   0.01140    0.12798
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.54560    9.52730   0.01830    0.19208
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.93540    7.91930   0.01610    0.20330
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.87730    8.85850   0.01880    0.21223
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.10120   10.06380   0.03740    0.37163
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                         9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                       9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                           9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                         9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.40000   10.33000   0.07000    0.67764
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.16000   10.09000   0.07000    0.69376
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.93740   10.93650   0.00090    0.00823
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.42760   10.42150   0.00610    0.05853
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.09730   10.08970   0.00760    0.07532
安聯中國東協基金                                                 15.69000   15.67000   0.02000    0.12763
安聯中國策略基金                                                 15.39000   15.25000   0.14000    0.91803
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.67000   14.66000   0.01000    0.06821
安聯中華新思路基金-美元                                          14.44000   14.42000   0.02000    0.13870
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.32000   13.30000   0.02000    0.15038
安聯台灣大壩基金                                                 27.98000   27.97000   0.01000    0.03575
安聯台灣科技基金                                                 47.41000   47.48000  -0.07000   -0.14743
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48200   12.48150   0.00050    0.00401
安聯台灣智慧基金                                                 31.16000   31.17000  -0.01000   -0.03208
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07810   10.07530   0.00280    0.02779
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.00760   15.00360   0.00400    0.02666
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.65930    9.65680   0.00250    0.02589
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.52000   11.54000  -0.02000   -0.17331
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.60000   11.62000  -0.02000   -0.17212
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.09630   12.09350   0.00280    0.02315
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.09510   10.09470   0.00040    0.00396
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.21170   12.21140   0.00030    0.00246
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.55460    9.55290   0.00170    0.01780
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.39490    9.39450   0.00040    0.00426
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.08680    9.08660   0.00020    0.00220
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.57000   11.57000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.44000   11.45000  -0.01000   -0.08734
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.89100   11.88600   0.00500    0.04207
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.90470   10.90150   0.00320    0.02935
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.57770   10.57470   0.00300    0.02837
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.98110    8.97660   0.00450    0.05013
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.77000    8.76750   0.00250    0.02851
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.48130    8.47890   0.00240    0.02831
安聯全球人口趨勢基金                                             11.53000   11.47000   0.06000    0.52310
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.91000   35.99000  -0.08000   -0.22228
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.85000    8.68000   0.17000    1.95853
安聯全球計量平衡基金                                             12.72000   12.70000   0.02000    0.15748
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.03610   12.03420   0.00190    0.01579
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.47240   10.47080   0.00160    0.01528
安聯全球新興市場基金                                             17.90000   17.82000   0.08000    0.44893
安聯全球農金趨勢基金                                              9.70000    9.64000   0.06000    0.62241
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
安聯亞洲動態策略基金                                             24.40000   24.45000  -0.05000   -0.20450
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.99190    9.99280  -0.00090   -0.00901
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.79600    9.79690  -0.00090   -0.00919
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             82.84760   82.94580  -0.09820   -0.11839
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.48980   12.50410  -0.01430   -0.11436
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.44220   65.52050  -0.07830   -0.11950
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.78880    9.80000  -0.01120   -0.11429
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.53470    2.53530  -0.00060   -0.02367
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.59670   10.59440   0.00230    0.02171
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.12990    2.13100  -0.00110   -0.05162
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.84540    8.84400   0.00140    0.01583
宏利台灣動力基金                                                 32.48000   32.46000   0.02000    0.06161
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.32430   10.30400   0.02030    0.19701
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.95360    9.93180   0.02180    0.21950
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.19460    8.17850   0.01610    0.19686
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.07530    8.05790   0.01740    0.21594
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.38000   10.29000   0.09000    0.87464
宏利全球債券組合基金                                             12.94760   12.95650  -0.00890   -0.06869
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77580    2.77280   0.00300    0.10819
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.71100   11.69880   0.01220    0.10428
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.72430    8.71530   0.00900    0.10327
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.32140    2.32040   0.00100    0.04310
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.82200   10.80860   0.01340    0.12398
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.15300    4.15800  -0.00500   -0.12025
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.67210    0.67290  -0.00080   -0.11889
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.36000   19.39000  -0.03000   -0.15472
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.70670   11.70270   0.00400    0.03418
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.42350   10.42120   0.00230    0.02207
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.09820   10.09540   0.00280    0.02774
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.03600    9.03200   0.00400    0.04429
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.59600    8.59410   0.00190    0.02211
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.48210    8.47950   0.00260    0.03066
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.57330    8.56520   0.00810    0.09457
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.72020    2.70690   0.01330    0.49134
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39660    0.39470   0.00190    0.48138
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.01370   11.95520   0.05850    0.48933
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.90340    0.89770   0.00570    0.63496
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.37980    7.34380   0.03600    0.49021
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.04690    2.03670   0.01020    0.50081
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29430    0.29290   0.00140    0.47798
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.06420    9.02000   0.04420    0.49002
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33090    0.32910   0.00180    0.54695
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63400   13.63370   0.00030    0.00220
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.85000    2.86000  -0.01000   -0.34965
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.76000   12.80000  -0.04000   -0.31250
宏利臺灣股息收益基金                                             28.40000   28.75000  -0.35000   -1.21739
宏利澳幣保本基金                                                 12.00090   12.00170  -0.00080   -0.00667
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.43000    9.40000   0.03000    0.31915
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.24000   10.18000   0.06000    0.58939
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.93000   10.88000   0.05000    0.45956
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.18000   11.15000   0.03000    0.26906
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.38000   11.35000   0.03000    0.26432
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.75000   11.71000   0.04000    0.34159
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.80450    9.80290   0.00160    0.01632
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.60460    9.61580  -0.01120   -0.11647
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.87040    8.87920  -0.00880   -0.09911
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.44050   10.45100  -0.01050   -0.10047
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.13000    9.09000   0.04000    0.44004
貝萊德新台幣基金                                                 12.92820   12.92790   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                   26.21000   26.26000  -0.05000   -0.19040
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20210   11.20270  -0.00060   -0.00536
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.15380   10.16960  -0.01580   -0.15537
保德信大中華基金                                                 30.93000   30.82000   0.11000    0.35691
保德信中小型股基金                                               49.00000   48.58000   0.42000    0.86455
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.75000    9.61000   0.14000    1.45682
保德信中國中小基金-美元                                           9.91000    9.79000   0.12000    1.22574
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.40000    9.28000   0.12000    1.29310
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.62490    9.62630  -0.00140   -0.01454
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.63940    9.63980  -0.00040   -0.00415
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.73020    9.73080  -0.00060   -0.00617
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.45100   10.45160  -0.00060   -0.00574
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
保德信中國品牌基金-美元                                           9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
保德信台商全方位基金                                             37.71000   37.46000   0.25000    0.66738
保德信全球中小基金                                               30.36000   30.35000   0.01000    0.03295
保德信全球消費商機基金                                           18.21000   18.16000   0.05000    0.27533
保德信全球基礎建設基金                                           12.22000   12.12000   0.10000    0.82508
保德信全球資源基金                                                8.19000    8.01000   0.18000    2.24719
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.48000   32.34000   0.14000    0.43290
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.78370    9.77080   0.01290    0.13203
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.52590   10.51190   0.01400    0.13318
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.12530    9.11170   0.01360    0.14926
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.80540    9.79070   0.01470    0.15014
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.22730    8.22490   0.00240    0.02918
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.75980   10.75670   0.00310    0.02882
保德信亞太基金                                                   21.94000   21.93000   0.01000    0.04560
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.48450    8.49160  -0.00710   -0.08361
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.14930   11.15870  -0.00940   -0.08424
保德信店頭市場基金                                               35.48000   35.28000   0.20000    0.56689
保德信拉丁美洲基金                                                6.31000    6.23000   0.08000    1.28411
保德信金平衡基金                                                 29.61000   29.64000  -0.03000   -0.10121
保德信金滿意基金                                                 43.42000   43.25000   0.17000    0.39306
保德信科技島基金                                                 27.10000   27.04000   0.06000    0.22189
保德信高成長基金                                                 94.87000   94.68000   0.19000    0.20068
保德信第一基金                                                   27.24000   27.12000   0.12000    0.44248
保德信貨幣市場基金                                               15.75630   15.75570   0.00060    0.00381
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.56390   10.52210   0.04180    0.39726
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.55540   10.51230   0.04310    0.41000
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.82770   10.78720   0.04050    0.37544
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.12910   10.08950   0.03960    0.39249
保德信新世紀基金                                                 10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            7.99540    7.98830   0.00710    0.08888
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.68780   10.67830   0.00950    0.08897
保德信新興趨勢組合基金                                           11.22000   11.10000   0.12000    1.08108
保德信瑞騰基金                                                   15.53670   15.53650   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.45000   10.32000   0.13000    1.25969
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.77780    9.75320   0.02460    0.25222
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.92920    9.90410   0.02510    0.25343
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.68930    9.66220   0.02710    0.28047
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.75300    9.72570   0.02730    0.28070
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.77300    9.73790   0.03510    0.36045
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.77310    9.73760   0.03550    0.36457
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.73870    9.70900   0.02970    0.30590
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.74020    9.71040   0.02980    0.30689
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.90200    9.81240   0.08960    0.91313
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.97790    9.94140   0.03650    0.36715
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型             9.97690    9.94050   0.03640    0.36618
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.96210    9.93190   0.03020    0.30407
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.96210    9.93190   0.03020    0.30407
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.56080    9.52370   0.03710    0.38955
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.49350    9.46120   0.03230    0.34139
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95310    1.95300   0.00010    0.00512
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63290    2.63280   0.00010    0.00380
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30330    0.30320   0.00010    0.03298
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44420    0.44400   0.00020    0.04505
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.63450    8.62780   0.00670    0.07766
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.84150   11.83320   0.00830    0.07014
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.53750    9.53330   0.00420    0.04406
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.57840   11.57400   0.00440    0.03802
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.92970    8.92310   0.00660    0.07397
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.86530   10.85730   0.00800    0.07368
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.07510   10.03530   0.03980    0.39660
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.93890    9.89700   0.04190    0.42336
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.12500   10.10420   0.02080    0.20585
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.60540   10.58350   0.02190    0.20693
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.00690    9.98280   0.02410    0.24142
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.84000    9.81660   0.02340    0.23837
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.06740   10.04350   0.02390    0.23796
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.77900    9.75180   0.02720    0.27892
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.92780    9.90160   0.02620    0.26460
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.29120   10.25980   0.03140    0.30605
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.29080    6.26680   0.02400    0.38297
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.66980   10.62910   0.04070    0.38291
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64340   11.64310   0.00030    0.00258
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.97000   20.03000  -0.06000   -0.29955
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4543.340004556.31000 -12.97000   -0.28466
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.56150   10.54650   0.01500    0.14223
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.68670   11.67080   0.01590    0.13624
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.92690   10.91280   0.01410    0.12921
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.44790    9.43450   0.01340    0.14203
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.98200    9.96840   0.01360    0.13643
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.77760    9.76490   0.01270    0.13006
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.82500   10.80960   0.01540    0.14247
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.49320   11.47760   0.01560    0.13592
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.43410   11.41940   0.01470    0.12873
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.38000    6.34000   0.04000    0.63091
柏瑞巨人基金                                                     12.82000   12.85000  -0.03000   -0.23346
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64620   13.64580   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.16000   16.15000   0.01000    0.06192
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.39120   13.36670   0.02450    0.18329
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.81820   11.79660   0.02160    0.18310
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.44020   12.41860   0.02160    0.17393
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.98940    8.97300   0.01640    0.18277
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.81980    6.80730   0.01250    0.18363
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.87330    8.85700   0.01630    0.18404
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.52240    8.50870   0.01370    0.16101
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.86670   10.84780   0.01890    0.17423
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.40430    8.39230   0.01200    0.14299
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.99350   11.97150   0.02200    0.18377
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.60110   11.57980   0.02130    0.18394
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.65290   11.63420   0.01870    0.16073
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.32450   11.30480   0.01970    0.17426
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.03720    9.02060   0.01660    0.18402
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.91380    9.89570   0.01810    0.18291
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.74170    9.72610   0.01560    0.16039
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.66550    9.64870   0.01680    0.17412
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.50640    9.49280   0.01360    0.14327
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.17400   10.16610   0.00790    0.07771
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.06140   10.05410   0.00730    0.07261
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.97170    9.96490   0.00680    0.06824
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.05330   10.04160   0.01170    0.11652
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.02990   10.02210   0.00780    0.07783
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.87960    9.87240   0.00720    0.07293
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.82930    9.82250   0.00680    0.06923
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.91120    9.89960   0.01160    0.11718
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.15450   10.14660   0.00790    0.07786
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.06140   10.05410   0.00730    0.07261
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.97170    9.96490   0.00680    0.06824
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.05340   10.04160   0.01180    0.11751
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.03000   10.02220   0.00780    0.07783
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.87970    9.87250   0.00720    0.07293
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.82930    9.82250   0.00680    0.06923
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.91120    9.89960   0.01160    0.11718
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.56770   10.57740  -0.00970   -0.09170
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.75740   11.76840  -0.01100   -0.09347
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.20010   11.21090  -0.01080   -0.09633
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.07110    9.07940  -0.00830   -0.09142
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.80420    9.81340  -0.00920   -0.09375
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.66660    9.67590  -0.00930   -0.09612
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.28340   10.29270  -0.00930   -0.09036
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.94740   10.95770  -0.01030   -0.09400
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.82050   10.83090  -0.01040   -0.09602
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.07130    9.07960  -0.00830   -0.09141
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.80450    9.81370  -0.00920   -0.09375
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.66700    9.67630  -0.00930   -0.09611
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.25000   13.22000   0.03000    0.22693
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.21000   14.18000   0.03000    0.21157
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.78000    8.75000   0.03000    0.34286
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.58000   11.55000   0.03000    0.25974
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.81000   11.78000   0.03000    0.25467
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.13000   12.10000   0.03000    0.24793
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.60000   13.62000  -0.02000   -0.14684
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.61000   13.64000  -0.03000   -0.21994
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.66000    8.57000   0.09000    1.05018
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.31710   11.32140  -0.00430   -0.03798
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.45840    7.46120  -0.00280   -0.03753
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.29230   11.27340   0.01890    0.16765
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.95820   10.93830   0.01990    0.18193
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.12730   10.10940   0.01790    0.17706
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.35010    8.33620   0.01390    0.16674
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.41990    9.40280   0.01710    0.18186
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.44960    9.43300   0.01660    0.17598
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.54130   10.52210   0.01920    0.18247
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.91670    9.90010   0.01660    0.16768
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.11090   10.09310   0.01780    0.17636
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.75920    9.74140   0.01780    0.18273
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.02230    9.00730   0.01500    0.16653
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.94330    8.92730   0.01600    0.17923
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.47250    9.45580   0.01670    0.17661
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.83290   11.78390   0.04900    0.41582
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.32570   11.27760   0.04810    0.42651
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.78710   10.74290   0.04420    0.41143
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.12730    7.09780   0.02950    0.41562
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.96220    8.92410   0.03810    0.42693
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.58130    9.54200   0.03930    0.41186
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.17180   10.12970   0.04210    0.41561
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.80430   10.76000   0.04430    0.41171
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.69810    9.65700   0.04110    0.42560
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.08880    9.05120   0.03760    0.41541
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.78520    9.74510   0.04010    0.41149
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.11150   11.10560   0.00590    0.05313
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.68080   11.67490   0.00590    0.05054
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.75150   10.74640   0.00510    0.04746
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.16150    9.15660   0.00490    0.05351
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.71850    9.71350   0.00500    0.05147
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.71640    9.71180   0.00460    0.04737
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.00980   11.00420   0.00560    0.05089
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.91400    9.90870   0.00530    0.05349
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.24460   10.23970   0.00490    0.04785
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.49740    9.49230   0.00510    0.05373
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.31430    9.30930   0.00500    0.05371
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.93720    9.93220   0.00500    0.05034
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.47880    9.47430   0.00450    0.04750
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.21000   18.18000   0.03000    0.16502
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.01000   16.98000   0.03000    0.17668
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.85360   12.84020   0.01340    0.10436
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.80090   10.79890   0.00200    0.01852
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.61060   11.60860   0.00200    0.01723
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.24110   12.24800  -0.00690   -0.05634
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.22810   11.22690   0.00120    0.01069
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.90120    9.89940   0.00180    0.01818
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.36740   10.36560   0.00180    0.01737
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.33740   10.34320  -0.00580   -0.05608
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.31340   10.31240   0.00100    0.00970
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.16490   10.16310   0.00180    0.01771
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.25450   10.25340   0.00110    0.01073
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.19000   13.96000   0.23000    1.64756
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      28.19000   29.12000  -0.93000   -3.19368
國泰大中華基金                                                   21.59000   21.59000   0.00000    0.00000
國泰小龍基金                                                     16.02000   16.14000  -0.12000   -0.74349
國泰中小成長基金                                                 46.32000   46.27000   0.05000    0.10806
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.28450    4.25460   0.02990    0.70277
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.95000   19.84000   0.11000    0.55444
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.75940    0.75500   0.00440    0.58278
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.71910    0.71510   0.00400    0.55936
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.09330    2.09430  -0.00100   -0.04775
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.60670    9.62290  -0.01620   -0.16835
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.24010    8.25410  -0.01400   -0.16961
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31710    0.31770  -0.00060   -0.18886
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.44040   11.43930   0.00110    0.00962
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.75370    1.75580  -0.00210   -0.11960
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.18310   10.19210  -0.00900   -0.08830
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34090    0.34130  -0.00040   -0.11720
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.58600    4.55230   0.03370    0.74029
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     21.34000   21.21000   0.13000    0.61292
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.69850    0.69430   0.00420    0.60493
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.34730    3.31400   0.03330    1.00483
國泰中港台基金台幣級別                                           15.59000   15.45000   0.14000    0.90615
國泰中港台基金美元級別                                            0.51620    0.51170   0.00450    0.87942
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.37000   27.59000  -0.22000   -0.79739
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.76000   12.67000   0.09000    0.71034
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.77000   36.24000  -0.47000   -1.29691
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.16630   10.16720  -0.00090   -0.00885
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.16630   10.16720  -0.00090   -0.00885
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.16630   10.16720  -0.00090   -0.00885
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33510    0.33520  -0.00010   -0.02983
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33510    0.33520  -0.00010   -0.02983
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33510    0.33520  -0.00010   -0.02983
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40440   12.40410   0.00030    0.00242
國泰平衡基金                                                     29.36000   29.36000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.27190    2.25220   0.01970    0.87470
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.60000   10.52000   0.08000    0.76046
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34930    0.34680   0.00250    0.72088
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47170    0.47240  -0.00070   -0.14818
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.34000   13.27000   0.07000    0.52751
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46780    0.46570   0.00210    0.45093
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.80000    5.72000   0.08000    1.39860
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18860    0.18580   0.00280    1.50700
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41060    0.40980   0.00080    0.19522
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37280    0.37210   0.00070    0.18812
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43440    0.43350   0.00090    0.20761
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49880    0.50230  -0.00350   -0.69679
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.46000   20.31000   0.15000    0.73855
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.12000   21.18000  -0.06000   -0.28329
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.41150    2.40860   0.00290    0.12040
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.32800   11.32750   0.00050    0.00441
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.27260   10.27220   0.00040    0.00389
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37180    0.37180   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33710    0.33720  -0.00010   -0.02966
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49870    0.50330  -0.00460   -0.91397
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.89000   11.86000   0.03000    0.25295
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40530    0.40440   0.00090    0.22255
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.76000   18.79000  -0.03000   -0.15966
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61900    0.62010  -0.00110   -0.17739
國泰科技生化基金                                                 38.64000   38.72000  -0.08000   -0.20661
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.02000   25.90000   0.12000    0.46332
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.88000   13.96000  -0.08000   -0.57307
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.08640   39.09380  -0.00740   -0.01893
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.53730   19.53420   0.00310    0.01587
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.45350   19.46230  -0.00880   -0.04522
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.05510   39.04470   0.01040    0.02664
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.56360   39.42220   0.14140    0.35868
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       42.26130   42.27110  -0.00980   -0.02318
國泰紐幣2021保本基金                                             12.01790   12.00980   0.00810    0.06744
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.29760   12.28910   0.00850    0.06917
國泰紐幣保本基金                                                 12.33500   12.33210   0.00290    0.02352
國泰高科技基金                                                   14.05000   14.06000  -0.01000   -0.07112
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.11000   25.16000  -0.05000   -0.19873
國泰國泰基金台幣級別                                             25.11000   25.16000  -0.05000   -0.19873
國泰富時中國A50基金                                              19.49000   19.89000  -0.40000   -2.01106
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33760    0.33740   0.00020    0.05928
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46250    0.46650  -0.00400   -0.85745
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.21000   11.22000  -0.01000   -0.08913
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36830    0.36870  -0.00040   -0.10849
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.50480    0.50980  -0.00500   -0.98078
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34920    0.34870   0.00050    0.14339
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47860    0.48220  -0.00360   -0.74658
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.54580   10.52100   0.02480    0.23572
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.64860    7.63060   0.01800    0.23589
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35630    0.35540   0.00090    0.25324
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25620    0.25560   0.00060    0.23474
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.11000   12.07000   0.04000    0.33140
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39980    0.39840   0.00140    0.35141
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.12540    2.11790   0.00750    0.35412
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.41530    1.41030   0.00500    0.35453
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33680    0.33610   0.00070    0.20827
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36190    0.36110   0.00080    0.22155
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22650    0.22600   0.00050    0.22124
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.33710   10.31420   0.02290    0.22202
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.75550    6.74060   0.01490    0.22105
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.35000   14.26000   0.09000    0.63114
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.03000   34.50000  -0.47000   -1.36232
國泰價值卓越基金                                                 16.82000   16.81000   0.01000    0.05949
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.18000   11.11000   0.07000    0.63006
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38780    0.38560   0.00220    0.57054
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.94680   39.89650   0.05030    0.12608
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            19.92000   20.04000  -0.12000   -0.59880
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.37000   19.26000   0.11000    0.57113
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                18.91000   19.12000  -0.21000   -1.09833
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.02010   12.02230  -0.00220   -0.01830
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39660    0.39670  -0.00010   -0.02521
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.60130    9.59790   0.00340    0.03542
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.53880    8.54410  -0.00530   -0.06203
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.59440   10.59060   0.00380    0.03588
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.52060    9.52650  -0.00590   -0.06193
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.13430   11.13330   0.00100    0.00898
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.14000   10.13230   0.00770    0.07599
第一金大中華基金                                                 28.43000   28.46000  -0.03000   -0.10541
第一金小型精選基金                                               41.39000   41.44000  -0.05000   -0.12066
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.92000   13.85000   0.07000    0.50542
第一金中國世紀基金-美元                                           9.18290    9.14970   0.03320    0.36285
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.18390    9.15070   0.03320    0.36281
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
第一金中概平衡基金                                               25.93000   25.96000  -0.03000   -0.11556
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23980   15.23930   0.00050    0.00328
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.72900  177.72300   0.00600    0.00338
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.04660   10.04770  -0.00110   -0.01095
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.04660   10.04770  -0.00110   -0.01095
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.45080   14.48060  -0.02980   -0.20579
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.45130   14.50220  -0.05090   -0.35098
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.64000   13.66000  -0.02000   -0.14641
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.64000   13.67000  -0.03000   -0.21946
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.84230    9.81960   0.02270    0.23117
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.84510    9.82240   0.02270    0.23110
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.44190    9.41940   0.02250    0.23887
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.46590    9.44330   0.02260    0.23932
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.24830   10.22460   0.02370    0.23179
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.83800    9.81450   0.02350    0.23944
第一金全球大趨勢基金                                             23.63000   23.61000   0.02000    0.08471
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.19100    8.15780   0.03320    0.40697
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.87700    5.85320   0.02380    0.40662
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.39540    9.31300   0.08240    0.88478
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.39650    9.31420   0.08230    0.88360
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.14000    9.06000   0.08000    0.88300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.14000    9.06000   0.08000    0.88300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.67220    9.58720   0.08500    0.88660
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.67350    9.58880   0.08470    0.88332
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.41000    9.33000   0.08000    0.85745
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.41000    9.33000   0.08000    0.85745
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.60240    8.55110   0.05130    0.59992
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.09860   10.03840   0.06020    0.59970
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.73670    9.72870   0.00800    0.08223
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.73570    9.72770   0.00800    0.08224
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.02470    8.02020   0.00450    0.05611
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.87630    8.87310   0.00320    0.03606
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.87650    8.87330   0.00320    0.03606
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.07980   11.07070   0.00910    0.08220
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.08060   11.07150   0.00910    0.08219
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.96910    9.96340   0.00570    0.05721
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.69950   14.69420   0.00530    0.03607
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.20960   14.26300  -0.05340   -0.37440
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.22720   14.28070  -0.05350   -0.37463
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.18000   13.22000  -0.04000   -0.30257
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.20000   13.25000  -0.05000   -0.37736
第一金亞洲科技基金                                               20.24000   20.25000  -0.01000   -0.04938
第一金亞洲新興市場基金                                           13.39000   13.29000   0.10000    0.75245
第一金店頭市場基金                                               10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
第一金創新趨勢基金                                               26.50000   26.47000   0.03000    0.11334
第一金電子基金                                                   35.78000   35.83000  -0.05000   -0.13955
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.64000   19.61000   0.03000    0.15298
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.89000   19.76000   0.13000    0.65789
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.28000    9.07000   0.21000    2.31533
統一大中華中小基金(美元)                                          8.98000    8.79000   0.19000    2.16155
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.04000   12.75000   0.29000    2.27451
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金                                                   35.14000   35.12000   0.02000    0.05695
統一大龍印基金                                                   16.27000   16.17000   0.10000    0.61843
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.83000    9.68000   0.15000    1.54959
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.52000    9.38000   0.14000    1.49254
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.62000   10.47000   0.15000    1.43266
統一中小基金                                                     28.80000   29.09000  -0.29000   -0.99691
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.54020    9.54470  -0.00450   -0.04715
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.40990    9.41170  -0.00180   -0.01913
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.04460    9.04560  -0.00100   -0.01106
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.22120   11.22660  -0.00540   -0.04810
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.99440   10.99650  -0.00210   -0.01910
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.56460   10.56570  -0.00110   -0.01041
統一台灣動力基金                                                 19.85000   19.88000  -0.03000   -0.15091
統一全天候基金                                                  120.98000  121.29000  -0.31000   -0.25559
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.72350    8.78450  -0.06100   -0.69440
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.91430    8.97400  -0.05970   -0.66526
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.83520    8.89380  -0.05860   -0.65889
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.95610    9.01870  -0.06260   -0.69411
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.15170    9.21310  -0.06140   -0.66644
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.07060    9.13080  -0.06020   -0.65931
統一全球債券組合基金                                             11.90760   11.89930   0.00830    0.06975
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.94000   16.08000  -0.14000   -0.87065
統一全球新科技基金(美元)                                         15.87000   16.02000  -0.15000   -0.93633
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.95000   15.09000  -0.14000   -0.92777
統一亞太基金                                                     27.35000   27.29000   0.06000    0.21986
統一亞洲大金磚基金                                               13.35000   13.29000   0.06000    0.45147
統一奔騰基金                                                     64.83000   65.12000  -0.29000   -0.44533
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64800   16.64740   0.00060    0.00360
統一強漢基金(人民幣)                                             10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
統一強漢基金(美元)                                                9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
統一強漢基金(新台幣)                                             25.61000   25.57000   0.04000    0.15643
統一統信基金                                                     34.69000   34.73000  -0.04000   -0.11517
統一黑馬基金                                                     65.39000   65.69000  -0.30000   -0.45669
統一新亞洲科技能源基金                                           19.75000   19.72000   0.03000    0.15213
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.06100    8.05700   0.00400    0.04965
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.15310   10.14800   0.00510    0.05026
統一經建基金                                                     51.42000   51.51000  -0.09000   -0.17472
統一龍馬基金                                                     76.47000   76.62000  -0.15000   -0.19577
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   25.20000   24.83000   0.37000    1.49013
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            49.85000   49.86000  -0.01000   -0.02006
野村中國機會基金                                                 14.71000   14.63000   0.08000    0.54682
野村巴西基金                                                      4.99000    4.97000   0.02000    0.40241
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.23000   12.20000   0.03000    0.24590
野村台灣高股息基金                                               22.71000   22.71000   0.00000    0.00000
野村台灣運籌基金                                                 38.22000   38.06000   0.16000    0.42039
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.63360    9.62540   0.00820    0.08519
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.59380    9.59520  -0.00140   -0.01459
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.59850    9.60150  -0.00300   -0.03125
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.71470    9.70630   0.00840    0.08654
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.65780    9.65920  -0.00140   -0.01449
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.62770    9.63080  -0.00310   -0.03219
野村平衡基金                                                     19.85000   19.76000   0.09000    0.45547
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.25000    9.18000   0.07000    0.76253
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.47000    9.39000   0.08000    0.85197
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.33000   13.23000   0.10000    0.75586
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.64000   10.55000   0.09000    0.85308
野村全球生技醫療基金                                             17.27000   17.18000   0.09000    0.52386
野村全球品牌基金                                                 29.08000   28.95000   0.13000    0.44905
野村全球氣候變遷基金                                              8.65000    8.59000   0.06000    0.69849
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.07000   12.97000   0.10000    0.77101
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.24000   11.15000   0.09000    0.80717
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.32000   19.17000   0.15000    0.78247
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.16000   12.05000   0.11000    0.91286
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.43770   10.43330   0.00440    0.04217
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.32680   10.32180   0.00500    0.04844
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.51790    9.50060   0.01730    0.18209
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.27040    9.26050   0.00990    0.10691
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.81970    8.81060   0.00910    0.10328
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.03870   11.01860   0.02010    0.18242
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.55150   10.54020   0.01130    0.10721
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.09380   10.08330   0.01050    0.10413
野村成長基金                                                     28.94000   28.76000   0.18000    0.62587
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.24720    9.23720   0.01000    0.10826
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.26010    9.25720   0.00290    0.03133
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.31470    9.31070   0.00400    0.04296
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.57250    9.56220   0.01030    0.10772
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.51780    9.51480   0.00300    0.03153
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.57770    9.57370   0.00400    0.04178
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.91000   12.93000  -0.02000   -0.15468
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.68780    9.67900   0.00880    0.09092
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.64750    9.64850  -0.00100   -0.01036
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.65790    9.65850  -0.00060   -0.00621
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.14220   10.13300   0.00920    0.09079
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.02260   10.02360  -0.00100   -0.00998
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.03970   10.04040  -0.00070   -0.00697
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.71680    8.72550  -0.00870   -0.09971
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.37230    9.37200   0.00030    0.00320
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.23790    9.24690  -0.00900   -0.09733
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.13700   13.15010  -0.01310   -0.09962
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.21870   12.21820   0.00050    0.00409
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.97510    9.98490  -0.00980   -0.09815
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.26130   10.25010   0.01120    0.10927
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.93970    9.93770   0.00200    0.02013
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.44010    9.43460   0.00550    0.05830
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.14390   11.13740   0.00650    0.05836
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.04040   10.01440   0.02600    0.25963
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.13900   11.10200   0.03700    0.33327
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.69610   10.66890   0.02720    0.25495
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.38210   10.35550   0.02660    0.25687
野村泰國基金                                                     39.44000   39.28000   0.16000    0.40733
野村高科技基金                                                   12.93000   12.75000   0.18000    1.41176
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.09070   10.04510   0.04560    0.45395
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.35470   10.30150   0.05320    0.51643
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.61910   10.57500   0.04410    0.41702
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.77150    9.72880   0.04270    0.43890
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.58170    9.53900   0.04270    0.44764
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.58170    9.54060   0.04110    0.43079
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.82430   11.76350   0.06080    0.51685
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.01640   12.97970   0.03670    0.28275
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.85190   10.80460   0.04730    0.43778
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.64700   10.59950   0.04750    0.44813
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.88700   10.83970   0.04730    0.43636
野村貨幣市場基金                                                 16.25510   16.25450   0.00060    0.00369
野村新馬基金                                                     15.68000   15.69000  -0.01000   -0.06373
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.98360    9.99300  -0.00940   -0.09407
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.92760    7.93290  -0.00530   -0.06681
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.66280   11.67060  -0.00780   -0.06683
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.34000    7.24000   0.10000    1.38122
野村精選貨幣市場基金                                             12.07350   12.07320   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.38000   12.21000   0.17000    1.39230
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.77000   11.63000   0.14000    1.20378
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.36000   11.15000   0.21000    1.88341
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.02000    7.85000   0.17000    2.16561
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.32000   11.09000   0.23000    2.07394
野村積極成長基金                                                 12.22000   12.14000   0.08000    0.65898
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.31000   35.24000   0.07000    0.19864
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.14170   10.13470   0.00700    0.06907
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.62270    8.61290   0.00980    0.11378
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.02380    8.02700  -0.00320   -0.03987
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.84800    7.84320   0.00480    0.06120
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.57170   11.55850   0.01320    0.11420
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.54470   10.54900  -0.00430   -0.04076
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.34460   10.33820   0.00640    0.06191
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                          15.87000   15.87000   0.00000    0.00000
野村環球基金-美元計價                                            12.56000   12.57000  -0.01000   -0.07955
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.29000   17.30000  -0.01000   -0.05780
野村鴻利基金                                                     23.01000   22.96000   0.05000    0.21777
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85290   16.85250   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                     20.96000   20.85000   0.11000    0.52758
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.28000   13.18000   0.10000    0.75873
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.96000   15.03000  -0.07000   -0.46574
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.03240   10.03880  -0.00640   -0.06375
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.16340   13.17220  -0.00880   -0.06681
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.62280    9.58150   0.04130    0.43104
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.60740    9.56710   0.04030    0.42124
凱基台商天下基金                                                 13.34000   13.33000   0.01000    0.07502
凱基台灣精五門基金                                               21.09000   21.11000  -0.02000   -0.09474
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.30000   10.24000   0.06000    0.58594
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.74600   10.69470   0.05130    0.47968
凱基亞太高股息基金                                               12.80000   12.82000  -0.02000   -0.15601
凱基亞洲四金磚基金                                               17.89000   17.85000   0.04000    0.22409
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.63000   13.57000   0.06000    0.44215
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.00640   12.97830   0.02810    0.21652
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.61000   12.58000   0.03000    0.23847
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53550   11.53510   0.00040    0.00347
凱基開創基金                                                     26.99000   27.23000  -0.24000   -0.88138
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.38000   22.53000  -0.15000   -0.66578
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.04510   22.20180  -0.15670   -0.70580
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.69000   17.68000   0.01000    0.05656
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.18130   17.17330   0.00800    0.04658
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.76000    7.72000   0.04000    0.51813
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.52000   11.48000   0.04000    0.34843
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.85860   11.83410   0.02450    0.20703
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.16000   11.14000   0.02000    0.17953
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.56460   11.54030   0.02430    0.21057
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.66000   11.63000   0.03000    0.25795
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.11000   13.09000   0.02000    0.15279
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.04710   13.03410   0.01300    0.09974
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.06000   14.04000   0.02000    0.14245
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.98000   34.17000  -0.19000   -0.55604
富邦NASDAQ-100基金                                               29.92000   30.04000  -0.12000   -0.39947
富邦上証180基金                                                  29.40000   29.92000  -0.52000   -1.73797
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.22170    0.22170   0.00000    0.00000
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.72000    6.72000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.56000    7.42000   0.14000    1.88679
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 38.72000   39.97000  -1.25000   -3.12735
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.64530   11.62450   0.02080    0.17893
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.92710   10.91340   0.01370    0.12553
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.69750   10.69010   0.00740    0.06922
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.23550   10.21720   0.01830    0.17911
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.52680    9.51480   0.01200    0.12612
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.33510    9.32870   0.00640    0.06861
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.73880   20.78680  -0.04800   -0.23092
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.27880   11.27780   0.00100    0.00887
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.71020   10.72160  -0.01140   -0.10633
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.81030   12.81190  -0.00160   -0.01249
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89210    1.89350  -0.00140   -0.07394
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.44320    9.44430  -0.00110   -0.01165
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.44220    1.44330  -0.00110   -0.07621
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.63370   11.63310   0.00060    0.00516
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.73210    1.73320  -0.00110   -0.06347
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.09770   10.09710   0.00060    0.00594
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.52260    1.52360  -0.00100   -0.06563
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.74000   14.59000   0.15000    1.02810
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.16000   23.58000  -0.42000   -1.78117
富邦日本東証基金                                                 21.95000   22.13000  -0.18000   -0.81338
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.02000   43.11000  -0.09000   -0.20877
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.50000   47.50000   0.00000    0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.91000   50.10000  -0.19000   -0.37924
富邦台灣心基金                                                   23.47000   23.46000   0.01000    0.04263
富邦台灣釆吉50基金                                               46.89000   47.06000  -0.17000   -0.36124
富邦台灣科技指數基金                                             50.61000   50.98000  -0.37000   -0.72577
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.58770   39.60460  -0.01690   -0.04267
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.56200   40.59480  -0.03280   -0.08080
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29620    0.29550   0.00070    0.23689
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.37940    2.37510   0.00430    0.18105
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34010    0.34010   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.61270   10.61150   0.00120    0.01131
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.06940    2.06590   0.00350    0.16942
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32680    0.32670   0.00010    0.03061
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.17440    9.17340   0.00100    0.01090
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.45000   23.20000   0.25000    1.07759
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.58000   14.73000  -0.15000   -1.01833
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.70000   29.16000   0.54000    1.85185
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62980   15.62920   0.00060    0.00384
富邦長紅基金                                                     67.76000   67.79000  -0.03000   -0.04425
富邦科技基金                                                     26.02000   26.12000  -0.10000   -0.38285
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.86570   39.91400  -0.04830   -0.12101
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.42590   39.47860  -0.05270   -0.13349
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.68130   38.73330  -0.05200   -0.13425
富邦恒生國企ETF基金                                              20.48000   20.67000  -0.19000   -0.91921
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.82000   13.64000   0.18000    1.31965
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            29.19000   29.93000  -0.74000   -2.47244
富邦高成長基金                                                   25.82000   25.81000   0.01000    0.03874
富邦基金                                                         13.71000   13.76000  -0.05000   -0.36337
富邦深証100基金                                                  10.31000   10.45000  -0.14000   -1.33971
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.54000   20.17000   0.37000    1.83441
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40670    0.40640   0.00030    0.07382
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.25720   12.25420   0.00300    0.02448
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.55020    9.54780   0.00240    0.02514
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30410    0.30400   0.00010    0.03289
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.90800    8.90580   0.00220    0.02470
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.62690    9.62430   0.00260    0.02701
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.99040    9.98610   0.00430    0.04306
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.62700    9.62430   0.00270    0.02805
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.99040    9.98610   0.00430    0.04306
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.61000   19.67000  -0.06000   -0.30503
富邦精準基金                                                     48.35000   48.53000  -0.18000   -0.37090
富邦精銳中小基金                                                 12.41000   12.42000  -0.01000   -0.08052
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     19.70000   19.77000  -0.07000   -0.35407
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.00000   21.10000  -0.10000   -0.47393
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.78000    7.73000   0.05000    0.64683
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.75000   14.95000  -0.20000   -1.33779
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.06000   20.05000   0.01000    0.04988
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.12370   10.08770   0.03600    0.35687
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.69620   10.67780   0.01840    0.17232
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.64480   10.62500   0.01980    0.18635
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.89310    9.85800   0.03510    0.35606
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.40710   10.38920   0.01790    0.17229
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.33750   10.31820   0.01930    0.18705
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.16000   30.18000  -0.02000   -0.06627
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.83170    8.83630  -0.00460   -0.05206
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.32990    9.33740  -0.00750   -0.08032
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.09150    9.09930  -0.00780   -0.08572
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.69930    9.70450  -0.00520   -0.05358
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.67270    9.68040  -0.00770   -0.07954
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.42490    9.43300  -0.00810   -0.08587
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.48290    9.49090  -0.00800   -0.08429
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.48940    8.48410   0.00530    0.06247
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.47260    9.46930   0.00330    0.03485
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.99890    8.99630   0.00260    0.02890
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.44580   10.43920   0.00660    0.06322
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.17390   10.17030   0.00360    0.03540
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.72770    9.72480   0.00290    0.02982
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.11070    9.10780   0.00290    0.03184
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.54720    9.54420   0.00300    0.03143
富達卓越領航全球組合基金                                         15.20000   15.10000   0.10000    0.66225
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.70470    8.69510   0.00960    0.11041
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.36760    9.35990   0.00770    0.08227
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.09320    9.08620   0.00700    0.07704
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.80720    9.79640   0.01080    0.11024
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.73570    9.72760   0.00810    0.08327
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.48540    9.47800   0.00740    0.07808
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.17170    9.16440   0.00730    0.07966
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.53860    9.53100   0.00760    0.07974
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.31000   10.25000   0.06000    0.58537
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.68000   11.63000   0.05000    0.42992
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.58000    8.53000   0.05000    0.58617
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.98000    9.92000   0.06000    0.60484
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.48370    9.48290   0.00080    0.00844
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.12330    9.12820  -0.00490   -0.05368
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.69240    8.69670  -0.00430   -0.04944
富蘭克林華美中華基金                                             14.41000   14.36000   0.05000    0.34819
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.65000   20.79000  -0.14000   -0.67340
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.32000   20.35000  -0.03000   -0.14742
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.08000   11.00000   0.08000    0.72727
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.57000   10.50000   0.07000    0.66667
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.88220    7.86390   0.01830    0.23271
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.05250    9.03210   0.02040    0.22586
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.66830    9.64650   0.02180    0.22599
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.18600    9.16470   0.02130    0.23241
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.05360   11.05080   0.00280    0.02534
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.83030    8.82810   0.00220    0.02492
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.29860    9.29630   0.00230    0.02474
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.13210   13.13060   0.00150    0.01142
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.40410   10.40290   0.00120    0.01154
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.12050   10.12090  -0.00040   -0.00395
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.75060    7.75090  -0.00030   -0.00387
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.25110    9.25150  -0.00040   -0.00432
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.65110   10.65080   0.00030    0.00282
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.61810    7.61790   0.00020    0.00263
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.11080    9.11050   0.00030    0.00329
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.41870   10.41500   0.00370    0.03553
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.79950    7.79660   0.00290    0.03720
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.27410    8.27050   0.00360    0.04353
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.34510    9.34170   0.00340    0.03640
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.04270   10.03910   0.00360    0.03586
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.65390   12.64840   0.00550    0.04348
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.00000    9.94000   0.06000    0.60362
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.10000   10.03000   0.07000    0.69791
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.04000    9.00000   0.04000    0.44444
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.94000    9.02000  -0.08000   -0.88692
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.19000   11.28000  -0.09000   -0.79787
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.22970   13.21740   0.01230    0.09306
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.71000    9.65000   0.06000    0.62176
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
富蘭克林華美第一富基金                                           42.64000   42.87000  -0.23000   -0.53651
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29560   10.29520   0.00040    0.00389
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.59000    9.55000   0.04000    0.41885
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.58000   13.57000   0.01000    0.07369
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.34000   13.35000  -0.01000   -0.07491
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.21000   15.22000  -0.01000   -0.06570
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.95060    7.84080   0.10980    1.40037
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.14110   11.11480   0.02630    0.23662
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.60840    9.59030   0.01810    0.18873
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.87200   10.85160   0.02040    0.18799
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.94760    6.93620   0.01140    0.16436
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.15780    9.14330   0.01450    0.15859
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.13510   10.11900   0.01610    0.15911
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.51240   10.49520   0.01720    0.16388
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.00000   20.03000  -0.03000   -0.14978
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.57460   11.57180   0.00280    0.02420
復華人生目標基金                                                 39.71880   39.73070  -0.01190   -0.02995
復華大中華中小策略基金                                           10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
復華中小精選基金                                                 79.56000   80.11000  -0.55000   -0.68656
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.05000   12.10000  -0.05000   -0.41322
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.11000   11.16000  -0.05000   -0.44803
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.11000   11.17000  -0.06000   -0.53715
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
復華台灣智能基金                                                 12.19000   12.21000  -0.02000   -0.16380
復華全方位基金                                                   31.85000   32.14000  -0.29000   -0.90230
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.87000   14.09000  -0.22000   -1.56139
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.39000   21.74000  -0.35000   -1.60994
復華全球平衡基金-美元                                             9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.61000   20.57000   0.04000    0.19446
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.34000   17.74000  -0.40000   -2.25479
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.37000   16.75000  -0.38000   -2.26866
復華全球原物料基金                                                9.53000    9.45000   0.08000    0.84656
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.07000   14.19000  -0.12000   -0.84567
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45480   11.45340   0.00140    0.01222
復華全球債券基金                                                 13.44750   13.44740   0.00010    0.00074
復華全球債券組合基金                                             14.60000   14.59000   0.01000    0.06854
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.69000   14.68000   0.01000    0.06812
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.96000   10.99000  -0.03000   -0.27298
復華有利貨幣市場基金                                             13.42760   13.42720   0.00040    0.00298
復華亞太平衡基金                                                 13.44000   13.54000  -0.10000   -0.73855
復華亞太成長基金                                                 16.08000   16.48000  -0.40000   -2.42718
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.17000   10.34000  -0.17000   -1.64410
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.58000   10.75000  -0.17000   -1.58140
復華東協世紀基金                                                 12.42000   12.46000  -0.04000   -0.32103
復華南非幣長期收益基金A                                          12.96000   12.89000   0.07000    0.54306
復華南非幣長期收益基金B                                           8.15000    8.11000   0.04000    0.49322
復華南非幣短期收益基金A                                          13.40000   13.39000   0.01000    0.07468
復華南非幣短期收益基金B                                           9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
復華美國新星基金-美元                                            13.05000   13.24000  -0.19000   -1.43505
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.96000   13.14000  -0.18000   -1.36986
復華恒生基金                                                     21.24000   21.47000  -0.23000   -1.07126
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.55000    8.44000   0.11000    1.30332
復華恒生單日正向二倍基金                                         33.37000   34.24000  -0.87000   -2.54089
復華神盾基金                                                     27.67060   27.73570  -0.06510   -0.23472
復華高成長基金                                                   70.15000   70.14000   0.01000    0.01426
復華高益策略組合基金                                             13.02000   13.02000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.38800   14.38760   0.00040    0.00278
復華富時不動產證券化基金                                         19.00000   19.06000  -0.06000   -0.31480
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.48000   50.52000  -0.04000   -0.07918
復華復華基金                                                     22.11000   22.12000  -0.01000   -0.04521
復華華人世紀基金                                                 19.31000   19.52000  -0.21000   -1.07582
復華傳家二號基金                                                 30.87980   31.02970  -0.14990   -0.48309
復華傳家基金                                                     26.80340   26.54530   0.25810    0.97230
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.84000   14.81000   0.03000    0.20257
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.78000   11.83000  -0.05000   -0.42265
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.34000   14.40000  -0.06000   -0.41667
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.64000  -0.02000   -0.17182
復華新興人民幣債券基金B                                           8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.62000   18.56000   0.06000    0.32328
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.69000    5.67000   0.02000    0.35273
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.51000   12.46000   0.05000    0.40128
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.83000   12.77000   0.06000    0.46985
復華新興市場短期收益基金                                         10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
復華滬深300 A股基金                                              22.35000   22.72000  -0.37000   -1.62852
復華數位經濟基金                                                 63.48000   63.71000  -0.23000   -0.36101
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.69000   11.71000  -0.02000   -0.17079
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.70090    9.67640   0.02450    0.25319
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.55070    9.52520   0.02550    0.26771
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.85350    9.82860   0.02490    0.25334
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.67120    9.64510   0.02610    0.27060
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.64070    9.62520   0.01550    0.16104
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.97150    9.95380   0.01770    0.17782
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.63520    9.61340   0.02180    0.22677
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.96480    9.94070   0.02410    0.24244
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.63400    9.61230   0.02170    0.22575
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.96840    9.94420   0.02420    0.24336
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.27460    9.27810  -0.00350   -0.03772
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.83990    8.85500  -0.01510   -0.17053
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.65990    8.67320  -0.01330   -0.15335
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.44110   11.44550  -0.00440   -0.03844
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.91890   10.93740  -0.01850   -0.16914
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.82100   10.83760  -0.01660   -0.15317
景順主流基金                                                     19.09000   19.22000  -0.13000   -0.67638
景順台灣科技基金                                                 33.93000   34.16000  -0.23000   -0.67330
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.94000    9.88000   0.06000    0.60729
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.08000   11.04000   0.04000    0.36232
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.60000   10.56000   0.04000    0.37879
景順全球科技基金                                                 22.09000   22.14000  -0.05000   -0.22584
景順全球康健基金                                                 18.12000   18.00000   0.12000    0.66667
景順貨幣市場基金                                                 15.92800   15.92750   0.00050    0.00314
景順潛力基金                                                     35.30000   35.50000  -0.20000   -0.56338
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.49000   15.52000  -0.03000   -0.19330
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.23000   14.26000  -0.03000   -0.21038
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.24000   10.15000   0.09000    0.88670
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.24000   10.15000   0.09000    0.88670
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.40000   10.31000   0.09000    0.87294
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.41000   10.32000   0.09000    0.87209
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.62780    8.62530   0.00250    0.02898
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.23010    8.24230  -0.01220   -0.14802
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.97660   10.97350   0.00310    0.02825
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.44630   10.46170  -0.01540   -0.14720
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.05000    7.98000   0.07000    0.87719
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.17000    8.11000   0.06000    0.73983
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.78000   11.69000   0.09000    0.76989
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.47870    9.46390   0.01480    0.15638
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.50340    9.48700   0.01640    0.17287
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.69000    9.67480   0.01520    0.15711
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.71810    9.70130   0.01680    0.17317
華南永昌永昌基金                                                 19.58000   19.69000  -0.11000   -0.55866
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.22920   14.21740   0.01180    0.08300
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.06000   10.01000   0.05000    0.49950
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             16.11000   16.00000   0.11000    0.68750
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.05000   12.08000  -0.03000   -0.24834
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.81000   11.84000  -0.03000   -0.25338
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.22000   14.25000  -0.03000   -0.21053
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.91000   13.94000  -0.03000   -0.21521
華南永昌物聯網精選基金                                           12.31000   12.40000  -0.09000   -0.72581
華南永昌策略報酬基金                                             10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19230   16.19170   0.00060    0.00371
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.96410   25.17200  -0.20790   -0.82592
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92910   11.92870   0.00040    0.00335
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.13050   10.13570  -0.00520   -0.05130
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.41680   10.43400  -0.01720   -0.16485
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.88880    9.89390  -0.00510   -0.05155
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.13610   10.15290  -0.01680   -0.16547
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.97370    9.97950  -0.00580   -0.05812
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.19680   10.21440  -0.01760   -0.17231
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.83220    9.83790  -0.00570   -0.05794
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.04340   10.06070  -0.01730   -0.17196
華頓中小型基金                                                   28.32000   28.13000   0.19000    0.67544
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.52510   12.53260  -0.00750   -0.05984
華頓台灣基金                                                     33.72000   33.79000  -0.07000   -0.20716
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51140   11.51100   0.00040    0.00347
華頓全球時尚精品基金                                             18.28000   18.21000   0.07000    0.38440
華頓全球高收益債券基金A                                          13.30850   13.30010   0.00840    0.06316
華頓全球高收益債券基金B                                           8.34130    8.33600   0.00530    0.06358
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.06000    5.93000   0.13000    2.19224
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.88780    2.87500   0.01280    0.44522
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.44680   13.40560   0.04120    0.30733
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.44370    0.44240   0.00130    0.29385
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.74450   11.72200   0.02250    0.19195
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.67450   10.65160   0.02290    0.21499
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.87200   10.86600   0.00600    0.05522
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.86320    9.85780   0.00540    0.05478
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.29030   11.28590   0.00440    0.03899
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.30620   10.30250   0.00370    0.03591
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.50000   11.39000   0.11000    0.96576
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.31000   10.22000   0.09000    0.88063
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.25000   11.16000   0.09000    0.80645
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.44880    2.44810   0.00070    0.02859
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.98600    1.98390   0.00210    0.10585
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.01580   12.03120  -0.01540   -0.12800
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.83670    9.84930  -0.01260   -0.12793
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37560    0.37600  -0.00040   -0.10638
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.31580    0.31620  -0.00040   -0.12650
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.47000    3.46000   0.01000    0.28902
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.16000   16.12000   0.04000    0.24814
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.53000    0.53000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               17.79000   17.74000   0.05000    0.28185
匯豐台灣精典基金                                                 24.26000   24.38000  -0.12000   -0.49221
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.25000   12.20000   0.05000    0.40984
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.25000    8.11000   0.14000    1.72626
匯豐安富基金                                                     25.41000   25.49000  -0.08000   -0.31385
匯豐成功基金                                                     39.69000   39.57000   0.12000    0.30326
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.26000   11.22000   0.04000    0.35651
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.97000   10.93000   0.04000    0.36597
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.04000   11.00000   0.04000    0.36364
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.47390    2.47140   0.00250    0.10116
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.26130    2.25870   0.00260    0.11511
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.59090   11.59660  -0.00570   -0.04915
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.02240    8.02800  -0.00560   -0.06976
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38080    0.38100  -0.00020   -0.05249
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34220    0.34240  -0.00020   -0.05841
匯豐拉丁美洲基金                                                  6.88000    6.83000   0.05000    0.73206
匯豐金磚動力基金                                                 14.21000   14.15000   0.06000    0.42403
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97560   14.97540   0.00020    0.00134
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.16000    5.08000   0.08000    1.57480
匯豐新鑽動力基金                                                 10.94000   10.86000   0.08000    0.73665
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.36670    5.31800   0.04870    0.91576
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.91670    8.86810   0.04860    0.54803
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.22000   52.49000  -0.27000   -0.51438
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.22000   52.49000  -0.27000   -0.51438
匯豐龍騰電子基金                                                 38.00000   38.21000  -0.21000   -0.54959
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.19810   12.17340   0.02470    0.20290
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.39000   21.36000   0.03000    0.14045
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.26000   11.13000   0.13000    1.16801
新光中國成長基金(美元)                                           11.93000   11.80000   0.13000    1.10169
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.70000   11.58000   0.12000    1.03627
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.10020   10.10760  -0.00740   -0.07321
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.91120    9.91190  -0.00070   -0.00706
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.04240   10.05700  -0.01460   -0.14517
新光台灣富貴基金                                                 23.37000   23.48000  -0.11000   -0.46848
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.85000    8.83000   0.02000    0.22650
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.09000   12.04000   0.05000    0.41528
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.58000   11.55000   0.03000    0.25974
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.92160    9.92410  -0.00250   -0.02519
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.52820    9.54380  -0.01560   -0.16346
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.59490    9.59730  -0.00240   -0.02501
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.20480    9.21990  -0.01510   -0.16378
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.37000   10.42000  -0.05000   -0.47985
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                              10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43350   15.43300   0.00050    0.00324
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
新光亞洲精選基金-美金                                            23.85000   23.77000   0.08000    0.33656
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.75000   23.70000   0.05000    0.21097
新光兩岸優勢基金                                                 13.22000   13.12000   0.10000    0.76220
新光店頭基金                                                     26.61000   26.58000   0.03000    0.11287
新光南非幣保本基金                                               11.76000   11.76000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
新光特選內需收益ETF基金                                          19.87000   19.94000  -0.07000   -0.35105
新光創新科技基金                                                 15.76000   15.72000   0.04000    0.25445
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.69580    9.68120   0.01460    0.15081
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.97940    9.98720  -0.00780   -0.07810
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.65060    9.64270   0.00790    0.08193
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.24480    9.23100   0.01380    0.14950
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.52990    9.53790  -0.00800   -0.08388
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.20690    9.19930   0.00760    0.08261
新光澳幣八年期保本基金                                           10.33000   10.41000  -0.08000   -0.76849
新光澳幣十年期保本基金                                           10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
新光澳幣保本基金                                                 11.84000   11.82000   0.02000    0.16920
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.96350    9.94560   0.01790    0.17998
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.80500    9.78740   0.01760    0.17982
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.75110    9.74210   0.00900    0.09238
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.88330    9.87420   0.00910    0.09216
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.84800    9.84060   0.00740    0.07520
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.71340    9.70610   0.00730    0.07521
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.68730    9.67640   0.01090    0.11265
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.82130    9.81030   0.01100    0.11213
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.47000    7.43000   0.04000    0.53836
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.95000    8.90000   0.05000    0.56180
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.76980    9.77190  -0.00210   -0.02149
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.44820    9.45020  -0.00200   -0.02116
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.72900    9.74000  -0.01100   -0.11294
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.45720    9.46780  -0.01060   -0.11196
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.53190    9.54780  -0.01590   -0.16653
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.86860    9.88460  -0.01600   -0.16187
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.72810   13.74160  -0.01350   -0.09824
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.52260    8.53100  -0.00840   -0.09846
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.32750   36.37410  -0.04660   -0.12811
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.43880   37.53400  -0.09520   -0.25364
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.26460   38.30690  -0.04230   -0.11042
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.13570   11.13470   0.00100    0.00898
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.30880   10.30090   0.00790    0.07669
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.65180   13.58180   0.07000    0.51540
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.79300   10.73200   0.06100    0.56839
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.97000   10.91000   0.06000    0.54995
群益大印度基金-人民幣                                            13.31040   13.17070   0.13970    1.06069
群益大印度基金-美元                                              13.24080   13.09500   0.14580    1.11340
群益大印度基金-新臺幣                                            12.34000   12.20000   0.14000    1.14754
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.21400   12.15800   0.05600    0.46060
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.45870   12.39500   0.06370    0.51392
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.50000   11.44000   0.06000    0.52448
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.36490   11.31270   0.05220    0.46143
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.57880   10.52480   0.05400    0.51307
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.79000    9.74000   0.05000    0.51335
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.80130    9.75640   0.04490    0.46021
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.15990    9.11310   0.04680    0.51355
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.51000    9.46000   0.05000    0.52854
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.49120    9.44770   0.04350    0.46043
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.16730    9.12050   0.04680    0.51313
群益中小型股基金                                                 50.80000   50.98000  -0.18000   -0.35308
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.76250    9.76510  -0.00260   -0.02663
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.58670    9.58430   0.00240    0.02504
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.83580    8.83210   0.00370    0.04189
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.65850    8.66080  -0.00230   -0.02656
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.50230    8.50010   0.00220    0.02588
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.83710    7.83380   0.00330    0.04213
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.38920   11.39520  -0.00600   -0.05265
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.17750   11.18480  -0.00730   -0.06527
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.47790   10.47900  -0.00110   -0.01050
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.46150    9.42180   0.03970    0.42136
群益中國新機會基金N-美元                                          9.18940    9.14610   0.04330    0.47343
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.65000    9.60000   0.05000    0.52083
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.39090    8.35570   0.03520    0.42127
群益中國新機會基金-美元                                           9.82570    9.77930   0.04640    0.47447
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.21000    9.17000   0.04000    0.43621
群益平衡王基金                                                   19.39510   19.47240  -0.07730   -0.39697
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.25000    8.19000   0.06000    0.73260
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.99000    5.95000   0.04000    0.67227
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.46140   10.38910   0.07230    0.69592
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.56200   10.48360   0.07840    0.74783
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.84000    9.76000   0.08000    0.81967
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.45940    9.39410   0.06530    0.69512
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.55040    9.47950   0.07090    0.74793
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.90000    8.83000   0.07000    0.79275
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.07930   10.06550   0.01380    0.13710
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.88190    9.87030   0.01160    0.11752
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.52090    9.50790   0.01300    0.13673
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.42390    9.41290   0.01100    0.11686
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.13770   10.12380   0.01390    0.13730
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.19180   10.17990   0.01190    0.11690
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.68870    9.67540   0.01330    0.13746
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.08290   10.07110   0.01180    0.11717
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.03960   10.01270   0.02690    0.26866
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.33570    7.31610   0.01960    0.26790
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.07140   10.06890   0.00250    0.02483
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.98590    9.98700  -0.00110   -0.01101
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.09230   10.09260  -0.00030   -0.00297
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.07140   10.06890   0.00250    0.02483
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.98590    9.98700  -0.00110   -0.01101
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.09230   10.09260  -0.00030   -0.00297
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.07140   10.06890   0.00250    0.02483
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.98590    9.98700  -0.00110   -0.01101
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.09230   10.09260  -0.00030   -0.00297
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.07140   10.06890   0.00250    0.02483
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.98590    9.98700  -0.00110   -0.01101
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.09230   10.09260  -0.00030   -0.00297
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.54060   15.53240   0.00820    0.05279
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.06000   15.05000   0.01000    0.06645
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.39000   10.27000   0.12000    1.16845
群益印度中小基金N-美元                                            9.86160    9.73830   0.12330    1.26613
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.16000    9.04000   0.12000    1.32743
群益印度中小基金-人民幣                                          15.03520   14.85510   0.18010    1.21238
群益印度中小基金-美元                                            14.10460   13.92840   0.17620    1.26504
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.03000   15.82000   0.21000    1.32743
群益多利策略組合基金                                             11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.56000   13.56000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.58000   15.57000   0.01000    0.06423
群益安家基金                                                     26.47080   26.56950  -0.09870   -0.37148
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07280   16.07220   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                             22.67000   22.74000  -0.07000   -0.30783
群益亞太中小基金                                                 13.22000   13.25000  -0.03000   -0.22642
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.13000   17.15000  -0.02000   -0.11662
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.63450    9.62460   0.00990    0.10286
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.45400    7.44630   0.00770    0.10341
群益店頭市場基金                                                110.93000  110.71000   0.22000    0.19872
群益東方盛世基金                                                  9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
群益東協成長基金-人民幣                                          12.94620   12.99100  -0.04480   -0.34485
群益東協成長基金-美元                                            12.01960   12.05490  -0.03530   -0.29283
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.68000   11.71000  -0.03000   -0.25619
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.23470   11.22450   0.01020    0.09087
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.72040   10.71540   0.00500    0.04666
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.13280   10.12730   0.00550    0.05431
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.94960    9.94060   0.00900    0.09054
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.49750    9.49310   0.00440    0.04635
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.97480    8.96990   0.00490    0.05463
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.05920   10.05460   0.00460    0.04575
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.73690    9.72810   0.00880    0.09046
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.66650    9.66200   0.00450    0.04657
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.02620   10.02080   0.00540    0.05389
群益長安基金                                                     30.49000   30.90000  -0.41000   -1.32686
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.95610   15.04530  -0.08920   -0.59288
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.19000   14.27000  -0.08000   -0.56062
群益真善美基金                                                   18.10220   18.10440  -0.00220   -0.01215
群益馬拉松基金A類型                                             131.02000  130.50000   0.52000    0.39847
群益深証中小板基金                                               13.81000   13.95000  -0.14000   -1.00358
群益創新科技基金                                                 34.68000   34.70000  -0.02000   -0.05764
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.94600    9.89190   0.05410    0.54691
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.68210    9.62430   0.05780    0.60056
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.90000    9.84000   0.06000    0.60976
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.83120   10.77220   0.05900    0.54771
群益華夏盛世基金-美元                                            10.67590   10.61220   0.06370    0.60025
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.30000   17.19000   0.11000    0.63991
群益奧斯卡基金                                                   29.22000   29.25000  -0.03000   -0.10256
群益新興金鑽基金-美元                                            12.45480   12.43310   0.02170    0.17453
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
群益葛萊美基金                                                   24.72000   24.88000  -0.16000   -0.64309
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.98000   19.86000   0.12000    0.60423
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.48000    8.42000   0.06000    0.71259
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.96000   13.14000  -0.18000   -1.36986
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.77100   11.78370  -0.01270   -0.10778
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.37400   11.39180  -0.01780   -0.15625
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.28730   11.31160  -0.02430   -0.21482
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.70970    8.71910  -0.00940   -0.10781
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.27610    9.29050  -0.01440   -0.15500
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.47000    8.48000  -0.01000   -0.11792
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.88500    8.90410  -0.01910   -0.21451
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
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德信大發基金                                                     29.96000   29.95000   0.01000    0.03339
德信中國精選成長基金                                             11.59000   11.53000   0.06000    0.52038
德信台灣主流中小基金                                             19.89000   19.82000   0.07000    0.35318
德信新興股票組合基金                                             11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92490   11.92450   0.00040    0.00335
德信萬瑞基金                                                     10.74620   10.74540   0.00080    0.00745
德信數位時代基金                                                 28.08000   28.15000  -0.07000   -0.24867
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65290   11.65250   0.00040    0.00343
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.61000   16.78000  -0.17000   -1.01311
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.51000   19.11000   0.40000    2.09314
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.26000    7.25000   0.01000    0.13793
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.94920    9.95580  -0.00660   -0.06629
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.10370   14.11300  -0.00930   -0.06590
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.11480    8.13050  -0.01570   -0.19310
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.09080   11.11270  -0.02190   -0.19707
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.29030   11.31260  -0.02230   -0.19713
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.86320   12.88570  -0.02250   -0.17461
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.28000   18.05000   0.23000    1.27424
摩根中小基金                                                     24.95000   25.06000  -0.11000   -0.43895
摩根中國A股基金                                                  15.05000   14.96000   0.09000    0.60160
摩根中國A股基金(美元)                                            12.03000   11.96000   0.07000    0.58528
摩根中國亮點基金                                                 14.66000   14.65000   0.01000    0.06826
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.70880   11.72570  -0.01690   -0.14413
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.68400   12.68830  -0.00430   -0.03389
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.01720   10.03260  -0.01540   -0.15350
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.05090   13.06960  -0.01870   -0.14308
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.60850   14.61360  -0.00510   -0.03490
摩根台灣金磚基金                                                 20.94000   21.03000  -0.09000   -0.42796
摩根台灣增長基金                                                 51.34000   51.52000  -0.18000   -0.34938
摩根平衡基金                                                     28.03000   28.08000  -0.05000   -0.17806
摩根全球α基金                                                   19.00000   18.99000   0.01000    0.05266
摩根全球平衡基金                                                 15.17880   15.10840   0.07040    0.46597
摩根全球發現基金                                                 12.59000   12.53000   0.06000    0.47885
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.73070    9.70600   0.02470    0.25448
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.60310   10.57220   0.03090    0.29228
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.11030   10.08530   0.02500    0.24789
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.32930   11.30030   0.02900    0.25663
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.93450    9.90990   0.02460    0.24824
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.66840   10.64410   0.02430    0.22830
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.50870   13.47780   0.03090    0.22927
摩根亞洲基金                                                     57.38000   57.13000   0.25000    0.43760
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.52810    8.53900  -0.01090   -0.12765
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.86010    9.86860  -0.00850   -0.08613
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.80900    8.82050  -0.01150   -0.13038
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.24080   12.25660  -0.01580   -0.12891
摩根東方內需機會基金                                             18.17000   18.09000   0.08000    0.44223
摩根東方科技基金                                                 36.85000   36.96000  -0.11000   -0.29762
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.17000   10.12000   0.05000    0.49407
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.46000   11.41000   0.05000    0.43821
摩根金龍收成基金                                                 23.59000   23.54000   0.05000    0.21240
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07020   15.06990   0.00030    0.00199
摩根絕對日本基金                                                 15.23000   15.20000   0.03000    0.19737
摩根新金磚五國基金                                               11.22000   11.06000   0.16000    1.44665
摩根新絲路基金                                                   10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
摩根新興35基金                                                   13.51000   13.41000   0.10000    0.74571
摩根新興日本基金                                                 24.95000   24.98000  -0.03000   -0.12010
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.39710    7.37050   0.02660    0.36090
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.56740    9.52860   0.03880    0.40720
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.40950    9.37570   0.03380    0.36051
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.51640   10.47840   0.03800    0.36265
摩根新興科技基金                                                 59.11000   59.43000  -0.32000   -0.53845
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.29390    8.29960  -0.00570   -0.06868
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.44770   10.45470  -0.00700   -0.06696
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.54430    8.49110   0.05320    0.62654
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.28190    9.21840   0.06350    0.68884
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.84720    8.79340   0.05380    0.61182
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.73470    9.67410   0.06060    0.62641
摩根龍揚基金                                                     35.28000   35.21000   0.07000    0.19881
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.07000    9.98000   0.09000    0.90180
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.84000   10.74000   0.10000    0.93110
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.70000   10.60000   0.10000    0.94340
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.01000   10.91000   0.10000    0.91659
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.31700    9.31790  -0.00090   -0.00966
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.19790   11.19890  -0.00100   -0.00893
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.83000   26.91000  -0.08000   -0.29729
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.65570   11.66280  -0.00710   -0.06088
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.02090   11.02830  -0.00740   -0.06710
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.91690    9.92440  -0.00750   -0.07557
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.24340   10.24960  -0.00620   -0.06049
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.72860    9.73510  -0.00650   -0.06677
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.74830    8.75490  -0.00660   -0.07539
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.48650   10.46800   0.01850    0.17673
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.36660   10.34650   0.02010    0.19427
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.82660    9.79610   0.03050    0.31135
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.80600    9.77390   0.03210    0.32843
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.63190    9.60200   0.02990    0.31139
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.61150    9.58010   0.03140    0.32776
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.46640   11.45080   0.01560    0.13624
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.25820   11.24450   0.01370    0.12184
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.25040   10.23670   0.01370    0.13383
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.93090   10.91610   0.01480    0.13558
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.71590   10.70290   0.01300    0.12146
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.75930    9.74630   0.01300    0.13338
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.12410   25.23750  -0.11340   -0.44933
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.87980    9.89100  -0.01120   -0.11323
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.02640   10.03610  -0.00970   -0.09665
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.87980    9.89100  -0.01120   -0.11323
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.02640   10.03610  -0.00970   -0.09665
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15420   13.15380   0.00040    0.00304
聯邦精選科技基金                                                 13.58000   13.66000  -0.08000   -0.58565
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.91880   15.90940   0.00940    0.05908
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.60890   12.70920  -0.10030   -0.78919
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.46430   12.56590  -0.10160   -0.80854
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.98200   12.07960  -0.09760   -0.80797
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.74850   11.74820   0.00030    0.00255
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.02330   11.02190   0.00140    0.01270
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.57150   10.57120   0.00030    0.00284
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.65100    8.65000   0.00100    0.01156
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.32000   37.48000  -0.16000   -0.42689
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.48000   15.46000   0.02000    0.12937
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.73000   12.71000   0.02000    0.15736
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.39000   13.37000   0.02000    0.14959
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.57000   12.56000   0.01000    0.07962
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.03000    8.02000   0.01000    0.12469
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.23000   12.21000   0.02000    0.16380
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.54000   11.58000  -0.04000   -0.34542
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.11000   12.01000   0.10000    0.83264
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.65000   15.61000   0.04000    0.25625
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.59000   15.54000   0.05000    0.32175
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.27000   10.19000   0.08000    0.78508
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.49000   20.42000   0.07000    0.34280
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.65000   18.59000   0.06000    0.32275
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.78000   12.74000   0.04000    0.31397
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.68000   15.62000   0.06000    0.38412
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.40000   16.33000   0.07000    0.42866
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.45000   15.39000   0.06000    0.38986
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.64000   15.58000   0.06000    0.38511
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.14000   14.09000   0.05000    0.35486
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.13000   14.08000   0.05000    0.35511
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.81000   14.76000   0.05000    0.33875
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.31000   18.30000   0.01000    0.05464
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.19000   17.18000   0.01000    0.05821
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.52000   13.50000   0.02000    0.14815
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.29000   14.29000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.36000   13.35000   0.01000    0.07491
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.24000    8.24000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.30000   13.29000   0.01000    0.07524
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.68000   14.67000   0.01000    0.06817
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.64000   14.63000   0.01000    0.06835
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
聯博貨幣市場基金                                                 14.98940   14.98910   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.36710   10.34940   0.01770    0.17102
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.82240   13.80090   0.02150    0.15579
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.58620    7.57320   0.01300    0.17166
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.07000   14.08000  -0.01000   -0.07102
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.09000   14.10000  -0.01000   -0.07092
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.32000   23.35000  -0.03000   -0.12848
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.88000   12.87000   0.01000    0.07770
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.03000   14.04000  -0.01000   -0.07123
瀚亞巴西基金                                                      4.26000    4.19000   0.07000    1.67064
瀚亞外銷基金                                                     44.17000   44.16000   0.01000    0.02264
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.79000   10.70000   0.09000    0.84112
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.02000   10.95000   0.07000    0.63927
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.36000   10.29000   0.07000    0.68027
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.60000    9.51000   0.09000    0.94637
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.84000    9.78000   0.06000    0.61350
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.28000    9.22000   0.06000    0.65076
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.38000    9.30000   0.08000    0.86022
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.58000    9.51000   0.07000    0.73607
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.69000    9.63000   0.06000    0.62305
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.51750   10.47330   0.04420    0.42203
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.29670   10.28410   0.01260    0.12252
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.18500   12.16860   0.01640    0.13477
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.08580   10.09860  -0.01280   -0.12675
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.55410    7.52230   0.03180    0.42274
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.07090    8.06110   0.00980    0.12157
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.13740    8.12650   0.01090    0.13413
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.20450    7.21370  -0.00920   -0.12754
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.92970    8.91780   0.01190    0.13344
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.29200    9.25300   0.03900    0.42148
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.43430    9.42280   0.01150    0.12204
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.30780    9.29530   0.01250    0.13448
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.77000   10.65000   0.12000    1.12676
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.08000   10.98000   0.10000    0.91075
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.57000   10.47000   0.10000    0.95511
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.06000    9.94000   0.12000    1.20724
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.45000   10.35000   0.10000    0.96618
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.00000    9.90000   0.10000    1.01010
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.61000   13.45000   0.16000    1.18959
瀚亞印度基金-美元                                                13.57000   13.44000   0.13000    0.96726
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.59000   29.30000   0.29000    0.98976
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.37000   12.30000   0.07000    0.56911
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.36000   10.30000   0.06000    0.58252
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.46000   11.44000   0.02000    0.17483
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.06000   15.06000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.28000   11.29000  -0.01000   -0.08857
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.59380   11.56380   0.03000    0.25943
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.18070   13.29730  -0.11660   -0.87687
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.94350   10.94490  -0.00140   -0.01279
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.61570   10.61550   0.00020    0.00188
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.70720   11.78880  -0.08160   -0.69218
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.07720    9.05380   0.02340    0.25846
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.87570    9.96300  -0.08730   -0.87624
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.19410    9.19530  -0.00120   -0.01305
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.90950    8.90930   0.00020    0.00224
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.27060    9.33530  -0.06470   -0.69307
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.34820   14.34910  -0.00090   -0.00627
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.60300   10.57630   0.02670    0.25245
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.76000   10.76210  -0.00210   -0.01951
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.60440   12.60520  -0.00080   -0.00635
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.38000   11.35000   0.03000    0.26432
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.03000   20.69000   0.34000    1.64331
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55250   13.55200   0.00050    0.00369
瀚亞美國高科技基金                                               26.47000   26.66000  -0.19000   -0.71268
瀚亞高科技基金                                                   60.13000   60.13000   0.00000    0.00000
瀚亞理財通基金                                                   26.50000   26.42000   0.08000    0.30280
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.06000    9.02000   0.04000    0.44346
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.12000    9.09000   0.03000    0.33003
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.92000    8.86000   0.06000    0.67720
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.10000    9.07000   0.03000    0.33076
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.13000    9.09000   0.04000    0.44004
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
瀚亞菁華基金                                                     23.24000   23.22000   0.02000    0.08613
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.92160   12.86600   0.05560    0.43215
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.22350    9.18380   0.03970    0.43228
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.26260   10.21910   0.04350    0.42567
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.42890   10.55860  -0.12970   -1.22838
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.44680   10.43050   0.01630    0.15627
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.70110    9.68430   0.01680    0.17348
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.88790    9.96480  -0.07690   -0.77172
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.27860    8.24360   0.03500    0.42457
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.09980    8.20050  -0.10070   -1.22797
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.03660    9.02250   0.01410    0.15628
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.27740    8.26320   0.01420    0.17185
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.91730    7.97890  -0.06160   -0.77204
瀚亞電通網基金                                                   15.51000   15.50000   0.01000    0.06452
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.58640   13.58440   0.00200    0.01472
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.14050   10.11420   0.02630    0.26003
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.97900    9.97850   0.00050    0.00501
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.47320   11.47150   0.00170    0.01482
瀚亞歐洲基金                                                     11.77000   11.53000   0.24000    2.08153
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