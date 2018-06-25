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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月25日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技          嘉裕              昶和     福壽     新日光     
宏洲     元大滬深300正2 元大台商50          信昌化            大統染   大統益   臺企銀     
嘉裕     富邦恒生國企正2 富邦摩台          世紀鋼            海悅     興泰                
東華     群益臺灣加權反1 富邦發達          麗正              銘旺科   達新                
大東     正道     富邦金融          中環              卓越     地球                
立益     同開     元大MSCI台灣          國巨              統領     恆大                
佳和              永豐臺灣加權          光罩                       怡華                
昶和              國泰日經225          茂矽                       昶和                
三洋紡            元大歐洲50          錸德                       大統染              
本盟              元大日經225          廷鑫                       永記                
瑞利              國泰20年美債反1          智寶                       日勝化              
樂士              元大美債7-10正2          威盛                       展宇                
正峰新            元大美債7-10反1          環科                       六暉-KY             
億泰              元大S&P日圓反1          隴華                       光罩                
毛寶              富邦歐洲          新利虹                     茂矽                
燁興              FH彭博高收益債          友旺                       智寶                
中鴻              FH彭博新興債          奇力新                     銘旺科              
聚亨              FH富時不動產          大毅                       奇力新              
千興              元大台灣高息低波          吉祥全                     大毅                
威致              FH富時高息低波          華新科                     嘉晶                
華豐              國泰RMB短期報酬          嘉晶                       日電貿              
首利              新光內需收益          星通                       玉晶光              
麗正              宏洲              禾伸堂                     揚明光              
東訊              嘉裕              玉晶光                     迎廣                
華泰              東華              揚明光                     嘉聯益              
錸德              大東              佳凌                       亞弘電              
倫飛              立益              瀚宇博                     鈺邦                
威盛              佳和              鈞寶                       富鼎                
國碩              年興              達方                       華友聯              
銘旺科            昶和              富鼎                       潤弘                
統懋              三洋紡            杜康-DR                    遠雄來              
翔耀              本盟              陽光能源-DR                   夏都                
太空梭            瑞利              潤泰材                     欣欣                
新利虹            樂士                                         統領                
麗臺              正峰新                                       客思達-KY            
華映              倉佑                                         康師傅-DR            
吉祥全            永新-KY                                      友佳-DR             
憶聲              億泰                                         一零四              
科風              東聯                                         欣天然              
和鑫              毛寶                                         新海                
力特              台玻                                         欣高                
喬鼎              台紙                                         全國                
正達              寶隆                                         茂順                
晟鈦              東和鋼鐵                                     jpp-KY              
同泰              燁興                                         台數科              
新世紀            春雨                                         基勝-KY             
誠創              中鴻                                         波力-KY             
嘉威              聚亨                                         泰昇-KY             
力銘              志聯                                         政伸                
亞太電            千興                                         吉源-KY             
達能              威致                                                             
清惠              厚生                                                             
慧友              華豐                                                             
勁永              勤益控                                                           
捷泰              首利                                                             
互億              麗正                                                             
天瀚              台達電                                                           
迅杰              東訊                                                             
華上              華泰                                                             
光麗-KY           錸德                                                             
元晶              倫飛                                                             
華冠              威盛                                                             
裕豐              漢唐                                                             
寶徠              國碩                                                             
皇普              南亞科                                                           
日勝生            銘旺科                                                           
台船              統懋                                                             
六福              翔耀                                                             
台南-KY           太空梭                                                           
康師傅-DR          新利虹                                                           
聖馬丁-DR          敦吉                                                             
神州-DR           麗臺                                                             
耀傑-DR           華映                                                             
同方友友-DR          百容                                                             
晨訊科-DR          吉祥全                                                           
友佳-DR           華固                                                             
陽光能源-DR          健和興                                                           
精熙-DR           華立                                                             
中福              憶聲                                                             
雷虎              佰鴻                                                             
中視              科風                                                             
秋雨              和鑫                                                             
慶豐富            力特                                                             
國光生            立萬利                                                           
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  昇貿                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  東科-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  競國                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  帆宣                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  光聖                                                             
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  宇瞻                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國建                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  裕民                                                             
                  六福                                                             
                  寒舍                                                             
                  雲品                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  櫻花                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  成霖                                                             
                  慶豐富                                                           
                  岱宇                                                             
                  國光生                                                           
                  全宇生技-KY                                                         
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