◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月25日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技 嘉裕 昶和 福壽 新日光 宏洲 元大滬深300正2 元大台商50 信昌化 大統染 大統益 臺企銀 嘉裕 富邦恒生國企正2 富邦摩台 世紀鋼 海悅 興泰 東華 群益臺灣加權反1 富邦發達 麗正 銘旺科 達新 大東 正道 富邦金融 中環 卓越 地球 立益 同開 元大MSCI台灣 國巨 統領 恆大 佳和 永豐臺灣加權 光罩 怡華 昶和 國泰日經225 茂矽 昶和 三洋紡 元大歐洲50 錸德 大統染 本盟 元大日經225 廷鑫 永記 瑞利 國泰20年美債反1 智寶 日勝化 樂士 元大美債7-10正2 威盛 展宇 正峰新 元大美債7-10反1 環科 六暉-KY 億泰 元大S&P日圓反1 隴華 光罩 毛寶 富邦歐洲 新利虹 茂矽 燁興 FH彭博高收益債 友旺 智寶 中鴻 FH彭博新興債 奇力新 銘旺科 聚亨 FH富時不動產 大毅 奇力新 千興 元大台灣高息低波 吉祥全 大毅 威致 FH富時高息低波 華新科 嘉晶 華豐 國泰RMB短期報酬 嘉晶 日電貿 首利 新光內需收益 星通 玉晶光 麗正 宏洲 禾伸堂 揚明光 東訊 嘉裕 玉晶光 迎廣 華泰 東華 揚明光 嘉聯益 錸德 大東 佳凌 亞弘電 倫飛 立益 瀚宇博 鈺邦 威盛 佳和 鈞寶 富鼎 國碩 年興 達方 華友聯 銘旺科 昶和 富鼎 潤弘 統懋 三洋紡 杜康-DR 遠雄來 翔耀 本盟 陽光能源-DR 夏都 太空梭 瑞利 潤泰材 欣欣 新利虹 樂士 統領 麗臺 正峰新 客思達-KY 華映 倉佑 康師傅-DR 吉祥全 永新-KY 友佳-DR 憶聲 億泰 一零四 科風 東聯 欣天然 和鑫 毛寶 新海 力特 台玻 欣高 喬鼎 台紙 全國 正達 寶隆 茂順 晟鈦 東和鋼鐵 jpp-KY 同泰 燁興 台數科 新世紀 春雨 基勝-KY 誠創 中鴻 波力-KY 嘉威 聚亨 泰昇-KY 力銘 志聯 政伸 亞太電 千興 吉源-KY 達能 威致 清惠 厚生 慧友 華豐 勁永 勤益控 捷泰 首利 互億 麗正 天瀚 台達電 迅杰 東訊 華上 華泰 光麗-KY 錸德 元晶 倫飛 華冠 威盛 裕豐 漢唐 寶徠 國碩 皇普 南亞科 日勝生 銘旺科 台船 統懋 六福 翔耀 台南-KY 太空梭 康師傅-DR 新利虹 聖馬丁-DR 敦吉 神州-DR 麗臺 耀傑-DR 華映 同方友友-DR 百容 晨訊科-DR 吉祥全 友佳-DR 華固 陽光能源-DR 健和興 精熙-DR 華立 中福 憶聲 雷虎 佰鴻 中視 科風 秋雨 和鑫 慶豐富 力特 國光生 立萬利 喬鼎 正達 晟鈦 昇貿 同泰 新世紀 誠創 嘉威 力銘 亞太電 達能 東科-KY 清惠 慧友 競國 勁永 捷泰 互億 帆宣 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 光聖 元晶 華冠 宇瞻 裕豐 寶徠 國建 皇普 日勝生 台船 裕民 六福 寒舍 雲品 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 櫻花 新海 中視 秋雨 成霖 慶豐富 岱宇 國光生 全宇生技-KY 訊映