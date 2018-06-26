[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 寒舍餐旅 董事 蔡伯府 160,000 60,000 贈與 黃閔暄 元富證券 經理人 楊清郎 443,030 265,030 洽特定人 元富證券 開發金 經理人 黃浩泉 2,615,026 100,000 一般交易 玉山金控 子公司經理人 孫仲成 253,176 100,000 贈與 孫亭婷 玉山金控 子公司經理人配偶 孫仲成之配偶 943,449 100,000 贈與 孫煜凱 達方電子 經理人 江銘煌 146,433 130,433 贈與 徐嬌嬌 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 佳穎精密 法人監察人代表人 姚政岳 694,125 672,000 盤後定價交易 力旺 經理人 盧俊宏 65,161 55,000 贈與 黃惠宜 訊達電腦 董事 凌群電腦 6,398,909 1,496,000 一般交易 3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 瑞利軍工 特定人 顏志聰 商棧旅館發展 1,572,600 1,000,000 瑞利軍工 特定人 顏志聰 兆亨豐 572,600 371,000 4.上櫃公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 訊達電腦 董事 凌群電腦 1,321,000 6,398,909 1,360,000 未轉讓理由：股價不理想