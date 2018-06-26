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[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分       姓名          目前持股 轉讓股數 方式     受讓人
寒舍餐旅 董事             蔡伯府         160,000   60,000 贈與     黃閔暄
元富證券 經理人           楊清郎         443,030  265,030 洽特定人 元富證券
開發金   經理人           黃浩泉       2,615,026  100,000 一般交易
玉山金控 子公司經理人     孫仲成         253,176  100,000 贈與     孫亭婷
玉山金控 子公司經理人配偶 孫仲成之配偶   943,449  100,000 贈與     孫煜凱
達方電子 經理人           江銘煌         146,433  130,433 贈與     徐嬌嬌

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分       姓名      目前持股  轉讓股數 方式         受讓人
佳穎精密 法人監察人代表人 姚政岳     694,125   672,000 盤後定價交易
力旺     經理人           盧俊宏      65,161    55,000 贈與         黃惠宜
訊達電腦 董事             凌群電腦 6,398,909 1,496,000 一般交易

3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分 姓名   受讓人        目前持股  轉讓持股
瑞利軍工 特定人     顏志聰 商棧旅館發展 1,572,600 1,000,000
瑞利軍工 特定人     顏志聰 兆亨豐         572,600   371,000

4.上櫃公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名     未轉讓股數  持有股數  申報股數
訊達電腦 董事       凌群電腦  1,321,000 6,398,909 1,360,000
未轉讓理由：股價不理想
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