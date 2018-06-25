[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月22日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 鈦昇 富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 全銓 易威 永捷 富邦美債7-10 益通 謚源 杏昌 穆拉德 凱衛 富邦美債20年 光頡 東林 美時 南璋 海灣 元大美債7-10 華容 欣厚-KY 大樹 勝昱 友威科 富邦中國政策債 信昌電 友銓 其祥-KY 精確 寬魚國際 元大美債1-3 立敦 達威 德麥 宏易 太普高 元大投資級公司債 蜜望實 松崗 中華食 唐鋒 元大中國債3-5 奧斯特 三圓 世坤 榮群 群益15年IG電信債 昇華 雙喜 萬國通 天宇 群益15年IG科技債 鼎創達 力泰 新昕纖 新零售 群益10年IG金融債 理銘 光明 力新 國泰5Y+新興債 亞都 聚紡 恩得利 國泰1-5Y高收債 東凌-KY 興采 李洲 富邦全球投等債 關中 新麥 凱柏實業 富邦全球高收債 隆中 方土霖 遠昇 合世 時報 至興 及成 易威 明揚 萬在 鑫龍騰 進階 欣泰 瑞穎 和進 穆拉德 大恭 耀勝 大樹 永純 倚強 南璋 致振 錦明 勝昱 長盛 鑫創 精確 康聯訊 廣寰科 方土霖 韋僑 點晶 宏易 威潤 建舜電 唐鋒 唐榮 泰谷 永純 晉椿 典範 宇智 世豐 長天 榮群 久陽 哲固 天宇 強新 益通 世豐 尼克森 振維 松和 力新 鴻翊 新零售 凌網 迎輝 力新 李洲 欣厚-KY 恩得利 港建 兆遠 李洲 倚強 系統電 凱柏實業 至寶電 世紀 遠昇 點晶 華容 及成 幸康 建榮 晶宏 迎輝 立衛 鑫龍騰 堡達 天揚 和進 重鳥鵬 鈺創 耀勝 光頡 佳總 倚強 天鉞電 合正 錦明 達威 寶聯通 鑫創 凱鈺 昇益 廣寰科 彩富 凱鈺 點晶 合邦 德宏 建舜電 業強 合邦 泰谷 撼訊 萬旭 典範 合晶 驊宏資 長天 易通展 久正 哲固 沛亨 上揚 益通 迅德 全譜 振維 大中 易通展 鴻翊 倉和 安鈦克 迎輝 星雲 元隆 牧德 森田 沛亨 博磊 三圓 九暘 欣厚-KY 力泰 凱碩 兆遠 富裔 全達 亞泰 惠普 奧斯特 雷笛克 中連貨 保銳 系統電 安心 越峰 世紀 漢來美食 英格爾 華容 燦星旅 士開 建榮 易飛網 志嘉 立衛 高野 富裔 天揚 亞都 正德 鈺創 老爺知 燦星旅 佳總 滿心 富驛-KY 協益 東凌-KY 劍湖山 合正 德記 德記 寶聯通 大展證 泰偉 昇益 誠品生活 華義 凱鈺 得利影 昇華 德宏 時報 得利影 同亨 琉園 鼎創達 聖暉 旭然 花王 合邦 捷必勝-KY 邦泰 上奇 明揚 萬旭 紅木-KY 驊宏資 霹靂 久正 花王 日揚 欣雄 上揚 欣泰 全譜 大汽電 易通展 安鈦克 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 鉅橡 奧斯特 宏捷科 保銳 博大 越峰 英格爾 群聯 金居 士開 志嘉 理銘 富裔 正德 安心 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 滿心 德記 誠品生活 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 明揚 花王 邦泰