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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月22日 交易日  
  
停止融資        融資分配 停止融券 融券分配          股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2     富邦科技          嘉裕              昶和     福壽     臺企銀
宏洲            元大滬深300正2    元大台商50        信昌化            大統染   大統益
嘉裕            富邦恒生國企正2   富邦摩台          世紀鋼            海悅     興泰
東華            群益臺灣加權反1   富邦發達          麗正              銘旺科   達新
大東            正道              富邦金融          中環              卓越     地球
立益            同開              元大MSCI台灣      國巨              統領     恆大
佳和                              永豐臺灣加權      光罩                       怡華
昶和                              國泰日經225       茂矽                       昶和
三洋紡                            元大歐洲50        錸德                       大統染
本盟                              元大日經225       智寶                       永記
瑞利                              國泰20年美債反1   環科                       日勝化
樂士                              元大美債7-10正2   隴華                       展宇
正峰新                            元大美債7-10反1   新利虹                     六暉-KY
億泰                              元大S&P日圓反1    友旺                       光罩
毛寶                              富邦歐洲          奇力新                     茂矽
燁興                              FH彭博新興債      大毅                       智寶
中鴻                              FH富時不動產      吉祥全                     銘旺科
聚亨                              元大台灣高息低波  華新科                     奇力新
千興                              FH富時高息低波    嘉晶                       大毅
威致                              國泰RMB短期報酬   星通                       嘉晶
華豐                              新光內需收益      禾伸堂                     日電貿
首利                              地球              玉晶光                     玉晶光
麗正                              宏洲              揚明光                     揚明光
東訊                              嘉裕              佳凌                       世芯-KY
華泰                              東華              瀚宇博                     拓凱
錸德                              大東              鈞寶                       迎廣
倫飛                              立益              達方                       嘉聯益
威盛                              佳和              富鼎                       亞弘電
國碩                              年興              杜康-DR                    鈺邦
銘旺科                            昶和              陽光能源-DR                富鼎
統懋                              三洋紡            潤泰材                     華友聯
翔耀                              本盟                                         潤弘
太空梭                            瑞利                                         遠雄來
新利虹                            恩德                                         夏都
麗臺                              樂士                                         欣欣
華映                              正峰新                                       統領
吉祥全                            倉佑                                         客思達-KY
憶聲                              永新-KY                                      康師傅-DR
科風                              億泰                                         友佳-DR
和鑫                              毛寶                                         一零四
力特                              台紙                                         欣天然
喬鼎                              寶隆                                         新海
正達                              東和鋼鐵                                     欣高
晟鈦                              燁興                                         全國
同泰                              中鴻                                         茂順
新世紀                            聚亨                                         jpp-KY
誠創                              志聯                                         台數科
嘉威                              千興                                         基勝-KY
力銘                              威致                                         波力-KY
亞太電                            厚生                                         泰昇-KY
達能                              華豐                                         政伸
清惠                              勤益控                                       吉源-KY
慧友                              首利
勁永                              麗正
捷泰                              東訊
互億                              華泰
天瀚                              錸德
迅杰                              倫飛
華上                              威盛
光麗-KY                           國碩
元晶                              南亞科
華冠                              銘旺科
裕豐                              統懋
寶徠                              翔耀
皇普                              太空梭
日勝生                            新利虹
台船                              麗臺
六福                              華映
台南-KY                           百容
康師傅-DR                         吉祥全
聖馬丁-DR                         華固
神州-DR                           華立
耀傑-DR                           憶聲
同方友友-DR                       佰鴻
晨訊科-DR                         遠見
友佳-DR                           科風
陽光能源-DR                       和鑫
精熙-DR                           力特
中福                              立萬利
雷虎                              喬鼎
中視                              正達
秋雨                              晟鈦
慶豐富                            昇貿
國光生                            同泰
                                  新世紀
                                  誠創
                                  嘉威
                                  力銘
                                  圓展
                                  亞太電
                                  達能
                                  東科-KY
                                  達興材料
                                  清惠
                                  慧友
                                  競國
                                  勁永
                                  捷泰
                                  互億
                                  天瀚
                                  迅杰
                                  華上
                                  光麗-KY
                                  光聖
                                  元晶
                                  華冠
                                  富鼎
                                  宇瞻
                                  裕豐
                                  寶徠
                                  國建
                                  皇普
                                  日勝生
                                  台船
                                  六福
                                  寒舍
                                  雲品
                                  富邦金
                                  國泰金
                                  台南-KY
                                  康師傅-DR
                                  聖馬丁-DR
                                  神州-DR
                                  耀傑-DR
                                  同方友友-DR
                                  晨訊科-DR
                                  友佳-DR
                                  陽光能源-DR
                                  精熙-DR
                                  中福
                                  一零四
                                  雷虎
                                  新海
                                  中視
                                  秋雨
                                  成霖
                                  慶豐富
                                  岱宇
                                  國光生
                                  全宇生技-KY
                                  日友
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