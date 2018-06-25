[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/06/22 107/06/21 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.46020 10.45900 0.00120 0.01147 大華銀多元特別收益平衡基金 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.92540 9.91270 0.01270 0.12812 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.92540 9.91270 0.01270 0.12812 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.92010 9.91100 0.00910 0.09182 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.92010 9.91100 0.00910 0.09182 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.24140 9.22370 0.01770 0.19190 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.47960 9.46170 0.01790 0.18918 中國信託台灣活力基金 16.36000 16.69000 -0.33000 -1.97723 中國信託台灣優勢基金 18.56000 19.03000 -0.47000 -2.46978 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.00000 8.94000 0.06000 0.67114 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.78540 9.77520 0.01020 0.10435 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.23360 9.22400 0.00960 0.10408 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19860 10.20320 -0.00460 -0.04508 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.62020 9.62440 -0.00420 -0.04364 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.29850 10.35260 -0.05410 -0.52257 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.01450 9.06180 -0.04730 -0.52197 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.32150 11.26960 0.05190 0.46053 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.24880 10.20180 0.04700 0.46070 中國信託智能運動基金-台幣 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 中國信託智能運動基金-美元 10.76000 10.82000 -0.06000 -0.55453 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97770 10.97750 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.38020 9.36030 0.01990 0.21260 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.10750 9.08820 0.01930 0.21236 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.53630 9.52540 0.01090 0.11443 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.25380 9.24330 0.01050 0.11360 中國信託精穩基金 18.98900 19.32780 -0.33880 -1.75292 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.69000 11.73000 -0.04000 -0.34101 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 67.93000 69.38000 -1.45000 -2.08994 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.74780 37.58640 0.16140 0.42941 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.34130 11.34030 0.00100 0.00882 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86540 10.84930 0.01610 0.14840 元大上證50基金 30.16000 30.14000 0.02000 0.06636 元大大中華TMT基金-人民幣 12.19000 12.39000 -0.20000 -1.61421 元大大中華TMT基金-新台幣 11.30000 11.47000 -0.17000 -1.48213 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.09000 13.18000 -0.09000 -0.68285 元大大中華價值指數基金-美元 12.97100 13.10600 -0.13500 -1.03006 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.20500 17.30800 -0.10300 -0.59510 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.02000 11.12300 -0.10300 -0.92601 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.02200 11.11000 -0.08800 -0.79208 元大中國平衡基金-人民幣 3.08000 3.10000 -0.02000 -0.64516 元大中國平衡基金-新台幣 14.31000 14.39000 -0.08000 -0.55594 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.16960 47.13460 0.03500 0.07426 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.36750 10.38170 -0.01420 -0.13678 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62830 9.64160 -0.01330 -0.13794 元大中國機會債券基金-新台幣 9.91860 9.91840 0.00020 0.00202 元大巴西指數基金 5.07000 5.19300 -0.12300 -2.36857 元大巴菲特基金 30.10000 30.62000 -0.52000 -1.69824 元大日經225基金 28.31000 28.51000 -0.20000 -0.70151 元大台商收成基金 23.79000 24.07000 -0.28000 -1.16327 元大台灣50單日反向1倍基金 12.61000 12.55000 0.06000 0.47809 元大台灣50單日正向2倍基金 36.43000 36.73000 -0.30000 -0.81677 元大台灣中型100基金 33.32000 33.75000 -0.43000 -1.27407 元大台灣加權股價指數基金 24.98400 25.08600 -0.10200 -0.40660 元大台灣卓越50基金 81.15000 81.28000 -0.13000 -0.15994 元大台灣金融基金 17.55000 17.55000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.83000 30.94000 -0.11000 -0.35553 元大台灣高股息基金 25.77000 26.01000 -0.24000 -0.92272 元大台灣電子科技基金 35.76000 35.97000 -0.21000 -0.58382 元大全球ETF成長組合基金 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 元大全球ETF穩健組合基金 14.70000 14.71000 -0.01000 -0.06798 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.91000 13.71000 0.20000 1.45879 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.77000 9.63000 0.14000 1.45379 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.14000 12.97000 0.17000 1.31072 元大全球不動產證券化基金-美元 13.05000 12.92100 0.12900 0.99837 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.02000 9.11000 -0.09000 -0.98793 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.90000 6.97000 -0.07000 -1.00430 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.53000 8.51000 0.02000 0.23502 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.71000 6.69000 0.02000 0.29895 元大全球股票入息基金-美元配息 9.69700 9.77700 -0.08000 -0.81825 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 元大全球新興市場精選組合基金 13.70000 13.71000 -0.01000 -0.07294 元大全球農業商機基金 17.02000 16.96000 0.06000 0.35377 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 元大印尼指數基金 8.39600 8.50600 -0.11000 -1.29320 元大印度指數基金 9.72800 9.67800 0.05000 0.51664 元大印度基金 12.69000 12.64000 0.05000 0.39557 元大多多基金 21.54000 22.23000 -0.69000 -3.10391 元大多福基金 58.48000 59.72000 -1.24000 -2.07636 元大亞太成長基金 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57760 8.55620 0.02140 0.25011 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.10330 7.08570 0.01760 0.24839 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.68500 9.67700 0.00800 0.08267 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.08000 10.08500 -0.00500 -0.04958 元大卓越基金 51.48000 52.41000 -0.93000 -1.77447 元大店頭基金 9.45000 9.70000 -0.25000 -2.57732 元大泛歐成長基金 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418 元大美元貨幣市場基金-美元 10.23220 10.22830 0.00390 0.03813 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.40600 9.40090 0.00510 0.05425 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.18790 30.99120 0.19670 0.63470 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.61740 37.25940 0.35800 0.96083 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.11240 19.17540 -0.06300 -0.32855 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.19850 19.03180 0.16670 0.87590 元大美國政府7至10年期債券基金 38.11830 37.80910 0.30920 0.81779 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.50460 20.53080 -0.02620 -0.12761 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.94970 17.85620 0.09350 0.52363 元大高科技基金 20.82000 21.41000 -0.59000 -2.75572 元大得利貨幣市場基金 16.24080 16.24060 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97310 11.97300 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.07000 14.28000 -0.21000 -1.47059 元大華夏中小基金 8.12000 8.18000 -0.06000 -0.73350 元大新中國基金-人民幣 10.15000 10.33000 -0.18000 -1.74250 元大新中國基金-美元 10.06700 10.28400 -0.21700 -2.11007 元大新中國基金-新台幣 9.85000 10.02000 -0.17000 -1.69661 元大新主流基金 30.08000 31.11000 -1.03000 -3.31083 元大新東協平衡基金-美元 9.49900 9.54700 -0.04800 -0.50278 元大新東協平衡基金-新台幣 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.29450 10.38710 -0.09260 -0.89149 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.09900 10.22010 -0.12110 -1.18492 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.55860 10.63870 -0.08010 -0.75291 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.28570 9.35610 -0.07040 -0.75245 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77470 9.77650 -0.00180 -0.01841 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.43750 9.43920 -0.00170 -0.01801 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.75550 9.71480 0.04070 0.41895 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.42160 9.38230 0.03930 0.41887 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.53210 9.53170 0.00040 0.00420 元大新興亞洲基金 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.34500 9.33970 0.00530 0.05675 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.22780 9.22260 0.00520 0.05638 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.43590 9.38950 0.04640 0.49417 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.31530 9.26950 0.04580 0.49409 元大萬泰貨幣市場基金 15.09020 15.09010 0.00010 0.00066 元大經貿基金 41.75000 42.69000 -0.94000 -2.20192 元大實質多重資產基金-人民幣 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370 元大實質多重資產基金-美元 9.42600 9.39500 0.03100 0.32996 元大實質多重資產基金-新台幣 9.77000 9.69000 0.08000 0.82559 元大滬深300單日反向1倍基金 15.02000 14.99000 0.03000 0.20013 元大滬深300單日正向2倍基金 15.12000 15.21000 -0.09000 -0.59172 元大摩臺基金 37.86000 37.95000 -0.09000 -0.23715 元大標普500基金 25.09000 25.10000 -0.01000 -0.03984 元大標普500單日反向1倍基金 13.46000 13.35000 0.11000 0.82397 元大標普500單日正向2倍基金 32.39000 32.78000 -0.39000 -1.18975 元大標智滬深300基金 17.64000 17.71000 -0.07000 -0.39526 元大歐洲50基金 24.40000 24.65000 -0.25000 -1.01420 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.52520 9.47000 0.05520 0.58289 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15840 10.15810 0.00030 0.00295 元大績效基金 61.95000 64.11000 -2.16000 -3.36921 元大韓國KOSPI200基金 22.82000 22.59000 0.23000 1.01815 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.65000 15.93000 -0.28000 -1.75769 日盛上選基金 35.50000 36.05000 -0.55000 -1.52566 日盛小而美基金 19.46000 19.76000 -0.30000 -1.51822 日盛中國內需動力基金 10.91000 11.01000 -0.10000 -0.90827 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.56040 11.55610 0.00430 0.03721 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.77420 9.77060 0.00360 0.03685 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.79560 11.81430 -0.01870 -0.15828 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.96700 9.98280 -0.01580 -0.15827 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.67680 10.67570 0.00110 0.01030 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.00590 9.00500 0.00090 0.00999 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.88000 11.93000 -0.05000 -0.41911 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.94000 12.07000 -0.13000 -1.07705 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.12000 12.19000 -0.07000 -0.57424 日盛日盛基金 14.63000 14.97000 -0.34000 -2.27121 日盛目標收益組合基金(美元) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 日盛全球抗暖化基金 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04920 10.05520 -0.00600 -0.05967 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.51340 9.51900 -0.00560 -0.05883 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.85350 9.84420 0.00930 0.09447 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.33040 9.32160 0.00880 0.09440 日盛全球新興債券基金A 10.62390 10.61040 0.01350 0.12723 日盛全球新興債券基金B 8.30730 8.29680 0.01050 0.12655 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39400 2.39280 0.00120 0.05015 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67860 1.67780 0.00080 0.04768 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37010 0.37110 -0.00100 -0.26947 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26040 0.26110 -0.00070 -0.26810 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.25540 12.26900 -0.01360 -0.11085 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.47970 8.48910 -0.00940 -0.11073 日盛亞洲機會基金 7.60000 7.63000 -0.03000 -0.39318 日盛首選基金 18.10000 18.42000 -0.32000 -1.73724 日盛高科技基金 19.10000 19.42000 -0.32000 -1.64779 日盛貨幣市場基金 14.75790 14.75780 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 42.73000 43.62000 -0.89000 -2.04035 日盛精選五虎基金 39.01000 39.58000 -0.57000 -1.44012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47410 13.47400 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 35.72000 36.51000 -0.79000 -2.16379 台新MSCI中國基金 22.29000 22.47000 -0.18000 -0.80107 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.41000 18.32000 0.09000 0.49127 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.23000 21.48000 -0.25000 -1.16387 台新大眾貨幣市場基金 14.15040 14.15020 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.97670 9.96300 0.01370 0.13751 台新中美貨幣市場基金-美元 10.71440 10.73560 -0.02120 -0.19747 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10050 10.07260 0.02790 0.27699 台新中國通基金 48.58000 49.31000 -0.73000 -1.48043 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.54720 0.55320 -0.00600 -1.08460 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.56100 16.67100 -0.11000 -0.65983 台新中國精選中小基金-美元 0.39860 0.40330 -0.00470 -1.16539 台新中國精選中小基金-新台幣 12.08000 12.17000 -0.09000 -0.73952 台新主流基金 24.65000 25.04000 -0.39000 -1.55751 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.66000 19.45000 0.21000 1.07969 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65270 0.64840 0.00430 0.66317 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.78000 14.62000 0.16000 1.09439 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49000 0.48680 0.00320 0.65735 台新台灣中小基金 38.13000 38.69000 -0.56000 -1.44740 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.56360 9.50040 0.06320 0.66524 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.39040 9.35790 0.03250 0.34730 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.68000 8.62000 0.06000 0.69606 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.45230 10.41620 0.03610 0.34658 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.66000 9.58000 0.08000 0.83507 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.52060 10.53120 -0.01060 -0.10065 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.27780 11.28950 -0.01170 -0.10364 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 台新印度基金 15.66000 15.60000 0.06000 0.38462 台新亞美短期債券基金 10.95380 10.93570 0.01810 0.16551 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.58510 8.57830 0.00680 0.07927 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28930 0.29040 -0.00110 -0.37879 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.81140 11.80200 0.00940 0.07965 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39240 0.39380 -0.00140 -0.35551 台新真吉利貨幣市場基金 11.08290 11.08280 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.83580 29.95130 -0.11550 -0.38563 台新智慧生活基金-美元 10.58910 10.68490 -0.09580 -0.89659 台新智慧生活基金-新台幣 10.70000 10.75000 -0.05000 -0.46512 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.69840 8.71140 -0.01300 -0.14923 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.73630 8.71120 0.02510 0.28813 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.25810 9.27200 -0.01390 -0.14991 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.30640 9.27960 0.02680 0.28881 台新新興市場債券基金(A類型) 10.48030 10.41700 0.06330 0.60766 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34100 0.34040 0.00060 0.17626 台新新興市場債券基金(B類型) 7.88740 7.83980 0.04760 0.60716 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27040 0.26990 0.00050 0.18525 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.13000 6.16000 -0.03000 -0.48701 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.31000 20.17000 0.14000 0.69410 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.61700 10.65000 -0.03300 -0.30986 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 23.44000 24.10000 -0.66000 -2.73859 未來資產全球大消費基金 15.68000 15.70000 -0.02000 -0.12739 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.75480 11.76070 -0.00590 -0.05017 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.56480 9.56960 -0.00480 -0.05016 未來資產亞洲新富基金 22.23000 22.33000 -0.10000 -0.44783 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55680 12.55670 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 14.51000 14.92000 -0.41000 -2.74799 未來資產新興市場債券基金A 8.61960 8.59840 0.02120 0.24656 未來資產新興市場債券基金B 6.61930 6.60300 0.01630 0.24686 未來資產閣來寶全球組合基金 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.04180 11.04080 0.00100 0.00906 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21480 10.21730 -0.00250 -0.02447 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.31190 9.30580 0.00610 0.06555 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.51220 10.50530 0.00690 0.06568 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.28380 8.30010 -0.01630 -0.19638 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.41000 9.42880 -0.01880 -0.19939 永豐中小基金 55.17000 56.77000 -1.60000 -2.81839 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75070 1.75370 -0.00300 -0.17107 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29310 2.29710 -0.00400 -0.17413 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.27450 8.29170 -0.01720 -0.20744 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.51550 10.53740 -0.02190 -0.20783 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.87000 4.92000 -0.05000 -1.01626 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.69000 22.91000 -0.22000 -0.96028 永豐主流品牌基金 17.78000 17.83000 -0.05000 -0.28043 永豐永豐基金 35.89000 36.83000 -0.94000 -2.55227 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.00470 10.03470 -0.03000 -0.29896 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.00460 10.03460 -0.03000 -0.29897 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.99280 10.01750 -0.02470 -0.24657 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.99280 10.01740 -0.02460 -0.24557 永豐亞洲民生消費基金 12.47000 12.56000 -0.09000 -0.71656 永豐南非幣2021保本基金 12.74840 12.73730 0.01110 0.08715 永豐高科技基金 27.14000 27.88000 -0.74000 -2.65423 永豐貨幣市場基金 13.87200 13.87180 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02750 2.02240 0.00510 0.25218 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.39030 2.38440 0.00590 0.24744 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.75710 7.74040 0.01670 0.21575 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.32790 10.30560 0.02230 0.21639 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.12430 7.11760 0.00670 0.09413 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.87300 10.86270 0.01030 0.09482 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.18000 8.24000 -0.06000 -0.72816 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.60000 18.67000 -0.07000 -0.37493 永豐臺灣加權ETF基金 54.21000 54.45000 -0.24000 -0.44077 永豐領航科技基金 43.09000 44.44000 -1.35000 -3.03780 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.02000 11.75000 -0.73000 -6.21277 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.64000 11.31000 -0.67000 -5.92396 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.03000 10.14000 -0.11000 -1.08481 永豐趨勢平衡基金 50.56000 51.19000 -0.63000 -1.23071 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.50270 11.50160 0.00110 0.00956 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.56180 9.56030 0.00150 0.01569 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.68570 9.68430 0.00140 0.01446 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.53110 9.52880 0.00230 0.02414 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.61570 9.61330 0.00240 0.02497 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.57890 9.57640 0.00250 0.02611 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.83360 9.83110 0.00250 0.02543 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.51440 9.51120 0.00320 0.03364 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.68240 9.67910 0.00330 0.03409 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.42000 11.50000 -0.08000 -0.69565 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.52000 10.60000 -0.08000 -0.75472 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.32000 11.42000 -0.10000 -0.87566 兆豐國際中小基金 16.50000 16.75000 -0.25000 -1.49254 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.90000 14.98000 -0.08000 -0.53405 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.51000 20.61000 -0.10000 -0.48520 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.53000 20.70000 -0.17000 -0.82126 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.83000 12.91000 -0.08000 -0.61967 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.83000 12.91000 -0.08000 -0.61967 兆豐國際生命科學基金 15.78000 15.85000 -0.07000 -0.44164 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.28550 10.29690 -0.01140 -0.11071 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.59810 10.63790 -0.03980 -0.37413 兆豐國際全球高股息基金 11.67000 11.72000 -0.05000 -0.42662 兆豐國際全球基金 32.86000 33.04000 -0.18000 -0.54479 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.23620 10.23560 0.00060 0.00586 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.83950 9.83740 0.00210 0.02135 兆豐國際國民基金 22.71000 23.10000 -0.39000 -1.68831 兆豐國際第一基金 13.65000 13.82000 -0.17000 -1.23010 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.84950 9.82790 0.02160 0.21978 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.86410 7.84680 0.01730 0.22047 兆豐國際萬全基金 21.16000 21.34000 -0.18000 -0.84349 兆豐國際電子基金 26.55000 27.06000 -0.51000 -1.88470 兆豐國際綠鑽基金 7.99000 8.04000 -0.05000 -0.62189 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.88000 21.95000 -0.07000 -0.31891 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.84000 16.76000 0.08000 0.47733 兆豐國際豐台灣基金 32.74000 32.79000 -0.05000 -0.15249 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49260 12.49250 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.47000 11.53000 -0.06000 -0.52038 合庫全球高收益債券基金A類型 11.05260 11.04810 0.00450 0.04073 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.91000 11.91560 -0.00560 -0.04700 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.69020 10.69570 -0.00550 -0.05142 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.45960 11.46450 -0.00490 -0.04274 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15700 8.15370 0.00330 0.04047 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.52850 9.53300 -0.00450 -0.04720 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.04990 9.05630 -0.00640 -0.07067 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.02240 9.02610 -0.00370 -0.04099 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.34730 9.35220 -0.00490 -0.05239 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.23000 11.28000 -0.05000 -0.44326 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.56000 10.62000 -0.06000 -0.56497 合庫全球新興市場基金 9.23000 9.29000 -0.06000 -0.64586 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 合庫貨幣市場基金 10.12180 10.12170 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.46180 9.42960 0.03220 0.34148 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.71480 9.70570 0.00910 0.09376 合庫新興多重收益基金A類型 9.98800 9.96210 0.02590 0.25999 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.43360 11.43820 -0.00460 -0.04022 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.29810 13.30550 -0.00740 -0.05562 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.90740 8.87700 0.03040 0.34246 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.52730 9.51520 0.01210 0.12716 合庫新興多重收益基金B類型 7.91930 7.89890 0.02040 0.25826 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.85850 8.86220 -0.00370 -0.04175 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.06380 10.06880 -0.00500 -0.04966 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.29000 10.37000 -0.08000 -0.77146 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.93650 10.93540 0.00110 0.01006 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.42150 10.47940 -0.05790 -0.55251 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08970 10.10160 -0.01190 -0.11780 安聯中國東協基金 15.67000 15.81000 -0.14000 -0.88552 安聯中國策略基金 15.25000 15.46000 -0.21000 -1.35834 安聯中華新思路基金-人民幣 14.66000 14.79000 -0.13000 -0.87897 安聯中華新思路基金-美元 14.42000 14.62000 -0.20000 -1.36799 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.30000 13.43000 -0.13000 -0.96798 安聯台灣大壩基金 27.97000 28.48000 -0.51000 -1.79073 安聯台灣科技基金 47.48000 48.31000 -0.83000 -1.71807 安聯台灣貨幣市場基金 12.48150 12.48140 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 31.17000 31.77000 -0.60000 -1.88857 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07530 10.06680 0.00850 0.08444 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.00360 14.98670 0.01690 0.11277 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65680 9.64590 0.01090 0.11300 安聯四季成長組合基金-美元 11.54000 11.60000 -0.06000 -0.51724 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.09350 12.07540 0.01810 0.14989 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09470 10.08100 0.01370 0.13590 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.21140 12.19380 0.01760 0.14434 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55290 9.53810 0.01480 0.15517 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.39450 9.38170 0.01280 0.13644 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08660 9.07350 0.01310 0.14438 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.57000 11.63000 -0.06000 -0.51591 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.48000 10.53000 -0.05000 -0.47483 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.45000 11.51000 -0.06000 -0.52129 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.88600 11.86050 0.02550 0.21500 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.90150 10.88110 0.02040 0.18748 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57470 10.55300 0.02170 0.20563 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.97660 8.95850 0.01810 0.20204 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.76750 8.75110 0.01640 0.18741 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.47890 8.46150 0.01740 0.20564 安聯全球人口趨勢基金 11.47000 11.50000 -0.03000 -0.26087 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.74000 9.82000 -0.08000 -0.81466 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.99000 36.14000 -0.15000 -0.41505 安聯全球油礦金趨勢基金 8.68000 8.76000 -0.08000 -0.91324 安聯全球計量平衡基金 12.70000 12.68000 0.02000 0.15773 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03420 12.01760 0.01660 0.13813 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.47080 10.45640 0.01440 0.13771 安聯全球新興市場基金 17.82000 17.89000 -0.07000 -0.39128 安聯全球農金趨勢基金 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 安聯全球綠能趨勢基金 9.25000 9.34000 -0.09000 -0.96360 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 安聯亞洲動態策略基金 24.45000 24.45000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.99280 9.99830 -0.00550 -0.05501 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79690 9.80230 -0.00540 -0.05509 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.94580 83.02390 -0.07810 -0.09407 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.50410 12.53050 -0.02640 -0.21069 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.52050 65.57160 -0.05110 -0.07793 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.80000 9.82080 -0.02080 -0.21180 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.53530 2.53400 0.00130 0.05130 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.59440 10.59920 -0.00480 -0.04529 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.13100 2.12650 0.00450 0.21162 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.84400 8.84980 -0.00580 -0.06554 宏利台灣動力基金 32.46000 33.13000 -0.67000 -2.02234 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.30400 10.33480 -0.03080 -0.29802 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.93180 9.91810 0.01370 0.13813 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.17850 8.20290 -0.02440 -0.29746 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.05790 8.05510 0.00280 0.03476 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 宏利全球債券組合基金 12.95650 12.92840 0.02810 0.21735 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77280 2.77530 -0.00250 -0.09008 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69880 11.69980 -0.00100 -0.00855 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.71530 8.71590 -0.00060 -0.00688 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32040 2.31300 0.00740 0.31993 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.80860 10.77280 0.03580 0.33232 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.15800 4.15450 0.00350 0.08425 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67290 0.67260 0.00030 0.04460 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.39000 19.34000 0.05000 0.25853 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70270 11.70350 -0.00080 -0.00684 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.42120 10.42390 -0.00270 -0.02590 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.09540 10.08860 0.00680 0.06740 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.03200 9.04280 -0.01080 -0.11943 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.59410 8.59640 -0.00230 -0.02676 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47950 8.46760 0.01190 0.14054 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.56520 8.57040 -0.00520 -0.06067 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.70690 2.70070 0.00620 0.22957 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39470 0.39400 0.00070 0.17766 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.95520 11.91490 0.04030 0.33823 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89770 0.89660 0.00110 0.12269 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.34380 7.31990 0.02390 0.32651 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03670 2.03350 0.00320 0.15736 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29290 0.29240 0.00050 0.17100 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.02000 8.99090 0.02910 0.32366 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32910 0.32860 0.00050 0.15216 宏利萬利貨幣市場基金 13.63370 13.63360 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.86000 2.89000 -0.03000 -1.03806 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.80000 12.90000 -0.10000 -0.77519 宏利臺灣股息收益基金 28.75000 29.10000 -0.35000 -1.20275 宏利澳幣保本基金 12.00170 12.00420 -0.00250 -0.02083 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.35000 11.41000 -0.06000 -0.52585 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.71000 11.72000 -0.01000 -0.08532 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.80290 9.80510 -0.00220 -0.02244 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.61580 9.64670 -0.03090 -0.32032 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.87920 8.86840 0.01080 0.12178 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.45100 10.43820 0.01280 0.12263 貝萊德亞美利加收益基金 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 貝萊德新台幣基金 12.92790 12.92780 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.26000 26.39000 -0.13000 -0.49261 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20270 11.20120 0.00150 0.01339 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16960 10.16440 0.00520 0.05116 保德信大中華基金 30.82000 31.00000 -0.18000 -0.58065 保德信中小型股基金 48.58000 49.49000 -0.91000 -1.83876 保德信中國中小基金-人民幣 9.61000 9.75000 -0.14000 -1.43590 保德信中國中小基金-美元 9.79000 9.97000 -0.18000 -1.80542 保德信中國中小基金-新臺幣 9.28000 9.41000 -0.13000 -1.38151 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.62630 9.63860 -0.01230 -0.12761 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.63980 9.64650 -0.00670 -0.06946 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.73080 9.74350 -0.01270 -0.13034 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.45160 10.46520 -0.01360 -0.12995 保德信中國品牌基金-人民幣 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402 保德信中國品牌基金-美元 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.59000 10.68000 -0.09000 -0.84270 保德信台商全方位基金 37.46000 38.13000 -0.67000 -1.75715 保德信全球中小基金 30.35000 30.57000 -0.22000 -0.71966 保德信全球消費商機基金 18.16000 18.18000 -0.02000 -0.11001 保德信全球基礎建設基金 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474 保德信全球資源基金 8.01000 8.09000 -0.08000 -0.98888 保德信全球醫療生化基金-美元 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.34000 32.43000 -0.09000 -0.27752 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.77080 9.79130 -0.02050 -0.20937 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.51190 10.53330 -0.02140 -0.20317 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.11170 9.09040 0.02130 0.23431 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.79070 9.76790 0.02280 0.23342 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22490 8.20840 0.01650 0.20101 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.75670 10.73520 0.02150 0.20028 保德信亞太基金 21.93000 22.04000 -0.11000 -0.49909 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.49160 8.48340 0.00820 0.09666 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.15870 11.14790 0.01080 0.09688 保德信店頭市場基金 35.28000 35.97000 -0.69000 -1.91827 保德信拉丁美洲基金 6.23000 6.38000 -0.15000 -2.35110 保德信金平衡基金 29.64000 29.71000 -0.07000 -0.23561 保德信金滿意基金 43.25000 43.42000 -0.17000 -0.39152 保德信科技島基金 27.04000 27.17000 -0.13000 -0.47847 保德信高成長基金 94.68000 95.74000 -1.06000 -1.10717 保德信第一基金 27.12000 27.59000 -0.47000 -1.70352 保德信貨幣市場基金 15.75570 15.75550 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.52210 10.56620 -0.04410 -0.41737 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.51230 10.51010 0.00220 0.02093 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.78720 10.81990 -0.03270 -0.30222 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.08950 10.07600 0.01350 0.13398 保德信新世紀基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.98830 7.97160 0.01670 0.20949 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.67830 10.65600 0.02230 0.20927 保德信新興趨勢組合基金 11.10000 11.21000 -0.11000 -0.98127 保德信瑞騰基金 15.53650 15.53640 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.75320 9.74370 0.00950 0.09750 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.90410 9.89460 0.00950 0.09601 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.66220 9.65070 0.01150 0.11916 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.72570 9.71460 0.01110 0.11426 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.73790 9.72750 0.01040 0.10691 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.73760 9.72740 0.01020 0.10486 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70900 9.69710 0.01190 0.12272 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.71040 9.69850 0.01190 0.12270 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.81240 9.79630 0.01610 0.16435 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.94140 9.92910 0.01230 0.12388 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.94050 9.92860 0.01190 0.11986 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.93190 9.91890 0.01300 0.13106 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.93190 9.91890 0.01300 0.13106 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.52370 9.50800 0.01570 0.16512 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.46120 9.44500 0.01620 0.17152 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95300 1.95150 0.00150 0.07686 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63280 2.63070 0.00210 0.07983 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30320 0.30370 -0.00050 -0.16464 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44400 0.44470 -0.00070 -0.15741 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.62780 8.62720 0.00060 0.00695 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.83320 11.82650 0.00670 0.05665 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.53330 9.52920 0.00410 0.04303 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.57400 11.56890 0.00510 0.04408 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.92310 8.93970 -0.01660 -0.18569 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.85730 10.87740 -0.02010 -0.18479 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.03530 10.02800 0.00730 0.07280 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.89700 9.88430 0.01270 0.12849 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.10420 10.09710 0.00710 0.07032 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.58350 10.57610 0.00740 0.06997 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98280 9.97570 0.00710 0.07117 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81660 9.80830 0.00830 0.08462 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04350 10.03500 0.00850 0.08470 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.75180 9.74120 0.01060 0.10882 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.90160 9.88440 0.01720 0.17401 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.25980 10.23090 0.02890 0.28248 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.26680 6.24850 0.01830 0.29287 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.62910 10.59810 0.03100 0.29251 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64310 11.64300 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.03000 20.52000 -0.49000 -2.38791 施羅德樂活中小基金-I類型 4556.310004666.48000 -110.17000 -2.36088 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.54650 10.57000 -0.02350 -0.22233 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.67080 11.73500 -0.06420 -0.54708 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.91280 10.97340 -0.06060 -0.55224 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.43450 9.45550 -0.02100 -0.22209 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.96840 10.02320 -0.05480 -0.54673 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.76490 9.81920 -0.05430 -0.55300 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.80960 10.83370 -0.02410 -0.22245 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.47760 11.54070 -0.06310 -0.54676 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.41940 11.48280 -0.06340 -0.55213 柏瑞五國金勢力建設基金 6.34000 6.41000 -0.07000 -1.09204 柏瑞巨人基金 12.85000 12.96000 -0.11000 -0.84877 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64580 13.64570 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.15000 16.17000 -0.02000 -0.12369 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.36670 13.33800 0.02870 0.21517 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79660 11.79780 -0.00120 -0.01017 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.41860 12.41960 -0.00100 -0.00805 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.97300 8.95370 0.01930 0.21555 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.80730 6.79270 0.01460 0.21494 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.85700 8.85800 -0.00100 -0.01129 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50870 8.50750 0.00120 0.01411 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.84780 10.84870 -0.00090 -0.00830 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.39230 8.39180 0.00050 0.00596 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.97150 11.97280 -0.00130 -0.01086 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.57980 11.55490 0.02490 0.21549 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.63420 11.63240 0.00180 0.01547 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.30480 11.30570 -0.00090 -0.00796 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.02060 9.00120 0.01940 0.21553 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.89570 9.89670 -0.00100 -0.01010 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72610 9.72470 0.00140 0.01440 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.64870 9.64940 -0.00070 -0.00725 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.49280 9.49230 0.00050 0.00527 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.16610 10.15880 0.00730 0.07186 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.05410 10.06780 -0.01370 -0.13608 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.96490 9.97990 -0.01500 -0.15030 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.04160 10.05750 -0.01590 -0.15809 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.02210 10.01490 0.00720 0.07189 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.87240 9.88590 -0.01350 -0.13656 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.82250 9.83740 -0.01490 -0.15146 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.89960 9.91540 -0.01580 -0.15935 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.14660 10.13930 0.00730 0.07200 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.05410 10.06780 -0.01370 -0.13608 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.96490 9.98000 -0.01510 -0.15130 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.04160 10.05760 -0.01600 -0.15908 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.02220 10.01500 0.00720 0.07189 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.87250 9.88600 -0.01350 -0.13656 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.82250 9.83740 -0.01490 -0.15146 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.89960 9.91540 -0.01580 -0.15935 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.57740 10.56620 0.01120 0.10600 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.76840 11.77510 -0.00670 -0.05690 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.21090 11.21830 -0.00740 -0.06596 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.07940 9.06980 0.00960 0.10585 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.81340 9.81900 -0.00560 -0.05703 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.67590 9.68240 -0.00650 -0.06713 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.29270 10.28190 0.01080 0.10504 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.95770 10.96390 -0.00620 -0.05655 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.83090 10.83810 -0.00720 -0.06643 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.07960 9.07000 0.00960 0.10584 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.81370 9.81930 -0.00560 -0.05703 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.67630 9.68280 -0.00650 -0.06713 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.22000 13.24000 -0.02000 -0.15106 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.18000 14.26000 -0.08000 -0.56101 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.55000 11.57000 -0.02000 -0.17286 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.78000 11.84000 -0.06000 -0.50676 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.10000 12.18000 -0.08000 -0.65681 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.62000 13.60000 0.02000 0.14706 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.64000 13.55000 0.09000 0.66421 柏瑞拉丁美洲基金 8.57000 8.68000 -0.11000 -1.26728 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.32140 11.30450 0.01690 0.14950 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.46120 7.45010 0.01110 0.14899 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.27340 11.25840 0.01500 0.13323 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.93830 10.94180 -0.00350 -0.03199 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.10940 10.11340 -0.00400 -0.03955 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.33620 8.32510 0.01110 0.13333 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.40280 9.40580 -0.00300 -0.03190 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.43300 9.43670 -0.00370 -0.03921 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.52210 10.52540 -0.00330 -0.03135 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.90010 9.88690 0.01320 0.13351 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.09310 10.09710 -0.00400 -0.03962 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.74140 9.74450 -0.00310 -0.03181 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.00730 8.99530 0.01200 0.13340 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.92730 8.92880 -0.00150 -0.01680 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.45580 9.45950 -0.00370 -0.03911 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.78390 11.75690 0.02700 0.22965 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.27760 11.27570 0.00190 0.01685 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.74290 10.74010 0.00280 0.02607 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.09780 7.08150 0.01630 0.23018 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.92410 8.92260 0.00150 0.01681 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.54200 9.53960 0.00240 0.02516 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.12970 10.10650 0.02320 0.22956 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.76000 10.75720 0.00280 0.02603 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65700 9.65530 0.00170 0.01761 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.05120 9.03040 0.02080 0.23033 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.74510 9.74260 0.00250 0.02566 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.10560 11.08760 0.01800 0.16234 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.67490 11.67390 0.00100 0.00857 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.74640 10.74760 -0.00120 -0.01117 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.15660 9.14180 0.01480 0.16189 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71350 9.71270 0.00080 0.00824 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.71180 9.71290 -0.00110 -0.01133 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.00420 11.00320 0.00100 0.00909 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.90870 9.89260 0.01610 0.16275 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.23970 10.24090 -0.00120 -0.01172 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.49230 9.47690 0.01540 0.16250 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.30930 9.29420 0.01510 0.16247 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.93220 9.93130 0.00090 0.00906 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.47430 9.47540 -0.00110 -0.01161 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.18000 18.18000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.98000 17.01000 -0.03000 -0.17637 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.84020 12.82640 0.01380 0.10759 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.79890 10.84820 -0.04930 -0.45445 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.60860 11.65930 -0.05070 -0.43485 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.24800 12.30680 -0.05880 -0.47778 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.22690 11.28240 -0.05550 -0.49192 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.89940 9.94450 -0.04510 -0.45352 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.36560 10.41080 -0.04520 -0.43416 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.34320 10.39290 -0.04970 -0.47821 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.31240 10.36340 -0.05100 -0.49212 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.16310 10.20750 -0.04440 -0.43497 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.25340 10.30410 -0.05070 -0.49204 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.96000 13.92000 0.04000 0.28736 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.12000 29.27000 -0.15000 -0.51247 國泰大中華基金 21.59000 21.74000 -0.15000 -0.68997 國泰小龍基金 16.14000 16.29000 -0.15000 -0.92081 國泰中小成長基金 46.27000 46.93000 -0.66000 -1.40635 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.25460 4.30850 -0.05390 -1.25102 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.84000 20.06000 -0.22000 -1.09671 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.75500 0.76680 -0.01180 -1.53886 國泰中國內需增長基金美元級別 0.71510 0.72630 -0.01120 -1.54206 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09430 2.09170 0.00260 0.12430 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.62290 9.60890 0.01400 0.14570 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.25410 8.24200 0.01210 0.14681 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31770 0.31830 -0.00060 -0.18850 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.43930 11.43820 0.00110 0.00962 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.75580 1.76090 -0.00510 -0.28962 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.19210 10.17570 0.01640 0.16117 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34130 0.34220 -0.00090 -0.26300 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.55230 4.64780 -0.09550 -2.05474 國泰中國新興戰略基金台幣級別 21.21000 21.63000 -0.42000 -1.94175 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.69430 0.71100 -0.01670 -2.34880 國泰中港台基金人民幣級別 3.31400 3.38130 -0.06730 -1.99036 國泰中港台基金台幣級別 15.45000 15.74000 -0.29000 -1.84244 國泰中港台基金美元級別 0.51170 0.52370 -0.01200 -2.29139 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.59000 27.80000 -0.21000 -0.75540 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.67000 12.59000 0.08000 0.63542 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.24000 36.65000 -0.41000 -1.11869 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.16720 10.12900 0.03820 0.37713 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.16720 10.12900 0.03820 0.37713 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.16720 10.12900 0.03820 0.37713 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33520 0.33540 -0.00020 -0.05963 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33520 0.33540 -0.00020 -0.05963 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33520 0.33540 -0.00020 -0.05963 國泰台灣貨幣市場基金 12.40410 12.40400 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.36000 29.79000 -0.43000 -1.44344 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.25220 2.26120 -0.00900 -0.39802 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34680 0.34920 -0.00240 -0.68729 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47240 0.47630 -0.00390 -0.81881 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.27000 13.28000 -0.01000 -0.07530 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46570 0.46790 -0.00220 -0.47019 國泰全球資源基金台幣級別 5.72000 5.76000 -0.04000 -0.69444 國泰全球資源基金美元級別 0.18580 0.18800 -0.00220 -1.17021 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40980 0.41140 -0.00160 -0.38892 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37210 0.37350 -0.00140 -0.37483 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43350 0.43510 -0.00160 -0.36773 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50230 0.50480 -0.00250 -0.49525 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.31000 20.28000 0.03000 0.14793 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.18000 21.16000 0.02000 0.09452 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40860 2.40350 0.00510 0.21219 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.32750 11.30120 0.02630 0.23272 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.27220 10.24840 0.02380 0.23223 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37180 0.37210 -0.00030 -0.08062 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33720 0.33750 -0.00030 -0.08889 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50330 0.50430 -0.00100 -0.19829 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40440 0.40530 -0.00090 -0.22206 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.79000 18.82000 -0.03000 -0.15940 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62010 0.62360 -0.00350 -0.56126 國泰科技生化基金 38.72000 39.22000 -0.50000 -1.27486 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.90000 26.00000 -0.10000 -0.38462 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.96000 13.84000 0.12000 0.86705 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.09380 38.77900 0.31480 0.81178 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.53420 19.59780 -0.06360 -0.32453 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.46230 19.30380 0.15850 0.82108 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.04470 38.99610 0.04860 0.12463 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.42220 39.15520 0.26700 0.68190 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.27110 42.09590 0.17520 0.41619 國泰紐幣2021保本基金 12.00980 12.00980 0.00000 0.00000 國泰紐幣八年期保本基金 12.28910 12.28940 -0.00030 -0.00244 國泰紐幣保本基金 12.33210 12.32970 0.00240 0.01947 國泰高科技基金 14.06000 14.34000 -0.28000 -1.95258 國泰國泰基金台幣I級別 25.16000 25.27000 -0.11000 -0.43530 國泰國泰基金台幣級別 25.16000 25.27000 -0.11000 -0.43530 國泰富時中國A50基金 19.89000 19.86000 0.03000 0.15106 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33740 0.33780 -0.00040 -0.11841 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46650 0.46760 -0.00110 -0.23524 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36870 0.37120 -0.00250 -0.67349 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50980 0.51390 -0.00410 -0.79782 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34870 0.35040 -0.00170 -0.48516 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48220 0.48510 -0.00290 -0.59781 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.52100 10.50840 0.01260 0.11990 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.63060 7.62150 0.00910 0.11940 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35540 0.35520 0.00020 0.05631 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25560 0.25540 0.00020 0.07831 國泰新興市場基金台幣級別 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793 國泰新興市場基金美元級別 0.39840 0.40130 -0.00290 -0.72265 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11790 2.11020 0.00770 0.36489 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41030 1.40520 0.00510 0.36294 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33610 0.33580 0.00030 0.08934 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36110 0.36080 0.00030 0.08315 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22600 0.22590 0.00010 0.04427 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.31420 10.30300 0.01120 0.10871 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.74060 6.73330 0.00730 0.10842 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.26000 14.19000 0.07000 0.49331 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.50000 34.84000 -0.34000 -0.97589 國泰價值卓越基金 16.81000 17.16000 -0.35000 -2.03963 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.11000 11.17000 -0.06000 -0.53715 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38560 0.38910 -0.00350 -0.89951 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.89650 39.92750 -0.03100 -0.07764 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.04000 20.19000 -0.15000 -0.74294 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.26000 19.37000 -0.11000 -0.56789 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.12000 19.09000 0.03000 0.15715 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.02230 12.00770 0.01460 0.12159 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39670 0.39800 -0.00130 -0.32663 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.59790 9.59340 0.00450 0.04691 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.54410 8.53100 0.01310 0.15356 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.59060 10.58560 0.00500 0.04723 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52650 9.51180 0.01470 0.15454 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13330 11.13230 0.00100 0.00898 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13230 10.14320 -0.01090 -0.10746 第一金大中華基金 28.46000 29.38000 -0.92000 -3.13138 第一金小型精選基金 41.44000 42.93000 -1.49000 -3.47077 第一金中國世紀基金-人民幣 13.85000 14.03000 -0.18000 -1.28297 第一金中國世紀基金-美元 9.14970 9.29450 -0.14480 -1.55791 第一金中國世紀基金-美元-N 9.15070 9.29550 -0.14480 -1.55774 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.57000 10.69000 -0.12000 -1.12254 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.57000 10.69000 -0.12000 -1.12254 第一金中概平衡基金 25.96000 26.68000 -0.72000 -2.69865 第一金台灣貨幣市場基金 15.23930 15.23910 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.72300 177.72000 0.00300 0.00169 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.04770 10.08340 -0.03570 -0.35405 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.04770 10.08340 -0.03570 -0.35405 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.48060 14.57360 -0.09300 -0.63814 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.50220 14.57410 -0.07190 -0.49334 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.66000 13.69000 -0.03000 -0.21914 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.67000 13.70000 -0.03000 -0.21898 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.81960 9.82040 -0.00080 -0.00815 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.82240 9.82310 -0.00070 -0.00713 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.41940 9.39850 0.02090 0.22238 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.44330 9.42240 0.02090 0.22181 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.22460 10.22540 -0.00080 -0.00782 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.81450 9.79280 0.02170 0.22159 第一金全球大趨勢基金 23.61000 23.69000 -0.08000 -0.33770 第一金全球不動產證券化基金A 8.15780 8.12890 0.02890 0.35552 第一金全球不動產證券化基金B 5.85320 5.83250 0.02070 0.35491 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.31300 9.40930 -0.09630 -1.02346 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.31420 9.41040 -0.09620 -1.02227 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.06000 9.16000 -0.10000 -1.09170 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.06000 9.16000 -0.10000 -1.09170 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.58720 9.68660 -0.09940 -1.02616 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.58880 9.68780 -0.09900 -1.02190 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.33000 9.43000 -0.10000 -1.06045 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.33000 9.43000 -0.10000 -1.06045 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.55110 8.57420 -0.02310 -0.26941 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.03840 10.06560 -0.02720 -0.27023 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.72870 9.73350 -0.00480 -0.04931 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.72770 9.73250 -0.00480 -0.04932 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.02020 8.02660 -0.00640 -0.07973 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.87310 8.86670 0.00640 0.07218 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.87330 8.86690 0.00640 0.07218 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.07070 11.07620 -0.00550 -0.04966 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.07150 11.07710 -0.00560 -0.05055 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.96340 9.97130 -0.00790 -0.07923 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.69420 14.68360 0.01060 0.07219 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.26300 14.36790 -0.10490 -0.73010 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.28070 14.38560 -0.10490 -0.72920 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.22000 13.26000 -0.04000 -0.30166 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.25000 13.29000 -0.04000 -0.30098 第一金亞洲科技基金 20.25000 20.21000 0.04000 0.19792 第一金亞洲新興市場基金 13.29000 13.34000 -0.05000 -0.37481 第一金店頭市場基金 10.39000 10.77000 -0.38000 -3.52832 第一金創新趨勢基金 26.47000 27.27000 -0.80000 -2.93363 第一金電子基金 35.83000 37.03000 -1.20000 -3.24062 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.61000 19.67000 -0.06000 -0.30503 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.76000 19.66000 0.10000 0.50865 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.07000 9.32000 -0.25000 -2.68240 統一大中華中小基金(美元) 8.79000 9.06000 -0.27000 -2.98013 統一大中華中小基金(新台幣) 12.75000 13.10000 -0.35000 -2.67176 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 統一大東協高股息基金(美元) 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 統一大滿貫基金 35.12000 35.79000 -0.67000 -1.87203 統一大龍印基金 16.17000 16.29000 -0.12000 -0.73665 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.68000 9.91000 -0.23000 -2.32089 統一大龍騰中國基金(美元) 9.38000 9.63000 -0.25000 -2.59605 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.47000 10.70000 -0.23000 -2.14953 統一中小基金 29.09000 29.96000 -0.87000 -2.90387 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.54470 9.51670 0.02800 0.29422 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.41170 9.43080 -0.01910 -0.20253 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.04560 9.04460 0.00100 0.01106 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.22660 11.19360 0.03300 0.29481 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.99650 11.01880 -0.02230 -0.20238 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.56570 10.56460 0.00110 0.01041 統一台灣動力基金 19.88000 20.38000 -0.50000 -2.45339 統一全天候基金 121.29000 124.69000 -3.40000 -2.72676 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.78450 8.76450 0.02000 0.22819 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.97400 8.99820 -0.02420 -0.26894 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.89380 8.90440 -0.01060 -0.11904 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.01870 8.99830 0.02040 0.22671 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.21310 9.23790 -0.02480 -0.26846 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.13080 9.14160 -0.01080 -0.11814 統一全球債券組合基金 11.89930 11.88830 0.01100 0.09253 統一全球新科技基金(人民幣) 16.08000 16.28000 -0.20000 -1.22850 統一全球新科技基金(美元) 16.02000 16.28000 -0.26000 -1.59705 統一全球新科技基金(新台幣) 15.09000 15.26000 -0.17000 -1.11402 統一亞太基金 27.29000 27.34000 -0.05000 -0.18288 統一亞洲大金磚基金 13.29000 13.35000 -0.06000 -0.44944 統一奔騰基金 65.12000 67.13000 -2.01000 -2.99419 統一強棒貨幣市場基金 16.64740 16.64720 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.38000 10.43000 -0.05000 -0.47939 統一強漢基金(美元) 9.90000 9.98000 -0.08000 -0.80160 統一強漢基金(新台幣) 25.57000 25.68000 -0.11000 -0.42835 統一統信基金 34.73000 35.54000 -0.81000 -2.27912 統一黑馬基金 65.69000 67.66000 -1.97000 -2.91162 統一新亞洲科技能源基金 19.72000 19.86000 -0.14000 -0.70493 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.05700 8.04260 0.01440 0.17905 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14800 10.12990 0.01810 0.17868 統一經建基金 51.51000 52.97000 -1.46000 -2.75628 統一龍馬基金 76.62000 78.44000 -1.82000 -2.32024 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 24.83000 25.54000 -0.71000 -2.77995 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 49.86000 51.22000 -1.36000 -2.65521 野村中國機會基金 14.63000 14.74000 -0.11000 -0.74627 野村巴西基金 4.97000 5.06000 -0.09000 -1.77866 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.20000 12.24000 -0.04000 -0.32680 野村台灣高股息基金 22.71000 22.88000 -0.17000 -0.74301 野村台灣運籌基金 38.06000 38.75000 -0.69000 -1.78065 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.62540 9.62430 0.00110 0.01143 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.59520 9.59480 0.00040 0.00417 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.60150 9.59640 0.00510 0.05314 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70630 9.70520 0.00110 0.01133 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.65920 9.65850 0.00070 0.00725 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.63080 9.62560 0.00520 0.05402 野村平衡基金 19.76000 20.10000 -0.34000 -1.69154 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.23000 13.15000 0.08000 0.60837 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197 野村全球生技醫療基金 17.18000 17.22000 -0.04000 -0.23229 野村全球品牌基金 28.95000 29.10000 -0.15000 -0.51546 野村全球氣候變遷基金 8.59000 8.67000 -0.08000 -0.92272 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.97000 13.02000 -0.05000 -0.38402 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.15000 11.22000 -0.07000 -0.62389 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.17000 19.23000 -0.06000 -0.31201 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.05000 12.14000 -0.09000 -0.74135 野村全球短期收益基金-美元計價 10.43330 10.44020 -0.00690 -0.06609 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.32180 10.31740 0.00440 0.04265 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.50060 9.53860 -0.03800 -0.39838 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.26050 9.29510 -0.03460 -0.37224 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.81060 8.82420 -0.01360 -0.15412 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.01860 11.06300 -0.04440 -0.40134 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.54020 10.57950 -0.03930 -0.37147 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08330 10.09930 -0.01600 -0.15843 野村成長基金 28.76000 28.83000 -0.07000 -0.24280 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.23720 9.29860 -0.06140 -0.66031 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.25720 9.31560 -0.05840 -0.62691 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.31070 9.33500 -0.02430 -0.26031 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.56220 9.62570 -0.06350 -0.65969 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.51480 9.57480 -0.06000 -0.62664 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.57370 9.59880 -0.02510 -0.26149 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.93000 12.99000 -0.06000 -0.46189 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.67900 9.69770 -0.01870 -0.19283 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.64850 9.66120 -0.01270 -0.13145 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.65850 9.64440 0.01410 0.14620 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.13300 10.15270 -0.01970 -0.19404 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.02360 10.03690 -0.01330 -0.13251 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04040 10.02560 0.01480 0.14762 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.72550 8.72200 0.00350 0.04013 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.37200 9.38920 -0.01720 -0.18319 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.24690 9.26560 -0.01870 -0.20182 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.15010 13.14470 0.00540 0.04108 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.21820 12.24070 -0.02250 -0.18381 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.98490 10.00510 -0.02020 -0.20190 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.25010 10.26200 -0.01190 -0.11596 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.93770 9.94840 -0.01070 -0.10755 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.43460 9.42690 0.00770 0.08168 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.13740 11.12830 0.00910 0.08177 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.01440 10.02610 -0.01170 -0.11670 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.10200 11.14340 -0.04140 -0.37152 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.66890 10.70770 -0.03880 -0.36236 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.35550 10.36730 -0.01180 -0.11382 野村泰國基金 39.28000 40.06000 -0.78000 -1.94708 野村高科技基金 12.75000 13.11000 -0.36000 -2.74600 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.04510 10.06330 -0.01820 -0.18086 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.30150 10.35610 -0.05460 -0.52723 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.57500 10.63880 -0.06380 -0.59969 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.72880 9.78200 -0.05320 -0.54386 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.53900 9.55710 -0.01810 -0.18939 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.54060 9.59090 -0.05030 -0.52446 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.76350 11.82580 -0.06230 -0.52681 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.97970 13.06100 -0.08130 -0.62246 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.80460 10.86370 -0.05910 -0.54401 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.59950 10.61970 -0.02020 -0.19021 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.83970 10.89670 -0.05700 -0.52309 野村貨幣市場基金 16.25450 16.25430 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.69000 15.77000 -0.08000 -0.50729 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.99300 9.95070 0.04230 0.42510 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.93290 7.89950 0.03340 0.42281 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.67060 11.62160 0.04900 0.42163 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.24000 7.22000 0.02000 0.27701 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 野村精選貨幣市場基金 12.07320 12.07320 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.21000 12.31000 -0.10000 -0.81235 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.63000 11.74000 -0.11000 -0.93697 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.15000 11.24000 -0.09000 -0.80071 野村歐洲高股息基金季配型 7.85000 7.93000 -0.08000 -1.00883 野村歐洲高股息基金累積型 11.09000 11.20000 -0.11000 -0.98214 野村積極成長基金 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.63000 9.81000 -0.18000 -1.83486 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.24000 35.90000 -0.66000 -1.83844 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.13470 10.12760 0.00710 0.07011 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.61290 8.62220 -0.00930 -0.10786 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.02700 8.03440 -0.00740 -0.09210 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.84320 7.83930 0.00390 0.04975 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.55850 11.57090 -0.01240 -0.10717 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.54900 10.55880 -0.00980 -0.09281 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.33820 10.33310 0.00510 0.04936 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 野村環球基金-人民幣計價 15.87000 15.96000 -0.09000 -0.56391 野村環球基金-美元計價 12.57000 12.65000 -0.08000 -0.63241 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.30000 17.33000 -0.03000 -0.17311 野村鴻利基金 22.96000 23.32000 -0.36000 -1.54374 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85250 16.85250 0.00000 0.00000 野村鴻運基金 20.85000 21.17000 -0.32000 -1.51157 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.26000 9.46000 -0.20000 -2.11416 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.18000 13.14000 0.04000 0.30441 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.03000 15.00000 0.03000 0.20000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.03880 10.00340 0.03540 0.35388 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.17220 13.12640 0.04580 0.34892 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.58150 9.55400 0.02750 0.28784 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.56710 9.54630 0.02080 0.21789 凱基台商天下基金 13.33000 13.31000 0.02000 0.15026 凱基台灣精五門基金 21.11000 21.22000 -0.11000 -0.51838 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.69470 10.74450 -0.04980 -0.46349 凱基亞太高股息基金 12.82000 12.85000 -0.03000 -0.23346 凱基亞洲四金磚基金 17.85000 17.93000 -0.08000 -0.44618 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.57000 13.66000 -0.09000 -0.65886 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.97830 13.09860 -0.12030 -0.91842 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.58000 12.64000 -0.06000 -0.47468 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53510 11.53500 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.23000 27.44000 -0.21000 -0.76531 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.53000 22.66000 -0.13000 -0.57370 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.20180 22.42990 -0.22810 -1.01695 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.68000 17.70000 -0.02000 -0.11299 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.17330 17.27020 -0.09690 -0.56108 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.72000 7.77000 -0.05000 -0.64350 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.83410 11.87930 -0.04520 -0.38049 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.54030 11.58170 -0.04140 -0.35746 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 凱基護城河基金-台幣計價A 13.09000 13.12000 -0.03000 -0.22866 凱基護城河基金-美元計價B 13.03410 13.12520 -0.09110 -0.69408 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.04000 13.89000 0.15000 1.07991 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.17000 34.79000 -0.62000 -1.78212 富邦NASDAQ-100基金 30.04000 30.15000 -0.11000 -0.36484 富邦上証180基金 29.92000 29.82000 0.10000 0.33535 富邦大中華成長基金-(美元) 0.22170 0.22530 -0.00360 -1.59787 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.72000 6.80000 -0.08000 -1.17647 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.42000 7.42000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.97000 40.21000 -0.24000 -0.59687 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.62450 11.69470 -0.07020 -0.60027 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.91340 10.99070 -0.07730 -0.70332 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.69010 10.73720 -0.04710 -0.43866 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.21720 10.27890 -0.06170 -0.60026 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.51480 9.58220 -0.06740 -0.70339 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.32870 9.36980 -0.04110 -0.43864 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.78680 20.78690 -0.00010 -0.00048 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.27780 11.27670 0.00110 0.00975 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72160 10.70520 0.01640 0.15320 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.81190 12.81770 -0.00580 -0.04525 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89350 1.89500 -0.00150 -0.07916 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44430 9.44870 -0.00440 -0.04657 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44330 1.44440 -0.00110 -0.07616 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.63310 11.62480 0.00830 0.07140 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73320 1.73420 -0.00100 -0.05766 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09710 10.09000 0.00710 0.07037 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52360 1.52440 -0.00080 -0.05248 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.59000 14.60000 -0.01000 -0.06849 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.58000 23.66000 -0.08000 -0.33812 富邦日本東証基金 22.13000 22.30000 -0.17000 -0.76233 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.11000 43.12000 -0.01000 -0.02319 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.50000 47.87000 -0.37000 -0.77293 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.10000 50.22000 -0.12000 -0.23895 富邦台灣心基金 23.46000 23.95000 -0.49000 -2.04593 富邦台灣釆吉50基金 47.06000 47.13000 -0.07000 -0.14853 富邦台灣科技指數基金 50.98000 51.01000 -0.03000 -0.05881 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.60460 39.53180 0.07280 0.18416 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.59480 40.36740 0.22740 0.56333 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29550 0.29490 0.00060 0.20346 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.15000 9.09000 0.06000 0.66007 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.37510 2.36580 0.00930 0.39310 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34010 0.33990 0.00020 0.05884 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.61150 10.61030 0.00120 0.01131 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.06590 2.05800 0.00790 0.38387 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32670 0.32650 0.00020 0.06126 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.17340 9.17240 0.00100 0.01090 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.20000 23.15000 0.05000 0.21598 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.73000 14.62000 0.11000 0.75239 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.16000 29.38000 -0.22000 -0.74881 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62920 15.62900 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 67.79000 69.11000 -1.32000 -1.91000 富邦科技基金 26.12000 26.85000 -0.73000 -2.71881 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.91400 39.66500 0.24900 0.62776 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.47860 39.05280 0.42580 1.09032 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.73330 38.36250 0.37080 0.96657 富邦恒生國企ETF基金 20.67000 20.74000 -0.07000 -0.33751 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.64000 13.61000 0.03000 0.22043 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 29.93000 30.08000 -0.15000 -0.49867 富邦高成長基金 25.81000 26.29000 -0.48000 -1.82579 富邦基金 13.76000 14.01000 -0.25000 -1.78444 富邦深証100基金 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146 富邦富時歐洲ETF基金 20.17000 20.30000 -0.13000 -0.64039 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40640 0.40570 0.00070 0.17254 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.25420 12.25430 -0.00010 -0.00082 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54780 9.54790 -0.00010 -0.00105 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30400 0.30340 0.00060 0.19776 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.90580 8.90590 -0.00010 -0.00112 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.62430 9.66940 -0.04510 -0.46642 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.98610 9.98910 -0.00300 -0.03003 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.62430 9.66940 -0.04510 -0.46642 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.98610 9.98910 -0.00300 -0.03003 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.67000 19.72000 -0.05000 -0.25355 富邦精準基金 48.53000 49.62000 -1.09000 -2.19669 富邦精銳中小基金 12.42000 12.72000 -0.30000 -2.35849 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.77000 20.25000 -0.48000 -2.37037 富邦臺灣公司治理100基金 21.10000 21.10000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.73000 7.69000 0.04000 0.52016 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.95000 15.10000 -0.15000 -0.99338 富邦標普美國特別股ETF基金 20.05000 19.95000 0.10000 0.50125 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.08770 10.13930 -0.05160 -0.50891 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.67780 10.77590 -0.09810 -0.91036 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.62500 10.66750 -0.04250 -0.39841 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.85800 9.90840 -0.05040 -0.50866 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.38920 10.48470 -0.09550 -0.91085 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.31820 10.35960 -0.04140 -0.39963 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.18000 30.28000 -0.10000 -0.33025 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.83630 8.85780 -0.02150 -0.24272 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.33740 9.36010 -0.02270 -0.24252 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.09930 9.12180 -0.02250 -0.24666 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.70450 9.72780 -0.02330 -0.23952 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.68040 9.70400 -0.02360 -0.24320 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.43300 9.45680 -0.02380 -0.25167 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.49090 9.51530 -0.02440 -0.25643 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.48410 8.47630 0.00780 0.09202 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.46930 9.46120 0.00810 0.08561 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.99630 8.98920 0.00710 0.07898 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.43920 10.42940 0.00980 0.09397 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.17030 10.16160 0.00870 0.08562 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.72480 9.71610 0.00870 0.08954 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.10780 9.10100 0.00680 0.07472 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.54420 9.53570 0.00850 0.08914 富達卓越領航全球組合基金 15.10000 15.09000 0.01000 0.06627 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.69510 8.68750 0.00760 0.08748 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.35990 9.35240 0.00750 0.08019 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.08620 9.08030 0.00590 0.06498 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.79640 9.78790 0.00850 0.08684 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.72760 9.71980 0.00780 0.08025 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.47800 9.47140 0.00660 0.06968 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.16440 9.15800 0.00640 0.06988 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.53100 9.52300 0.00800 0.08401 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.25000 10.34000 -0.09000 -0.87041 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.63000 11.76000 -0.13000 -1.10544 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.53000 8.61000 -0.08000 -0.92915 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.33000 10.46000 -0.13000 -1.24283 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.92000 10.00000 -0.08000 -0.80000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.48290 9.49830 -0.01540 -0.16213 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.12820 9.15110 -0.02290 -0.25024 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.69670 8.69920 -0.00250 -0.02874 富蘭克林華美中華基金 14.36000 14.44000 -0.08000 -0.55402 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.79000 21.07000 -0.28000 -1.32890 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.35000 20.54000 -0.19000 -0.92502 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.00000 11.07000 -0.07000 -0.63234 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.86390 7.85450 0.00940 0.11968 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.03210 9.03730 -0.00520 -0.05754 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.64650 9.65210 -0.00560 -0.05802 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.16470 9.15360 0.01110 0.12126 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.05080 11.06290 -0.01210 -0.10937 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.82810 8.83780 -0.00970 -0.10976 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.29630 9.30640 -0.01010 -0.10853 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.13060 13.15050 -0.01990 -0.15133 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.40290 10.41860 -0.01570 -0.15069 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.12090 10.13100 -0.01010 -0.09969 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.75090 7.75860 -0.00770 -0.09924 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.25150 9.26070 -0.00920 -0.09934 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.65080 10.63910 0.01170 0.10997 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.61790 7.60950 0.00840 0.11039 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.11050 9.10050 0.01000 0.10988 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.41500 10.42590 -0.01090 -0.10455 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.79660 7.80480 -0.00820 -0.10506 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.27050 8.26320 0.00730 0.08834 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.34170 9.35030 -0.00860 -0.09198 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.03910 10.04830 -0.00920 -0.09156 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.64840 12.63720 0.01120 0.08863 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.02000 9.10000 -0.08000 -0.87912 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.28000 11.39000 -0.11000 -0.96576 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.82000 10.89000 -0.07000 -0.64279 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.21740 13.21510 0.00230 0.01740 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.65000 9.76000 -0.11000 -1.12705 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 富蘭克林華美第一富基金 42.87000 43.64000 -0.77000 -1.76444 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29520 10.29510 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.57000 13.64000 -0.07000 -0.51320 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.35000 13.46000 -0.11000 -0.81724 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.22000 15.27000 -0.05000 -0.32744 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.84080 7.87690 -0.03610 -0.45830 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.11480 11.13150 -0.01670 -0.15002 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.59030 9.58560 0.00470 0.04903 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.85160 10.84620 0.00540 0.04979 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.93620 6.92460 0.01160 0.16752 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.14330 9.13950 0.00380 0.04158 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.11900 10.11490 0.00410 0.04053 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.49520 10.47760 0.01760 0.16798 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.03000 20.15000 -0.12000 -0.59553 復華人民幣貨幣市場基金 11.57180 11.57080 0.00100 0.00864 復華人生目標基金 39.73070 40.57950 -0.84880 -2.09170 復華大中華中小策略基金 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 復華中小精選基金 80.11000 82.53000 -2.42000 -2.93227 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786 復華六年到期新興市場債券基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 復華台灣智能基金 12.21000 12.41000 -0.20000 -1.61160 復華全方位基金 32.14000 33.33000 -1.19000 -3.57036 復華全球大趨勢基金-美元 14.09000 14.20000 -0.11000 -0.77465 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.74000 21.81000 -0.07000 -0.32095 復華全球平衡基金-美元 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 復華全球平衡基金-新臺幣 20.57000 20.53000 0.04000 0.19484 復華全球物聯網科技基金-美元 17.74000 17.88000 -0.14000 -0.78300 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.75000 16.81000 -0.06000 -0.35693 復華全球原物料基金 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 復華全球消費基金-新臺幣 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45340 11.45020 0.00320 0.02795 復華全球債券基金 13.44740 13.44140 0.00600 0.04464 復華全球債券組合基金 14.59000 14.57000 0.02000 0.13727 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.68000 14.63000 0.05000 0.34176 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 復華全球戰略配置強基金-美元 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.42720 13.42710 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 16.48000 16.56000 -0.08000 -0.48309 復華亞太神龍科技基金-美元 10.34000 10.46000 -0.12000 -1.14723 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.75000 10.83000 -0.08000 -0.73869 復華東協世紀基金 12.46000 12.61000 -0.15000 -1.18953 復華南非幣長期收益基金A 12.89000 12.79000 0.10000 0.78186 復華南非幣長期收益基金B 8.11000 8.04000 0.07000 0.87065 復華南非幣短期收益基金A 13.39000 13.37000 0.02000 0.14959 復華南非幣短期收益基金B 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 復華美國新星基金-美元 13.24000 13.40000 -0.16000 -1.19403 復華美國新星基金-新臺幣 13.14000 13.24000 -0.10000 -0.75529 復華恒生基金 21.47000 21.46000 0.01000 0.04660 復華恒生單日反向一倍基金 8.44000 8.45000 -0.01000 -0.11834 復華恒生單日正向二倍基金 34.24000 34.16000 0.08000 0.23419 復華神盾基金 27.73570 28.38000 -0.64430 -2.27026 復華高成長基金 70.14000 72.13000 -1.99000 -2.75891 復華高益策略組合基金 13.02000 13.01000 0.01000 0.07686 復華貨幣市場基金 14.38760 14.38740 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.06000 19.50000 -0.44000 -2.25641 復華富時台灣高股息低波動基金 50.52000 50.42000 0.10000 0.19833 復華復華基金 22.12000 22.72000 -0.60000 -2.64085 復華華人世紀基金 19.52000 19.64000 -0.12000 -0.61100 復華傳家二號基金 31.02970 31.57470 -0.54500 -1.72607 復華傳家基金 26.54530 27.09900 -0.55370 -2.04325 復華奧林匹克全球組合基金 14.81000 14.78000 0.03000 0.20298 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.83000 11.87000 -0.04000 -0.33698 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.40000 14.41000 -0.01000 -0.06940 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 復華新興人民幣短期收益基金 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 復華新興人民幣債券基金A 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.56000 18.57000 -0.01000 -0.05385 復華新興市場高收益債券基金A 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 復華新興市場高收益債券基金B 5.67000 5.66000 0.01000 0.17668 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.77000 12.75000 0.02000 0.15686 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 復華滬深300 A股基金 22.72000 22.65000 0.07000 0.30905 復華數位經濟基金 63.71000 65.51000 -1.80000 -2.74767 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.71000 11.73000 -0.02000 -0.17050 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.67640 9.66320 0.01320 0.13660 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.52520 9.50850 0.01670 0.17563 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.82860 9.81520 0.01340 0.13652 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.64510 9.62820 0.01690 0.17553 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.62520 9.61060 0.01460 0.15192 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.95380 9.89540 0.05840 0.59017 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.61340 9.59360 0.01980 0.20639 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.94070 9.87700 0.06370 0.64493 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.61230 9.59240 0.01990 0.20746 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.94420 9.88050 0.06370 0.64470 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.27810 9.27230 0.00580 0.06255 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.85500 8.87540 -0.02040 -0.22985 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.67320 8.65540 0.01780 0.20565 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.44550 11.43840 0.00710 0.06207 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.93740 10.96260 -0.02520 -0.22987 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.83760 10.81530 0.02230 0.20619 景順主流基金 19.22000 19.45000 -0.23000 -1.18252 景順台灣科技基金 34.16000 34.46000 -0.30000 -0.87057 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 景順全球科技基金 22.14000 22.20000 -0.06000 -0.27027 景順全球康健基金 18.00000 17.99000 0.01000 0.05559 景順貨幣市場基金 15.92750 15.92740 0.00010 0.00063 景順潛力基金 35.50000 35.90000 -0.40000 -1.11421 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.52000 15.71000 -0.19000 -1.20942 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.26000 14.36000 -0.10000 -0.69638 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.67000 10.75000 -0.08000 -0.74419 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.81000 10.89000 -0.08000 -0.73462 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27701 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.15000 10.04000 0.11000 1.09562 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.32000 10.21000 0.11000 1.07738 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62530 8.63240 -0.00710 -0.08225 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.24230 8.23840 0.00390 0.04734 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.97350 10.98260 -0.00910 -0.08286 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.46170 10.45670 0.00500 0.04782 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.98000 8.05000 -0.07000 -0.86957 華南永昌中國A股基金(美元) 8.11000 8.22000 -0.11000 -1.33820 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.69000 11.79000 -0.10000 -0.84818 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.46390 9.46070 0.00320 0.03382 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.48700 9.44260 0.04440 0.47021 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.67480 9.67170 0.00310 0.03205 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.70130 9.65580 0.04550 0.47122 華南永昌永昌基金 19.69000 19.93000 -0.24000 -1.20421 華南永昌全球亨利組合基金 14.21740 14.19900 0.01840 0.12959 華南永昌全球神農水資源基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.00000 16.03000 -0.03000 -0.18715 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.08000 12.12000 -0.04000 -0.33003 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.25000 14.30000 -0.05000 -0.34965 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.94000 13.93000 0.01000 0.07179 華南永昌物聯網精選基金 12.40000 12.54000 -0.14000 -1.11643 華南永昌策略報酬基金 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19170 16.19160 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 25.17200 25.43920 -0.26720 -1.05035 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92870 11.92860 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.13570 10.14600 -0.01030 -0.10152 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.43400 10.43010 0.00390 0.03739 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.89390 9.90400 -0.01010 -0.10198 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.15290 10.14920 0.00370 0.03646 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.97950 9.98670 -0.00720 -0.07210 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.21440 10.20760 0.00680 0.06662 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.83790 9.84530 -0.00740 -0.07516 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.06070 10.05440 0.00630 0.06266 華頓中小型基金 28.13000 28.50000 -0.37000 -1.29825 華頓中國多重機會平衡基金 12.53260 12.56920 -0.03660 -0.29119 華頓台灣基金 33.79000 34.59000 -0.80000 -2.31281 華頓平安貨幣市場基金 11.51100 11.51090 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.21000 18.16000 0.05000 0.27533 華頓全球高收益債券基金A 13.30010 13.27900 0.02110 0.15890 華頓全球高收益債券基金B 8.33600 8.32280 0.01320 0.15860 華頓全球黑鑽油源基金 5.93000 5.97000 -0.04000 -0.67002 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.87500 2.89730 -0.02230 -0.76968 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.40560 13.48960 -0.08400 -0.62270 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44240 0.44710 -0.00470 -1.05122 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.72200 11.74750 -0.02550 -0.21707 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.65160 10.67740 -0.02580 -0.24163 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.86600 10.87370 -0.00770 -0.07081 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.85780 9.86480 -0.00700 -0.07096 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.28590 11.34340 -0.05750 -0.50690 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.30250 10.36140 -0.05890 -0.56846 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.39000 11.64000 -0.25000 -2.14777 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.22000 10.44000 -0.22000 -2.10728 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.16000 11.45000 -0.29000 -2.53275 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.44810 2.44410 0.00400 0.16366 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.98390 1.98230 0.00160 0.08071 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.03120 12.04420 -0.01300 -0.10794 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.84930 9.85990 -0.01060 -0.10751 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37600 0.37650 -0.00050 -0.13280 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.31620 0.31720 -0.00100 -0.31526 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.46000 3.49000 -0.03000 -0.85960 匯豐中國動力基金(台幣) 16.12000 16.23000 -0.11000 -0.67776 匯豐中國動力基金(美元) 0.53000 0.54000 -0.01000 -1.85185 匯豐太平洋精典基金 17.74000 17.80000 -0.06000 -0.33708 匯豐台灣精典基金 24.38000 24.52000 -0.14000 -0.57096 匯豐全球趨勢組合基金 12.20000 12.26000 -0.06000 -0.48940 匯豐全球關鍵資源基金 8.11000 8.15000 -0.04000 -0.49080 匯豐安富基金 25.49000 25.57000 -0.08000 -0.31287 匯豐成功基金 39.57000 39.65000 -0.08000 -0.20177 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.17000 11.21000 -0.04000 -0.35682 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.22000 11.27000 -0.05000 -0.44366 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.00000 11.05000 -0.05000 -0.45249 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.47140 2.47090 0.00050 0.02024 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25870 2.25840 0.00030 0.01328 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.59660 11.61160 -0.01500 -0.12918 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.02800 8.04270 -0.01470 -0.18277 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38100 0.38200 -0.00100 -0.26178 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34240 0.34340 -0.00100 -0.29121 匯豐拉丁美洲基金 6.83000 6.94000 -0.11000 -1.58501 匯豐金磚動力基金 14.15000 14.23000 -0.08000 -0.56219 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97540 14.97530 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 5.09000 -0.01000 -0.19646 匯豐新鑽動力基金 10.86000 10.92000 -0.06000 -0.54945 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.31800 5.29140 0.02660 0.50270 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.86810 8.84180 0.02630 0.29745 匯豐龍鳳基金-A類型 52.49000 52.80000 -0.31000 -0.58712 匯豐龍鳳基金-I類型 52.49000 52.80000 -0.31000 -0.58712 匯豐龍騰電子基金 38.21000 38.57000 -0.36000 -0.93337 匯豐雙高收益債券組合基金 12.17340 12.15370 0.01970 0.16209 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.36000 21.97000 -0.61000 -2.77651 新光中國成長基金(人民幣) 11.13000 11.27000 -0.14000 -1.24224 新光中國成長基金(美元) 11.80000 12.01000 -0.21000 -1.74854 新光中國成長基金(新臺幣) 11.58000 11.72000 -0.14000 -1.19454 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.10760 10.07550 0.03210 0.31859 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.91190 9.92850 -0.01660 -0.16720 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.05700 10.01240 0.04460 0.44545 新光台灣富貴基金 23.48000 23.61000 -0.13000 -0.55061 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091 新光全球生技醫療基金(美元) 12.04000 12.12000 -0.08000 -0.66007 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651 新光全球債券基金(A累積)美元 9.92410 9.92890 -0.00480 -0.04834 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.54380 9.49030 0.05350 0.56373 新光全球債券基金(B配息)美元 9.59730 9.60200 -0.00470 -0.04895 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.21990 9.16810 0.05180 0.56500 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.09000 10.18000 -0.09000 -0.88409 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 新光吉星貨幣市場基金 15.43300 15.43280 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 新光多重資產基金(A累積)美元 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 新光亞洲精選基金-美金 23.77000 23.93000 -0.16000 -0.66862 新光亞洲精選基金-新台幣 23.70000 23.71000 -0.01000 -0.04218 新光兩岸優勢基金 13.12000 13.23000 -0.11000 -0.83144 新光店頭基金 26.58000 27.16000 -0.58000 -2.13549 新光南非幣保本基金 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.94000 8.89000 0.05000 0.56243 新光特選內需收益ETF基金 19.94000 20.00000 -0.06000 -0.30000 新光創新科技基金 15.72000 16.08000 -0.36000 -2.23881 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.68120 9.69340 -0.01220 -0.12586 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.98720 9.98850 -0.00130 -0.01301 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.64270 9.64720 -0.00450 -0.04665 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.23100 9.24250 -0.01150 -0.12443 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.53790 9.53830 -0.00040 -0.00419 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.19930 9.20390 -0.00460 -0.04998 新光澳幣八年期保本基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 新光澳幣十年期保本基金 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 新光澳幣保本基金 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.94560 9.95540 -0.00980 -0.09844 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.78740 9.79710 -0.00970 -0.09901 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.74210 9.73660 0.00550 0.05649 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.87420 9.86860 0.00560 0.05675 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84060 9.84650 -0.00590 -0.05992 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.70610 9.71180 -0.00570 -0.05869 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.67640 9.68110 -0.00470 -0.04855 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.81030 9.81510 -0.00480 -0.04890 瑞銀全球創新趨勢基金 7.43000 7.49000 -0.06000 -0.80107 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.77190 9.79600 -0.02410 -0.24602 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.45020 9.47360 -0.02340 -0.24700 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.74000 9.76170 -0.02170 -0.22230 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.46780 9.48910 -0.02130 -0.22447 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.54780 9.56610 -0.01830 -0.19130 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.88460 9.90340 -0.01880 -0.18983 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.74160 13.74120 0.00040 0.00291 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.53100 8.53080 0.00020 0.00234 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.37410 36.41150 -0.03740 -0.10271 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.53400 37.51550 0.01850 0.04931 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.30690 38.33930 -0.03240 -0.08451 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13470 11.13370 0.00100 0.00898 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30090 10.31230 -0.01140 -0.11055 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.58180 13.66280 -0.08100 -0.59285 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.73200 10.85670 -0.12470 -1.14860 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.91000 10.99000 -0.08000 -0.72793 群益大印度基金-人民幣 13.17070 13.12710 0.04360 0.33214 群益大印度基金-美元 13.09500 13.12470 -0.02970 -0.22629 群益大印度基金-新臺幣 12.20000 12.17000 0.03000 0.24651 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.15800 12.28100 -0.12300 -1.00155 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.39500 12.59040 -0.19540 -1.55198 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.44000 11.57000 -0.13000 -1.12360 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.31270 11.42690 -0.11420 -0.99940 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.52480 10.69070 -0.16590 -1.55182 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.74000 9.85000 -0.11000 -1.11675 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.75640 9.85480 -0.09840 -0.99850 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.11310 9.25660 -0.14350 -1.55025 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.46000 9.57000 -0.11000 -1.14943 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.44770 9.54310 -0.09540 -0.99968 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.12050 9.26400 -0.14350 -1.54901 群益中小型股基金 50.98000 51.92000 -0.94000 -1.81048 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.76510 9.77050 -0.00540 -0.05527 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.58430 9.64320 -0.05890 -0.61079 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.83210 8.84770 -0.01560 -0.17632 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.66080 8.66560 -0.00480 -0.05539 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.50010 8.55240 -0.05230 -0.61152 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.83380 7.84760 -0.01380 -0.17585 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.39520 11.39670 -0.00150 -0.01316 群益中國高收益債券基金-美元 11.18480 11.18500 -0.00020 -0.00179 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.47900 10.48820 -0.00920 -0.08772 群益中國新機會基金N-人民幣 9.42180 9.53060 -0.10880 -1.14159 群益中國新機會基金N-美元 9.14610 9.30370 -0.15760 -1.69395 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.60000 9.73000 -0.13000 -1.33607 群益中國新機會基金-人民幣 8.35570 8.45240 -0.09670 -1.14405 群益中國新機會基金-美元 9.77930 9.94810 -0.16880 -1.69681 群益中國新機會基金-新臺幣 9.17000 9.28000 -0.11000 -1.18534 群益平衡王基金 19.47240 19.61110 -0.13870 -0.70725 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.19000 8.15000 0.04000 0.49080 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.95000 5.93000 0.02000 0.33727 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.38910 10.32500 0.06410 0.62082 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.48360 10.47710 0.00650 0.06204 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.39410 9.33610 0.05800 0.62124 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.47950 9.47370 0.00580 0.06122 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.06550 10.07260 -0.00710 -0.07049 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.87030 9.87960 -0.00930 -0.09413 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.50790 9.51460 -0.00670 -0.07042 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.41290 9.42180 -0.00890 -0.09446 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.12380 10.13050 -0.00670 -0.06614 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.17990 10.18920 -0.00930 -0.09127 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.67540 9.68200 -0.00660 -0.06817 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.07110 10.08070 -0.00960 -0.09523 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.01270 9.96900 0.04370 0.43836 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.31610 7.28410 0.03200 0.43931 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.06890 10.07020 -0.00130 -0.01291 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.98700 9.98960 -0.00260 -0.02603 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.09260 10.07680 0.01580 0.15680 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.06890 10.07010 -0.00120 -0.01192 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.98700 9.98960 -0.00260 -0.02603 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.09260 10.07680 0.01580 0.15680 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.06890 10.07020 -0.00130 -0.01291 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.98700 9.98960 -0.00260 -0.02603 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.09260 10.07680 0.01580 0.15680 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.06890 10.07020 -0.00130 -0.01291 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.98700 9.98960 -0.00260 -0.02603 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.09260 10.07680 0.01580 0.15680 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金-美元 15.53240 15.59740 -0.06500 -0.41674 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.05000 15.05000 0.00000 0.00000 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.27000 10.35000 -0.08000 -0.77295 群益印度中小基金N-美元 9.73830 9.77170 -0.03340 -0.34180 群益印度中小基金N-新臺幣 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 群益印度中小基金-人民幣 14.85510 14.82340 0.03170 0.21385 群益印度中小基金-美元 13.92840 13.97610 -0.04770 -0.34130 群益印度中小基金-新臺幣 15.82000 15.81000 0.01000 0.06325 群益多利策略組合基金 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 群益多重收益組合基金 13.56000 13.55000 0.01000 0.07380 群益多重資產組合基金 15.57000 15.58000 -0.01000 -0.06418 群益安家基金 26.56950 26.99140 -0.42190 -1.56309 群益安穩貨幣市場基金 16.07220 16.07210 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 22.74000 22.91000 -0.17000 -0.74203 群益亞太中小基金 13.25000 13.30000 -0.05000 -0.37594 群益亞太新趨勢平衡基金 17.15000 17.17000 -0.02000 -0.11648 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.62460 9.59930 0.02530 0.26356 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.44630 7.42670 0.01960 0.26391 群益店頭市場基金 110.71000 113.37000 -2.66000 -2.34630 群益東方盛世基金 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 12.99100 13.09670 -0.10570 -0.80707 群益東協成長基金-美元 12.05490 12.22090 -0.16600 -1.35833 群益東協成長基金-新臺幣 11.71000 11.82000 -0.11000 -0.93063 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.22450 11.27360 -0.04910 -0.43553 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.71540 10.76780 -0.05240 -0.48664 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.12730 10.15760 -0.03030 -0.29830 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.94060 9.98410 -0.04350 -0.43569 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.49310 9.53950 -0.04640 -0.48640 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.96990 8.99670 -0.02680 -0.29789 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.05460 10.10290 -0.04830 -0.47808 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.72810 9.77020 -0.04210 -0.43090 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.66200 9.70900 -0.04700 -0.48409 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.02080 10.05060 -0.02980 -0.29650 群益長安基金 30.90000 31.74000 -0.84000 -2.64650 群益美國新創亮點基金-美元 15.04530 15.18650 -0.14120 -0.92977 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.27000 14.34000 -0.07000 -0.48815 群益真善美基金 18.10440 18.26370 -0.15930 -0.87222 群益馬拉松基金A類型 130.50000 133.16000 -2.66000 -1.99760 群益深証中小板基金 13.95000 13.76000 0.19000 1.38081 群益創新科技基金 34.70000 35.55000 -0.85000 -2.39100 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.89190 9.92670 -0.03480 -0.35057 群益華夏盛世基金N-美元 9.62430 9.71220 -0.08790 -0.90505 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 群益華夏盛世基金-人民幣 10.77220 10.81020 -0.03800 -0.35152 群益華夏盛世基金-美元 10.61220 10.70910 -0.09690 -0.90484 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.19000 17.27000 -0.08000 -0.46323 群益奧斯卡基金 29.25000 30.00000 -0.75000 -2.50000 群益新興金鑽基金-美元 12.43310 12.59710 -0.16400 -1.30189 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.33000 9.41000 -0.08000 -0.85016 群益葛萊美基金 24.88000 25.61000 -0.73000 -2.85045 群益道瓊美國地產ETF基金 19.86000 19.69000 0.17000 0.86338 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.14000 13.26000 -0.12000 -0.90498 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.78370 11.80560 -0.02190 -0.18551 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.39180 11.41690 -0.02510 -0.21985 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.31160 11.33140 -0.01980 -0.17474 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.71910 8.73520 -0.01610 -0.18431 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.29050 9.31110 -0.02060 -0.22124 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.90410 8.91980 -0.01570 -0.17601 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.95000 30.49000 -0.54000 -1.77107 德信中國精選成長基金 11.53000 11.74000 -0.21000 -1.78876 德信台灣主流中小基金 19.82000 20.33000 -0.51000 -2.50861 德信新興股票組合基金 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 德信萬保貨幣市場基金 11.92450 11.92440 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.74540 10.73120 0.01420 0.13232 德信數位時代基金 28.15000 28.28000 -0.13000 -0.45969 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65250 11.65230 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.78000 16.96000 -0.18000 -1.06132 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.11000 19.20000 -0.09000 -0.46875 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.25000 7.25000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.95580 9.93350 0.02230 0.22449 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.11300 14.08130 0.03170 0.22512 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.13050 8.11440 0.01610 0.19841 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.11270 11.12080 -0.00810 -0.07284 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.31260 11.32080 -0.00820 -0.07243 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.88570 12.86140 0.02430 0.18894 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.05000 18.11000 -0.06000 -0.33131 摩根中小基金 25.06000 25.49000 -0.43000 -1.68694 摩根中國A股基金 14.96000 15.10000 -0.14000 -0.92715 摩根中國A股基金(美元) 11.96000 12.13000 -0.17000 -1.40148 摩根中國亮點基金 14.65000 14.81000 -0.16000 -1.08035 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.72570 11.76580 -0.04010 -0.34082 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.68830 12.73370 -0.04540 -0.35653 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.03260 10.09620 -0.06360 -0.62994 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.06960 13.11390 -0.04430 -0.33781 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.61360 14.66580 -0.05220 -0.35593 摩根台灣金磚基金 21.03000 21.27000 -0.24000 -1.12835 摩根台灣增長基金 51.52000 51.87000 -0.35000 -0.67476 摩根平衡基金 28.08000 28.10000 -0.02000 -0.07117 摩根全球α基金 18.99000 19.05000 -0.06000 -0.31496 摩根全球平衡基金 15.10840 15.11410 -0.00570 -0.03771 摩根全球發現基金 12.53000 12.56000 -0.03000 -0.23885 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.70600 9.72900 -0.02300 -0.23641 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.57220 10.59370 -0.02150 -0.20295 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08530 10.11350 -0.02820 -0.27884 摩根多元入息成長基金-累積型 11.30030 11.32630 -0.02600 -0.22955 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.90990 9.93760 -0.02770 -0.27874 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.64410 10.68160 -0.03750 -0.35107 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.47780 13.52530 -0.04750 -0.35119 摩根亞洲基金 57.13000 57.39000 -0.26000 -0.45304 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.53900 8.55540 -0.01640 -0.19169 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.86860 9.89130 -0.02270 -0.22949 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.82050 8.84830 -0.02780 -0.31418 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.25660 12.27640 -0.01980 -0.16129 摩根東方內需機會基金 18.09000 18.17000 -0.08000 -0.44029 摩根東方科技基金 36.96000 37.42000 -0.46000 -1.22929 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.72000 9.81000 -0.09000 -0.91743 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.41000 11.47000 -0.06000 -0.52310 摩根金龍收成基金 23.54000 23.77000 -0.23000 -0.96761 摩根第一貨幣市場基金 15.06990 15.06970 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 15.20000 15.02000 0.18000 1.19840 摩根新金磚五國基金 11.06000 11.12000 -0.06000 -0.53957 摩根新絲路基金 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627 摩根新興35基金 13.41000 13.47000 -0.06000 -0.44543 摩根新興日本基金 24.98000 24.84000 0.14000 0.56361 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.37050 7.31570 0.05480 0.74907 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.52860 9.44820 0.08040 0.85096 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37570 9.30850 0.06720 0.72192 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.47840 10.40190 0.07650 0.73544 摩根新興科技基金 59.43000 60.33000 -0.90000 -1.49180 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.29960 8.28360 0.01600 0.19315 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.45470 10.43460 0.02010 0.19263 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.49110 8.52040 -0.02930 -0.34388 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.21840 9.27430 -0.05590 -0.60274 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.79340 8.85730 -0.06390 -0.72144 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.67410 9.70740 -0.03330 -0.34304 摩根龍揚基金 35.21000 35.55000 -0.34000 -0.95640 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.74000 10.79000 -0.05000 -0.46339 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.60000 10.66000 -0.06000 -0.56285 摩根環球股票收益基金-累積型 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31790 9.32040 -0.00250 -0.02682 摩根總收益組合基金-累積型 11.19890 11.20200 -0.00310 -0.02767 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.91000 27.66000 -0.75000 -2.71150 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.66280 11.69420 -0.03140 -0.26851 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.02830 11.04890 -0.02060 -0.18644 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.92440 9.92310 0.00130 0.01310 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.24960 10.27720 -0.02760 -0.26856 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.73510 9.75340 -0.01830 -0.18763 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75490 8.75380 0.00110 0.01257 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.46800 10.55240 -0.08440 -0.79982 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.34650 10.38450 -0.03800 -0.36593 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.79610 9.83640 -0.04030 -0.40970 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.77390 9.77130 0.00260 0.02661 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.60200 9.64140 -0.03940 -0.40865 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.58010 9.57750 0.00260 0.02715 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.45080 11.46820 -0.01740 -0.15172 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.24450 11.26340 -0.01890 -0.16780 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.23670 10.21830 0.01840 0.18007 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.91610 10.93270 -0.01660 -0.15184 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.70290 10.72080 -0.01790 -0.16697 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.74630 9.72880 0.01750 0.17988 聯邦金鑽平衡基金 25.23750 26.04360 -0.80610 -3.09519 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.89100 9.91780 -0.02680 -0.27022 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.03610 10.01950 0.01660 0.16568 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.89100 9.91780 -0.02680 -0.27022 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.03610 10.01950 0.01660 0.16568 聯邦貨幣市場基金 13.15380 13.15360 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 13.66000 14.03000 -0.37000 -2.63721 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.90940 15.86880 0.04060 0.25585 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.70920 12.72100 -0.01180 -0.09276 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.56590 12.57120 -0.00530 -0.04216 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.07960 12.08470 -0.00510 -0.04220 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74820 11.75180 -0.00360 -0.03063 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.02190 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-0.12000 -0.76628 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.42000 20.51000 -0.09000 -0.43881 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.59000 18.67000 -0.08000 -0.42849 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.74000 12.76000 -0.02000 -0.15674 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.62000 15.69000 -0.07000 -0.44614 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.33000 16.40000 -0.07000 -0.42683 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.39000 15.46000 -0.07000 -0.45278 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.58000 15.65000 -0.07000 -0.44728 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.09000 14.15000 -0.06000 -0.42403 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.08000 14.14000 -0.06000 -0.42433 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.76000 14.83000 -0.07000 -0.47202 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.30000 18.29000 0.01000 0.05467 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.18000 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