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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/06/22  107/06/21  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.46020   10.45900   0.00120    0.01147
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.92540    9.91270   0.01270    0.12812
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.92540    9.91270   0.01270    0.12812
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.92010    9.91100   0.00910    0.09182
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.92010    9.91100   0.00910    0.09182
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.24140    9.22370   0.01770    0.19190
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.47960    9.46170   0.01790    0.18918
中國信託台灣活力基金                                             16.36000   16.69000  -0.33000   -1.97723
中國信託台灣優勢基金                                             18.56000   19.03000  -0.47000   -2.46978
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.56000    9.51000   0.05000    0.52576
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.00000    8.94000   0.06000    0.67114
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.50000    9.56000  -0.06000   -0.62762
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.10000   10.16000  -0.06000   -0.59055
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.78540    9.77520   0.01020    0.10435
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.23360    9.22400   0.00960    0.10408
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19860   10.20320  -0.00460   -0.04508
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.62020    9.62440  -0.00420   -0.04364
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.29850   10.35260  -0.05410   -0.52257
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.01450    9.06180  -0.04730   -0.52197
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.32150   11.26960   0.05190    0.46053
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.24880   10.20180   0.04700    0.46070
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
中國信託智能運動基金-美元                                        10.76000   10.82000  -0.06000   -0.55453
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97770   10.97750   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.38020    9.36030   0.01990    0.21260
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.10750    9.08820   0.01930    0.21236
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.53630    9.52540   0.01090    0.11443
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.25380    9.24330   0.01050    0.11360
中國信託精穩基金                                                 18.98900   19.32780  -0.33880   -1.75292
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.32000   11.32000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.69000   11.73000  -0.04000   -0.34101
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.39000   11.42000  -0.03000   -0.26270
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元大2001基金                                                     67.93000   69.38000  -1.45000   -2.08994
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.74780   37.58640   0.16140    0.42941
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.34130   11.34030   0.00100    0.00882
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.86540   10.84930   0.01610    0.14840
元大上證50基金                                                   30.16000   30.14000   0.02000    0.06636
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.19000   12.39000  -0.20000   -1.61421
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.30000   11.47000  -0.17000   -1.48213
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.09000   13.18000  -0.09000   -0.68285
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.97100   13.10600  -0.13500   -1.03006
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.20500   17.30800  -0.10300   -0.59510
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.02000   11.12300  -0.10300   -0.92601
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.02200   11.11000  -0.08800   -0.79208
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.08000    3.10000  -0.02000   -0.64516
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.31000   14.39000  -0.08000   -0.55594
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.16960   47.13460   0.03500    0.07426
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.36750   10.38170  -0.01420   -0.13678
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62830    9.64160  -0.01330   -0.13794
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.91860    9.91840   0.00020    0.00202
元大巴西指數基金                                                  5.07000    5.19300  -0.12300   -2.36857
元大巴菲特基金                                                   30.10000   30.62000  -0.52000   -1.69824
元大日經225基金                                                  28.31000   28.51000  -0.20000   -0.70151
元大台商收成基金                                                 23.79000   24.07000  -0.28000   -1.16327
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.61000   12.55000   0.06000    0.47809
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.43000   36.73000  -0.30000   -0.81677
元大台灣中型100基金                                              33.32000   33.75000  -0.43000   -1.27407
元大台灣加權股價指數基金                                         24.98400   25.08600  -0.10200   -0.40660
元大台灣卓越50基金                                               81.15000   81.28000  -0.13000   -0.15994
元大台灣金融基金                                                 17.55000   17.55000   0.00000    0.00000
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.83000   30.94000  -0.11000   -0.35553
元大台灣高股息基金                                               25.77000   26.01000  -0.24000   -0.92272
元大台灣電子科技基金                                             35.76000   35.97000  -0.21000   -0.58382
元大全球ETF成長組合基金                                          10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.70000   14.71000  -0.01000   -0.06798
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.91000   13.71000   0.20000    1.45879
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.77000    9.63000   0.14000    1.45379
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.14000   12.97000   0.17000    1.31072
元大全球不動產證券化基金-美元                                    13.05000   12.92100   0.12900    0.99837
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.02000    9.11000  -0.09000   -0.98793
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.90000    6.97000  -0.07000   -1.00430
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.53000    8.51000   0.02000    0.23502
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.71000    6.69000   0.02000    0.29895
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.69700    9.77700  -0.08000   -0.81825
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.52000   10.56000  -0.04000   -0.37879
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.70000   13.71000  -0.01000   -0.07294
元大全球農業商機基金                                             17.02000   16.96000   0.06000    0.35377
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
元大印尼指數基金                                                  8.39600    8.50600  -0.11000   -1.29320
元大印度指數基金                                                  9.72800    9.67800   0.05000    0.51664
元大印度基金                                                     12.69000   12.64000   0.05000    0.39557
元大多多基金                                                     21.54000   22.23000  -0.69000   -3.10391
元大多福基金                                                     58.48000   59.72000  -1.24000   -2.07636
元大亞太成長基金                                                  9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.57760    8.55620   0.02140    0.25011
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.10330    7.08570   0.01760    0.24839
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.68500    9.67700   0.00800    0.08267
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.72000    9.67000   0.05000    0.51706
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.08000   10.08500  -0.00500   -0.04958
元大卓越基金                                                     51.48000   52.41000  -0.93000   -1.77447
元大店頭基金                                                      9.45000    9.70000  -0.25000   -2.57732
元大泛歐成長基金                                                  9.39000    9.43000  -0.04000   -0.42418
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.23220   10.22830   0.00390    0.03813
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.40600    9.40090   0.00510    0.05425
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.18790   30.99120   0.19670    0.63470
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.61740   37.25940   0.35800    0.96083
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.11240   19.17540  -0.06300   -0.32855
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.19850   19.03180   0.16670    0.87590
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.11830   37.80910   0.30920    0.81779
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.50460   20.53080  -0.02620   -0.12761
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.94970   17.85620   0.09350    0.52363
元大高科技基金                                                   20.82000   21.41000  -0.59000   -2.75572
元大得利貨幣市場基金                                             16.24080   16.24060   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97310   11.97300   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.07000   14.28000  -0.21000   -1.47059
元大華夏中小基金                                                  8.12000    8.18000  -0.06000   -0.73350
元大新中國基金-人民幣                                            10.15000   10.33000  -0.18000   -1.74250
元大新中國基金-美元                                              10.06700   10.28400  -0.21700   -2.11007
元大新中國基金-新台幣                                             9.85000   10.02000  -0.17000   -1.69661
元大新主流基金                                                   30.08000   31.11000  -1.03000   -3.31083
元大新東協平衡基金-美元                                           9.49900    9.54700  -0.04800   -0.50278
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.29450   10.38710  -0.09260   -0.89149
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.09900   10.22010  -0.12110   -1.18492
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.55860   10.63870  -0.08010   -0.75291
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.28570    9.35610  -0.07040   -0.75245
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.77470    9.77650  -0.00180   -0.01841
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.43750    9.43920  -0.00170   -0.01801
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.75550    9.71480   0.04070    0.41895
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.42160    9.38230   0.03930    0.41887
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.53210    9.53170   0.00040    0.00420
元大新興亞洲基金                                                 11.85000   11.90000  -0.05000   -0.42017
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.34500    9.33970   0.00530    0.05675
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.22780    9.22260   0.00520    0.05638
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.43590    9.38950   0.04640    0.49417
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.31530    9.26950   0.04580    0.49409
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09020   15.09010   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     41.75000   42.69000  -0.94000   -2.20192
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.68000    9.62000   0.06000    0.62370
元大實質多重資產基金-美元                                         9.42600    9.39500   0.03100    0.32996
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.77000    9.69000   0.08000    0.82559
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.02000   14.99000   0.03000    0.20013
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.12000   15.21000  -0.09000   -0.59172
元大摩臺基金                                                     37.86000   37.95000  -0.09000   -0.23715
元大標普500基金                                                  25.09000   25.10000  -0.01000   -0.03984
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.46000   13.35000   0.11000    0.82397
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.39000   32.78000  -0.39000   -1.18975
元大標智滬深300基金                                              17.64000   17.71000  -0.07000   -0.39526
元大歐洲50基金                                                   24.40000   24.65000  -0.25000   -1.01420
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.52520    9.47000   0.05520    0.58289
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.15840   10.15810   0.00030    0.00295
元大績效基金                                                     61.95000   64.11000  -2.16000   -3.36921
元大韓國KOSPI200基金                                             22.82000   22.59000   0.23000    1.01815
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.65000   15.93000  -0.28000   -1.75769
日盛上選基金                                                     35.50000   36.05000  -0.55000   -1.52566
日盛小而美基金                                                   19.46000   19.76000  -0.30000   -1.51822
日盛中國內需動力基金                                             10.91000   11.01000  -0.10000   -0.90827
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.56040   11.55610   0.00430    0.03721
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.77420    9.77060   0.00360    0.03685
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.79560   11.81430  -0.01870   -0.15828
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.96700    9.98280  -0.01580   -0.15827
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.67680   10.67570   0.00110    0.01030
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.00590    9.00500   0.00090    0.00999
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.88000   11.93000  -0.05000   -0.41911
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.94000   12.07000  -0.13000   -1.07705
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.12000   12.19000  -0.07000   -0.57424
日盛日盛基金                                                     14.63000   14.97000  -0.34000   -2.27121
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
日盛全球抗暖化基金                                               10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.04920   10.05520  -0.00600   -0.05967
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.51340    9.51900  -0.00560   -0.05883
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.85350    9.84420   0.00930    0.09447
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.33040    9.32160   0.00880    0.09440
日盛全球新興債券基金A                                            10.62390   10.61040   0.01350    0.12723
日盛全球新興債券基金B                                             8.30730    8.29680   0.01050    0.12655
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.39400    2.39280   0.00120    0.05015
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.67860    1.67780   0.00080    0.04768
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37010    0.37110  -0.00100   -0.26947
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26040    0.26110  -0.00070   -0.26810
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.25540   12.26900  -0.01360   -0.11085
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.47970    8.48910  -0.00940   -0.11073
日盛亞洲機會基金                                                  7.60000    7.63000  -0.03000   -0.39318
日盛首選基金                                                     18.10000   18.42000  -0.32000   -1.73724
日盛高科技基金                                                   19.10000   19.42000  -0.32000   -1.64779
日盛貨幣市場基金                                                 14.75790   14.75780   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   42.73000   43.62000  -0.89000   -2.04035
日盛精選五虎基金                                                 39.01000   39.58000  -0.57000   -1.44012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47410   13.47400   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               35.72000   36.51000  -0.79000   -2.16379
台新MSCI中國基金                                                 22.29000   22.47000  -0.18000   -0.80107
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.41000   18.32000   0.09000    0.49127
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.23000   21.48000  -0.25000   -1.16387
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15040   14.15020   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.97670    9.96300   0.01370    0.13751
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.71440   10.73560  -0.02120   -0.19747
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.10050   10.07260   0.02790    0.27699
台新中國通基金                                                   48.58000   49.31000  -0.73000   -1.48043
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.54720    0.55320  -0.00600   -1.08460
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.56100   16.67100  -0.11000   -0.65983
台新中國精選中小基金-美元                                         0.39860    0.40330  -0.00470   -1.16539
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.08000   12.17000  -0.09000   -0.73952
台新主流基金                                                     24.65000   25.04000  -0.39000   -1.55751
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.66000   19.45000   0.21000    1.07969
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65270    0.64840   0.00430    0.66317
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.78000   14.62000   0.16000    1.09439
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49000    0.48680   0.00320    0.65735
台新台灣中小基金                                                 38.13000   38.69000  -0.56000   -1.44740
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.56360    9.50040   0.06320    0.66524
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.39040    9.35790   0.03250    0.34730
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.68000    8.62000   0.06000    0.69606
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.45230   10.41620   0.03610    0.34658
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.66000    9.58000   0.08000    0.83507
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.52060   10.53120  -0.01060   -0.10065
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.27780   11.28950  -0.01170   -0.10364
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
台新印度基金                                                     15.66000   15.60000   0.06000    0.38462
台新亞美短期債券基金                                             10.95380   10.93570   0.01810    0.16551
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.58510    8.57830   0.00680    0.07927
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28930    0.29040  -0.00110   -0.37879
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.81140   11.80200   0.00940    0.07965
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39240    0.39380  -0.00140   -0.35551
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08290   11.08280   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.83580   29.95130  -0.11550   -0.38563
台新智慧生活基金-美元                                            10.58910   10.68490  -0.09580   -0.89659
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.70000   10.75000  -0.05000   -0.46512
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.69840    8.71140  -0.01300   -0.14923
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.73630    8.71120   0.02510    0.28813
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.25810    9.27200  -0.01390   -0.14991
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.30640    9.27960   0.02680    0.28881
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.48030   10.41700   0.06330    0.60766
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34100    0.34040   0.00060    0.17626
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.88740    7.83980   0.04760    0.60716
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27040    0.26990   0.00050    0.18525
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.13000    6.16000  -0.03000   -0.48701
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.31000   20.17000   0.14000    0.69410
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.61700   10.65000  -0.03300   -0.30986
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           23.44000   24.10000  -0.66000   -2.73859
未來資產全球大消費基金                                           15.68000   15.70000  -0.02000   -0.12739
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.75480   11.76070  -0.00590   -0.05017
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.56480    9.56960  -0.00480   -0.05016
未來資產亞洲新富基金                                             22.23000   22.33000  -0.10000   -0.44783
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55680   12.55670   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               14.51000   14.92000  -0.41000   -2.74799
未來資產新興市場債券基金A                                         8.61960    8.59840   0.02120    0.24656
未來資產新興市場債券基金B                                         6.61930    6.60300   0.01630    0.24686
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.04180   11.04080   0.00100    0.00906
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.21480   10.21730  -0.00250   -0.02447
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.31190    9.30580   0.00610    0.06555
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.51220   10.50530   0.00690    0.06568
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.28380    8.30010  -0.01630   -0.19638
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.41000    9.42880  -0.01880   -0.19939
永豐中小基金                                                     55.17000   56.77000  -1.60000   -2.81839
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.75070    1.75370  -0.00300   -0.17107
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.29310    2.29710  -0.00400   -0.17413
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.27450    8.29170  -0.01720   -0.20744
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.51550   10.53740  -0.02190   -0.20783
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.87000    4.92000  -0.05000   -1.01626
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.69000   22.91000  -0.22000   -0.96028
永豐主流品牌基金                                                 17.78000   17.83000  -0.05000   -0.28043
永豐永豐基金                                                     35.89000   36.83000  -0.94000   -2.55227
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.00470   10.03470  -0.03000   -0.29896
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.00460   10.03460  -0.03000   -0.29897
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.99280   10.01750  -0.02470   -0.24657
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.99280   10.01740  -0.02460   -0.24557
永豐亞洲民生消費基金                                             12.47000   12.56000  -0.09000   -0.71656
永豐南非幣2021保本基金                                           12.74840   12.73730   0.01110    0.08715
永豐高科技基金                                                   27.14000   27.88000  -0.74000   -2.65423
永豐貨幣市場基金                                                 13.87200   13.87180   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.02750    2.02240   0.00510    0.25218
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.39030    2.38440   0.00590    0.24744
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.75710    7.74040   0.01670    0.21575
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.32790   10.30560   0.02230    0.21639
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.12430    7.11760   0.00670    0.09413
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.87300   10.86270   0.01030    0.09482
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.18000    8.24000  -0.06000   -0.72816
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.60000   18.67000  -0.07000   -0.37493
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.21000   54.45000  -0.24000   -0.44077
永豐領航科技基金                                                 43.09000   44.44000  -1.35000   -3.03780
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.02000   11.75000  -0.73000   -6.21277
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.64000   11.31000  -0.67000   -5.92396
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.06000   10.13000  -0.07000   -0.69102
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.03000   10.14000  -0.11000   -1.08481
永豐趨勢平衡基金                                                 50.56000   51.19000  -0.63000   -1.23071
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.50270   11.50160   0.00110    0.00956
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.56180    9.56030   0.00150    0.01569
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.68570    9.68430   0.00140    0.01446
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.53110    9.52880   0.00230    0.02414
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.61570    9.61330   0.00240    0.02497
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.57890    9.57640   0.00250    0.02611
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.83360    9.83110   0.00250    0.02543
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.51440    9.51120   0.00320    0.03364
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.68240    9.67910   0.00330    0.03409
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.42000   11.50000  -0.08000   -0.69565
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.52000   10.60000  -0.08000   -0.75472
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.32000   11.42000  -0.10000   -0.87566
兆豐國際中小基金                                                 16.50000   16.75000  -0.25000   -1.49254
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.90000   14.98000  -0.08000   -0.53405
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.51000   20.61000  -0.10000   -0.48520
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.53000   20.70000  -0.17000   -0.82126
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.83000   12.91000  -0.08000   -0.61967
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.83000   12.91000  -0.08000   -0.61967
兆豐國際生命科學基金                                             15.78000   15.85000  -0.07000   -0.44164
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.28550   10.29690  -0.01140   -0.11071
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.59810   10.63790  -0.03980   -0.37413
兆豐國際全球高股息基金                                           11.67000   11.72000  -0.05000   -0.42662
兆豐國際全球基金                                                 32.86000   33.04000  -0.18000   -0.54479
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.23620   10.23560   0.00060    0.00586
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.83950    9.83740   0.00210    0.02135
兆豐國際國民基金                                                 22.71000   23.10000  -0.39000   -1.68831
兆豐國際第一基金                                                 13.65000   13.82000  -0.17000   -1.23010
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.84950    9.82790   0.02160    0.21978
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.86410    7.84680   0.01730    0.22047
兆豐國際萬全基金                                                 21.16000   21.34000  -0.18000   -0.84349
兆豐國際電子基金                                                 26.55000   27.06000  -0.51000   -1.88470
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.99000    8.04000  -0.05000   -0.62189
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.88000   21.95000  -0.07000   -0.31891
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.84000   16.76000   0.08000    0.47733
兆豐國際豐台灣基金                                               32.74000   32.79000  -0.05000   -0.15249
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49260   12.49250   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.47000   11.53000  -0.06000   -0.52038
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.05260   11.04810   0.00450    0.04073
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.91000   11.91560  -0.00560   -0.04700
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.69020   10.69570  -0.00550   -0.05142
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.45960   11.46450  -0.00490   -0.04274
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.15700    8.15370   0.00330    0.04047
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.52850    9.53300  -0.00450   -0.04720
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.04990    9.05630  -0.00640   -0.07067
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.02240    9.02610  -0.00370   -0.04099
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.34730    9.35220  -0.00490   -0.05239
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.23000   11.28000  -0.05000   -0.44326
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.56000   10.62000  -0.06000   -0.56497
合庫全球新興市場基金                                              9.23000    9.29000  -0.06000   -0.64586
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
合庫貨幣市場基金                                                 10.12180   10.12170   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.46180    9.42960   0.03220    0.34148
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.71480    9.70570   0.00910    0.09376
合庫新興多重收益基金A類型                                         9.98800    9.96210   0.02590    0.25999
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.43360   11.43820  -0.00460   -0.04022
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.29810   13.30550  -0.00740   -0.05562
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.90740    8.87700   0.03040    0.34246
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.52730    9.51520   0.01210    0.12716
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.91930    7.89890   0.02040    0.25826
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.85850    8.86220  -0.00370   -0.04175
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.06380   10.06880  -0.00500   -0.04966
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.29000   10.37000  -0.08000   -0.77146
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.05000   10.11000  -0.06000   -0.59347
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.93650   10.93540   0.00110    0.01006
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.42150   10.47940  -0.05790   -0.55251
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.08970   10.10160  -0.01190   -0.11780
安聯中國東協基金                                                 15.67000   15.81000  -0.14000   -0.88552
安聯中國策略基金                                                 15.25000   15.46000  -0.21000   -1.35834
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.66000   14.79000  -0.13000   -0.87897
安聯中華新思路基金-美元                                          14.42000   14.62000  -0.20000   -1.36799
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.30000   13.43000  -0.13000   -0.96798
安聯台灣大壩基金                                                 27.97000   28.48000  -0.51000   -1.79073
安聯台灣科技基金                                                 47.48000   48.31000  -0.83000   -1.71807
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48150   12.48140   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 31.17000   31.77000  -0.60000   -1.88857
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07530   10.06680   0.00850    0.08444
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.00360   14.98670   0.01690    0.11277
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.65680    9.64590   0.01090    0.11300
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.54000   11.60000  -0.06000   -0.51724
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.62000   11.63000  -0.01000   -0.08598
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.09350   12.07540   0.01810    0.14989
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.09470   10.08100   0.01370    0.13590
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.21140   12.19380   0.01760    0.14434
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.55290    9.53810   0.01480    0.15517
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.39450    9.38170   0.01280    0.13644
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.08660    9.07350   0.01310    0.14438
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.57000   11.63000  -0.06000   -0.51591
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.48000   10.53000  -0.05000   -0.47483
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.45000   11.51000  -0.06000   -0.52129
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.36000   10.41000  -0.05000   -0.48031
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.88600   11.86050   0.02550    0.21500
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.90150   10.88110   0.02040    0.18748
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.57470   10.55300   0.02170    0.20563
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.97660    8.95850   0.01810    0.20204
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.76750    8.75110   0.01640    0.18741
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.47890    8.46150   0.01740    0.20564
安聯全球人口趨勢基金                                             11.47000   11.50000  -0.03000   -0.26087
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.74000    9.82000  -0.08000   -0.81466
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.99000   36.14000  -0.15000   -0.41505
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.68000    8.76000  -0.08000   -0.91324
安聯全球計量平衡基金                                             12.70000   12.68000   0.02000    0.15773
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.03420   12.01760   0.01660    0.13813
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.47080   10.45640   0.01440    0.13771
安聯全球新興市場基金                                             17.82000   17.89000  -0.07000   -0.39128
安聯全球農金趨勢基金                                              9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.25000    9.34000  -0.09000   -0.96360
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
安聯亞洲動態策略基金                                             24.45000   24.45000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.99280    9.99830  -0.00550   -0.05501
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.79690    9.80230  -0.00540   -0.05509
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             82.94580   83.02390  -0.07810   -0.09407
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.50410   12.53050  -0.02640   -0.21069
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.52050   65.57160  -0.05110   -0.07793
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.80000    9.82080  -0.02080   -0.21180
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.53530    2.53400   0.00130    0.05130
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.59440   10.59920  -0.00480   -0.04529
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.13100    2.12650   0.00450    0.21162
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.84400    8.84980  -0.00580   -0.06554
宏利台灣動力基金                                                 32.46000   33.13000  -0.67000   -2.02234
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.30400   10.33480  -0.03080   -0.29802
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.93180    9.91810   0.01370    0.13813
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.17850    8.20290  -0.02440   -0.29746
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.05790    8.05510   0.00280    0.03476
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
宏利全球債券組合基金                                             12.95650   12.92840   0.02810    0.21735
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77280    2.77530  -0.00250   -0.09008
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.69880   11.69980  -0.00100   -0.00855
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.71530    8.71590  -0.00060   -0.00688
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.32040    2.31300   0.00740    0.31993
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.80860   10.77280   0.03580    0.33232
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.15800    4.15450   0.00350    0.08425
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.67290    0.67260   0.00030    0.04460
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.39000   19.34000   0.05000    0.25853
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.70270   11.70350  -0.00080   -0.00684
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.42120   10.42390  -0.00270   -0.02590
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.09540   10.08860   0.00680    0.06740
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.03200    9.04280  -0.01080   -0.11943
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.59410    8.59640  -0.00230   -0.02676
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.47950    8.46760   0.01190    0.14054
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.56520    8.57040  -0.00520   -0.06067
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.70690    2.70070   0.00620    0.22957
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39470    0.39400   0.00070    0.17766
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         11.95520   11.91490   0.04030    0.33823
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.89770    0.89660   0.00110    0.12269
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.34380    7.31990   0.02390    0.32651
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.03670    2.03350   0.00320    0.15736
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29290    0.29240   0.00050    0.17100
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.02000    8.99090   0.02910    0.32366
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32910    0.32860   0.00050    0.15216
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63370   13.63360   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.86000    2.89000  -0.03000   -1.03806
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.80000   12.90000  -0.10000   -0.77519
宏利臺灣股息收益基金                                             28.75000   29.10000  -0.35000   -1.20275
宏利澳幣保本基金                                                 12.00170   12.00420  -0.00250   -0.02083
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.88000   10.91000  -0.03000   -0.27498
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.15000   11.17000  -0.02000   -0.17905
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.35000   11.41000  -0.06000   -0.52585
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.71000   11.72000  -0.01000   -0.08532
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.80290    9.80510  -0.00220   -0.02244
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.61580    9.64670  -0.03090   -0.32032
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.87920    8.86840   0.01080    0.12178
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.45100   10.43820   0.01280    0.12263
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.09000    9.07000   0.02000    0.22051
貝萊德新台幣基金                                                 12.92790   12.92780   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.26000   26.39000  -0.13000   -0.49261
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20270   11.20120   0.00150    0.01339
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.16960   10.16440   0.00520    0.05116
保德信大中華基金                                                 30.82000   31.00000  -0.18000   -0.58065
保德信中小型股基金                                               48.58000   49.49000  -0.91000   -1.83876
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.61000    9.75000  -0.14000   -1.43590
保德信中國中小基金-美元                                           9.79000    9.97000  -0.18000   -1.80542
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.28000    9.41000  -0.13000   -1.38151
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.62630    9.63860  -0.01230   -0.12761
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.63980    9.64650  -0.00670   -0.06946
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.73080    9.74350  -0.01270   -0.13034
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.45160   10.46520  -0.01360   -0.12995
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.87000    9.95000  -0.08000   -0.80402
保德信中國品牌基金-美元                                           9.75000    9.82000  -0.07000   -0.71283
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.59000   10.68000  -0.09000   -0.84270
保德信台商全方位基金                                             37.46000   38.13000  -0.67000   -1.75715
保德信全球中小基金                                               30.35000   30.57000  -0.22000   -0.71966
保德信全球消費商機基金                                           18.16000   18.18000  -0.02000   -0.11001
保德信全球基礎建設基金                                           12.12000   12.14000  -0.02000   -0.16474
保德信全球資源基金                                                8.01000    8.09000  -0.08000   -0.98888
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.93000   10.00000  -0.07000   -0.70000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.34000   32.43000  -0.09000   -0.27752
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.77080    9.79130  -0.02050   -0.20937
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.51190   10.53330  -0.02140   -0.20317
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.11170    9.09040   0.02130    0.23431
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.79070    9.76790   0.02280    0.23342
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.22490    8.20840   0.01650    0.20101
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.75670   10.73520   0.02150    0.20028
保德信亞太基金                                                   21.93000   22.04000  -0.11000   -0.49909
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.49160    8.48340   0.00820    0.09666
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.15870   11.14790   0.01080    0.09688
保德信店頭市場基金                                               35.28000   35.97000  -0.69000   -1.91827
保德信拉丁美洲基金                                                6.23000    6.38000  -0.15000   -2.35110
保德信金平衡基金                                                 29.64000   29.71000  -0.07000   -0.23561
保德信金滿意基金                                                 43.25000   43.42000  -0.17000   -0.39152
保德信科技島基金                                                 27.04000   27.17000  -0.13000   -0.47847
保德信高成長基金                                                 94.68000   95.74000  -1.06000   -1.10717
保德信第一基金                                                   27.12000   27.59000  -0.47000   -1.70352
保德信貨幣市場基金                                               15.75570   15.75550   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.52210   10.56620  -0.04410   -0.41737
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.51230   10.51010   0.00220    0.02093
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.78720   10.81990  -0.03270   -0.30222
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.08950   10.07600   0.01350    0.13398
保德信新世紀基金                                                 10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            7.98830    7.97160   0.01670    0.20949
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.67830   10.65600   0.02230    0.20927
保德信新興趨勢組合基金                                           11.10000   11.21000  -0.11000   -0.98127
保德信瑞騰基金                                                   15.53650   15.53640   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.32000   10.37000  -0.05000   -0.48216
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.75320    9.74370   0.00950    0.09750
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.90410    9.89460   0.00950    0.09601
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.66220    9.65070   0.01150    0.11916
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.72570    9.71460   0.01110    0.11426
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.73790    9.72750   0.01040    0.10691
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.73760    9.72740   0.01020    0.10486
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.70900    9.69710   0.01190    0.12272
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.71040    9.69850   0.01190    0.12270
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.81240    9.79630   0.01610    0.16435
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.94140    9.92910   0.01230    0.12388
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型             9.94050    9.92860   0.01190    0.11986
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.93190    9.91890   0.01300    0.13106
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.93190    9.91890   0.01300    0.13106
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.52370    9.50800   0.01570    0.16512
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.46120    9.44500   0.01620    0.17152
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95300    1.95150   0.00150    0.07686
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63280    2.63070   0.00210    0.07983
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30320    0.30370  -0.00050   -0.16464
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44400    0.44470  -0.00070   -0.15741
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.62780    8.62720   0.00060    0.00695
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.83320   11.82650   0.00670    0.05665
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.53330    9.52920   0.00410    0.04303
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.57400   11.56890   0.00510    0.04408
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.92310    8.93970  -0.01660   -0.18569
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.85730   10.87740  -0.02010   -0.18479
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.03530   10.02800   0.00730    0.07280
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.89700    9.88430   0.01270    0.12849
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.10420   10.09710   0.00710    0.07032
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.58350   10.57610   0.00740    0.06997
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.98280    9.97570   0.00710    0.07117
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.81660    9.80830   0.00830    0.08462
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.04350   10.03500   0.00850    0.08470
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.75180    9.74120   0.01060    0.10882
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.90160    9.88440   0.01720    0.17401
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.25980   10.23090   0.02890    0.28248
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.26680    6.24850   0.01830    0.29287
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.62910   10.59810   0.03100    0.29251
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64310   11.64300   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.03000   20.52000  -0.49000   -2.38791
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4556.310004666.48000 -110.17000  -2.36088
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.54650   10.57000  -0.02350   -0.22233
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.67080   11.73500  -0.06420   -0.54708
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.91280   10.97340  -0.06060   -0.55224
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.43450    9.45550  -0.02100   -0.22209
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.96840   10.02320  -0.05480   -0.54673
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.76490    9.81920  -0.05430   -0.55300
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.80960   10.83370  -0.02410   -0.22245
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.47760   11.54070  -0.06310   -0.54676
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.41940   11.48280  -0.06340   -0.55213
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.34000    6.41000  -0.07000   -1.09204
柏瑞巨人基金                                                     12.85000   12.96000  -0.11000   -0.84877
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64580   13.64570   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.15000   16.17000  -0.02000   -0.12369
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.36670   13.33800   0.02870    0.21517
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.79660   11.79780  -0.00120   -0.01017
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.41860   12.41960  -0.00100   -0.00805
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.97300    8.95370   0.01930    0.21555
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.80730    6.79270   0.01460    0.21494
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.85700    8.85800  -0.00100   -0.01129
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.50870    8.50750   0.00120    0.01411
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.84780   10.84870  -0.00090   -0.00830
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.39230    8.39180   0.00050    0.00596
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.97150   11.97280  -0.00130   -0.01086
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.57980   11.55490   0.02490    0.21549
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.63420   11.63240   0.00180    0.01547
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.30480   11.30570  -0.00090   -0.00796
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.02060    9.00120   0.01940    0.21553
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.89570    9.89670  -0.00100   -0.01010
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.72610    9.72470   0.00140    0.01440
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.64870    9.64940  -0.00070   -0.00725
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.49280    9.49230   0.00050    0.00527
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.16610   10.15880   0.00730    0.07186
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.05410   10.06780  -0.01370   -0.13608
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.96490    9.97990  -0.01500   -0.15030
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.04160   10.05750  -0.01590   -0.15809
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.02210   10.01490   0.00720    0.07189
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.87240    9.88590  -0.01350   -0.13656
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.82250    9.83740  -0.01490   -0.15146
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.89960    9.91540  -0.01580   -0.15935
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.14660   10.13930   0.00730    0.07200
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.05410   10.06780  -0.01370   -0.13608
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.96490    9.98000  -0.01510   -0.15130
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.04160   10.05760  -0.01600   -0.15908
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.02220   10.01500   0.00720    0.07189
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.87250    9.88600  -0.01350   -0.13656
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.82250    9.83740  -0.01490   -0.15146
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.89960    9.91540  -0.01580   -0.15935
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.57740   10.56620   0.01120    0.10600
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.76840   11.77510  -0.00670   -0.05690
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.21090   11.21830  -0.00740   -0.06596
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.07940    9.06980   0.00960    0.10585
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.81340    9.81900  -0.00560   -0.05703
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.67590    9.68240  -0.00650   -0.06713
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.29270   10.28190   0.01080    0.10504
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.95770   10.96390  -0.00620   -0.05655
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.83090   10.83810  -0.00720   -0.06643
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.07960    9.07000   0.00960    0.10584
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.81370    9.81930  -0.00560   -0.05703
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.67630    9.68280  -0.00650   -0.06713
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.22000   13.24000  -0.02000   -0.15106
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.18000   14.26000  -0.08000   -0.56101
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.40000    9.46000  -0.06000   -0.63425
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.75000    8.77000  -0.02000   -0.22805
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.55000   11.57000  -0.02000   -0.17286
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.78000   11.84000  -0.06000   -0.50676
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.10000   12.18000  -0.08000   -0.65681
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.62000   13.60000   0.02000    0.14706
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.64000   13.55000   0.09000    0.66421
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.57000    8.68000  -0.11000   -1.26728
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.32140   11.30450   0.01690    0.14950
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.46120    7.45010   0.01110    0.14899
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.27340   11.25840   0.01500    0.13323
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.93830   10.94180  -0.00350   -0.03199
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.10940   10.11340  -0.00400   -0.03955
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.33620    8.32510   0.01110    0.13333
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.40280    9.40580  -0.00300   -0.03190
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.43300    9.43670  -0.00370   -0.03921
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.52210   10.52540  -0.00330   -0.03135
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.90010    9.88690   0.01320    0.13351
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.09310   10.09710  -0.00400   -0.03962
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.74140    9.74450  -0.00310   -0.03181
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.00730    8.99530   0.01200    0.13340
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.92730    8.92880  -0.00150   -0.01680
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.45580    9.45950  -0.00370   -0.03911
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.78390   11.75690   0.02700    0.22965
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.27760   11.27570   0.00190    0.01685
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.74290   10.74010   0.00280    0.02607
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.09780    7.08150   0.01630    0.23018
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.92410    8.92260   0.00150    0.01681
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.54200    9.53960   0.00240    0.02516
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.12970   10.10650   0.02320    0.22956
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.76000   10.75720   0.00280    0.02603
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.65700    9.65530   0.00170    0.01761
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.05120    9.03040   0.02080    0.23033
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.74510    9.74260   0.00250    0.02566
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.10560   11.08760   0.01800    0.16234
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.67490   11.67390   0.00100    0.00857
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.74640   10.74760  -0.00120   -0.01117
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.15660    9.14180   0.01480    0.16189
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.71350    9.71270   0.00080    0.00824
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.71180    9.71290  -0.00110   -0.01133
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.00420   11.00320   0.00100    0.00909
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.90870    9.89260   0.01610    0.16275
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.23970   10.24090  -0.00120   -0.01172
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.49230    9.47690   0.01540    0.16250
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.30930    9.29420   0.01510    0.16247
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.93220    9.93130   0.00090    0.00906
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.47430    9.47540  -0.00110   -0.01161
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.18000   18.18000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.98000   17.01000  -0.03000   -0.17637
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.84020   12.82640   0.01380    0.10759
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.79890   10.84820  -0.04930   -0.45445
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.60860   11.65930  -0.05070   -0.43485
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.24800   12.30680  -0.05880   -0.47778
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.22690   11.28240  -0.05550   -0.49192
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.89940    9.94450  -0.04510   -0.45352
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.36560   10.41080  -0.04520   -0.43416
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.34320   10.39290  -0.04970   -0.47821
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.31240   10.36340  -0.05100   -0.49212
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.16310   10.20750  -0.04440   -0.43497
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.25340   10.30410  -0.05070   -0.49204
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.96000   13.92000   0.04000    0.28736
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      29.12000   29.27000  -0.15000   -0.51247
國泰大中華基金                                                   21.59000   21.74000  -0.15000   -0.68997
國泰小龍基金                                                     16.14000   16.29000  -0.15000   -0.92081
國泰中小成長基金                                                 46.27000   46.93000  -0.66000   -1.40635
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.25460    4.30850  -0.05390   -1.25102
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.84000   20.06000  -0.22000   -1.09671
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.75500    0.76680  -0.01180   -1.53886
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.71510    0.72630  -0.01120   -1.54206
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.09430    2.09170   0.00260    0.12430
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.62290    9.60890   0.01400    0.14570
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.25410    8.24200   0.01210    0.14681
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31770    0.31830  -0.00060   -0.18850
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.43930   11.43820   0.00110    0.00962
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.75580    1.76090  -0.00510   -0.28962
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.19210   10.17570   0.01640    0.16117
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34130    0.34220  -0.00090   -0.26300
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.55230    4.64780  -0.09550   -2.05474
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     21.21000   21.63000  -0.42000   -1.94175
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.69430    0.71100  -0.01670   -2.34880
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.31400    3.38130  -0.06730   -1.99036
國泰中港台基金台幣級別                                           15.45000   15.74000  -0.29000   -1.84244
國泰中港台基金美元級別                                            0.51170    0.52370  -0.01200   -2.29139
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.59000   27.80000  -0.21000   -0.75540
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.67000   12.59000   0.08000    0.63542
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.24000   36.65000  -0.41000   -1.11869
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.16720   10.12900   0.03820    0.37713
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.16720   10.12900   0.03820    0.37713
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.16720   10.12900   0.03820    0.37713
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33520    0.33540  -0.00020   -0.05963
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33520    0.33540  -0.00020   -0.05963
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33520    0.33540  -0.00020   -0.05963
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40410   12.40400   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.36000   29.79000  -0.43000   -1.44344
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.25220    2.26120  -0.00900   -0.39802
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.52000   10.55000  -0.03000   -0.28436
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34680    0.34920  -0.00240   -0.68729
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47240    0.47630  -0.00390   -0.81881
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.27000   13.28000  -0.01000   -0.07530
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46570    0.46790  -0.00220   -0.47019
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.72000    5.76000  -0.04000   -0.69444
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18580    0.18800  -0.00220   -1.17021
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.40980    0.41140  -0.00160   -0.38892
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37210    0.37350  -0.00140   -0.37483
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43350    0.43510  -0.00160   -0.36773
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.96000   10.99000  -0.03000   -0.27298
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50230    0.50480  -0.00250   -0.49525
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.31000   20.28000   0.03000    0.14793
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.18000   21.16000   0.02000    0.09452
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.40860    2.40350   0.00510    0.21219
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.32750   11.30120   0.02630    0.23272
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.27220   10.24840   0.02380    0.23223
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37180    0.37210  -0.00030   -0.08062
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33720    0.33750  -0.00030   -0.08889
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50330    0.50430  -0.00100   -0.19829
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.86000   11.84000   0.02000    0.16892
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40440    0.40530  -0.00090   -0.22206
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.79000   18.82000  -0.03000   -0.15940
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62010    0.62360  -0.00350   -0.56126
國泰科技生化基金                                                 38.72000   39.22000  -0.50000   -1.27486
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.90000   26.00000  -0.10000   -0.38462
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.96000   13.84000   0.12000    0.86705
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.09380   38.77900   0.31480    0.81178
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.53420   19.59780  -0.06360   -0.32453
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.46230   19.30380   0.15850    0.82108
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.04470   38.99610   0.04860    0.12463
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.42220   39.15520   0.26700    0.68190
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       42.27110   42.09590   0.17520    0.41619
國泰紐幣2021保本基金                                             12.00980   12.00980   0.00000    0.00000
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.28910   12.28940  -0.00030   -0.00244
國泰紐幣保本基金                                                 12.33210   12.32970   0.00240    0.01947
國泰高科技基金                                                   14.06000   14.34000  -0.28000   -1.95258
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.16000   25.27000  -0.11000   -0.43530
國泰國泰基金台幣級別                                             25.16000   25.27000  -0.11000   -0.43530
國泰富時中國A50基金                                              19.89000   19.86000   0.03000    0.15106
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33740    0.33780  -0.00040   -0.11841
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46650    0.46760  -0.00110   -0.23524
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.22000   11.25000  -0.03000   -0.26667
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36870    0.37120  -0.00250   -0.67349
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.50980    0.51390  -0.00410   -0.79782
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34870    0.35040  -0.00170   -0.48516
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48220    0.48510  -0.00290   -0.59781
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.52100   10.50840   0.01260    0.11990
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.63060    7.62150   0.00910    0.11940
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35540    0.35520   0.00020    0.05631
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25560    0.25540   0.00020    0.07831
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.07000   12.10000  -0.03000   -0.24793
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39840    0.40130  -0.00290   -0.72265
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.11790    2.11020   0.00770    0.36489
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.41030    1.40520   0.00510    0.36294
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33610    0.33580   0.00030    0.08934
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36110    0.36080   0.00030    0.08315
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22600    0.22590   0.00010    0.04427
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.31420   10.30300   0.01120    0.10871
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.74060    6.73330   0.00730    0.10842
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.26000   14.19000   0.07000    0.49331
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.50000   34.84000  -0.34000   -0.97589
國泰價值卓越基金                                                 16.81000   17.16000  -0.35000   -2.03963
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.11000   11.17000  -0.06000   -0.53715
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38560    0.38910  -0.00350   -0.89951
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.89650   39.92750  -0.03100   -0.07764
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.04000   20.19000  -0.15000   -0.74294
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.26000   19.37000  -0.11000   -0.56789
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.12000   19.09000   0.03000    0.15715
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.02230   12.00770   0.01460    0.12159
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39670    0.39800  -0.00130   -0.32663
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.59790    9.59340   0.00450    0.04691
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.54410    8.53100   0.01310    0.15356
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.59060   10.58560   0.00500    0.04723
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.52650    9.51180   0.01470    0.15454
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.13330   11.13230   0.00100    0.00898
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.13230   10.14320  -0.01090   -0.10746
第一金大中華基金                                                 28.46000   29.38000  -0.92000   -3.13138
第一金小型精選基金                                               41.44000   42.93000  -1.49000   -3.47077
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.85000   14.03000  -0.18000   -1.28297
第一金中國世紀基金-美元                                           9.14970    9.29450  -0.14480   -1.55791
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.15070    9.29550  -0.14480   -1.55774
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.57000   10.69000  -0.12000   -1.12254
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.57000   10.69000  -0.12000   -1.12254
第一金中概平衡基金                                               25.96000   26.68000  -0.72000   -2.69865
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23930   15.23910   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.72300  177.72000   0.00300    0.00169
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.04770   10.08340  -0.03570   -0.35405
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.04770   10.08340  -0.03570   -0.35405
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.48060   14.57360  -0.09300   -0.63814
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.50220   14.57410  -0.07190   -0.49334
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.66000   13.69000  -0.03000   -0.21914
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.67000   13.70000  -0.03000   -0.21898
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.81960    9.82040  -0.00080   -0.00815
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.82240    9.82310  -0.00070   -0.00713
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.41940    9.39850   0.02090    0.22238
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.44330    9.42240   0.02090    0.22181
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.22460   10.22540  -0.00080   -0.00782
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.81450    9.79280   0.02170    0.22159
第一金全球大趨勢基金                                             23.61000   23.69000  -0.08000   -0.33770
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.15780    8.12890   0.02890    0.35552
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.85320    5.83250   0.02070    0.35491
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.31300    9.40930  -0.09630   -1.02346
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.31420    9.41040  -0.09620   -1.02227
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.06000    9.16000  -0.10000   -1.09170
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.06000    9.16000  -0.10000   -1.09170
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.58720    9.68660  -0.09940   -1.02616
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.58880    9.68780  -0.09900   -1.02190
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.33000    9.43000  -0.10000   -1.06045
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.33000    9.43000  -0.10000   -1.06045
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.55110    8.57420  -0.02310   -0.26941
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.03840   10.06560  -0.02720   -0.27023
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.72870    9.73350  -0.00480   -0.04931
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.72770    9.73250  -0.00480   -0.04932
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.02020    8.02660  -0.00640   -0.07973
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.87310    8.86670   0.00640    0.07218
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.87330    8.86690   0.00640    0.07218
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.07070   11.07620  -0.00550   -0.04966
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.07150   11.07710  -0.00560   -0.05055
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.96340    9.97130  -0.00790   -0.07923
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.69420   14.68360   0.01060    0.07219
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.26300   14.36790  -0.10490   -0.73010
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.28070   14.38560  -0.10490   -0.72920
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.22000   13.26000  -0.04000   -0.30166
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.25000   13.29000  -0.04000   -0.30098
第一金亞洲科技基金                                               20.25000   20.21000   0.04000    0.19792
第一金亞洲新興市場基金                                           13.29000   13.34000  -0.05000   -0.37481
第一金店頭市場基金                                               10.39000   10.77000  -0.38000   -3.52832
第一金創新趨勢基金                                               26.47000   27.27000  -0.80000   -2.93363
第一金電子基金                                                   35.83000   37.03000  -1.20000   -3.24062
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.61000   19.67000  -0.06000   -0.30503
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.76000   19.66000   0.10000    0.50865
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.07000    9.32000  -0.25000   -2.68240
統一大中華中小基金(美元)                                          8.79000    9.06000  -0.27000   -2.98013
統一大中華中小基金(新台幣)                                       12.75000   13.10000  -0.35000   -2.67176
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.77000    9.84000  -0.07000   -0.71138
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
統一大滿貫基金                                                   35.12000   35.79000  -0.67000   -1.87203
統一大龍印基金                                                   16.17000   16.29000  -0.12000   -0.73665
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.68000    9.91000  -0.23000   -2.32089
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.38000    9.63000  -0.25000   -2.59605
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.47000   10.70000  -0.23000   -2.14953
統一中小基金                                                     29.09000   29.96000  -0.87000   -2.90387
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.54470    9.51670   0.02800    0.29422
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.41170    9.43080  -0.01910   -0.20253
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.04560    9.04460   0.00100    0.01106
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.22660   11.19360   0.03300    0.29481
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.99650   11.01880  -0.02230   -0.20238
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.56570   10.56460   0.00110    0.01041
統一台灣動力基金                                                 19.88000   20.38000  -0.50000   -2.45339
統一全天候基金                                                  121.29000  124.69000  -3.40000   -2.72676
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.78450    8.76450   0.02000    0.22819
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.97400    8.99820  -0.02420   -0.26894
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.89380    8.90440  -0.01060   -0.11904
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.01870    8.99830   0.02040    0.22671
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.21310    9.23790  -0.02480   -0.26846
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.13080    9.14160  -0.01080   -0.11814
統一全球債券組合基金                                             11.89930   11.88830   0.01100    0.09253
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.08000   16.28000  -0.20000   -1.22850
統一全球新科技基金(美元)                                         16.02000   16.28000  -0.26000   -1.59705
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.09000   15.26000  -0.17000   -1.11402
統一亞太基金                                                     27.29000   27.34000  -0.05000   -0.18288
統一亞洲大金磚基金                                               13.29000   13.35000  -0.06000   -0.44944
統一奔騰基金                                                     65.12000   67.13000  -2.01000   -2.99419
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64740   16.64720   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.38000   10.43000  -0.05000   -0.47939
統一強漢基金(美元)                                                9.90000    9.98000  -0.08000   -0.80160
統一強漢基金(新台幣)                                             25.57000   25.68000  -0.11000   -0.42835
統一統信基金                                                     34.73000   35.54000  -0.81000   -2.27912
統一黑馬基金                                                     65.69000   67.66000  -1.97000   -2.91162
統一新亞洲科技能源基金                                           19.72000   19.86000  -0.14000   -0.70493
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.05700    8.04260   0.01440    0.17905
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.14800   10.12990   0.01810    0.17868
統一經建基金                                                     51.51000   52.97000  -1.46000   -2.75628
統一龍馬基金                                                     76.62000   78.44000  -1.82000   -2.32024
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   24.83000   25.54000  -0.71000   -2.77995
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            49.86000   51.22000  -1.36000   -2.65521
野村中國機會基金                                                 14.63000   14.74000  -0.11000   -0.74627
野村巴西基金                                                      4.97000    5.06000  -0.09000   -1.77866
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.20000   12.24000  -0.04000   -0.32680
野村台灣高股息基金                                               22.71000   22.88000  -0.17000   -0.74301
野村台灣運籌基金                                                 38.06000   38.75000  -0.69000   -1.78065
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.62540    9.62430   0.00110    0.01143
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.59520    9.59480   0.00040    0.00417
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.60150    9.59640   0.00510    0.05314
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.70630    9.70520   0.00110    0.01133
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.65920    9.65850   0.00070    0.00725
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.63080    9.62560   0.00520    0.05402
野村平衡基金                                                     19.76000   20.10000  -0.34000   -1.69154
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.18000    9.13000   0.05000    0.54765
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.39000    9.34000   0.05000    0.53533
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.23000   13.15000   0.08000    0.60837
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.55000   10.49000   0.06000    0.57197
野村全球生技醫療基金                                             17.18000   17.22000  -0.04000   -0.23229
野村全球品牌基金                                                 28.95000   29.10000  -0.15000   -0.51546
野村全球氣候變遷基金                                              8.59000    8.67000  -0.08000   -0.92272
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.97000   13.02000  -0.05000   -0.38402
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.15000   11.22000  -0.07000   -0.62389
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.17000   19.23000  -0.06000   -0.31201
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.05000   12.14000  -0.09000   -0.74135
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.43330   10.44020  -0.00690   -0.06609
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.32180   10.31740   0.00440    0.04265
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.50060    9.53860  -0.03800   -0.39838
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.26050    9.29510  -0.03460   -0.37224
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.81060    8.82420  -0.01360   -0.15412
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.01860   11.06300  -0.04440   -0.40134
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.54020   10.57950  -0.03930   -0.37147
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.08330   10.09930  -0.01600   -0.15843
野村成長基金                                                     28.76000   28.83000  -0.07000   -0.24280
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.23720    9.29860  -0.06140   -0.66031
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.25720    9.31560  -0.05840   -0.62691
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.31070    9.33500  -0.02430   -0.26031
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.56220    9.62570  -0.06350   -0.65969
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.51480    9.57480  -0.06000   -0.62664
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.57370    9.59880  -0.02510   -0.26149
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.93000   12.99000  -0.06000   -0.46189
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.67900    9.69770  -0.01870   -0.19283
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.64850    9.66120  -0.01270   -0.13145
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.65850    9.64440   0.01410    0.14620
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.13300   10.15270  -0.01970   -0.19404
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.02360   10.03690  -0.01330   -0.13251
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.04040   10.02560   0.01480    0.14762
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.72550    8.72200   0.00350    0.04013
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.37200    9.38920  -0.01720   -0.18319
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.24690    9.26560  -0.01870   -0.20182
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.15010   13.14470   0.00540    0.04108
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.21820   12.24070  -0.02250   -0.18381
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.98490   10.00510  -0.02020   -0.20190
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.25010   10.26200  -0.01190   -0.11596
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.93770    9.94840  -0.01070   -0.10755
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.43460    9.42690   0.00770    0.08168
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.13740   11.12830   0.00910    0.08177
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.01440   10.02610  -0.01170   -0.11670
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.10200   11.14340  -0.04140   -0.37152
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.66890   10.70770  -0.03880   -0.36236
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.35550   10.36730  -0.01180   -0.11382
野村泰國基金                                                     39.28000   40.06000  -0.78000   -1.94708
野村高科技基金                                                   12.75000   13.11000  -0.36000   -2.74600
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.04510   10.06330  -0.01820   -0.18086
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.30150   10.35610  -0.05460   -0.52723
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.57500   10.63880  -0.06380   -0.59969
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.72880    9.78200  -0.05320   -0.54386
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.53900    9.55710  -0.01810   -0.18939
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.54060    9.59090  -0.05030   -0.52446
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.76350   11.82580  -0.06230   -0.52681
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.97970   13.06100  -0.08130   -0.62246
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.80460   10.86370  -0.05910   -0.54401
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.59950   10.61970  -0.02020   -0.19021
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.83970   10.89670  -0.05700   -0.52309
野村貨幣市場基金                                                 16.25450   16.25430   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.69000   15.77000  -0.08000   -0.50729
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.99300    9.95070   0.04230    0.42510
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.93290    7.89950   0.03340    0.42281
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.67060   11.62160   0.04900    0.42163
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.24000    7.22000   0.02000    0.27701
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
野村精選貨幣市場基金                                             12.07320   12.07320   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.21000   12.31000  -0.10000   -0.81235
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.63000   11.74000  -0.11000   -0.93697
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.15000   11.24000  -0.09000   -0.80071
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.85000    7.93000  -0.08000   -1.00883
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.09000   11.20000  -0.11000   -0.98214
野村積極成長基金                                                 12.14000   12.17000  -0.03000   -0.24651
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.63000    9.81000  -0.18000   -1.83486
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.24000   35.90000  -0.66000   -1.83844
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.13470   10.12760   0.00710    0.07011
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.61290    8.62220  -0.00930   -0.10786
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.02700    8.03440  -0.00740   -0.09210
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.84320    7.83930   0.00390    0.04975
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.55850   11.57090  -0.01240   -0.10717
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.54900   10.55880  -0.00980   -0.09281
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.33820   10.33310   0.00510    0.04936
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
野村環球基金-人民幣計價                                          15.87000   15.96000  -0.09000   -0.56391
野村環球基金-美元計價                                            12.57000   12.65000  -0.08000   -0.63241
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.30000   17.33000  -0.03000   -0.17311
野村鴻利基金                                                     22.96000   23.32000  -0.36000   -1.54374
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85250   16.85250   0.00000    0.00000
野村鴻運基金                                                     20.85000   21.17000  -0.32000   -1.51157
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.26000    9.46000  -0.20000   -2.11416
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.18000   13.14000   0.04000    0.30441
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.03000   15.00000   0.03000    0.20000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.03880   10.00340   0.03540    0.35388
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.17220   13.12640   0.04580    0.34892
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.58150    9.55400   0.02750    0.28784
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.56710    9.54630   0.02080    0.21789
凱基台商天下基金                                                 13.33000   13.31000   0.02000    0.15026
凱基台灣精五門基金                                               21.11000   21.22000  -0.11000   -0.51838
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.69470   10.74450  -0.04980   -0.46349
凱基亞太高股息基金                                               12.82000   12.85000  -0.03000   -0.23346
凱基亞洲四金磚基金                                               17.85000   17.93000  -0.08000   -0.44618
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.57000   13.66000  -0.09000   -0.65886
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.97830   13.09860  -0.12030   -0.91842
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.58000   12.64000  -0.06000   -0.47468
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53510   11.53500   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.23000   27.44000  -0.21000   -0.76531
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.53000   22.66000  -0.13000   -0.57370
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.20180   22.42990  -0.22810   -1.01695
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.68000   17.70000  -0.02000   -0.11299
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.17330   17.27020  -0.09690   -0.56108
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.72000    7.77000  -0.05000   -0.64350
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.83410   11.87930  -0.04520   -0.38049
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.14000   11.13000   0.01000    0.08985
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.54030   11.58170  -0.04140   -0.35746
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.09000   13.12000  -0.03000   -0.22866
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.03410   13.12520  -0.09110   -0.69408
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.04000   13.89000   0.15000    1.07991
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.17000   34.79000  -0.62000   -1.78212
富邦NASDAQ-100基金                                               30.04000   30.15000  -0.11000   -0.36484
富邦上証180基金                                                  29.92000   29.82000   0.10000    0.33535
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.22170    0.22530  -0.00360   -1.59787
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.72000    6.80000  -0.08000   -1.17647
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.42000    7.42000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 39.97000   40.21000  -0.24000   -0.59687
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.62450   11.69470  -0.07020   -0.60027
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.91340   10.99070  -0.07730   -0.70332
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.69010   10.73720  -0.04710   -0.43866
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.21720   10.27890  -0.06170   -0.60026
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.51480    9.58220  -0.06740   -0.70339
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.32870    9.36980  -0.04110   -0.43864
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.78680   20.78690  -0.00010   -0.00048
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.27780   11.27670   0.00110    0.00975
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.72160   10.70520   0.01640    0.15320
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.81190   12.81770  -0.00580   -0.04525
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89350    1.89500  -0.00150   -0.07916
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.44430    9.44870  -0.00440   -0.04657
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.44330    1.44440  -0.00110   -0.07616
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.63310   11.62480   0.00830    0.07140
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.73320    1.73420  -0.00100   -0.05766
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.09710   10.09000   0.00710    0.07037
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.52360    1.52440  -0.00080   -0.05248
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.59000   14.60000  -0.01000   -0.06849
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.58000   23.66000  -0.08000   -0.33812
富邦日本東証基金                                                 22.13000   22.30000  -0.17000   -0.76233
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.11000   43.12000  -0.01000   -0.02319
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.50000   47.87000  -0.37000   -0.77293
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.10000   50.22000  -0.12000   -0.23895
富邦台灣心基金                                                   23.46000   23.95000  -0.49000   -2.04593
富邦台灣釆吉50基金                                               47.06000   47.13000  -0.07000   -0.14853
富邦台灣科技指數基金                                             50.98000   51.01000  -0.03000   -0.05881
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.60460   39.53180   0.07280    0.18416
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.59480   40.36740   0.22740    0.56333
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29550    0.29490   0.00060    0.20346
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.15000    9.09000   0.06000    0.66007
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.37510    2.36580   0.00930    0.39310
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34010    0.33990   0.00020    0.05884
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.61150   10.61030   0.00120    0.01131
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.06590    2.05800   0.00790    0.38387
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32670    0.32650   0.00020    0.06126
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.17340    9.17240   0.00100    0.01090
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.20000   23.15000   0.05000    0.21598
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.73000   14.62000   0.11000    0.75239
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.16000   29.38000  -0.22000   -0.74881
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62920   15.62900   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     67.79000   69.11000  -1.32000   -1.91000
富邦科技基金                                                     26.12000   26.85000  -0.73000   -2.71881
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.91400   39.66500   0.24900    0.62776
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.47860   39.05280   0.42580    1.09032
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.73330   38.36250   0.37080    0.96657
富邦恒生國企ETF基金                                              20.67000   20.74000  -0.07000   -0.33751
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.64000   13.61000   0.03000    0.22043
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            29.93000   30.08000  -0.15000   -0.49867
富邦高成長基金                                                   25.81000   26.29000  -0.48000   -1.82579
富邦基金                                                         13.76000   14.01000  -0.25000   -1.78444
富邦深証100基金                                                  10.45000   10.37000   0.08000    0.77146
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.17000   20.30000  -0.13000   -0.64039
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40640    0.40570   0.00070    0.17254
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.25420   12.25430  -0.00010   -0.00082
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.54780    9.54790  -0.00010   -0.00105
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30400    0.30340   0.00060    0.19776
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.90580    8.90590  -0.00010   -0.00112
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.62430    9.66940  -0.04510   -0.46642
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.98610    9.98910  -0.00300   -0.03003
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.62430    9.66940  -0.04510   -0.46642
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.98610    9.98910  -0.00300   -0.03003
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.67000   19.72000  -0.05000   -0.25355
富邦精準基金                                                     48.53000   49.62000  -1.09000   -2.19669
富邦精銳中小基金                                                 12.42000   12.72000  -0.30000   -2.35849
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     19.77000   20.25000  -0.48000   -2.37037
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.10000   21.10000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.73000    7.69000   0.04000    0.52016
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.95000   15.10000  -0.15000   -0.99338
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.05000   19.95000   0.10000    0.50125
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.08770   10.13930  -0.05160   -0.50891
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.67780   10.77590  -0.09810   -0.91036
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.62500   10.66750  -0.04250   -0.39841
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.85800    9.90840  -0.05040   -0.50866
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.38920   10.48470  -0.09550   -0.91085
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.31820   10.35960  -0.04140   -0.39963
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.18000   30.28000  -0.10000   -0.33025
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.83630    8.85780  -0.02150   -0.24272
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.33740    9.36010  -0.02270   -0.24252
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.09930    9.12180  -0.02250   -0.24666
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.70450    9.72780  -0.02330   -0.23952
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.68040    9.70400  -0.02360   -0.24320
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.43300    9.45680  -0.02380   -0.25167
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.49090    9.51530  -0.02440   -0.25643
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.48410    8.47630   0.00780    0.09202
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.46930    9.46120   0.00810    0.08561
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.99630    8.98920   0.00710    0.07898
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.43920   10.42940   0.00980    0.09397
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.17030   10.16160   0.00870    0.08562
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.72480    9.71610   0.00870    0.08954
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.10780    9.10100   0.00680    0.07472
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.54420    9.53570   0.00850    0.08914
富達卓越領航全球組合基金                                         15.10000   15.09000   0.01000    0.06627
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.69510    8.68750   0.00760    0.08748
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.35990    9.35240   0.00750    0.08019
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.08620    9.08030   0.00590    0.06498
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.79640    9.78790   0.00850    0.08684
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.72760    9.71980   0.00780    0.08025
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.47800    9.47140   0.00660    0.06968
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.16440    9.15800   0.00640    0.06988
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.53100    9.52300   0.00800    0.08401
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.25000   10.34000  -0.09000   -0.87041
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.63000   11.76000  -0.13000   -1.10544
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.04000   10.11000  -0.07000   -0.69238
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.53000    8.61000  -0.08000   -0.92915
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.33000   10.46000  -0.13000   -1.24283
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.92000   10.00000  -0.08000   -0.80000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.48290    9.49830  -0.01540   -0.16213
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.12820    9.15110  -0.02290   -0.25024
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.69670    8.69920  -0.00250   -0.02874
富蘭克林華美中華基金                                             14.36000   14.44000  -0.08000   -0.55402
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.79000   21.07000  -0.28000   -1.32890
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.35000   20.54000  -0.19000   -0.92502
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.00000   11.07000  -0.07000   -0.63234
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.86390    7.85450   0.00940    0.11968
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.03210    9.03730  -0.00520   -0.05754
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.64650    9.65210  -0.00560   -0.05802
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.16470    9.15360   0.01110    0.12126
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.05080   11.06290  -0.01210   -0.10937
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.82810    8.83780  -0.00970   -0.10976
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.29630    9.30640  -0.01010   -0.10853
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.13060   13.15050  -0.01990   -0.15133
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.40290   10.41860  -0.01570   -0.15069
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.12090   10.13100  -0.01010   -0.09969
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.75090    7.75860  -0.00770   -0.09924
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.25150    9.26070  -0.00920   -0.09934
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.65080   10.63910   0.01170    0.10997
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.61790    7.60950   0.00840    0.11039
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.11050    9.10050   0.01000    0.10988
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.41500   10.42590  -0.01090   -0.10455
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.79660    7.80480  -0.00820   -0.10506
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.27050    8.26320   0.00730    0.08834
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.34170    9.35030  -0.00860   -0.09198
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.03910   10.04830  -0.00920   -0.09156
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.64840   12.63720   0.01120    0.08863
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         9.02000    9.10000  -0.08000   -0.87912
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.28000   11.39000  -0.11000   -0.96576
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.55000   10.59000  -0.04000   -0.37771
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.17000   10.23000  -0.06000   -0.58651
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.14000   10.20000  -0.06000   -0.58824
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.82000   10.89000  -0.07000   -0.64279
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.42000   10.45000  -0.03000   -0.28708
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.21740   13.21510   0.00230    0.01740
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.81000    9.89000  -0.08000   -0.80890
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.65000    9.76000  -0.11000   -1.12705
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.71000    9.77000  -0.06000   -0.61412
富蘭克林華美第一富基金                                           42.87000   43.64000  -0.77000   -1.76444
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29520   10.29510   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.55000    9.60000  -0.05000   -0.52083
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.57000   13.64000  -0.07000   -0.51320
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.35000   13.46000  -0.11000   -0.81724
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.22000   15.27000  -0.05000   -0.32744
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.84080    7.87690  -0.03610   -0.45830
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.11480   11.13150  -0.01670   -0.15002
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.59030    9.58560   0.00470    0.04903
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.85160   10.84620   0.00540    0.04979
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.93620    6.92460   0.01160    0.16752
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.14330    9.13950   0.00380    0.04158
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.11900   10.11490   0.00410    0.04053
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.49520   10.47760   0.01760    0.16798
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.03000   20.15000  -0.12000   -0.59553
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.57180   11.57080   0.00100    0.00864
復華人生目標基金                                                 39.73070   40.57950  -0.84880   -2.09170
復華大中華中小策略基金                                           10.18000   10.23000  -0.05000   -0.48876
復華中小精選基金                                                 80.11000   82.53000  -2.42000   -2.93227
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.10000   12.12000  -0.02000   -0.16502
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.16000   11.17000  -0.01000   -0.08953
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.17000   11.20000  -0.03000   -0.26786
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
復華台灣智能基金                                                 12.21000   12.41000  -0.20000   -1.61160
復華全方位基金                                                   32.14000   33.33000  -1.19000   -3.57036
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.09000   14.20000  -0.11000   -0.77465
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.74000   21.81000  -0.07000   -0.32095
復華全球平衡基金-美元                                             9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.57000   20.53000   0.04000    0.19484
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.74000   17.88000  -0.14000   -0.78300
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.75000   16.81000  -0.06000   -0.35693
復華全球原物料基金                                                9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.19000   14.18000   0.01000    0.07052
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45340   11.45020   0.00320    0.02795
復華全球債券基金                                                 13.44740   13.44140   0.00600    0.04464
復華全球債券組合基金                                             14.59000   14.57000   0.02000    0.13727
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.68000   14.63000   0.05000    0.34176
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.42720   13.42710   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 13.54000   13.54000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                 16.48000   16.56000  -0.08000   -0.48309
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.34000   10.46000  -0.12000   -1.14723
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.75000   10.83000  -0.08000   -0.73869
復華東協世紀基金                                                 12.46000   12.61000  -0.15000   -1.18953
復華南非幣長期收益基金A                                          12.89000   12.79000   0.10000    0.78186
復華南非幣長期收益基金B                                           8.11000    8.04000   0.07000    0.87065
復華南非幣短期收益基金A                                          13.39000   13.37000   0.02000    0.14959
復華南非幣短期收益基金B                                           9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
復華美國新星基金-美元                                            13.24000   13.40000  -0.16000   -1.19403
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.14000   13.24000  -0.10000   -0.75529
復華恒生基金                                                     21.47000   21.46000   0.01000    0.04660
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.44000    8.45000  -0.01000   -0.11834
復華恒生單日正向二倍基金                                         34.24000   34.16000   0.08000    0.23419
復華神盾基金                                                     27.73570   28.38000  -0.64430   -2.27026
復華高成長基金                                                   70.14000   72.13000  -1.99000   -2.75891
復華高益策略組合基金                                             13.02000   13.01000   0.01000    0.07686
復華貨幣市場基金                                                 14.38760   14.38740   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         19.06000   19.50000  -0.44000   -2.25641
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.52000   50.42000   0.10000    0.19833
復華復華基金                                                     22.12000   22.72000  -0.60000   -2.64085
復華華人世紀基金                                                 19.52000   19.64000  -0.12000   -0.61100
復華傳家二號基金                                                 31.02970   31.57470  -0.54500   -1.72607
復華傳家基金                                                     26.54530   27.09900  -0.55370   -2.04325
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.81000   14.78000   0.03000    0.20298
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.83000   11.87000  -0.04000   -0.33698
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.40000   14.41000  -0.01000   -0.06940
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
復華新興人民幣債券基金A                                          11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.56000   18.57000  -0.01000   -0.05385
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.67000    5.66000   0.01000    0.17668
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.46000   12.44000   0.02000    0.16077
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.77000   12.75000   0.02000    0.15686
復華新興市場短期收益基金                                         10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
復華滬深300 A股基金                                              22.72000   22.65000   0.07000    0.30905
復華數位經濟基金                                                 63.71000   65.51000  -1.80000   -2.74767
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.71000   11.73000  -0.02000   -0.17050
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.67640    9.66320   0.01320    0.13660
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.52520    9.50850   0.01670    0.17563
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.82860    9.81520   0.01340    0.13652
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.64510    9.62820   0.01690    0.17553
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.62520    9.61060   0.01460    0.15192
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.95380    9.89540   0.05840    0.59017
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.61340    9.59360   0.01980    0.20639
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.94070    9.87700   0.06370    0.64493
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.61230    9.59240   0.01990    0.20746
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.94420    9.88050   0.06370    0.64470
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.27810    9.27230   0.00580    0.06255
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.85500    8.87540  -0.02040   -0.22985
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.67320    8.65540   0.01780    0.20565
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.44550   11.43840   0.00710    0.06207
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.93740   10.96260  -0.02520   -0.22987
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.83760   10.81530   0.02230    0.20619
景順主流基金                                                     19.22000   19.45000  -0.23000   -1.18252
景順台灣科技基金                                                 34.16000   34.46000  -0.30000   -0.87057
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
景順全球科技基金                                                 22.14000   22.20000  -0.06000   -0.27027
景順全球康健基金                                                 18.00000   17.99000   0.01000    0.05559
景順貨幣市場基金                                                 15.92750   15.92740   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     35.50000   35.90000  -0.40000   -1.11421
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.52000   15.71000  -0.19000   -1.20942
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.26000   14.36000  -0.10000   -0.69638
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.67000   10.75000  -0.08000   -0.74419
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.64000   10.67000  -0.03000   -0.28116
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.81000   10.89000  -0.08000   -0.73462
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.80000   10.83000  -0.03000   -0.27701
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.15000   10.09000   0.06000    0.59465
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.15000   10.04000   0.11000    1.09562
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.31000   10.25000   0.06000    0.58537
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.32000   10.21000   0.11000    1.07738
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.62530    8.63240  -0.00710   -0.08225
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.24230    8.23840   0.00390    0.04734
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.97350   10.98260  -0.00910   -0.08286
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.46170   10.45670   0.00500    0.04782
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.98000    8.05000  -0.07000   -0.86957
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.11000    8.22000  -0.11000   -1.33820
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.69000   11.79000  -0.10000   -0.84818
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.46390    9.46070   0.00320    0.03382
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.48700    9.44260   0.04440    0.47021
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.67480    9.67170   0.00310    0.03205
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.70130    9.65580   0.04550    0.47122
華南永昌永昌基金                                                 19.69000   19.93000  -0.24000   -1.20421
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.21740   14.19900   0.01840    0.12959
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             16.00000   16.03000  -0.03000   -0.18715
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.08000   12.12000  -0.04000   -0.33003
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.84000   11.82000   0.02000    0.16920
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.25000   14.30000  -0.05000   -0.34965
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.94000   13.93000   0.01000    0.07179
華南永昌物聯網精選基金                                           12.40000   12.54000  -0.14000   -1.11643
華南永昌策略報酬基金                                             10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19170   16.19160   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.17200   25.43920  -0.26720   -1.05035
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92870   11.92860   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.13570   10.14600  -0.01030   -0.10152
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.43400   10.43010   0.00390    0.03739
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.89390    9.90400  -0.01010   -0.10198
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.15290   10.14920   0.00370    0.03646
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.97950    9.98670  -0.00720   -0.07210
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.21440   10.20760   0.00680    0.06662
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.83790    9.84530  -0.00740   -0.07516
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.06070   10.05440   0.00630    0.06266
華頓中小型基金                                                   28.13000   28.50000  -0.37000   -1.29825
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.53260   12.56920  -0.03660   -0.29119
華頓台灣基金                                                     33.79000   34.59000  -0.80000   -2.31281
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51100   11.51090   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             18.21000   18.16000   0.05000    0.27533
華頓全球高收益債券基金A                                          13.30010   13.27900   0.02110    0.15890
華頓全球高收益債券基金B                                           8.33600    8.32280   0.01320    0.15860
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.93000    5.97000  -0.04000   -0.67002
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.87500    2.89730  -0.02230   -0.76968
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.40560   13.48960  -0.08400   -0.62270
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.44240    0.44710  -0.00470   -1.05122
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.72200   11.74750  -0.02550   -0.21707
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.65160   10.67740  -0.02580   -0.24163
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.86600   10.87370  -0.00770   -0.07081
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.85780    9.86480  -0.00700   -0.07096
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.28590   11.34340  -0.05750   -0.50690
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.30250   10.36140  -0.05890   -0.56846
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.39000   11.64000  -0.25000   -2.14777
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.22000   10.44000  -0.22000   -2.10728
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.16000   11.45000  -0.29000   -2.53275
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.44810    2.44410   0.00400    0.16366
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.98390    1.98230   0.00160    0.08071
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.03120   12.04420  -0.01300   -0.10794
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.84930    9.85990  -0.01060   -0.10751
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37600    0.37650  -0.00050   -0.13280
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.31620    0.31720  -0.00100   -0.31526
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.46000    3.49000  -0.03000   -0.85960
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.12000   16.23000  -0.11000   -0.67776
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.53000    0.54000  -0.01000   -1.85185
匯豐太平洋精典基金                                               17.74000   17.80000  -0.06000   -0.33708
匯豐台灣精典基金                                                 24.38000   24.52000  -0.14000   -0.57096
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.20000   12.26000  -0.06000   -0.48940
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.11000    8.15000  -0.04000   -0.49080
匯豐安富基金                                                     25.49000   25.57000  -0.08000   -0.31287
匯豐成功基金                                                     39.57000   39.65000  -0.08000   -0.20177
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.17000   11.21000  -0.04000   -0.35682
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.22000   11.27000  -0.05000   -0.44366
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.93000   10.98000  -0.05000   -0.45537
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.00000   11.05000  -0.05000   -0.45249
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.47140    2.47090   0.00050    0.02024
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.25870    2.25840   0.00030    0.01328
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.59660   11.61160  -0.01500   -0.12918
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.02800    8.04270  -0.01470   -0.18277
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38100    0.38200  -0.00100   -0.26178
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34240    0.34340  -0.00100   -0.29121
匯豐拉丁美洲基金                                                  6.83000    6.94000  -0.11000   -1.58501
匯豐金磚動力基金                                                 14.15000   14.23000  -0.08000   -0.56219
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97540   14.97530   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.08000    5.09000  -0.01000   -0.19646
匯豐新鑽動力基金                                                 10.86000   10.92000  -0.06000   -0.54945
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.31800    5.29140   0.02660    0.50270
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.86810    8.84180   0.02630    0.29745
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.49000   52.80000  -0.31000   -0.58712
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.49000   52.80000  -0.31000   -0.58712
匯豐龍騰電子基金                                                 38.21000   38.57000  -0.36000   -0.93337
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.17340   12.15370   0.01970    0.16209
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.36000   21.97000  -0.61000   -2.77651
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.13000   11.27000  -0.14000   -1.24224
新光中國成長基金(美元)                                           11.80000   12.01000  -0.21000   -1.74854
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.58000   11.72000  -0.14000   -1.19454
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.10760   10.07550   0.03210    0.31859
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.91190    9.92850  -0.01660   -0.16720
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.05700   10.01240   0.04460    0.44545
新光台灣富貴基金                                                 23.48000   23.61000  -0.13000   -0.55061
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.83000    8.80000   0.03000    0.34091
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.04000   12.12000  -0.08000   -0.66007
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.55000   11.56000  -0.01000   -0.08651
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.92410    9.92890  -0.00480   -0.04834
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.54380    9.49030   0.05350    0.56373
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.59730    9.60200  -0.00470   -0.04895
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.21990    9.16810   0.05180    0.56500
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.09000   10.18000  -0.09000   -0.88409
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                              10.03000   10.10000  -0.07000   -0.69307
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                              10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43300   15.43280   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.48000    9.56000  -0.08000   -0.83682
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
新光亞洲精選基金-美金                                            23.77000   23.93000  -0.16000   -0.66862
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.70000   23.71000  -0.01000   -0.04218
新光兩岸優勢基金                                                 13.12000   13.23000  -0.11000   -0.83144
新光店頭基金                                                     26.58000   27.16000  -0.58000   -2.13549
新光南非幣保本基金                                               11.76000   11.75000   0.01000    0.08511
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.94000    8.89000   0.05000    0.56243
新光特選內需收益ETF基金                                          19.94000   20.00000  -0.06000   -0.30000
新光創新科技基金                                                 15.72000   16.08000  -0.36000   -2.23881
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.68120    9.69340  -0.01220   -0.12586
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.98720    9.98850  -0.00130   -0.01301
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.64270    9.64720  -0.00450   -0.04665
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.23100    9.24250  -0.01150   -0.12443
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.53790    9.53830  -0.00040   -0.00419
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.19930    9.20390  -0.00460   -0.04998
新光澳幣八年期保本基金                                           10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
新光澳幣十年期保本基金                                           10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
新光澳幣保本基金                                                 11.82000   11.83000  -0.01000   -0.08453
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.94560    9.95540  -0.00980   -0.09844
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.78740    9.79710  -0.00970   -0.09901
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.74210    9.73660   0.00550    0.05649
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.87420    9.86860   0.00560    0.05675
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.84060    9.84650  -0.00590   -0.05992
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.70610    9.71180  -0.00570   -0.05869
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.67640    9.68110  -0.00470   -0.04855
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.81030    9.81510  -0.00480   -0.04890
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.43000    7.49000  -0.06000   -0.80107
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.90000    8.87000   0.03000    0.33822
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.77190    9.79600  -0.02410   -0.24602
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.45020    9.47360  -0.02340   -0.24700
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.74000    9.76170  -0.02170   -0.22230
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.46780    9.48910  -0.02130   -0.22447
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.54780    9.56610  -0.01830   -0.19130
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.88460    9.90340  -0.01880   -0.18983
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.74160   13.74120   0.00040    0.00291
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.53100    8.53080   0.00020    0.00234
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.37410   36.41150  -0.03740   -0.10271
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.53400   37.51550   0.01850    0.04931
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.30690   38.33930  -0.03240   -0.08451
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.13470   11.13370   0.00100    0.00898
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.30090   10.31230  -0.01140   -0.11055
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.58180   13.66280  -0.08100   -0.59285
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.73200   10.85670  -0.12470   -1.14860
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.91000   10.99000  -0.08000   -0.72793
群益大印度基金-人民幣                                            13.17070   13.12710   0.04360    0.33214
群益大印度基金-美元                                              13.09500   13.12470  -0.02970   -0.22629
群益大印度基金-新臺幣                                            12.20000   12.17000   0.03000    0.24651
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.15800   12.28100  -0.12300   -1.00155
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.39500   12.59040  -0.19540   -1.55198
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.44000   11.57000  -0.13000   -1.12360
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.31270   11.42690  -0.11420   -0.99940
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.52480   10.69070  -0.16590   -1.55182
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.74000    9.85000  -0.11000   -1.11675
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.75640    9.85480  -0.09840   -0.99850
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.11310    9.25660  -0.14350   -1.55025
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.46000    9.57000  -0.11000   -1.14943
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.44770    9.54310  -0.09540   -0.99968
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.12050    9.26400  -0.14350   -1.54901
群益中小型股基金                                                 50.98000   51.92000  -0.94000   -1.81048
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.76510    9.77050  -0.00540   -0.05527
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.58430    9.64320  -0.05890   -0.61079
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.83210    8.84770  -0.01560   -0.17632
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.66080    8.66560  -0.00480   -0.05539
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.50010    8.55240  -0.05230   -0.61152
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.83380    7.84760  -0.01380   -0.17585
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.39520   11.39670  -0.00150   -0.01316
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.18480   11.18500  -0.00020   -0.00179
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.47900   10.48820  -0.00920   -0.08772
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.42180    9.53060  -0.10880   -1.14159
群益中國新機會基金N-美元                                          9.14610    9.30370  -0.15760   -1.69395
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.60000    9.73000  -0.13000   -1.33607
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.35570    8.45240  -0.09670   -1.14405
群益中國新機會基金-美元                                           9.77930    9.94810  -0.16880   -1.69681
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.17000    9.28000  -0.11000   -1.18534
群益平衡王基金                                                   19.47240   19.61110  -0.13870   -0.70725
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.19000    8.15000   0.04000    0.49080
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.95000    5.93000   0.02000    0.33727
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.38910   10.32500   0.06410    0.62082
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.48360   10.47710   0.00650    0.06204
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.39410    9.33610   0.05800    0.62124
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.47950    9.47370   0.00580    0.06122
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.83000    8.78000   0.05000    0.56948
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.06550   10.07260  -0.00710   -0.07049
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.87030    9.87960  -0.00930   -0.09413
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.50790    9.51460  -0.00670   -0.07042
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.41290    9.42180  -0.00890   -0.09446
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.12380   10.13050  -0.00670   -0.06614
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.17990   10.18920  -0.00930   -0.09127
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.67540    9.68200  -0.00660   -0.06817
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.07110   10.08070  -0.00960   -0.09523
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.01270    9.96900   0.04370    0.43836
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.31610    7.28410   0.03200    0.43931
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.06890   10.07020  -0.00130   -0.01291
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.98700    9.98960  -0.00260   -0.02603
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.09260   10.07680   0.01580    0.15680
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.06890   10.07010  -0.00120   -0.01192
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.98700    9.98960  -0.00260   -0.02603
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.09260   10.07680   0.01580    0.15680
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.06890   10.07020  -0.00130   -0.01291
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.98700    9.98960  -0.00260   -0.02603
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.09260   10.07680   0.01580    0.15680
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.06890   10.07020  -0.00130   -0.01291
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.98700    9.98960  -0.00260   -0.02603
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.09260   10.07680   0.01580    0.15680
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.53240   15.59740  -0.06500   -0.41674
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.05000   15.05000   0.00000    0.00000
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.27000   10.35000  -0.08000   -0.77295
群益印度中小基金N-美元                                            9.73830    9.77170  -0.03340   -0.34180
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
群益印度中小基金-人民幣                                          14.85510   14.82340   0.03170    0.21385
群益印度中小基金-美元                                            13.92840   13.97610  -0.04770   -0.34130
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.82000   15.81000   0.01000    0.06325
群益多利策略組合基金                                             11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
群益多重收益組合基金                                             13.56000   13.55000   0.01000    0.07380
群益多重資產組合基金                                             15.57000   15.58000  -0.01000   -0.06418
群益安家基金                                                     26.56950   26.99140  -0.42190   -1.56309
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07220   16.07210   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             22.74000   22.91000  -0.17000   -0.74203
群益亞太中小基金                                                 13.25000   13.30000  -0.05000   -0.37594
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.15000   17.17000  -0.02000   -0.11648
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.62460    9.59930   0.02530    0.26356
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.44630    7.42670   0.01960    0.26391
群益店頭市場基金                                                110.71000  113.37000  -2.66000   -2.34630
群益東方盛世基金                                                  9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                          12.99100   13.09670  -0.10570   -0.80707
群益東協成長基金-美元                                            12.05490   12.22090  -0.16600   -1.35833
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.71000   11.82000  -0.11000   -0.93063
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.22450   11.27360  -0.04910   -0.43553
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.71540   10.76780  -0.05240   -0.48664
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.12730   10.15760  -0.03030   -0.29830
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.94060    9.98410  -0.04350   -0.43569
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.49310    9.53950  -0.04640   -0.48640
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.96990    8.99670  -0.02680   -0.29789
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.05460   10.10290  -0.04830   -0.47808
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.72810    9.77020  -0.04210   -0.43090
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.66200    9.70900  -0.04700   -0.48409
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.02080   10.05060  -0.02980   -0.29650
群益長安基金                                                     30.90000   31.74000  -0.84000   -2.64650
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.04530   15.18650  -0.14120   -0.92977
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.27000   14.34000  -0.07000   -0.48815
群益真善美基金                                                   18.10440   18.26370  -0.15930   -0.87222
群益馬拉松基金A類型                                             130.50000  133.16000  -2.66000   -1.99760
群益深証中小板基金                                               13.95000   13.76000   0.19000    1.38081
群益創新科技基金                                                 34.70000   35.55000  -0.85000   -2.39100
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.89190    9.92670  -0.03480   -0.35057
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.62430    9.71220  -0.08790   -0.90505
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.77220   10.81020  -0.03800   -0.35152
群益華夏盛世基金-美元                                            10.61220   10.70910  -0.09690   -0.90484
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.19000   17.27000  -0.08000   -0.46323
群益奧斯卡基金                                                   29.25000   30.00000  -0.75000   -2.50000
群益新興金鑽基金-美元                                            12.43310   12.59710  -0.16400   -1.30189
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.33000    9.41000  -0.08000   -0.85016
群益葛萊美基金                                                   24.88000   25.61000  -0.73000   -2.85045
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.86000   19.69000   0.17000    0.86338
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.42000    8.38000   0.04000    0.47733
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.14000   13.26000  -0.12000   -0.90498
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.78370   11.80560  -0.02190   -0.18551
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.39180   11.41690  -0.02510   -0.21985
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.31160   11.33140  -0.01980   -0.17474
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.71910    8.73520  -0.01610   -0.18431
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.29050    9.31110  -0.02060   -0.22124
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.48000    8.48000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.90410    8.91980  -0.01570   -0.17601
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     29.95000   30.49000  -0.54000   -1.77107
德信中國精選成長基金                                             11.53000   11.74000  -0.21000   -1.78876
德信台灣主流中小基金                                             19.82000   20.33000  -0.51000   -2.50861
德信新興股票組合基金                                             11.25000   11.26000  -0.01000   -0.08881
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92450   11.92440   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.74540   10.73120   0.01420    0.13232
德信數位時代基金                                                 28.15000   28.28000  -0.13000   -0.45969
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65250   11.65230   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.78000   16.96000  -0.18000   -1.06132
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.11000   19.20000  -0.09000   -0.46875
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.25000    7.25000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.95580    9.93350   0.02230    0.22449
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.11300   14.08130   0.03170    0.22512
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.13050    8.11440   0.01610    0.19841
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.11270   11.12080  -0.00810   -0.07284
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.31260   11.32080  -0.00820   -0.07243
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.88570   12.86140   0.02430    0.18894
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.05000   18.11000  -0.06000   -0.33131
摩根中小基金                                                     25.06000   25.49000  -0.43000   -1.68694
摩根中國A股基金                                                  14.96000   15.10000  -0.14000   -0.92715
摩根中國A股基金(美元)                                            11.96000   12.13000  -0.17000   -1.40148
摩根中國亮點基金                                                 14.65000   14.81000  -0.16000   -1.08035
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.72570   11.76580  -0.04010   -0.34082
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.68830   12.73370  -0.04540   -0.35653
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.03260   10.09620  -0.06360   -0.62994
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.06960   13.11390  -0.04430   -0.33781
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.61360   14.66580  -0.05220   -0.35593
摩根台灣金磚基金                                                 21.03000   21.27000  -0.24000   -1.12835
摩根台灣增長基金                                                 51.52000   51.87000  -0.35000   -0.67476
摩根平衡基金                                                     28.08000   28.10000  -0.02000   -0.07117
摩根全球α基金                                                   18.99000   19.05000  -0.06000   -0.31496
摩根全球平衡基金                                                 15.10840   15.11410  -0.00570   -0.03771
摩根全球發現基金                                                 12.53000   12.56000  -0.03000   -0.23885
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.70600    9.72900  -0.02300   -0.23641
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.57220   10.59370  -0.02150   -0.20295
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.08530   10.11350  -0.02820   -0.27884
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.30030   11.32630  -0.02600   -0.22955
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.90990    9.93760  -0.02770   -0.27874
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.64410   10.68160  -0.03750   -0.35107
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.47780   13.52530  -0.04750   -0.35119
摩根亞洲基金                                                     57.13000   57.39000  -0.26000   -0.45304
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.53900    8.55540  -0.01640   -0.19169
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.86860    9.89130  -0.02270   -0.22949
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.82050    8.84830  -0.02780   -0.31418
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.25660   12.27640  -0.01980   -0.16129
摩根東方內需機會基金                                             18.09000   18.17000  -0.08000   -0.44029
摩根東方科技基金                                                 36.96000   37.42000  -0.46000   -1.22929
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.12000   10.21000  -0.09000   -0.88149
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.72000    9.81000  -0.09000   -0.91743
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.41000   11.47000  -0.06000   -0.52310
摩根金龍收成基金                                                 23.54000   23.77000  -0.23000   -0.96761
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06990   15.06970   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 15.20000   15.02000   0.18000    1.19840
摩根新金磚五國基金                                               11.06000   11.12000  -0.06000   -0.53957
摩根新絲路基金                                                   10.13000   10.20000  -0.07000   -0.68627
摩根新興35基金                                                   13.41000   13.47000  -0.06000   -0.44543
摩根新興日本基金                                                 24.98000   24.84000   0.14000    0.56361
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.37050    7.31570   0.05480    0.74907
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.52860    9.44820   0.08040    0.85096
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.37570    9.30850   0.06720    0.72192
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.47840   10.40190   0.07650    0.73544
摩根新興科技基金                                                 59.43000   60.33000  -0.90000   -1.49180
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.29960    8.28360   0.01600    0.19315
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.45470   10.43460   0.02010    0.19263
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.49110    8.52040  -0.02930   -0.34388
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.21840    9.27430  -0.05590   -0.60274
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.79340    8.85730  -0.06390   -0.72144
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.67410    9.70740  -0.03330   -0.34304
摩根龍揚基金                                                     35.21000   35.55000  -0.34000   -0.95640
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.74000   10.79000  -0.05000   -0.46339
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.60000   10.66000  -0.06000   -0.56285
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.31790    9.32040  -0.00250   -0.02682
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.19890   11.20200  -0.00310   -0.02767
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.91000   27.66000  -0.75000   -2.71150
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.66280   11.69420  -0.03140   -0.26851
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.02830   11.04890  -0.02060   -0.18644
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.92440    9.92310   0.00130    0.01310
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.24960   10.27720  -0.02760   -0.26856
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.73510    9.75340  -0.01830   -0.18763
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.75490    8.75380   0.00110    0.01257
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.46800   10.55240  -0.08440   -0.79982
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.34650   10.38450  -0.03800   -0.36593
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.79610    9.83640  -0.04030   -0.40970
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.77390    9.77130   0.00260    0.02661
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.60200    9.64140  -0.03940   -0.40865
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.58010    9.57750   0.00260    0.02715
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.45080   11.46820  -0.01740   -0.15172
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.24450   11.26340  -0.01890   -0.16780
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.23670   10.21830   0.01840    0.18007
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.91610   10.93270  -0.01660   -0.15184
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.70290   10.72080  -0.01790   -0.16697
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.74630    9.72880   0.01750    0.17988
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.23750   26.04360  -0.80610   -3.09519
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.89100    9.91780  -0.02680   -0.27022
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.03610   10.01950   0.01660    0.16568
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.89100    9.91780  -0.02680   -0.27022
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.03610   10.01950   0.01660    0.16568
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15380   13.15360   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                 13.66000   14.03000  -0.37000   -2.63721
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.90940   15.86880   0.04060    0.25585
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.70920   12.72100  -0.01180   -0.09276
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.56590   12.57120  -0.00530   -0.04216
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.07960   12.08470  -0.00510   -0.04220
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.74820   11.75180  -0.00360   -0.03063
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.02190   11.00000   0.02190    0.19909
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.57120   10.57450  -0.00330   -0.03121
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.65000    8.63280   0.01720    0.19924
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.48000   37.70000  -0.22000   -0.58355
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.46000   15.47000  -0.01000   -0.06464
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.71000   12.72000  -0.01000   -0.07862
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.37000   13.37000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.56000   12.56000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.02000    8.01000   0.01000    0.12484
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.21000   12.21000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.58000   11.58000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.01000   12.08000  -0.07000   -0.57947
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.61000   15.72000  -0.11000   -0.69975
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.54000   15.66000  -0.12000   -0.76628
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.19000   10.25000  -0.06000   -0.58537
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.42000   20.51000  -0.09000   -0.43881
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.59000   18.67000  -0.08000   -0.42849
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.74000   12.76000  -0.02000   -0.15674
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.62000   15.69000  -0.07000   -0.44614
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.33000   16.40000  -0.07000   -0.42683
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.39000   15.46000  -0.07000   -0.45278
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.58000   15.65000  -0.07000   -0.44728
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.09000   14.15000  -0.06000   -0.42403
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.08000   14.14000  -0.06000   -0.42433
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.76000   14.83000  -0.07000   -0.47202
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.30000   18.29000   0.01000    0.05467
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.18000   17.17000   0.01000    0.05824
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.50000   13.50000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.29000   14.28000   0.01000    0.07003
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.35000   13.35000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.24000    8.23000   0.01000    0.12151
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.29000   13.28000   0.01000    0.07530
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.67000   14.68000  -0.01000   -0.06812
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.63000   14.64000  -0.01000   -0.06831
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
聯博貨幣市場基金                                                 14.98910   14.98900   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.34940   10.32530   0.02410    0.23341
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.80090   13.78810   0.01280    0.09283
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.57320    7.55560   0.01760    0.23294
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.08000   14.09000  -0.01000   -0.07097
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.10000   14.12000  -0.02000   -0.14164
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.35000   23.89000  -0.54000   -2.26036
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.87000   13.00000  -0.13000   -1.00000
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.04000   14.17000  -0.13000   -0.91743
瀚亞巴西基金                                                      4.19000    4.36000  -0.17000   -3.89908
瀚亞外銷基金                                                     44.16000   45.05000  -0.89000   -1.97558
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   10.95000   11.00000  -0.05000   -0.45455
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.47330   10.47930  -0.00600   -0.05726
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.28410   10.27980   0.00430    0.04183
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.16860   12.15180   0.01680    0.13825
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.09860   10.10100  -0.00240   -0.02376
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.52230    7.52660  -0.00430   -0.05713
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.06110    8.05780   0.00330    0.04095
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.12650    8.11520   0.01130    0.13924
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.21370    7.21540  -0.00170   -0.02356
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.91780    8.90540   0.01240    0.13924
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.25300    9.25810  -0.00510   -0.05509
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.42280    9.41880   0.00400    0.04247
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.29530    9.28250   0.01280    0.13789
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.65000   10.69000  -0.04000   -0.37418
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   10.98000   11.05000  -0.07000   -0.63348
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.35000   10.42000  -0.07000   -0.67179
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.45000   13.42000   0.03000    0.22355
瀚亞印度基金-美元                                                13.44000   13.46000  -0.02000   -0.14859
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.30000   29.21000   0.09000    0.30811
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.30000   12.29000   0.01000    0.08137
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.44000   11.48000  -0.04000   -0.34843
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.83000   10.90000  -0.07000   -0.64220
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.06000   15.10000  -0.04000   -0.26490
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.22000    9.26000  -0.04000   -0.43197
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.41000    9.48000  -0.07000   -0.73840
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.29000   11.33000  -0.04000   -0.35305
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.56380   11.60250  -0.03870   -0.33355
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.29730   13.32790  -0.03060   -0.22959
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.94490   10.99340  -0.04850   -0.44117
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.61550   10.63040  -0.01490   -0.14016
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.78880   11.79720  -0.00840   -0.07120
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.05380    9.08400  -0.03020   -0.33245
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.96300    9.98590  -0.02290   -0.22932
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.19530    9.23610  -0.04080   -0.44174
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.90930    8.92180  -0.01250   -0.14011
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.33530    9.34190  -0.00660   -0.07065
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.34910   14.36070  -0.01160   -0.08078
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.57630   10.60490  -0.02860   -0.26969
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.76210   10.80040  -0.03830   -0.35462
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.60520   12.61540  -0.01020   -0.08085
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.35000   11.37000  -0.02000   -0.17590
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              20.69000   20.68000   0.01000    0.04836
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55200   13.55190   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               26.66000   26.74000  -0.08000   -0.29918
瀚亞高科技基金                                                   60.13000   61.98000  -1.85000   -2.98483
瀚亞理財通基金                                                   26.42000   26.82000  -0.40000   -1.49142
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.52000    9.47000   0.05000    0.52798
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.91000    8.88000   0.03000    0.33784
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.09000    9.03000   0.06000    0.66445
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.86000    8.83000   0.03000    0.33975
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.09000    9.04000   0.05000    0.55310
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.41000    9.36000   0.05000    0.53419
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.82000    8.78000   0.04000    0.45558
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.98000    8.93000   0.05000    0.55991
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.88000    9.81000   0.07000    0.71356
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.81000    8.77000   0.04000    0.45610
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.04000    9.01000   0.03000    0.33296
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.07000    9.01000   0.06000    0.66593
瀚亞菁華基金                                                     23.22000   23.94000  -0.72000   -3.00752
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.86600   12.78890   0.07710    0.60287
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.18380    9.12880   0.05500    0.60249
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.21910   10.23200  -0.01290   -0.12608
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.55860   10.55900  -0.00040   -0.00379
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.43050   10.45700  -0.02650   -0.25342
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.68430    9.66750   0.01680    0.17378
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.96480    9.94750   0.01730    0.17391
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.24360    8.25390  -0.01030   -0.12479
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.20050    8.20070  -0.00020   -0.00244
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.02250    9.04540  -0.02290   -0.25317
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.26320    8.24880   0.01440    0.17457
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.97890    7.96500   0.01390    0.17451
瀚亞電通網基金                                                   15.50000   15.96000  -0.46000   -2.88221
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.58440   13.55810   0.02630    0.19398
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.11420   10.10040   0.01380    0.13663
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.97850    9.97850   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.47150   11.44930   0.02220    0.19390
瀚亞歐洲基金                                                     11.53000   11.61000  -0.08000   -0.68906
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