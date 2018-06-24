【醫藥周報】國內藥品零售行業最大收購案揭開面紗 哈藥集團混改終止

哈藥股份控股股東的混改戛然而止，何時啟動尚無明確時間表。

本周（6月17日至6月23日），國務院常務會議關於進口藥、抗癌藥、短缺藥的舉措成為政策焦點。藥企收購熱情難減，益豐藥房（603939.SH）以近14億元創下國內藥品零售行業最大一筆收購，復星醫藥（600196.SH）、康恩貝（600572.SZ）等也在擴張布局；而人福醫藥（600079.SH）、溢多利（300381.SZ）等則在剝離資產，同時也不缺乏收購失敗的案例，如中珠醫療（600568.SH）和福瑞股份（300049.SZ）。此外，哈藥股份（603939.SH）控股股東籌劃近10個月的混改戛然而止，何時再啟動尚無明確時間表。

行業政策

6月20日，國務院常務會議確定加快已在境外上市新藥審批、落實抗癌藥降價措施、強化短缺藥供應保障。具體舉措包括：簡化罕見病和嚴重危及生命疾病的部分藥品上市要求，可提交境外取得的全部研究資料等直接申報上市，監管部門分別在3個月、6個月內審結；對醫保目錄內的抗癌藥要開展專項招標采購，對醫保目錄外的獨家抗癌藥要抓緊推進醫保準入談判；開展國家藥品集中采購試點，實現藥價明顯降低。

自今年4月以來，國家在進口藥方面推出多項舉措，包括自5月1日起實施零關稅等，國家藥監局采取了簡化境外上市新藥審批程序、優化藥品臨床試驗審批程序、取消進口化學藥品逐批強制檢驗等措施。未來進口藥將加速迎來國內上市，為患者提供更多的用藥選擇，國內藥企也將面臨一定挑戰。

重要動態

益豐藥房近14億收購新興藥房86.31%股權

6月22日晚，益豐藥房（603939.SH）發布收購草案，公司擬通過發行股份及支付現金的方式作價近13.84億元購買石家莊新興藥房連鎖有限公司（下稱新興藥房）86.31%股權。標的公司采取的市場法估值約16億元，增值率為275%；交易對方承諾新興藥房2018年至2020年扣非歸母凈利潤不低於約0.65億元、0.85億元、1.00億元，即累計不低於2.49億元。

簡評：受醫藥分開、處方外流等帶來的巨量機會，藥品零售企業紛紛加速圈地。這筆收購將創下國內藥品零售行業最大一單，益豐藥房通過此次收購將再獲得462家門店，業務覆蓋範圍也將從中南地區、華東地區擴展至華北地區，對拓展全國市場將起到催化作用。不過此次收購的高溢價以及標的公司自身的商譽將為益豐藥房埋下隱患，後續能否實現良好管理、實現協同等也存在不確定性。

紅日藥業控股股東變更為姚小青

6月22日晚，紅日藥業（300026.SZ）公告稱，公司收到股東天津大通投資集團有限公司（下稱大通集團）、北京高特佳資產管理有限公司（下稱北京高特佳）、董事長姚小青、副董事長孫長海的函告，大通集團放棄公司控股股東的地位，認可姚小青公司控股股東及實際控制人，同時取消此前與北京高特佳簽署的有關股票表決權委托協議。姚小青與孫長海達成一致行動人關系，加上姚小青之子姚晨，三人合計持有公司20.70%股份。

簡評：姚小青是紅日藥業的創始人兼董事長，但公司控制權長期由李占通通過大通集團掌握。此前大通集團擬將10%股份轉讓給北京高特佳聯合另一企業成立的基金，並將11.19%股票表決權委托給北京高特佳，意味李占通放棄了紅日藥業控制權，而姚小青成為第一大股東，但實控人仍難以確定。此次大通集團放棄控股股東地位，姚小青拿回控制權；同時取消出讓的股票表決權委托，北京高特佳入主無望，大通集團後續是否會繼續退出值得關註。在控制權問題解決後，紅日藥業面臨的業績增長壓力將是擺在姚小青面前的一大挑戰。

哈藥股份控股股東哈藥集團混改終止

6月21日晚，哈藥股份（600664.SH）和人民同泰（600829.SH）公告稱，收到控股股東哈藥集團轉發的哈爾濱市國資委的通知，考慮到國有股東間接轉讓上市公司股權事項相關政策規定出現重大變化，決定終止中信資本對哈藥集團進行增資的事項。6月22日晚，哈藥股份和人民同泰公告又稱，中信資本方發起的要約收購事宜亦終止。

簡評：哈藥集團此次混改籌劃時間接近10個月，根據此前的方案，中信資本旗下企業將向哈藥集團增資29.20億元，增資完成後，中信資本將取代哈爾濱市國資委成為哈藥集團的實控人，也成為哈藥股份和人民同泰的實控人。此次混改終止的原因系增資方案不符合最新頒布的有關政策的規定，意味著哈藥集團混改將會延後，目前尚未明確的時間表。若後續再次啟動，混改方案（如參與方、增資額）是否會有所變化值得關註。

人福醫藥6.6億元完成血液制品資產剝離

6月20日晚，人福醫藥（600079.SH）公告，公司以1.02億美元（約合人民幣6.60億元）將持有的中原瑞德20%股權轉讓給傑特貝林（亞太區）有限公司。交易完成後，公司不再持有中原瑞德的股權。公司表示，本次出售中原瑞德20%的股權，將為公司帶來2.5億元左右的投資收益。

簡評：中原瑞德主要從事血液制品業務，去年6月公司以約3.52億美元（約合人民幣24億元）將中原瑞德80%股權轉讓給傑特貝林，此次出售剩余股權表明公司將徹底剝離血液制品資產。標的公司此次估值也符合此前預估區間，總體估值相較前次增長近16%。此次出售後，公司今年業績有望受益，也可以更好地集中資源發展更有競爭優勢的神經系統、體外診斷、兩性健康等領域。

康德萊第二大股東計劃清倉減持

6月19日晚，康德萊（603987.SH））公告稱，持有公司8.44%股份的股東建銀醫療基金計劃通過集中競價、大宗交易、協議轉讓等合法方式減持公司股份不超過2661萬股，即不超過公司總股本的8.44%。

簡評：建銀醫療基金目前是康德萊第二大股東，其自去年12月18日至今年5月8日已經累計減持公司近631萬股，占公司總股份的2%，合計套現近0.76億元。此次計劃清倉減持，繼續套現意圖明顯。雖然康德萊近些年業績保持增長，但公司股價自於2016年底上市達到峰值後股價便持續走低，反映市場對該公司的不看好，這可能也是建銀醫療基金意圖退出的原因。近期公司股價跌勢明顯，該股東收益或將繼續縮水。

其它藥訊

星普醫科4.7億元收購控股公司剩余股權

6月22日晚，星普醫科（300143.SZ）公告稱，公司全資子公司瑪西普擬以4.7億元現金收購四川友誼醫院有限責任公司25%股權。此次交易完成後，標的公司將成為瑪西普的全資子公司。去年公司以9.75億元完成收購標的公司75%股權。

中珠醫療確定終止重大資產事項

6月21日晚，中珠醫療（600568.SH）公告稱，因雙方就標的估值、業績承諾等核心條款的未能達成一致意見，以及財務顧問重新出具核查意見預估時間周期過長等不確定因素，公司決定終止收購康澤藥業和浙江愛德股權事項，此前打算參股康澤藥業的事項也一並終止。6月22日公司股票覆牌跌停。

福瑞股份終止收購優德醫療控股權事項

6月21日晚，福瑞股份（300049）公告稱，由於交易雙方就重組時間進度安排未能達成一致，公司決定終止收購優德醫療控股權事項，優德醫療的初步估值為16億元。公司擬以發行股份的方式作價約6.22億元購買成都力思特制藥股份有限公司87.32%股權事項仍在進行中，已於6月初發布預案，交易後國投高新成為公司控股股東，國投高新的母公司國投集團將成為公司的新實控人。

溢多利剝離兩處與主業無關資產

6月21日晚，溢多利（300381.SZ）公告稱，公司擬將子公司湖南津泰達投資發展有限公司100%股權及常德分公司業務整體轉讓給津市嘉山實業有限公司，轉讓價格分別為1億元、0.77億元。此次轉讓屬於剝離與主業無關的資產，公司稱可以更好地發展公司生物醫藥、生物酶制劑及藥用植物等主營業務。

復星醫藥超4億元受讓迪會信28%股權

6月20日晚，復星醫藥（600196.SH）公告稱，公司控股子公司上海復星醫藥產業發展有限公司擬現金出資4.06億元受讓杭州迪桂股權投資管理合夥企業（有限合夥）（下稱杭州迪桂）持有的廣州迪會信醫療器械有限公司（下稱迪會信）28%的股權。迪會信主要從事進口體外診斷產品的代理，經銷產品覆蓋廣東省內主要大型三級、二級醫院等醫療機構；此次交易完成後，將進一步豐富覆星醫藥醫學診斷業務經營模式，並有助於拓寬診斷產品銷售渠道。

康恩貝3億元再收購嘉和生物部分股權

6月20日晚，康恩貝（600572.SZ）公告稱，公司擬3億元受讓沃森生物持有的嘉和生物藥業有限公司（下稱嘉和生物）新增註冊資本後的8.65%的股權。此前5月公司以近6.53億元完成受讓嘉和生物21.05%股權，由於嘉和生物增資3.7億元，前述股權比例變為18.81%。故此次交易完成後，公司將持有嘉和生物27.45%的股權。

國際醫學超1億元收購實控人旗下企業

6月20日晚，國際醫學（000516.SZ）公告稱，公司擬以自有資金1.10億元受讓公司實際控制人劉建申持有的西安聖心醫療管理有限公司55%股權。交易完成後，標的公司成為公司控股子公司。公司表示，通過此次收購可以迅速進入康覆醫療領域，延伸公司的產業鏈，擴大公司醫療服務業務的覆蓋範圍。

鷺燕醫藥擬2億元收購一家流通企業

6月20日晚，鷺燕醫藥（002788.SZ）稱，公司擬使用不超過約2.09億元收購成都禾創藥業集團有限公司100%股權。交易完成後，公司醫藥分銷網絡基本覆蓋大成都、川北、川東、川南等區域所有二級以上醫療機構，公司在四川省的分銷和配送網絡進一步擴大。

雙鷺藥業超2億元參與投資基金

6月19日晚，雙鷺藥業（002038.SZ）公告稱，公司擬出資2.19億元與普通合夥人北京中衛頤和股權投資基金管理有限公司等共同投資嘉興頤和股權投資基金合夥企業（有限合夥）。出資完成後，該基金規模將達到6.2億元，主要用於購買包括醫療服務機構或醫療集團等非上市公司的股權。

研發進展

復星醫藥單抗產品聯合治療方案獲得臨床受理

6月22日晚，復星醫藥（600196.SH）稱，公司控股子公司上海覆宏漢霖生物技術股份有限公司及上海復宏漢霖生物制藥有限公司研制的重組抗PD-1人源化單克隆抗體註射液聯合重組抗VEGF人源化單克隆抗體註射液用於晚期實體瘤的治療方案獲國家藥監局臨床試驗註冊審評受理。中國境內尚無同類聯合用藥治療方案獲批。

恒瑞醫藥和科倫藥業產品獲批臨床

6月20日晚，恒瑞醫藥（600276.SH）稱，公司及子公司上海恒瑞醫藥有限公司、蘇州盛迪亞生物醫藥有限公司研發的SHR-1603註射液獲得國家藥監局核準簽發的《藥物臨床試驗批件》。該產品可用於惡性腫瘤的治療，目前國內外尚無同類靶點產品獲批上市，國外有多個同類靶點產品處於臨床試驗階段，該產品已投入研發費用約為1850萬元。

同日晚，科倫藥業（002422.SZ）稱，公司控股子公司四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司開發的治療類風濕關節炎的創新小分子JAK抑制劑KL130008膠囊獲國家藥監局核準簽發的《藥物臨床試驗批件》。全球用於類風濕關節炎治療的JAK抑制劑目前已有兩款產品上市，其中一款於去年在國內獲批上市，2017年全球銷售額達到13.75億美元。

人福醫藥抑郁癥藥物ANDA獲批

6月19日晚，人福醫藥（600079.SH）稱，公司控股子公司宜昌人福藥業有限責任公司申報的鹽酸安非他酮緩釋片ANDA（即美國仿制藥申請）獲得美國食藥監局批準。該產品適用於治療中重度抑郁癥以及季節性情感障礙，去年在美國的銷售額約為7億美元，此次獲批意味著該產品可進入美國生產銷售。



來源：界面

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