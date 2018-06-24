兩融余額九連降創10個月新低 工業富聯遭拋售市值蒸發1500億

兩融余額頻頻跌破新低。

本周，各大指數均經歷大幅回調，與此同時，兩融余額也頻頻跌破新低。Wind數據顯示，兩融余額遭遇九連降。截至6月21日，兩融余額為9305.50億元，創近10個月以來的新低，較上周最後一個交易日減少348.06億元。

A股存量資金博弈的局面仍未改變，本周有三個交易日主力資金凈流出額超百億元，值得註意的是，周五兩市展開反彈行情，主力資金實現小幅凈流入5.48億元。Wind數據顯示，本周四個交易日主力累計凈流出額為550.86億元。

根據界面新聞統計，剔除尚未開板的新股外，本周共計34只個股連續四個交易日獲主力資金持續凈流入；而連續四個交易日遭主力資金凈流出的個股數量為129只。



本周持續四個交易日主力凈流入且累計凈流入額居前十個股

統計數據顯示，本周獲主力資金持續凈流入且四日累計凈流入額超過1億元的個股僅有陜西煤業（601225.SH）一只，緊隨其後的片仔癀（600436.SH）、廣東甘化（000576.SZ）本周累計凈流入額分別為0.97億元、0.75億元。

從市場表現來看，本周主力資金持續凈流入個股中，僅有8只個股股價上漲，周漲幅超2%的個股為6只。冀凱股份（002691.SZ）、片仔癀（600436.SH）、國發股份（600538.SH）本周累計漲幅居前，分別為22.78%、5.80%、3.56%。

綜合主力凈流入額及股價走勢，冀凱股份本周表現最為搶眼。公司為煤炭裝備制造業的專業供應商，主要從事煤炭挖掘設備和運輸機械的研發與銷售。近期該公司於互動平台表示，其空氣動力汽車研發項目已完成首台樣機，包括核心技術部件空氣發動機研制，並進行了第一階段的廠內性能試驗及測試，下一步將開展整車與發動機動力源匹配升級與控制系統優化工作。受此利好影響，該股連續三日封板漲停，本周持續四個交易日累計凈流入近0.70億元。



本周持續四個交易日主力凈流出且累計凈流處額居前十個股

在本周主力資金持續凈流出個股中，共計有5只個股累計主力資金凈流出額超過1億元。其中，工業富聯（601138.SH）、中國中車（601766.SH）、浙江眾成（002522.SZ）三只個股遭主力大幅拋售，累計凈流出額分別為2.96億元、1.97億元、1.66億元。

在本周主力資金持續凈流出個股中，共計有125只個股股價遭遇下跌。周跌幅超過10%的個股共計74只。這其中，粵泰股份（600393.SH）、華平股份（300074.SZ）、中新科技（603996.SH）等三只個股跌幅居前，本周連續四日股價跌停，累計分別下跌34.41%、34.37%、34.35%。值得註意的是，面對股價的斷崖式下跌，粵泰股份、中新科技兩家公司控股股東已經展開行動，分別擬斥資2000萬-5000萬元、4億-10億元增持公司股票。

來源：界面

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