券商座次之爭：中信證券坐穩「一哥」 中天證券虧損2.2億墊底

中信證券在總資產、營收、凈利潤等綜合指標和投行業務、經紀業務等排名上都占據榜首，並在凈利潤和經紀業務指標上超越了國泰君安。

2017年對券商行業是特殊的一年，在過去的一年裏，券商傭金戰激烈，經紀業務在整體占比再次下滑，投資銀行領域“二八分化”趨勢漸顯；在監管政策下，資管行業正在經歷痛苦的轉型。

券商業績表現如何，近日，中國證券業協會對2017年度98家證券公司會員經審計經營數據及業務情況進行了統計排名。中信證券在總資產、營收、凈利潤等綜合指標和投行業務、經紀業務等排名上都占據榜首，並在凈利潤和經紀業務指標上超越了國泰君安。

2017年統計指標與2016年相比稍有改動，此次業績排名不僅以權威的方式展示了過去一整年各券商的經營情況，更重要的是，此次排名數據也會對即將發布的2018年證券公司分類結果產生影響。

四家券商虧損

記者註意到，2017年統計指標分為企業規模與經營績效、風險管理與負債能力、客戶基礎與市場影響力三大類，共計50項指標。此次指標與2016年相比稍有改動，2016年共有49項統計指標。

券商在信息技術系統和人員等指標被賦予了足夠的重視，2017年的統計中，新增了信息系統投入金額、信息技術人員薪酬和信息技術投入考核值，刪除了風險覆蓋率指標和客戶資產管理業務凈收入指標。

另據證券業協會此前統計數據，證券公司未經審計財務報表顯示，131家證券公司當期實現營業收入3113.28億元，各主營業務收入分別為代理買賣證券業務凈收入（含席位租賃）820.92億元、證券承銷與保薦業務凈收入384.24億元、財務顧問業務凈收入125.37億元、投資咨詢業務凈收入33.96億元、資產管理業務凈收入310.21億元、證券投資收益（含公允價值變動）860.98億元、利息凈收入348.09億元，當期實現凈利潤1129.95億元，120家公司實現盈利。

截至2017年12月31日，131家證券公司總資產為6.14萬億元，凈資產為1.85萬億元，凈資本為1.58萬億元。

根據證券業協會公布的2017年證券公司經營業績排名情況，在資產規模上，中信證券以4839.4億元的資產規模排名第一，國泰君安以3464.1億元位列第二，海通證券3109.3億元位列第三。總資產前十名位次與2016年度排名相比變化不大，只有2016年的第十名國信證券被中信建投超越，位列第十一名。

從營業收入方面，中信證券以432.9億元占據榜首，海通證券和國泰君安分別以282.2億和238億元跟隨其後。此項指標排名與2016年相比變化不大，前五名為此保持不變，招商證券由2016年第十位上升到第六位。

凈利潤方面，前三位為中信證券、國泰君安和華泰證券，分別為90.6億元和87.2億元和82.6億元。2016年實現百億利潤的國泰君安在2017年滑落到第二位，被中信證券超越，降幅達14%。四家券商2017年凈利潤為負數，分別是東亞前海、華菁證券、匯豐前海和中天證券，虧損額為4468萬元，1.6億、1.76億和2.2億。其中，中天證券在自營業務中，有1.59億的虧損。

投行、經紀收入座次變化

從各個業務來看，投行業務方面，受再融資新規、減持新規等政策影響，2017年再融資、債券融資規模大幅萎縮而IPO融資則出現擴容，根據中國證券業協會此前公布的數據，2017年，A股IPO發行數量和募集金額分別達419 家和2186.09億元，分別同比大幅增長68.95%和33.82%。

在各券商投行業務收入方面，各家收入金額與2016年相比都出現了不同幅度的縮水。中信證券以39.8億元繼續排名第一，而2016年此項收入為49.4億元，降幅達21.3%；中信建投收入32.5億元，排名第二，廣發證券以26.4億元排名第三。與2016年相比，前六位名次沒有變化，中金公司由第七名滑落到第九位，2016年的第八位申萬則排名跌出前十，位於第十三。

經紀業務在2017也出現滑坡，根據中國證券業協會此前公布的相關數據，2017年經紀業務代理買賣證券業務凈收入僅為820.92億元，同比減少了22.04%，總體情況不佳，散戶賺錢效應弱，疊加券商傭金費率進一步下滑。中信證券經紀業務超過國泰君安位於第一位，收入達到51.5億元，國泰君安以50.3億元跟隨其後，銀河證券以43.3億元排名第三，此前增速受矚目的華泰證券2017年經紀業務收入以39.0億元的收入，位列第七，與2016年51.4億元的收入相比，滑落24.2%。

2017年，監管“去通道”等政策影響下，資管行業增量業務受到較大沖擊，券商通道類資產管理規模擴張受到抑制，從2017年的資管收入來看，東方證券以19.2億元的收入位列第一，華泰、廣發的資管業務收入排名二、三位，分別有14.8億元、14.5億元。

與其他幾項業務不同的是，自營業務方面在2017年表現相對亮眼，此前中證協發布的數據顯示，2017年自營收入首次超過經紀業務。其中，證券投資收益（含公允價值變動）860.98億元，高於代理買賣證券業務凈收入（含席位租賃）820.92億元，占比為27.66%。

除了華福證券和中天證券有0.28億和1.59億的虧損，其他券商自營業務都實現正收益，而中天證券自營業業務虧損拖累了整體業績。排名前五位的券商在證券投資收入都超過了50億元，最高的是華泰證券66.75億元，其次是中信證券65.22億、廣發證券57.61億、東方證券57.34億、國泰君安51.90億元。而此項指標在2016年的最高為廣發證券，為45.7億。

來源：經濟觀察報 來源：界面 記者 胡艷明

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)