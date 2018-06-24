專家呼籲粵港澳大灣區跨境征信標準一體化

在6月22日-24日第七屆中國（廣州） 國際金融交易·博覽會（下稱金交會）上，助力大灣區中小企業發展·構建國際級征信合作論壇同期舉辦。論壇上，多位專家學者就粵港澳大灣區跨境征信標準一體化，金融服務多元化、實體企業產融化等體系建設以及個人和中小微企跨境金融服務等議題進行探討，並呼籲構建大灣區乃至一帶一路的統一征信評價標準，解決信息不對稱的問題，並建設大灣區統一征信平台。

廣東省金融辦公室總經濟師余昆明指出，廣東省被委以重任，在大灣區的全面建設推動中，率先牽頭實踐跨境互聯互通的重要工作。“廣東省、廣州市首先需要攻克的是灣區跨境機制、體系構建上的難題。而建立灣區統一標準、具有高度適用性的中國特色社會主義信用體系、優化灣區個人及企業征信機制，是解決這一難題的關鍵。”他並希望，未來香港和澳門的機構，發揮其獨特的優勢，協助大灣區構建統一標準的、互聯互通的信用體系，共同構建小微企的統一征信平台。

諾華誠信有限公司董事會主席蘇誠信也指出，移動互聯網的大時代已經來臨，國內外的征信公司漸趨專業化，未來要利用數據處理的技術方法，加強行業之間的信任以輔助整個銀行體系，加強地區與地區之間的信任。

「比如促進落實粵港澳大灣區和『一帶一路』倡議國的合作，協助政府構建大灣區乃至一帶一路的統一征信評價標準，解決信息不對稱的問題，改善公開透明的金融資產管理處置，力爭發揮香港機構連接大灣區和全球的作用。在灣區建立一套令國外金融機構認可的國際評分標準和評級模型，把大灣區評級標準與國際標準及做法有機銜接起來，吸引更多優質的國外資本。」蘇誠信表示。

廣東省中小企業局、民營經濟發展服務局副局長程有根也希望，專家為粵港澳大灣區初步實現信息的互聯互通，不斷創新完善廣東省中小微企業的征信體系，解決中小微企業的融資難題。

論壇上，還舉行了5個項目簽約儀式。其中諾華誠信有限公司與廣州民間金融街征信有限公司分別與科孚商務信息有限公司(CRIF)、菲律賓征信協會（CMAP）簽訂合作協議，諾華誠信有限公司分別與廣州市小額貸款行業協會、廣州民間金融街征信有限公司簽訂合作協議，諾華中國控股有限公司與百望貿宜（蘇州）軟件有限公司(Tradeshift) 與廣州民間金融街征信有限公司簽訂合作協議。

來源：界面

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